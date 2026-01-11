Medienbericht: USA erwägen Zahlungen an Grönländer für Übernahme – bis 100 000 Dollar

US-Regierungsvertreter haben Insiderangaben zufolge die Möglichkeit ​von Einmalzahlungen an die Einwohner Grönlands erörtert. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Mit dem Geld solle die Bevölkerung des dänischen Überseegebiets von einer Abspaltung und einem möglichen Anschluss an die USA überzeugt werden, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen, schreibt Reuters. Demnach ‍wurden Summen zwischen 10 000 und 100 000 Dollar pro Person diskutiert. Das Weiße Haus bestätigte, dass Präsident Donald Trump und seine ‌Sicherheitsberater prüften, „wie ein potenzieller Kauf aussehen würde“. US-Außenminister Marco Rubio werde sich kommende Woche mit seinem dänischen Amtskollegen in Washington treffen, um über Grönland zu sprechen.



Eine ​der mit ⁠den Beratungen im Weißen Haus vertrauten Personen sagte Reuters, die ‌internen Diskussionen über Einmalzahlungen seien in den vergangenen Tagen ernsthafter geworden. Die Berater zögen demnach höhere Summen in Betracht, wobei eine Zahlung von 100 000 Dollar pro Person eine reale Möglichkeit sei. Das entspräche einer Gesamtsumme ​von fast sechs Milliarden Dollar. ‍Umfragen zufolge wünscht sich eine überwältigende Mehrheit der ‌Grönländer die Unabhängigkeit. Sie sind demnach zwar offen für eine Trennung von Dänemark, einen Anschluss an die USA lehnen sie jedoch ab.



Die Regierungen in Kopenhagen und der grönländischen Hauptstadt Nuuk wiesen die Avancen der Amerikaner zurück. Die Insel mit ihren 57 000 Einwohnern stehe nicht zum Verkauf. „Genug ist genug. Schluss mit ⁠den Annexionsfantasien“, schrieb der grönländische ​Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen bereits am Sonntag. Auch führende europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass Entscheidungen über die Beziehungen zwischen Grönland und Dänemark allein ‍diesen beiden vorbehalten seien.



Das Drängen der US-Regierung auf eine Übernahme Grönlands hat in ‌den vergangenen Tagen an Intensität gewonnen. Als Grund nennen Experten den Schwung aus der spektakulären Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro am vergangenen Wochenende. Trump argumentiert seit Langem, die USA müssten Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit und wegen seiner Rohstoffvorkommen erwerben. ‍Neben einem Kauf oder einer militärischen Intervention wird in Washington demnach auch ⁠ein Assoziierungsabkommen nach dem Vorbild kleiner Pazifikstaaten erwogen. Dies würde jedoch eine vorherige Unabhängigkeit Grönlands von ​Dänemark voraussetzen.