Streit um Finanzierung des Heimatschutzministeriums: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen

Angesichts des wochenlangen Streits um die Weiterfinanzierung des Heimatschutzministeriums hat US-Präsident Donald Trump den Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE an Flughäfen ins Spiel gebracht. Die Beamten sollten vor Ort Sicherheitsmaßnahmen ausführen „wie man sie noch nie zuvor gesehen“ habe, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, sollten die Demokraten nicht sofort ein Abkommen unterzeichnen.



Der Einsatz könnte bereits am Montag beginnen, kündigte Trump in einem weiteren Post an. Dabei betonte er, er habe bereits mit der Behörde gesprochen. Diese solle um die Sicherheit an den Flughäfen kümmern, „besser als jemals zuvor“. „Macht euch bereit“, schrieb er in Anführungszeichen. Ob es tatsächlich zu einem Einsatz der umstrittenen Behörde kommt oder Trumps Worte folgenlos bleiben, ist unklar.



Hintergrund der Aussagen dürfte der Streit zwischen Republikanern und Demokraten zur Weiterfinanzierung des Heimatschutzministeriums sein. Diesem unterstehen neben ICE auch die Transportation Security Administration (TSA), die auf Flughäfen die Sicherheitskontrolle der Passagiere verantwortet. Mehrere Abstimmungen über ein neues Finanzpaket verfehlten die notwendige Mehrheit, seit Mitte Februar fehlt damit die Grundlage zur Bezahlung von einigen Einsatzkräften wie der TSA. Dem Ministerium unterstehen neben ICE und TSA auch der Katastrophenschutz Fema und die Küstenwache.



Seither geben sich Republikaner und Demokraten gegenseitig die Schuld, warum es sich etwa seit Tagen an den Flughäfen des Landes vor den Sicherheitskontrollen staut: Passagiere etwa in Atlanta oder Houston warteten stundenlang auf eine TSA-Kontrolle und verpassten trotz genügend Pufferzeit ihre Flüge. Wegen der Haushaltsblockade werden die Beamten derzeit nicht bezahlt, viele haben sich daraufhin krankgemeldet.



Der Unternehmer Elon Musk ​hat derweil angeboten, ihre Gehälter zu übernehmen. Er wolle die Kosten tragen, "während ⁠dieses Finanzierungsengpasses, der das Leben so vieler Amerikaner an den Flughäfen im ganzen Land beeinträchtigt", ​schrieb ​der reichste Mensch der Welt ‌am Samstag auf der Online-Plattform ‌X. Stellungnahmen des Heimatschutzministeriums, der TSA und von Vertretern Musks dazu gibt es nicht.



Primär ist an US-Flughäfen die Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP) für die Einreisekontrolle zuständig, während die Sicherheitskontrolle der Passagiere Aufgabe der TSA ist. ICE-Beamte kamen bislang vor allem im Landesinneren bei Abschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung zum Einsatz und gerieten aufgrund ihres rigorosen Vorgehens bei ihren Razzien in die Negativschlagzeilen.