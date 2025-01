Das US-Justizministerium hat das Verfahren gegen den texanischen Arzt Eithan Haim, der wegen Weitergabe von Transgender-Pflegedaten angeklagt war, eingestellt. Der 34-jährige Chirurg soll sich illegal private Informationen über Patienten beschafft haben, die nicht in seiner Behandlung waren. Wie die US-Zeitung Politico berichtet , habe Haim, der sich selbst als Whistleblower in Bezug auf die Transgender-Versorgung von Minderjährigen bezeichnet, Informationen an einen konservativen Aktivisten weitergegeben. Der Staatsanwaltschaft zufolge wollte er damit dem Texas Children's Hospital in Houston, einem der größten Kinderkrankenhäuser des Landes, böswilligen Schaden zufügen.Im Juni hatte Haim in vier Anklagepunkten wegen unrechtmäßiger Beschaffung von individuell identifizierbaren Gesundheitsinformationen auf „nicht schuldig“ plädiert. „Wir werden mit Zähnen und Klauen dagegen ankämpfen und uns für alle Whistleblower einsetzen“, sagte er vor Gericht. Die Einstellung des Verfahrens erfolgt kurz nach Trumps Amtseinführung. In seinen ersten Stunden als Präsident hatte Donald Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, in der er erklärt, dass die Regierung nur noch zwei Geschlechter kenne: männlich und weiblich.Zum verhandelten Zeitpunkt war die Transgender-Behandlung von Minderjährigen in Texas legal, das Krankenhaus hatte jedoch angekündigt, dass es die geschlechtsangleichende Behandlung im Jahr 2022 einstellen würde. Ein Behandlungsverbot in Bezug auf Minderjährige in Texas war bereits im September 2023 in Kraft getreten.