Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump dementiert Berichte über Warnungen aus Militär vor Iran-Angriff
USA und Iran bestätigen Verhandlungen am Donnerstag in Genf
US-Zollbehörde erhebt bestimmte Zölle von Dienstag an nicht mehr
Grönland lehnt Trumps Angebot zur Entsendung eines Lazarettschiffs ab
Secret Service: Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen
Versandriese Fedex klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen
Der US-Logistikkonzern Fedex dringt mit einer Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump auf eine Rückerstattung bereits gezahlter Zölle. Es geht dabei um die Importgebühren, die der Oberste Gerichtshof jüngst als unrechtmäßig eingestuft hat. Man verlange die "vollständige Rückzahlung" aller gezahlten Zölle, die auf dem IEEPA genannten Notstandsgesetz fußten, heißt es in der beim Gericht für internationalen Handel in New York eingereichten Klage. Sie richtet sich gegen die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP, die dem US-Heimatschutzministerium untersteht.
Fedex reagierte mit der Klage auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts vom vergangenen Freitag. Unter Berufung auf das Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 hatte Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit am Kongress vorbei Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängt. Der Supreme Court erklärte diese Zölle für rechtswidrig. Das Gesetz erlaube es dem US-Präsidenten nicht, eigenständig Zölle zu verhängen, urteilten die Richterinnen und Richter. Ob die Regierung Zolleinnahmen an Importeure zurückzahlen muss, entschieden sie nicht. Das müssen nun andere Gerichte klären.
Beim Vorgehen von Fedex scheine es sich um die erste Klage eines großen amerikanischen Unternehmens nach dem Urteil zu handeln, berichten mehrere US-Medien. Der Logistikkonzern argumentiert, er habe einen Schaden erlitten, weil er für importierte Waren Zölle zahlte, deren Rechtsgrundlage nunmehr für unrechtmäßig befunden worden sei.
Nach dem Urteil des Supreme Courts wurde mit einer Welle an Rückforderungen bereits gezahlter Zölle gerechnet. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar. Das entspräche etwa 2,5 Prozent des Haushalts der Bundesregierung.
Trump dementiert Berichte über Warnungen aus Militär vor Iran-Angriff
US-Generalstabschef Dan Caine hat Präsident Donald Trump und dessen Team Medienberichten zufolge vor Risiken eines Militäreinsatzes in Iran gewarnt. Demnach sieht er insbesondere die Gefahr, in einen langwierigen Konflikt verwickelt zu werden und nicht genügend Unterstützung von Verbündeten zu bekommen. Auf entsprechende Berichte von US-Medien wie dem Nachrichtenportal Axios und der Washington Post reagierte Trump mit Kritik: Die Darstellung der „Fake News“-Medien sei zu „100 Prozent falsch“.
Die Berichte beziehen sich auf angeblich mit den internen Diskussionen vertraute Quellen. Jeder größere Einsatz gegen Iran sei nach Caines Einschätzung problematisch, weil die Waffenbestände der USA durch die massive Unterstützung Israels im Gaza-Krieg und der Ukraine gegen Russland geschrumpft seien. Demnach äußerte der Generalstabschef seine Besorgnis vergangene Woche bei einem Treffen mit Trump und dessen Beratern im Weißen Haus.
Warnungen vor den Risiken eines ausgedehnten Militäreinsatzes, die vor allem Caine vorgebracht habe, bekam Trump laut Wall Street Journal auch aus dem Verteidigungsministerium. Neben möglichen Verlusten der USA und ihrer Verbündeten hätten diese sich auch auf eine Überlastung der Streitkräfte bezogen. Einige Beamte sagten der Zeitung demnach, Diskussionen über mögliche Opfer und Kosten seien immer Teil der Planung vor militärischen Einsätzen.
Trump betonte in seinem Post, dass Caine genau wie andere US-Vertreter keinen Krieg wolle. Falls allerdings eine Entscheidung für ein militärisches Vorgehen gegen Iran getroffen werde, sei der Generalstabschef der Meinung, dass es ein Leichtes sein werde, zu gewinnen. Der US-Präsident hob auch hervor, dass er allein derjenige sei, der die Entscheidungen treffe.
USA nehmen ausländisches Geld an Hochschulen ins Visier
Die US-Regierung will die Finanzierung von Hochschulen durch ausländische Geldgeber stärker kontrollieren, um nach eigenen Angaben "schädlichem Einfluss" nachzugehen. Dazu werde das Außenministerium künftig das Bildungsministerium unterstützen, teilten Regierungsvertreter am Montag mit. "Das Außenministerium wird seine Expertise in nationaler Sicherheit und bei der Abwehr von schädlichem ausländischen Einfluss einbringen, um die Aufsichtsbemühungen des Bildungsministeriums zu stärken", sagte die Staatssekretärin für öffentliche Diplomatie, Sarah Rogers. Konkrete Beispiele für eine unzulässige Einflussnahme nannten die Vertreter nicht. Es gehe vorrangig darum, die Einhaltung der Meldepflichten durch die Universitäten zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen.
Hintergrund ist eine Anordnung von Präsident Donald Trump vom April 2025. Diese zielt auf die Durchsetzung eines Gesetzes ab, das Hochschulen mit Bundesmitteln dazu verpflichtet, Schenkungen oder Verträge aus dem Ausland im Wert von mehr als 250 000 Dollar zu melden. Trump hatte wiederholt gedroht, Bundesmittel für Universitäten zu streichen. Als Gründe nannte er unter anderem pro-palästinensische Proteste, Richtlinien zu Transgender-Personen sowie Programme zur Förderung von Vielfalt und Gleichstellung. Dem Bildungsministerium zufolge meldeten US-Hochschulen im Jahr 2025 insgesamt 8300 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 5,2 Milliarden Dollar. Die größten Geldgeber waren demnach Katar mit 1,1 Milliarden Dollar, gefolgt von Großbritannien mit 633 Millionen und China mit 528 Millionen Dollar.
US-Botschafter verliert Zugang zu französischer Regierung
Der US-Botschafter in Frankreich, Charles Kushner, soll keinen direkten Zugang zu französischen Regierungsmitgliedern mehr erhalten, weil er trotz einer Einbestellung nicht im Außenministerium in Paris erschienen ist. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot habe die Maßnahme "angesichts dieses offensichtlichen Unverständnisses für die grundlegenden Erwartungen an einen Botschafter" gefordert, hieß es aus diplomatischen Kreisen. Kushner sollte sich am Montagabend wegen Äußerungen der US-Regierung zum mutmaßlichen Mord an einem rechten Aktivisten aus Frankreich im Ministerium einfinden.
"Er ist nicht erschienen", lautete die Angabe aus diplomatischen Kreisen. Kushner kann demnach weiterhin zu Gesprächen ins Außenministerium kommen, "um die Irritationen auszuräumen, die in einer 250 Jahre alten Freundschaft unvermeidlich auftreten können".
US-Demokraten legen Gesetz zur Rückzahlung von Zolleinnahmen vor
Eine Gruppe von 22 Senatoren der US-Demokraten bringt einen Gesetzentwurf ein, der die Regierung von Präsident Donald Trump zur vollständigen Rückzahlung kassierter Zolleinnahmen verpflichten soll. Die Vorlage sieht vor, dass die Gelder innerhalb von 180 Tagen samt Zinsen erstattet werden. Die Erfolgsaussichten gelten als gering: Die Demokraten sind im Senat in der Minderheit, weshalb unklar ist, ob der Entwurf überhaupt zur Abstimmung zugelassen wird. Zudem kontrollieren die Republikaner das Repräsentantenhaus. Dessen Vorsitzender Mike Johnson winkte ab: Das Weiße Haus müsse die Situation klären, das Parlament sei vorerst nicht am Zug. Ökonomen des Penn-Wharton-Budgetmodells (PWBM) schätzen, dass es um potenzielle Rückerstattungen von mehr als 175 Milliarden Dollar geht.
USA und Iran bestätigen Verhandlungen am Donnerstag in Genf
Die USA wollen an diesem Donnerstag mit Iran in Genf weiterverhandeln. Ein Regierungsbeamter der USA bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hatte zuvor bereits eine weitere Verhandlungsrunde im Konflikt um das umstrittene Atomprogramm des Landes in wenigen Tagen in Aussicht gestellt. „Ich gehe davon aus, dass wir bei unserem erneuten Treffen an diesem Donnerstag in Genf einen tragfähigen Text ausarbeiten und rasch zu einer Einigung kommen können“, sagte Araghtschi dem US-Sender CBS News.
Er zeigte sich zuversichtlich, dass ein besserer Deal als das Wiener Atomabkommen von 2015 möglich sei. Es gebe Elemente, die deutlich über die damalige Vereinbarung hinausgehen könnten. Ein solches Abkommen könne unter anderem die friedliche Natur des iranischen Atomprogramms garantieren und zugleich eine Aufhebung der Sanktionen ermöglichen, so der iranische Chefdiplomat.
Die USA und Israel haben bislang von Iran die vollständige Aufgabe seines Atomprogramms und insbesondere eine Null‑Urananreicherung gefordert. Teheran ist jedoch lediglich bereit, den derzeitigen Anreicherungsgrad von 60 Prozent zu senken, um zu bekräftigen, dass sein Nuklearprogramm friedlichen Zwecken dient und das Land – anders als im Westen befürchtet – nicht an Atomwaffen arbeitet. Im Gegenzug verlangt Iran die Aufhebung der westlichen Sanktionen.
Finden beide Seiten keinen Kompromiss, droht eine militärische Eskalation. Angesichts der anhaltenden Unruhen in Iran könnte ein solcher Konflikt auch innenpolitische Folgen haben. Teile der iranischen Opposition hoffen danach sogar auf einen Machtwechsel.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte in einem am Samstag ausgestrahlten Interview im Sender Fox News, US-Präsident Donald Trump sei „neugierig“, warum Iran auch unter dem militärischen Druck, den die USA in der Region mit mehr Präsenz aufgebaut haben, noch nicht „ich will nicht das Wort kapitulieren sagen, aber warum sie nicht kapituliert haben“. Araghtschi ging am Sonntagabend in einem Post auf der Plattform X darauf ein und schrieb: „Neugierig, warum wir nicht kapitulieren? Weil wir IRANER sind.“
Amelie Schmidt
US-Flugzeugträger legt auf Kreta an
Der größte Flugzeugträger der US-Marine, der „USS Gerald R. Ford“, liegt in der Souda-Bucht auf Kreta vor Anker. Nach Angaben aus Militärkreisen dient der Aufenthalt auf dem dortigen großen Marine- und Luftwaffenstützpunkt der Versorgung des Schiffs.
Die Ankunft erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Spannungen im Streit zwischen den USA und Iran über dessen Atom- und Raketenprogramm. Washington hatte seine militärische Präsenz in der Region zuletzt deutlich verstärkt, unter anderem mit dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ Zudem befinden sich weitere Kriegsschiffe, Luftabwehrsysteme und Kampfflugzeuge in der Region.
US-Präsident Donald Trump hatte Teheran erneut mit einem militärischen Angriff gedroht, sollten Verhandlungen über das Atomprogramm Irans scheitern. Von Kreta aus kann der Flugzeugträger binnen eines Tages den Nahen Osten erreichen.
US-Zollbehörde erhebt bestimmte Zölle von Dienstag an nicht mehr
Drei Tage nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen Teile der Zollpolitik von Präsident Donald Trump hat die US-Zollbehörde das Aus entsprechender Abgaben angekündigt. Die Behörde teilte mit, bestimmte Zölle auf der Grundlage von Notstandsbefugnissen würden von Dienstag an (Mitternacht, Ortszeit) nicht mehr erhoben.
Der Supreme Court hatte Trump am Freitag untersagt, Zölle auf Grundlage des sogenannten International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) gegen zahlreiche Handelspartner zu verhängen. Das Notstandsgesetz von 1977 erlaubt dem Präsidenten zwar wirtschaftliche Maßnahmen in nationalen Notlagen wie Sanktionen oder Handelsbeschränkungen. Das Gericht befand jedoch, Trump habe dabei seine Kompetenzen überschritten.
Trump kündigte daraufhin am Samstag einen neuen globalen Importzoll von zunächst zehn, später 15 Prozent an, der sich auf ein Handelsgesetz von 1974 stützt, das unter bestimmten Voraussetzungen zeitlich begrenzte Zölle von bis zu 150 Tagen erlaubt.
Die Zollbehörde erklärte, alle Tarifcodes für die bisherigen IEEPA-Zölle würden deaktiviert. Die Regelung gelte für Waren, die ab dem Stichtag in die USA eingeführt oder aus Zolllagern entnommen werden. Warum die Abgaben trotz des Gerichtsurteils noch mehrere Tage weiter erhoben wurden, ist bisher unklar. Auch zu möglichen Rückerstattungen bereits gezahlter Zölle wurden keine Angaben gemacht.
Andere US-Importzölle bleiben unberührt. Dazu zählen Abgaben aus Gründen der nationalen Sicherheit oder wegen unlauterer Handelspraktiken, betonte die Behörde.
Hört Melania etwa Bad Bunny?
Die Ehefrau des US-Präsidenten bleibt auch in der zweiten Amtszeit von Donald Trump – und trotz einer Doku über sie – ein Mysterium. Aus dem vergangenen Wahlkampf hielt sie sich raus, auf der Inaugurationsfeier versteckte sie sich unter einer riesigen Hutkrempe. Das Kleid, das sie bei der Amtseinführung 2025 trug, spendet sie nun an ein Museum.
Und den Instagram-Post, in dem sie die Spende verkündet, unterlegt Melania Trump ausgerechnet mit dem Lied „DtMF“ von Bad Bunny. Genau, der Bad Bunny! Der puerto-ricanische Sänger, der in der Halftime-Show des Super Bowl ein politisches Statement gegen Trumps restriktive Einwanderungspolitik setzte. Trump hatte den Auftritt als „Schlag ins Gesicht“ für die USA und als eine der schlechtesten Halbzeitshows, die er jemals gesehen habe, bezeichnet.
Mit der Musikauswahl zu ihrem Post sorgte Melania daher für große Irritation in den Kommentaren. „Ich glaube, dein Ehemann mag seine Lieder nicht“, schrieb jemand und bekam dafür tausende Likes. Der Kommentar „Die Dreistigkeit, diesen Song zu verwenden“ bekam mehr als 4000 Likes.
Rote Mützen gegen ICE – Protesttag am 26. Februar
In den USA sind rote Strickmützen zu einem Symbol des Widerstands gegen das gewaltsame Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis geworden. Paul S. Neary, Mitarbeiter des Wollgeschäfts „Needle&Skein“ in einem Vorort von Minneapolis, hatte die Idee, die Zipfelmütze „nisselue“ nachzustricken, die an die norwegische Widerstandsbewegung gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Idee ging Mitte Januar viral, sodass in manchen Geschäften das rote Garn ausging. Die New York Times berichtete, bereits Ende Januar hätten einige der Anti-ICE-Demonstranten in Minneapolis die roten Mützen getragen.
Bislang wurde die Anleitung zehntausendfach aus mehr als 50 Ländern auf dem Internetportal ravelry.com aufgerufen, für je 5,95 Dollar. Etwa 700 000 Dollar sind bisher zusammengekommen, schreibt das Wollgeschäft auf Instagram. Mit dem Erlös werden den Angaben zufolge Hilfsorganisationen für Migranten unterstützt. Das Stricken einer Mütze sei nur ein kleiner, individueller Akt: „Aber denkt daran, aus vielen kleinen Handlungen kann ein Momentum entstehen.“
Weil im Zweiten Weltkrieg viele Norweger diese Mützen als Zeichen des Widerstands trugen, wurde das Produzieren, Verteilen und Tragen solcher Mützen unter Androhung von Strafe am 26. Februar 1942 verboten. Das erklärt der Inhaber der norwegischen „Red Hat Factory“, Benjamin Antoni Andersen, in einem Beitrag auf Instagram, der 200 000 Likes erhielt.
Gemeinsam mit „Needle&Skein“ ruft der Norweger zu einem weltweiten Protesttag an diesem Donnerstag, 26. Februar, auf: Egal, welcher politischen, ethnischen oder religiösen Richtung, alle seien aufgerufen, an diesem Tag eine rote Mütze zu tragen und für Werte wie Demokratie, Menschenwürde und Zusammengehörigkeit einzustehen.
Kein "Global Entry", aber "TSA PreCheck": Ein Teil der Schnellkontrollen bleiben doch
Wie die Verkehrssicherheitsbehörde TSA am Sonntag mitteilte, werden die "TSA PreCheck"- Schnellkontrollen an Flughäfen entgegen der Ankündigung des Heimatschutzministeriums bis auf Weiteres bestehen bleiben. Konkret teilte TSA am Sonntag mit: "Derzeit bleibt TSA PreCheck für Reisende ohne Änderungen in Betrieb. Bei Personalengpässen wird die TSA jeden Fall einzeln prüfen und den Betrieb entsprechend anpassen." „TSA PreCheck“ beschleunigt für registrierte Flugpassagiere die Sicherheitsabfertigung.
Am Samstag hatte das Heimatschutzministerium (DHS) einen Bericht der Washington Post bestätigt, wonach Schnellabfertigungen von diesem Sonntag an ausgesetzt werden sollten. Hintergrund ist eine Haushaltssperre für das Heimatschutzministerium, die durch Unstimmigkeiten zwischen Republikanern und Demokraten nach den tödlichen Schüssen auf Renée Good und Alex Pretti bei der zukünftigen Ausstattung der Heimatschutzbehörde zusammenkamen.
Ganz ohne Konsequenzen bleibt die Haushaltssperre allerdings nicht. Das Heimatschutzministerium bestätigte der Washington Post, dass Global Entry – das Schnellprogramm für Grenzkontrollen bei internationalen Einreisen – weiterhin ausgesetzt bleibt. Und wie die TSA schreibt, würden Begleitdienste - beispielsweise für Kongressabgeordnete - ausgesetzt, "damit sich die Beamten auf ihre Aufgabe konzentrieren können, den amerikanischen Luftraum zu sichern."
Grönland lehnt Trumps Angebot zur Entsendung eines Lazarettschiffs ab
Grönland hat das Angebot von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, ein Lazarettschiff zu entsenden. Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen lehnte den Vorschlag ab und verwies auf die funktionierende Gesundheitsversorgung der Insel. "Die Idee von Präsident Trump, ein amerikanisches Lazarettschiff hierher nach Grönland zu schicken, ist zur Kenntnis genommen worden", schrieb Nielsen auf Facebook. "Aber wir haben ein öffentliches Gesundheitssystem, in dem die Behandlung für die Bürger kostenlos ist."
Trump hatte in den sozialen Medien angekündigt, er arbeite mit dem Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zusammen, um ein Schiff zu entsenden. Dies solle "die vielen kranken Menschen versorgen, die dort vernachlässigt werden". Nielsen erklärte weiter, Grönland bleibe offen für Dialog und Zusammenarbeit, auch mit den USA. "Aber reden Sie mit uns, anstatt mehr oder weniger willkürliche Kommentare in sozialen Netzwerken abzugeben", fügte er hinzu.
Secret Service: Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen
Der Secret Service, der für den Schutz des US-Präsidenten zuständig ist, hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen Mann erschossen, der offenbar unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von US-Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte. Trump hielt sich zu dieser Zeit in Washington, D.C., auf. Der Vorfall habe sich gegen 01.30 Uhr Ortszeit (07.30 Uhr MEZ) am Nordtor des Clubs Mar-a-Lago in Palm Beach ereignet. Der Mann soll eine Schrotflinte und einen Benzinkanister bei sich gehabt haben, schreibt der Secret Service auf der Plattform X. Der Mann sei Anfang 20 gewesen.
Anthony Guglielmi on Twitter / X
An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026
x.com
Dänische Regierungschefin Frederiksen reagiert auf neueste Trump-Ankündigung
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ein Lazarettschiff nach Grönland zu schicken, hat die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit einem Seitenhieb gegen die USA reagiert, ohne Trump oder sein Land direkt zu erwähnen. Sie sei froh, „in einem Land zu leben, in dem alle Menschen freien und gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsversorgung haben“ und in dem nicht „Versicherungen und Vermögen darüber entscheiden, ob man eine angemessene Behandlung bekommt“, schrieb Frederiksen auf Instagram. In Grönland lebe man denselben Ansatz.
USA setzen bestimmte Schnellkontrollen an Flughäfen aus
Bei der Ankunft in den USA müssen sich viele Reisende schon sehr bald auf längere Wartezeiten einstellen. Die Programme für die Schnellkontrollen „Global Entry“ und „TSA PreCheck“ werden von Sonntag an vorübergehend gestoppt. Das Heimatschutzministerium (DHS) bestätigte einen Bericht der Washington Post, demzufolge die Programme von Sonntag an (6 Uhr US-Ostküstenzeit, 12 Uhr MEZ) ausgesetzt werden sollen. „Global Entry“ erleichtert Zoll- und Einreisekontrollen für vorab überprüfte Reisende aus dem Ausland. „TSA PreCheck“ beschleunigt für registrierte Flugpassagiere die Sicherheitsabfertigung. Der US-Fluggesellschaften-Verband Airlines for America (A4A) kritisierte das Vorgehen des Ministeriums.
Hintergrund der Maßnahme ist eine Haushaltssperre im DHS. Die teilweise Stilllegung des Ministeriums seit vergangener Woche geht darauf zurück, dass im Kongress keine Einigung auf eine Reform der Einwanderungsgesetze und die damit verbundene Finanzierung des Ministeriums erzielt werden konnte.
„Wir treffen harte, aber notwendige Personal- und Ressourcenentscheidungen“, erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Sonderrechte und Privilegien bei den Kontrollen an Flughäfen und Landesgrenzen würden ausgesetzt. Priorität für die Verkehrssicherheitsbehörde TSA an den Flughäfen und den Grenzschutz habe nun, die Allgemeinheit der Reisenden abzufertigen.
Der Chef des Airline-Verbands, Chris Sununu, kritisierte, die Nachricht sei extrem kurzfristig gekommen und habe den Menschen wenig Zeit für entsprechende Planungen gelassen. „Airlines for America ist zutiefst besorgt, dass (...) Reisende inmitten eines weiteren Regierungsstillstands einmal mehr als politischer Spielball missbraucht werden.“ Er forderte den Kongress auf, eine Einigung zu erzielen. Eine vergleichbare Haushaltssperre im vergangenen Herbst habe in der Reisebranche und verwandten Sektoren zu Verlusten von 6,1 Milliarden Dollar geführt, sagte er. Zu den Mitgliedern von A4A gehören unter anderem American Airlines, Delta und United.
