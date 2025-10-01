Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Supreme Court erlaubt Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied Lisa Cook vorerst nicht
Das oberste US-Gericht untersagt es US-Präsident Donald Trump, die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, mit sofortiger Wirkung ihres Amtes zu entheben. Das Gericht erklärte, stattdessen würden die Bemühungen der Regierung, Cook zu entlassen, im Januar in einer mündlichen Verhandlung überprüft.
Trump will das Fed-Vorstandsmitglied wegen angeblichen Hypothekenbetrugs loswerden. Doch Gerichte hielten ihn bislang davon ab: Zunächst hatte ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington seinem Vorhaben vorübergehend einen Riegel vorgeschoben. Trump wandte sich daraufhin an ein Berufungsgericht, das die Entlassung Cooks zunächst weiterhin blockierte.
Trump will das Fed-Vorstandsmitglied wegen angeblichen Hypothekenbetrugs loswerden. Doch Gerichte hielten ihn bislang davon ab: Zunächst hatte ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington seinem Vorhaben vorübergehend einen Riegel vorgeschoben. Trump wandte sich daraufhin an ein Berufungsgericht, das die Entlassung Cooks zunächst weiterhin blockierte.
Keine Einigung im Haushaltsstreit: US-Regierung ist im Shutdown
Demokraten und Republikaner haben sich wie erwartet nicht auf einen Haushalt einigen können. Damit steht fest, dass die Regierungsgeschäfte teilweise zum Stillstand kommen und mehrere staatliche Dienste eingestellt werden. Hunderttausende Bundesbedienstete werden somit in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Nachfolgend ein Überblick über die Folgen eines Shutdowns nach den bisher veröffentlichten Plänen der Behörden.
- Flughäfen: Die meisten Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA werden weiterarbeiten. Die Fluglotsen der Luftfahrtbehörde FAA mussten bei früheren Shutdowns ebenfalls ihren Dienst verrichten.
- Gerichte und Strafverfolgung: Den Bundesgerichten könnte am Freitag das Geld für den vollen Betrieb ausgehen. Dies ist eine Änderung gegenüber früheren Shutdowns, bei denen der Betrieb für mehrere Wochen aufrechterhalten werden konnte. Die Agenten der Bundespolizei FBI und der Drogenbekämpfungsbehörde DEA sowie die Küstenwache arbeiten weiter.
- Grenz- und Heimatschutz: Ein Großteil der für die Einwanderungsgerichte zuständigen Mitarbeiter des Justizministeriums setzt seine Arbeit fort. Dies wird mit dem von Präsident Donald Trump ausgerufenen nationalen Notstand wegen illegaler Einwanderung begründet. Auch Grenzschutzbeamte, Einwanderungsbeamte und die meisten Zollbeamten setzen ihren Dienst fort.
- Militär: Die zwei Millionen US-Soldaten bleiben auf ihren Posten. Das Verteidigungsministerium schickt jedoch mehr als die Hälfte seiner 742 000 zivilen Angestellten in den Zwangsurlaub. Geplante Besuche ausländischer Würdenträger finden nicht statt.
- Wirtschaftsdaten: Die Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten wie Arbeitsmarkt- oder Wachstumsberichte (BIP) wird ausgesetzt.
- Sozialleistungen: Renten- und Invaliditätsleistungen der Sozialversicherung werden weiter ausgezahlt. Die Behörde schickt jedoch zwölf Prozent ihrer Mitarbeiter in den Zwangsurlaub. Zahlungen für die staatlichen Krankenversicherungen Medicare und Medicaid laufen ebenfalls weiter.
- Lebensmittelhilfen: Das größte US-Hilfsprogramm SNAP läuft weiter, solange die Mittel reichen. Das Landwirtschaftsministerium hat noch keine aktuellen Pläne veröffentlicht. Das spezielle Ernährungsprogramm für Frauen, Säuglinge und Kinder (WIC) wird ebenfalls fortgesetzt. Hier könnten die Mittel jedoch nach einer Woche knapp werden.
- Post: Die US-Post (USPS) ist von einem Shutdown nicht betroffen, da sie nicht vom Kongress finanziert wird.
- Steuern: Die Bundessteuerbehörde IRS wird den veröffentlichten Notfallplänen zufolge für fünf Tage voll besetzt sein. Was bei einem längeren Shutdown geschieht, ist unklar.
Hintergrund: Darum geht es im US-Haushaltsstreit
Die derzeitige Auseinandersetzung kreist darum, dass die Demokraten eine Verlängerung der Finanzierung der Regierungsbehörden an den Verbleib auslaufender Gesundheitsleistungen knüpfen. Die Partei fordert unter anderem die Rücknahme von Kürzungen beim Vorsorgeprogramm Medicaid für einkommensschwache Menschen.
Die Republikaner lehnen das ab und behaupten, der Haushaltsentwurf der Demokraten sehe Hilfen für Einwanderer ohne Papiere vor. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, die Demokraten stellten "illegale Ausländer" über amerikanische Staatsbürger.
Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, weist diese Darstellung zurück. "Das ist eine Lüge", schrieb er auf der Plattform X. "Kein einziger Dollar aus Bundesmitteln fließt in die Krankenversicherung für Einwanderer ohne Papiere." Schumer warf den Republikanern vor, die Regierung lahmzulegen, anstatt die Gesundheitsversorgung der Amerikaner zu schützen.
Seit 1981 kam es zu 14 teilweisen Regierungsstillständen, die meist nur wenige Tage dauerten. Der jüngste war zugleich der längste: Er dauerte 2018/2019 insgesamt 35 Tage.
Die Republikaner lehnen das ab und behaupten, der Haushaltsentwurf der Demokraten sehe Hilfen für Einwanderer ohne Papiere vor. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, die Demokraten stellten "illegale Ausländer" über amerikanische Staatsbürger.
Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, weist diese Darstellung zurück. "Das ist eine Lüge", schrieb er auf der Plattform X. "Kein einziger Dollar aus Bundesmitteln fließt in die Krankenversicherung für Einwanderer ohne Papiere." Schumer warf den Republikanern vor, die Regierung lahmzulegen, anstatt die Gesundheitsversorgung der Amerikaner zu schützen.
Seit 1981 kam es zu 14 teilweisen Regierungsstillständen, die meist nur wenige Tage dauerten. Der jüngste war zugleich der längste: Er dauerte 2018/2019 insgesamt 35 Tage.
Handelsbeauftragter: Trump will Anteil an allen erfolgreichen Firmen
US-Präsident Donald Trump würde den Staat nach den Worten seines Handelsbeauftragten Jamieson Greer gerne an allen erfolgreichen Konzernen beteiligen. "Sprechen Sie mit Präsident Trump, er hätte gerne eine Beteiligung an jedem Unternehmen, das gut läuft", sagte Greer bei einer Veranstaltung in New York. Er wich damit einer Frage aus, ob nach dem Einstieg beim Chipkonzern Intel auch eine Beteiligung an dessen Rivalen Nvidia diskutiert werde. "Wir versuchen, kreativ zu sein, wie wir dabei vorgehen, und wie wir die Wirtschaft und gleichzeitig die US-Politik unterstützen", sagte Greer.
Trump hatte einen Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel ausgehandelt. Dabei geht es um einen Anteil von zehn Prozent für 5,7 Milliarden Dollar. Die Beteiligung sei ein Anreiz für Intel, die Kontrolle über sein Auftragsfertigungsgeschäft zu behalten, hatte Finanzchef David Zinsner Ende August erklärt.
Trump hatte einen Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel ausgehandelt. Dabei geht es um einen Anteil von zehn Prozent für 5,7 Milliarden Dollar. Die Beteiligung sei ein Anreiz für Intel, die Kontrolle über sein Auftragsfertigungsgeschäft zu behalten, hatte Finanzchef David Zinsner Ende August erklärt.
Richter bremst US-Regierung bei Vorgehen gegen Gaza-Protest
Die US-Regierung hat nach Ansicht eines Bundesrichters mit ihren Bemühungen, ausländische propalästinensische Demonstrierende abzuschieben, gegen die Verfassung verstoßen. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem und US-Außenminister Marco Rubio hätten Betroffene ohne US-Staatsangehörigkeit vor allem aufgrund ihrer politischen Meinungsäußerung ins Visier genommen, befand Richter William Young in Boston. Diese Äußerungen seien jedoch vom ersten Verfassungszusatz gedeckt.
Ziel der Regierungsvertreter sei es gewesen, Angst auszulösen. Dadurch hätten sie nach Überzeugung des Richters proaktiv von der Verfassung geschützte Äußerungen unterbinden und den Personen die ihnen zustehende Meinungsfreiheit verweigern wollen. Dies schränke bis heute „in verfassungswidriger Weise die Meinungsfreiheit“ ein.
Young wies dabei auch explizit eine Argumentation von US-Präsident Donald Trump zurück, nach der für Personen ohne US-Staatsangehörigkeit nicht dieselben Rechte gelten würden wie für US-Bürgerinnen und -Bürger. Der Fall würde die Frage aufwerfen, ob Ausländer, die sich rechtmäßig in den USA aufhielten, die gleichen Rechte auf freie Meinungsäußerung hätten wie der Rest. „Das Gericht beantwortet diese verfassungsrechtliche Frage eindeutig mit „Ja, das haben sie““, schrieb Young. Meinungsfreiheit sei niemals unbegrenzt, „aber diese Grenzen sind für Staatsbürger und Nicht-Staatsbürger dieselben“.
Ziel der Regierungsvertreter sei es gewesen, Angst auszulösen. Dadurch hätten sie nach Überzeugung des Richters proaktiv von der Verfassung geschützte Äußerungen unterbinden und den Personen die ihnen zustehende Meinungsfreiheit verweigern wollen. Dies schränke bis heute „in verfassungswidriger Weise die Meinungsfreiheit“ ein.
Young wies dabei auch explizit eine Argumentation von US-Präsident Donald Trump zurück, nach der für Personen ohne US-Staatsangehörigkeit nicht dieselben Rechte gelten würden wie für US-Bürgerinnen und -Bürger. Der Fall würde die Frage aufwerfen, ob Ausländer, die sich rechtmäßig in den USA aufhielten, die gleichen Rechte auf freie Meinungsäußerung hätten wie der Rest. „Das Gericht beantwortet diese verfassungsrechtliche Frage eindeutig mit „Ja, das haben sie““, schrieb Young. Meinungsfreiheit sei niemals unbegrenzt, „aber diese Grenzen sind für Staatsbürger und Nicht-Staatsbürger dieselben“.
US-Zollsatz von 15 Prozent soll angeblich auch für deutschen Pharma-Sektor gelten
Die deutsche Pharmaindustrie kann sich nach Angaben aus Regierungskreisen darauf verlassen, dass die von US-Präsident Donald Trump genannten zusätzlichen Importzölle nicht für sie gelten. Mit Blick auf die EU-US-Vereinbarung eines Zollsatzes von 15 Prozent auf fast alle Importe aus Europa sagte ein Regierungsvertreter zu Reuters: „Das gilt.“ Zuvor hatte es Unsicherheit in der Branche gegeben, ob nun diese 15 Prozent gelten oder die 100 Prozent, die Trump vor wenigen Tagen für den Pharma-Sektor genannt hatte.
Wirtschaftsminister Katherina Reiche hatte am Rand der Kabinettsklausur zuvor gesagt, die EU-Kommission prüfe nochmals, ob dies auch in Zukunft gelte. Sie verwies darauf, dass es eine Ausnahme bei den 50 Prozent US-Zöllen für Stahl und Aluminium für die Unternehmen gebe, die besondere Probleme schaffe. „Dies stellt insbesondere den Maschinenanlagenbau vor größte Herausforderungen, weil die Kleinteiligkeit der Nachweise für das einzelne verbaute Produkt, den Anteil von Aluminium und Stahl rückzurechnen, eine riesige, auch bürokratische Herausforderung darstellt“, sagte sie.
Wirtschaftsminister Katherina Reiche hatte am Rand der Kabinettsklausur zuvor gesagt, die EU-Kommission prüfe nochmals, ob dies auch in Zukunft gelte. Sie verwies darauf, dass es eine Ausnahme bei den 50 Prozent US-Zöllen für Stahl und Aluminium für die Unternehmen gebe, die besondere Probleme schaffe. „Dies stellt insbesondere den Maschinenanlagenbau vor größte Herausforderungen, weil die Kleinteiligkeit der Nachweise für das einzelne verbaute Produkt, den Anteil von Aluminium und Stahl rückzurechnen, eine riesige, auch bürokratische Herausforderung darstellt", sagte sie.
Hegseth schwört US-Militär auf Krieg ein – angeblich um des Friedens willen
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Militärführung darauf eingeschworen, sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. „Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten“, sagte der Pentagon-Chef vor hochrangigen Militärführern in Quantico im US-Bundesstaat Virginia. Das sei nicht deswegen notwendig, weil die USA einen Krieg wollten, sondern weil sie Frieden liebten. „Niemand hier will Krieg“, betonte er. Die, die Frieden wollten, müssten sich auf Krieg vorbereiten.
Der Verteidigungsminister, den die US-Regierung neuerdings als „Kriegsminister“ bezeichnet, hatte Medien zufolge Militärs weltweit zu dem Treffen einbestellt. Experten stuften die Zusammenkunft unter anderem angesichts ihrer Größe und Kurzfristigkeit als ungewöhnlich ein.
Hegseth sprach schon vor Wochen von einem „Krieger-Ethos“, den man wiederbeleben wolle, um nach außen hin abzuschrecken. Nun verkündete er neue Standards: Wer die „körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen“ nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für eine neue Position oder einen neuen Beruf. Wenn diese Standards bedeuteten, dass sich keine Frauen für bestimmte Kampfberufe qualifizierten, dann sei das so. „Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein“, sagte Hegseth.
Der Verteidigungsminister, den die US-Regierung neuerdings als „Kriegsminister“ bezeichnet, hatte Medien zufolge Militärs weltweit zu dem Treffen einbestellt. Experten stuften die Zusammenkunft unter anderem angesichts ihrer Größe und Kurzfristigkeit als ungewöhnlich ein.
Hegseth sprach schon vor Wochen von einem „Krieger-Ethos“, den man wiederbeleben wolle, um nach außen hin abzuschrecken. Nun verkündete er neue Standards: Wer die „körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen“ nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für eine neue Position oder einen neuen Beruf. Wenn diese Standards bedeuteten, dass sich keine Frauen für bestimmte Kampfberufe qualifizierten, dann sei das so. „Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein“, sagte Hegseth.
Bericht: USA schieben nach Absprache mit Teheran 100 Iraner ab
Die USA schieben der New York Times zufolge nach monatelangen Verhandlungen mit der Führung in Teheran rund 100 Iraner in die Islamische Republik ab. Die Zeitung beruft sich auf zwei hochrangige iranische Regierungsvertreter, die an den Gesprächen beteiligt gewesen seien, sowie auf einen mit den Plänen vertrauten US-Regierungsvertreter. Ein von den USA gecharterter Flug sei am Montag in Louisiana gestartet und solle im Laufe des Dienstags über Katar in Iran ankommen. Die Abschiebung gilt als seltener Fall der Zusammenarbeit zwischen den beiden verfeindeten Staaten.
US-Präsident Donald Trump plant, eine Rekordzahl von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus den USA abzuschieben. Er begründet dies mit der hohen Zahl illegaler Grenzübertritte unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden. Seine Regierung hat jedoch Schwierigkeiten, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen, auch wenn sie neue Wege schuf, um Migranten in andere Länder als ihre Heimatländer zu schicken. Vom US-Präsidialamt und dem Außenministerium in Washington gab es bisher keine Stellungnahme.
Die Identität der Iraner und die Gründe für ihre Einreise in die USA waren dem Bericht zufolge bislang unklar. Einige hätten sich nach monatelanger Haft in Abschiebezentren freiwillig zur Ausreise bereiterklärt, andere nicht. Das iranische Außenministerium koordiniere die Rückkehr der Abgeschobenen. Ihnen sei zugesichert worden, dass sie nichts zu befürchten hätten, hieß es in dem Bericht weiter.
Im Februar hatten die USA auf Grundlage eines Abkommens mit Panama 119 Menschen aus verschiedenen Ländern, darunter auch aus Iran, in das mittelamerikanische Land abgeschoben.
US-Präsident Donald Trump plant, eine Rekordzahl von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus den USA abzuschieben. Er begründet dies mit der hohen Zahl illegaler Grenzübertritte unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden. Seine Regierung hat jedoch Schwierigkeiten, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen, auch wenn sie neue Wege schuf, um Migranten in andere Länder als ihre Heimatländer zu schicken. Vom US-Präsidialamt und dem Außenministerium in Washington gab es bisher keine Stellungnahme.
Die Identität der Iraner und die Gründe für ihre Einreise in die USA waren dem Bericht zufolge bislang unklar. Einige hätten sich nach monatelanger Haft in Abschiebezentren freiwillig zur Ausreise bereiterklärt, andere nicht. Das iranische Außenministerium koordiniere die Rückkehr der Abgeschobenen. Ihnen sei zugesichert worden, dass sie nichts zu befürchten hätten, hieß es in dem Bericht weiter.
Im Februar hatten die USA auf Grundlage eines Abkommens mit Panama 119 Menschen aus verschiedenen Ländern, darunter auch aus Iran, in das mittelamerikanische Land abgeschoben.
Youtube zahlt Trump Millionen wegen Sperrung seines Accounts
Nachdem Donald Trumps Anhänger im Januar 2021 das US-Kapitol gestürmt hatten, sperrten Online-Plattformen zeitweise die Accounts des Präsidenten. Trump klagte. Darauf reagiert nun als nächster Dienst Youtube. Die zum Tech-Riesen Alphabet gehörende Videoplattform zahlt 24,5 Millionen US-Dollar, um die Wiedergutmachungsklage des Präsidenten beizulegen. Das berichteten das Wall Street Journal und weitere US-Medien am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf Gerichtsdokumente.
Am 6. Januar 2021 wollte die Menge am Kapitol in Washington, D.C., verhindern, dass der US-Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 besiegelt. Trump hatte davor wochenlang ohne Belege behauptet, dass ihm der Wahlsieg durch Betrug gestohlen worden sei – und die Stimmung vor der Attacke mit einem Auftritt vor seinen Anhängern angeheizt. Die Online-Dienste sperrten Trumps Konten damals wenige Tage vor dem Ende seiner ersten Amtszeit, weil sie weitere Gewalt befürchteten.
Meta und Youtube schalteten die Profile erst Anfang 2023 wieder frei. Bei Twitter stellte Tech-Milliardär Elon Musk Trumps Account im November 2022 wieder her, wenige Wochen nachdem er den Dienst für etwa 44 Milliarden Dollar gekauft hatte. Nach Trumps Wiederwahl zogen es die Plattformen vor, die Klagen mit Millionenzahlungen auszuräumen. So erklärte sich der Facebook-Konzern Meta im Januar bereit, Trump 25 Millionen Dollar zu zahlen. Davon sind 22 Millionen Dollar für eine Trump-Bibliothek vorgesehen.
Die jetzt erstrittenen 24,5 Millionen Dollar (knapp 21 Millionen Euro) sind nach Darstellung der New York Times „eine relativ kleine Summe“ für Alphabet. Mit Werbung auf Youtube habe der Konzern im zweiten Quartal 2025 rund 9,7 Milliarden US-Dollar verdient. Die 24,5 Millionen Dollar gehen zum Großteil an die Organisation „Trust for the National Mall“, die den von Trump gewünschten Bau eines pompösen Ballsaals im Weißen Haus realisieren soll. Kleinere Zahlungen erfolgten an mehrere Mitkläger, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Januar bemühen sich Hightech-Konzerne um Nähe zum Präsidenten. Mark Zuckerberg von Meta, Sundar Pichai von Alphabet, Elon Musk von X und andere Größen der Industrie nahmen an den Feierlichkeiten zur Amtseinführung teil. Das Wall Street Journal zitierte Trumps Anwalt John Coale, dass der Rechtsstreit „tausend Jahre“ gedauert hätte, wäre Trump nicht wiedergewählt worden.
Am 6. Januar 2021 wollte die Menge am Kapitol in Washington, D.C., verhindern, dass der US-Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 besiegelt. Trump hatte davor wochenlang ohne Belege behauptet, dass ihm der Wahlsieg durch Betrug gestohlen worden sei – und die Stimmung vor der Attacke mit einem Auftritt vor seinen Anhängern angeheizt. Die Online-Dienste sperrten Trumps Konten damals wenige Tage vor dem Ende seiner ersten Amtszeit, weil sie weitere Gewalt befürchteten.
Meta und Youtube schalteten die Profile erst Anfang 2023 wieder frei. Bei Twitter stellte Tech-Milliardär Elon Musk Trumps Account im November 2022 wieder her, wenige Wochen nachdem er den Dienst für etwa 44 Milliarden Dollar gekauft hatte. Nach Trumps Wiederwahl zogen es die Plattformen vor, die Klagen mit Millionenzahlungen auszuräumen. So erklärte sich der Facebook-Konzern Meta im Januar bereit, Trump 25 Millionen Dollar zu zahlen. Davon sind 22 Millionen Dollar für eine Trump-Bibliothek vorgesehen.
Die jetzt erstrittenen 24,5 Millionen Dollar (knapp 21 Millionen Euro) sind nach Darstellung der New York Times „eine relativ kleine Summe“ für Alphabet. Mit Werbung auf Youtube habe der Konzern im zweiten Quartal 2025 rund 9,7 Milliarden US-Dollar verdient. Die 24,5 Millionen Dollar gehen zum Großteil an die Organisation „Trust for the National Mall“, die den von Trump gewünschten Bau eines pompösen Ballsaals im Weißen Haus realisieren soll. Kleinere Zahlungen erfolgten an mehrere Mitkläger, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Januar bemühen sich Hightech-Konzerne um Nähe zum Präsidenten. Mark Zuckerberg von Meta, Sundar Pichai von Alphabet, Elon Musk von X und andere Größen der Industrie nahmen an den Feierlichkeiten zur Amtseinführung teil. Das Wall Street Journal zitierte Trumps Anwalt John Coale, dass der Rechtsstreit „tausend Jahre“ gedauert hätte, wäre Trump nicht wiedergewählt worden.
Gericht blockiert vorübergehend Entlassungen bei Voice of America
In letzter Minute hat ein Richter Pläne der US-Regierung zu Hunderten Entlassungen beim Auslandssender Voice of America durchkreuzt. Ein Bundesrichter gab am Montag (Ortszeit) einer einstweiligen Verfügung statt, wonach ein geplanter Stellenabbau bei der Muttergesellschaft des Senders, der US-Agentur für globale Medien (USAGM), vorübergehend ausgesetzt werden muss. Betroffen sind dem Gerichtsdokument zufolge 500 Arbeitnehmer, darunter die Mehrheit der Mitarbeiter des staatlich finanzierten Senders.
Die von Präsident Donald Trump nach Beginn seiner zweiten Amtszeit eingesetzte Chefin der Behörde, Kari Lake, hatte die Entlassungen Ende August angekündigt. Stichtag ist dieser Dienstag, der 30. September. Im März hatte der Präsident per Dekret massive Kürzungen bei dem staatlich finanzierten Auslandssender, der in mehreren Sprachen berichtet, angeordnet.
Richter Royce Lamberth vom Bezirksgericht Columbia erklärte, der Stellenabbau dürfe vorerst nicht umgesetzt werden – solange das Gericht nicht in der Sache entschieden habe. Das Gericht hatte in dem Fall schon in der Vergangenheit geurteilt. Im April hatte es geheißen, die Regierung müsse die Programmgestaltung des Senders wieder so herstellen, dass die USAGM ihrem gesetzlichen Auftrag nachkomme, wonach Voice of America als „durchweg zuverlässige und maßgebliche Nachrichtenquelle dient“.
Der Richter hob nun außerdem hervor, dass er eine „besorgniserregende Missachtung“ der gerichtlichen Anordnungen etwa zur Vorlage von Informationen beobachtet habe.
Voice of America wurde 1942 gegründet, um der Propaganda von Nazi-Deutschland entgegenzuwirken und verlässliche Nachrichten in besetzte Gebiete zu bringen. Heute gehören dazu mehrere Rundfunkdienste, die Programme in Dutzenden Sprachen ausstrahlen. In Deutschland ist der Sender nicht mehr im linearen Fernsehen oder Radio empfangbar, da er sich primär an Staaten mit eingeschränkter Pressefreiheit richtet.
Die von Präsident Donald Trump nach Beginn seiner zweiten Amtszeit eingesetzte Chefin der Behörde, Kari Lake, hatte die Entlassungen Ende August angekündigt. Stichtag ist dieser Dienstag, der 30. September. Im März hatte der Präsident per Dekret massive Kürzungen bei dem staatlich finanzierten Auslandssender, der in mehreren Sprachen berichtet, angeordnet.
Richter Royce Lamberth vom Bezirksgericht Columbia erklärte, der Stellenabbau dürfe vorerst nicht umgesetzt werden – solange das Gericht nicht in der Sache entschieden habe. Das Gericht hatte in dem Fall schon in der Vergangenheit geurteilt. Im April hatte es geheißen, die Regierung müsse die Programmgestaltung des Senders wieder so herstellen, dass die USAGM ihrem gesetzlichen Auftrag nachkomme, wonach Voice of America als „durchweg zuverlässige und maßgebliche Nachrichtenquelle dient“.
Der Richter hob nun außerdem hervor, dass er eine „besorgniserregende Missachtung“ der gerichtlichen Anordnungen etwa zur Vorlage von Informationen beobachtet habe.
Voice of America wurde 1942 gegründet, um der Propaganda von Nazi-Deutschland entgegenzuwirken und verlässliche Nachrichten in besetzte Gebiete zu bringen. Heute gehören dazu mehrere Rundfunkdienste, die Programme in Dutzenden Sprachen ausstrahlen. In Deutschland ist der Sender nicht mehr im linearen Fernsehen oder Radio empfangbar, da er sich primär an Staaten mit eingeschränkter Pressefreiheit richtet.
US-Vizepräsident Vance rechnet mit Shutdown
US-Vizepräsident J. D. Vance rechnet mit einem teilweisen Stillstand der Regierungsbehörden in den USA. "Ich denke, wir steuern auf einen 'Shutdown' zu", sagte er nach einem ergebnislosen Treffen von Präsident Donald Trump und Vertretern der oppositionellen Demokraten im Weißen Haus. Beide Seiten gaben sich nach dem Gespräch gegenseitig die Schuld für den Fall, dass der Kongress die Finanzierung der Regierungsbehörden nicht über die bisherige Frist hinaus verlängert - diese läuft am Dienstag um Mitternacht Ortszeit ab.
Die Demokraten wollen eine Verlängerung der Finanzierung an den Verbleib auslaufender Gesundheitsleistungen knüpfen. Trumps Republikaner bestehen jedoch darauf, das Thema getrennt zu behandeln. Der Anführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, beide Seiten hätten nach wie vor "sehr große Differenzen".
Sollte der Kongress nicht handeln, droht Hunderttausenden Bundesbediensteten der Zwangsurlaub. Eine Vielzahl von Dienstleistungen könnte unterbrochen werden, von der Finanzaufsicht über die Weltraumbehörde Nasa bis zur Müllabfuhr in den Nationalparks. Auch Bundesgerichte könnten schließen.
Die Demokraten wollen eine Verlängerung der Finanzierung an den Verbleib auslaufender Gesundheitsleistungen knüpfen. Trumps Republikaner bestehen jedoch darauf, das Thema getrennt zu behandeln. Der Anführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, beide Seiten hätten nach wie vor "sehr große Differenzen".
Sollte der Kongress nicht handeln, droht Hunderttausenden Bundesbediensteten der Zwangsurlaub. Eine Vielzahl von Dienstleistungen könnte unterbrochen werden, von der Finanzaufsicht über die Weltraumbehörde Nasa bis zur Müllabfuhr in den Nationalparks. Auch Bundesgerichte könnten schließen.
Nach Angriff auf Mormonen-Kirche mit vier Toten: Trump spricht von "Epidemie der Gewalt"
Bei einem Angriff auf eine Kirche im US-Bundesstaat Michigan sind am Sonntag mindestens vier Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Ein Mann durchbrach mit seinem Fahrzeug die Eingangstüren des Mormonen-Gotteshauses in der Ortschaft Grand Blanc, stieg aus und eröffnete das Feuer mit einem Sturmgewehr, wie die Behörden mitteilten. Der Täter wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Zudem legte er in der Kirche, in der sich Hunderte Menschen aufhielten, ein Feuer. Inzwischen ist der Brand wieder gelöscht. Bei dem Schützen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 40-jährigen ehemaligen US-Marineinfanteristen und Irak-Veteranen.
Polizeichef William Renye sagte, man gehe davon aus, nach den Löscharbeiten weitere Opfer in dem ausgebrannten Bereich zu finden. US-Präsident Donald Trump erklärte, es handele sich offenbar um "einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika". Das FBI macht indes noch keine Angaben zum Motiv. Es sei unklar, ob der Täter eine Verbindung zu der Kirche oder zu einer der anwesenden Personen hatte, hieß es vonseiten der Ermittler. Trump fügte hinzu: "Diese Epidemie der Gewalt in unserem Land muss sofort enden!"
Polizeichef William Renye sagte, man gehe davon aus, nach den Löscharbeiten weitere Opfer in dem ausgebrannten Bereich zu finden. US-Präsident Donald Trump erklärte, es handele sich offenbar um "einen weiteren gezielten Angriff auf Christen in den Vereinigten Staaten von Amerika". Das FBI macht indes noch keine Angaben zum Motiv. Es sei unklar, ob der Täter eine Verbindung zu der Kirche oder zu einer der anwesenden Personen hatte, hieß es vonseiten der Ermittler. Trump fügte hinzu: "Diese Epidemie der Gewalt in unserem Land muss sofort enden!"
Beamte in Oregon klagen gegen Entsendung von Militär nach Portland
Beamte im Westküsten-Bundesstaat Oregon klagen gegen die Entscheidung der Trump-Regierung, Truppen nach Portland zu schicken. Aus der Klage vor dem Bundesgericht in Oregon geht hervor, dass die Kläger dem US-Präsidenten und seiner Regierung vorwerfen, ihre Kompetenzen zu überschreiten. Die Entsendung der Nationalgarde sei eine „rechtswidrige Föderalisierung“, heißt es.
Die Nationalgarde ist in den USA eigentlich den Gouverneuren der Bundesstaaten unterstellt. Bei nationalen Notfällen kann sie aber der Präsident unter den Befehl seines Verteidigungsministers stellen, und sie damit "föderalisieren". Die Bedingungen für einen solchen Schritt sind aber relativ streng – und aus Sicht der Beamten in Oregon nicht erfüllt. Damit ein solcher Notfall vorliegt, müsste es Rebellionen geben oder Probleme bei der Durchsetzung von Gesetzen. Dan Rayfield, Generalstaatsanwalt von Oregon, schrieb in einer Mitteilung: "Die Gemeinden in Oregon sind stabil, und unsere lokalen Beamten haben klargestellt: Wir sind in der Lage, die öffentliche Sicherheit ohne Einmischung des Bundes aufrechtzuerhalten."
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Sonntag (Ortszeit) angeordnet, 200 Mitglieder der Nationalgarde von Oregon unter Bundeskommando zu stellen.
Die Nationalgarde ist in den USA eigentlich den Gouverneuren der Bundesstaaten unterstellt. Bei nationalen Notfällen kann sie aber der Präsident unter den Befehl seines Verteidigungsministers stellen, und sie damit "föderalisieren". Die Bedingungen für einen solchen Schritt sind aber relativ streng – und aus Sicht der Beamten in Oregon nicht erfüllt. Damit ein solcher Notfall vorliegt, müsste es Rebellionen geben oder Probleme bei der Durchsetzung von Gesetzen. Dan Rayfield, Generalstaatsanwalt von Oregon, schrieb in einer Mitteilung: "Die Gemeinden in Oregon sind stabil, und unsere lokalen Beamten haben klargestellt: Wir sind in der Lage, die öffentliche Sicherheit ohne Einmischung des Bundes aufrechtzuerhalten."

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Sonntag (Ortszeit) angeordnet, 200 Mitglieder der Nationalgarde von Oregon unter Bundeskommando zu stellen.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Sonntag (Ortszeit) angeordnet, 200 Mitglieder der Nationalgarde von Oregon unter Bundeskommando zu stellen.
Kritik von Demokraten: Militäreinsatz in Portland wäre „Machtmissbrauch“
US-Demokraten kritisieren den von Präsident Donald Trump angekündigten Militäreinsatz in einer weiteren Großstadt scharf – und stellen seine Befugnis dazu infrage. Jeder Einsatz von US-Soldaten wäre „Machtmissbrauch“, sagte die demokratische Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek. Trump sei aus ihrer Sicht nicht dazu befugt, US-Soldaten in ihrem Bundesstaat einzusetzen, betonte sie. Trump hatte Stunden zuvor angekündigt, wegen angeblicher Bedrohungen durch „inländische Terroristen“ das Militär nach Portland in Oregon zu beordern.
Oregon habe keine Unterstützung von nationaler Ebene angefordert und brauche sie auch nicht. Das hat die Gouverneurin
Oregon habe keine Unterstützung von nationaler Ebene angefordert und brauche sie auch nicht. Das hat die Gouverneurin Trump nach eigenen Angaben auch in einem direkten Gespräch gesagt. „Es gibt keinen Aufstand, keine Gefahr für die nationale Sicherheit und keinen Bedarf für Soldaten in unserer Großstadt.“ Kotek stimmt sich eigenen Angaben zufolge mit dem Generalstaatsanwalt Oregons ab, um zu klären, ob eine Reaktion erforderlich sei. Man werde bereit sein zu reagieren, falls notwendig, betonte sie.
Oregons Gouverneurin ist nicht die einzige Demokratin, die Trumps Vorstoß kritisiert. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom schrieb auf der Plattform X, es gehe Trump nicht darum, gewalttätige Organisationen zur Rechenschaft zu ziehen. Er wolle vielmehr Gewalt und Chaos schüren, um seine Macht zu festigen.
Newsom, der als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste US-Präsidentschaftswahl gilt, sagte zudem, dass Gerichte Trumps Vorgehen bereits für illegal erklärt hätten. Anfang des Monats hatte ein Richter angeordnet, dass noch in Los Angeles stationierte Soldaten keine Polizeiaufgaben zur Strafverfolgung übernehmen dürfen und ein solcher Einsatz illegal war. Bei seiner Entscheidung ging es nicht um die übergeordnete Frage, ob die Soldaten überhaupt in der Stadt sein dürfen. Die kalifornische Millionenstadt war die erste von mehreren demokratisch regierten Städten, in die Trump jüngst Soldaten entsandt hatte.
Der demokratische US-Senator Ron Wyden aus Oregon kritisierte auf X, dass Trump eine „autoritäre Übernahme von Portland“ starte. „Ich fordere die Einwohner Oregons dringend auf, Trumps Versuch zurückzuweisen, Gewalt in einer Stadt zu schüren, die – wie wir wissen – lebendig und friedfertig ist.“ Auch der Bürgermeister Portlands, Keith Wilson, lehnt einen Militäreinsatz ab. „Die Anzahl der erforderlichen Soldaten beträgt null, in Portland und jeder anderen amerikanischen Stadt“, teilte er mit. Er sprach von einer „kurzen, teuren und unergiebigen Machtdemonstration“.
Newsom, der als möglicher Kandidat der Demokraten für die nächste US-Präsidentschaftswahl gilt, sagte zudem, dass Gerichte Trumps Vorgehen bereits für illegal erklärt hätten. Anfang des Monats hatte ein Richter angeordnet, dass noch in Los Angeles stationierte Soldaten keine Polizeiaufgaben zur Strafverfolgung übernehmen dürfen und ein solcher Einsatz illegal war. Bei seiner Entscheidung ging es nicht um die übergeordnete Frage, ob die Soldaten überhaupt in der Stadt sein dürfen. Die kalifornische Millionenstadt war die erste von mehreren demokratisch regierten Städten, in die Trump jüngst Soldaten entsandt hatte.
Der demokratische US-Senator Ron Wyden aus Oregon kritisierte auf X, dass Trump eine „autoritäre Übernahme von Portland“ starte. „Ich fordere die Einwohner Oregons dringend auf, Trumps Versuch zurückzuweisen, Gewalt in einer Stadt zu schüren, die – wie wir wissen – lebendig und friedfertig ist.“ Auch der Bürgermeister Portlands, Keith Wilson, lehnt einen Militäreinsatz ab. „Die Anzahl der erforderlichen Soldaten beträgt null, in Portland und jeder anderen amerikanischen Stadt“, teilte er mit. Er sprach von einer „kurzen, teuren und unergiebigen Machtdemonstration“.
Musk: Habe Epsteins Einladung auf seine Insel abgelehnt
Tech-Milliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben eine Einladung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zum Besuch auf dessen Privatinsel abgelehnt. „Epstein hat versucht, mich auf seine Insel zu bekommen, und ich habe abgelehnt“, schrieb Musk auf X. US-Demokraten hatten zuvor Unterlagen zum politisch heiklen Fall Epstein veröffentlicht, in denen Musks Name auftaucht.
Auf X posteten demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses unter anderem ein Bild, das einen Auszug aus Epsteins Kalender zeigen soll. Für den 6. Dezember 2014 steht dort: „Erinnerung: Elon Musk zur Insel am 6. Dezember (findet das noch statt?)“. Ob es zu dem Besuch gekommen ist, geht aus dem Eintrag also nicht hervor.
Der Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, besaß eine Privatinsel in der Karibik namens Little St. James, die ein Tatort gewesen sein soll und „Insel der Pädophilen“ genannt wurde. Nach Angaben der Demokraten handelt es sich bei den nun veröffentlichten Dokumenten um weitere Unterlagen, die sie aus dem Nachlass Epsteins erhalten haben, wie sie in einer Mitteilung erklärten. Kongressmitglieder hatten in den vergangenen Wochen bereits andere Dokumente zum Epstein-Fall bekommen und veröffentlicht.
Für Trump kam damit ein unliebsames Thema wieder zurück, hatte er doch versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen. In dieser war er auch im eigenen Lager in die Kritik geraten, weil er Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abwehrte – obwohl er das im Wahlkampf versprochen hatte. Auch Musk selbst fachte die Debatte vor ein paar Monaten an: Ohne Belege behauptete er, die Unterlagen würden nicht veröffentlicht, weil sich Trumps Name darin finde.
Auf X posteten demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses unter anderem ein Bild, das einen Auszug aus Epsteins Kalender zeigen soll. Für den 6. Dezember 2014 steht dort: „Erinnerung: Elon Musk zur Insel am 6. Dezember (findet das noch statt?)“. Ob es zu dem Besuch gekommen ist, geht aus dem Eintrag also nicht hervor.
Der Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, besaß eine Privatinsel in der Karibik namens Little St. James, die ein Tatort gewesen sein soll und „Insel der Pädophilen“ genannt wurde. Nach Angaben der Demokraten handelt es sich bei den nun veröffentlichten Dokumenten um weitere Unterlagen, die sie aus dem Nachlass Epsteins erhalten haben, wie sie in einer Mitteilung erklärten. Kongressmitglieder hatten in den vergangenen Wochen bereits andere Dokumente zum Epstein-Fall bekommen und veröffentlicht.
Für Trump kam damit ein unliebsames Thema wieder zurück, hatte er doch versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen. In dieser war er auch im eigenen Lager in die Kritik geraten, weil er Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abwehrte – obwohl er das im Wahlkampf versprochen hatte. Auch Musk selbst fachte die Debatte vor ein paar Monaten an: Ohne Belege behauptete er, die Unterlagen würden nicht veröffentlicht, weil sich Trumps Name darin finde.