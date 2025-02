Trump ordnet Ende von Maut in New York City an – X-Account des Weißen Hauses zeigt ihn als König

Die US-Regierung hat die Genehmigung für die Fahrzeug-Maut in New York aufgehoben. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Die Maut sei ein „Schlag ins Gesicht der amerikanischen Arbeiterklasse und Kleinunternehmer“, sagte US-Verkehrsminister Sean Duffy. Ob das Ende der Maut wirklich kommt, ist noch nicht sicher: Die New Yorker Nahverkehrsbehörde kündigte an, vor Gericht gegen die Abschaffung vorzugehen. Die Maut war erst Anfang Januar eingeführt worden, die Gebühr beträgt neun US-Dollar. Es gibt Ausnahmen, etwa für Geringverdienende. Das eingenommene Geld sollte in den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr und in Infrastrukturprojekte fließen.



Trump, der mehrere Immobilien in New York besitzt, hatte von Anfang an gegen die Maut gewettert. Nun schrieb er auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass die Maut tot sei. Es heißt außerdem: „Manhattan, und ganz New York, ist gerettet.“



Für Aufsehen sorgte ein Beitrag auf dem X-Account des Weißen Hauses, der ebenfalls einen Beitrag zur Maut teilte. Dort heißt es: „Lang lebe der König!“. Dazu ist in dem Beitrag ein KI-generiertes Bild zu sehen, auf dem Trump vor der New Yorker Skyline zu sehen ist und eine Krone trägt. Der Beitrag ist mit „President Donald J. Trump“ gezeichnet.