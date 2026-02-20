Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Rückschlag für Trump: Supreme Court kippt Zölle
Möglicher Angriff: Trump gibt Iran noch maximal 15 Tage für Einigung über Atomprogramm
Weißes Haus schimpft über Bruce Springsteen
Riesiges Banner mit Trump-Porträt hängt am Hauptsitz des Justizministeriums
Trump: Iran-Kurs wohl „in den nächsten zehn Tagen“ klar
Nach Zoll-Urteil: EU sieht US-Regierung am Zug
Die Europäische Kommission will sich nach der Gerichtsentscheidung gegen die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump weiter für niedrige Zölle einsetzen. Man stehe in engem Kontakt mit der US-Regierung, um zu erfahren, wie diese nun reagieren wolle, teilte ein Kommissionssprecher mit. „Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks sind auf Stabilität und Vorhersehbarkeit in den Handelsbeziehungen angewiesen. Wir setzen uns daher weiterhin für niedrige Zölle ein und arbeiten auf deren Senkung hin.“
Rückschlag für Trump: Supreme Court kippt Zölle
Der Oberste Gerichtshof der USA hat einen Großteil der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle für unrechtmäßig erklärt. Es ist eine schwere Niederlage für den US-Präsidenten auf einem seiner zentralen Politikfelder. Die Entscheidung des Gerichts fiel sechs zu drei aus. Trump habe gegen Bundesgesetz verstoßen, als er einseitig umfangreiche Zölle gegen mehrere Länder erhoben hat, darunter die Europäische Union, urteilten die Richter.
Die Zölle, um die es geht, basierten auf einem für nationale Notstände gedachten Gesetz. Die Richter bestätigten eine Entscheidung einer niedrigeren Instanz, wonach Trump mit der Anwendung des Gesetzes aus dem Jahr 1977 seine Befugnisse überschritten habe. Geklagt hatten von den Zöllen betroffene Unternehmen sowie zwölf US-Bundesstaaten. Ökonomen schätzen, dass die auf Grundlage dieses Gesetzes eingenommenen Zölle von mehr als 175 Milliarden Dollar nun möglicherweise zurückgezahlt werden müssen.
Die US-Verfassung räumt dem Kongress und nicht dem Präsidenten die Befugnis zur Erhebung von Zöllen ein. Trump hatte sich jedoch auf den "International Emergency Economic Powers Act" (IEEPA) berufen, um die Einfuhrabgaben ohne Zustimmung des Kongresses zu verhängen. Das Gesetz erlaubt dem Präsidenten, den Handel in einem nationalen Notstand zu regulieren, wurde aber bislang für Sanktionen und nicht für Zölle genutzt. Trump hatte die Zölle als entscheidend für die wirtschaftliche Sicherheit der USA bezeichnet.
US-Finanzminister Scott Bessent kündigte an, die Regierung werde andere rechtliche Begründungen prüfen, um möglichst viele der Zölle beizubehalten. Trump selbst hatte für den Fall einer Niederlage vor Gericht einen "Plan B" in Aussicht gestellt.
Möglicher Angriff: Trump gibt Iran noch maximal 15 Tage für Einigung über Atomprogramm
Die USA ziehen derzeit massiv Militär im Nahen Osten zusammen, darunter zwei Flugzeugträger, Kampfjets und Tankflugzeuge. Die Zeichen mehren sich, dass US-Präsident Donald Trump Iran angreifen will. Nun erklärte er dazu, Iran habe höchstens zehn bis 15 Tage Zeit, um in den Verhandlungen über sein Atomprogramm einer Einigung zuzustimmen. „Wir werden entweder einen Deal bekommen oder es wird für sie bedauerlich“, sagte der US-Präsident am Donnerstag gegenüber Reportern an Bord der Air Force One. Auf die Frage nach einer Frist antwortete Trump, er halte zehn bis 15 Tage für „ziemlich genau“ das „Maximum“, das er für weitere Verhandlungen zulassen werde. „Ich denke, das sollte genug Zeit sein.“
Bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran geht es um Irans umstrittenes Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Islamische Republik in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen.
Obwohl die USA vermutlich keine Bodentruppen entsenden werden, deutet der massive Militäraufmarsch darauf hin, dass Trump eine mehrtägige Militäroperation gemeinsam mit Israel in Betracht zieht. Während in Gesprächen dem Wall Street Journal zufolge von einem deutlich umfassenderen Vorgehen die Rede ist als bei den nächtlichen Luftangriffen auf das iranische Atomprogramm im Juni, erwägt der Präsident offenbar eher einen begrenzten Vorab-Militärschlag, um Teheran zu Zugeständnissen zu zwingen.
Amelie Schmidt
Weißes Haus schimpft über Bruce Springsteen
Nachdem Bruce Springsteen die Regierung von US-Präsident Donald Trump stark kritisiert hatte, wir die Rocklegende nun aus dem Weißen Haus beschimpft: „Er leidet an einer schweren Form des Trump-Wahns, der sein Gehirn hat verrotten lassen“, kommentierte Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung in Richtung des Musikers.
Springsteen hatte kürzlich ein Protestlied als Reaktion auf die tödlichen Schüsse auf zwei US-Bürger im Rahmen der umstrittenen Abschiebe-Razzien in Minneapolis geschrieben und es auch bei seinem Auftritt in der Stadt Ende Januar gesungen. Trump und seine Administration bezeichnete er kürzlich als den „Möchtegern-König und seine Schurkenregierung“.
Die Einsätze und Razzien sind Teil der rigorosen Abschiebe-Politik der US-Einwanderungsbehörden von Trumps Regierung. Der Tod der beiden US-Bürger Alex Pretti und Renée Good löste eine große Empörungswelle im ganzen Land aus. Wochenlang wurde in Minneapolis gegen die Razzien gegen Migranten und brutales Durchgreifen bei Demonstrationen protestiert.
Die Attacke aus dem Weißen Haus folgt auf eine Tour-Ankündigung Springsteens, die ihren Auftakt in Minneapolis haben soll. Der Sprecher spielt darin auch auf Song-Titel des Musikers ab. So seien etwa die „Glory Days“ (deutsch: glorreichen Zeiten) von Springsteen vorüber – damit spielt er auf das Lied des Musikers aus den 80er-Jahren an.
Bericht: Trump-Regierung ordnet Verhaftung legal aufgenommener Flüchtlinge an
Die Trump-Regierung hat laut der New York Times eine drastische Kursänderung in der Flüchtlingspolitik angekündigt: Flüchtlinge, die legal in die USA aufgenommen wurden, sollen künftig verhaftet werden, wenn sie nach einem Jahr noch keine Green Card beantragt haben. In einem neuen Memo des Heimatschutzministeriums heißt es, die Betroffenen würden inhaftiert und ihre Fälle "neu geprüft" – wie lange die Haft dauern kann, bleibt unklar. Die Regelung hebt eine Obama-Ära-Politik auf, wonach die fehlende Green Card-Beantragung kein Grund für Verhaftung oder Abschiebung war.
Bereits im vergangenen Monat wurden in Minnesota mindestens 100 Flüchtlinge verhaftet und in Haftanstalten nach Texas gebracht. Ein Bundesrichter stoppte die Praxis daraufhin und ordnete die Freilassung an – am Donnerstag wird über eine Verlängerung dieser Schutzmaßnahmen verhandelt. Experten kritisieren die neue Regelung scharf: "Flüchtlinge können erst nach einem Jahr überhaupt eine Green Card beantragen", sagt Sarah Pierce, ehemalige Analystin der Einwanderungsbehörde. Erschwerend kommt hinzu, dass Trump gleichzeitig Anträge von Menschen aus Ländern mit Einreiseverbot gestoppt hat – ein Teufelskreis für viele Betroffene. Shawn VanDiver, Präsident der Organisation AfghanEvac, bezeichnete die Anweisung als „rücksichtslose Abkehr von langjähriger Politik“. Sie sei ein „Vertrauensbruch gegenüber Menschen, die die Vereinigten Staaten rechtmäßig aufgenommen und denen sie Schutz versprochen haben“. Weitere Hilfsorganisationen sprechen von "Terror gegen Flüchtlingsgemeinschaften" und erwarten zahlreiche Abschiebungen.
Die Maßnahme ist Teil von Trumps systematischem Umbau der Einwanderungspolitik: Die Regierung hat die jährliche Flüchtlingsaufnahme von 125 000 unter Biden auf nur noch 7500 gesenkt und will künftig "überwiegend weiße Südafrikaner" bevorzugen. Allein im Haushaltsjahr 2024 waren mehr als 100 000 Flüchtlinge in die USA gekommen – viele von ihnen könnten nun von der neuen Regelung betroffen sein. Etwa 68 000 Menschen sind derzeit in Gewahrsam der Einwanderungsbehörde ICE. Das sind rund 75 Prozent mehr als zu Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr.
Aus "Palm Beach Airport" soll "Donald J. Trump International" werden
Der Flughafen von Palm Beach in Florida soll bald nach Donald Trump benannt werden. Das von Republikanern dominierte Parlament in Florida hat am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das den Flughafen in Trumps Wahlheimat in „President Donald J. Trump International Airport" umbenennt. Gouverneur Ron DeSantis wird voraussichtlich das Gesetz unterzeichnen. Ein republikanischer Senator begründete den Schritt damit, dass kommende Generationen anerkennen würden, was Trump getan habe, „um Amerika zu retten".
Der Flughafen ist nur eine von mehreren prominenten Einrichtungen, die nun Trumps Namen tragen. In Washington wurde das Kennedy Center in Trump-Kennedy Center umbenannt, und Trumps Name wurde am Hauptquartier des US Institute of Peace angebracht. Die Trump Organization hat kürzlich eine Markenanmeldung eingereicht, um die Rechte am Namen „President Donald J. Trump International Airport" zu kontrollieren und zu monetarisieren.
Die Umbenennung erfordert noch die Genehmigung der Bundesluftfahrtbehörde FAA. Die Sponsorin des Gesetzes hat bereits 5,5 Millionen Dollar für die Umgestaltung beantragt, darunter neue Beschilderung, Uniformen für Mitarbeiter und Markenentwicklung. Demokraten kritisierten das Vorhaben als Beispiel für verschwenderische Ausgaben. Die Minderheitsführerin im Senat, Lori Berman, sagte: „Dieses Gesetz existiert aus einem einzigen Grund: um ein großes Ego zu befriedigen, und diese Befriedigung ist nicht kostenlos."
Trump will Akten zu Außerirdischen und Ufos freigeben
Außerirdische, Ufos und andere unbekannte Phänomene: Zu diesen und weiteren „hochkomplexen, aber äußerst interessanten und wichtigen Themen“ will US-Präsident Donald Trump Akten der Regierung veröffentlichen lassen. Aufgrund des „enormen Interesses“ habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Ministerien und Behörden angewiesen, entsprechendes Material zu identifizieren und später freizugeben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Unklar waren zunächst der Umfang der in Aussicht gestellten Veröffentlichung und bis wann die Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht werden sollen. Zuletzt hatte es vor allem Druck auf Trump gegeben, alle Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Kritiker werfen der Regierung vor, zu viele Stellen geschwärzt zu haben und manches zurückzuhalten.
Ex-Präsident Barack Obama hatte vor wenigen Tagen in einem Podcast auf eine entsprechende Frage scherzhaft geantwortet, dass Außerirdische „real“ seien. Er selbst habe aber noch keine gesehen, sagte der Demokrat.
Der Republikaner Trump warf ihm daraufhin am Donnerstag vor, geheime Informationen „preisgegeben“ und damit einen „großen Fehler“ begangen zu haben. Um welche Art angeblich geheimer Informationen es sich dabei handelte, sagte Trump nicht.
Trump behauptet, Obama habe Geheimnisse über Aliens ausgeplaudert
US-Präsident Donald Trump wirft seinem Vorgänger Barack Obama vor, geheime Informationen über die Existenz von Außerirdischen preisgegeben zu haben. "Er hat das aus geheimen Informationen genommen ... Das darf er nicht tun", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Georgia. Obama habe einen "großen Fehler" gemacht. Belege für seine Anschuldigungen nannte Trump nicht. Auf die Frage, ob er selbst Beweise für die Existenz von Aliens gesehen habe, entgegnete der Präsident: "Ich weiß nicht, ob sie echt sind oder nicht." Das Weiße Haus wollte die Äußerungen zunächst nicht weiter kommentieren.
Obama hatte in einem am Samstag veröffentlichten Podcast-Interview auf die Frage nach der Existenz von Aliens geantwortet: "Es gibt sie, aber ich habe sie nicht gesehen." In einem Instagram-Post am Sonntag stellte der Ex-Präsident klar, dass seine Überzeugung auf statistischen Wahrscheinlichkeiten angesichts der Größe des Universums beruhe. "Ich habe während meiner Präsidentschaft keine Beweise dafür gesehen, dass Außerirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben", schrieb der Demokrat.
In dem Podcast hatte Obama auch Verschwörungstheorien über die geheime Militärbasis Area 51 zurückgewiesen. Es gebe keine unterirdische Anlage mit versteckten Raumschiffen, "es sei denn, es gibt diese riesige Verschwörung und sie haben es vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten verheimlicht".
Das US-Verteidigungsministerium hat in den vergangenen Jahren verstärkt Berichte über unidentifizierte Flugobjekte untersucht. Hochrangige Militärs erklärten 2022, sie hätten keine Hinweise darauf gefunden, dass Außerirdische die Erde besucht hätten oder hier abgestürzt seien. Ein Pentagon-Bericht aus dem Jahr 2024 bestätigte dies und hielt fest, dass Untersuchungen der US-Regierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Beweise für außerirdische Technologie gefunden hätten. Die meisten Sichtungen ließen sich auf gewöhnliche Objekte und Phänomene zurückführen.
Riesiges Banner mit Trump-Porträt hängt am Hauptsitz des Justizministeriums
Am Hauptsitz des Justizministeriums in Washington, D.C. hängt seit Donnerstag ein großes Banner mit einem überlebensgroßen Foto von Donald Trump. Es zeigt das Porträt des US-Präsidenten in Blautönen mit dem Schlagwort "Make America safe again", berichten US-Medien wie CNN. "Amerika wieder sicher machen" ist der Slogan der Trump-Regierung im Kampf gegen Kriminalität. Gleichzeitig unterstreiche das Banner die Kontrolle des Weißen Hauses über die oberste Strafverfolgungsbehörde des Landes, so der US-Sender.
Seit Trump zweiter Amtszeit wird das Justizministerium immer wieder beschuldigt, im Auftrag des Präsidenten gegen dessen vermeintliche Feinde vorzugehen. Gegen willkürliche Strafverfolgungen mussten sich bereits der ehemalige FBI-Direktor James Comey, die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell wehren. Auch gegen mehrere demokratische Abgeordnete wird ermittelt.
Ähnliche Banner mit Trumps Gesicht hängen bereits an weiteren Bundesbehörden, darunter dem Arbeitsministerium und dem Landwirtschaftsministerium.
Ein Banner mit dem überlebensgroßen Trump-Porträt hängt am Justizministerium in Washington. AP
Trump: Iran-Kurs wohl „in den nächsten zehn Tagen“ klar
US-Präsident Trump warnte Iran vor erheblichen Konsequenzen, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen nicht auf einen Deal einlassen. Es werde „einen sehr anderen Weg“ geben, warnte Trump bei der ersten Sitzung seines sogenannten "Friedensrats". In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt „wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden“.
Mit Blick auf die laufenden Verhandlungen sagte Trump, es gebe „gute Gespräche“. Er bekräftigte: „Sie dürfen keine Atomwaffe haben - man kann keinen Frieden im Nahen Osten haben, wenn sie eine Atomwaffe haben.“ Zugleich betonte er, dass es nicht einfach sei, einen aus seiner Sicht guten Deal zu machen. Eine Einigung sei aber zwingend notwendig: „Wir müssen einen bedeutenden Deal machen, sonst passieren schlechte Dinge.“
Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Andere Themen wie eine Begrenzung seines Raketenprogramms schließt Teheran bislang aus.
Im Januar ließ Irans Staatsapparat Massenproteste im eigenen Land brutal niederschlagen. Trump drohte der iranischen Führung daraufhin mit einem Eingreifen und ließ die Militärpräsenz rund um Iran verstärken.
SZ-Korrespondent Raphael Geiger über mögliche Hinweise, dass Trump Iran wirklich angreifen lässt (SZ Plus):
"Friedensrat": Trump verspricht zehn Milliarden Dollar - Fifa baut Fußballfelder in Gaza
US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen "Friedensrats" Milliardenhilfen für den Gazastreifen angekündigt. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan und Kuwait hätten sieben Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) für ein Hilfspaket zugesagt, verkündete Trump in der US-Hauptstadt Washington. Die USA werden nach seinen Angaben zudem zehn Milliarden Dollar für den "Friedensrat" bereitstellen. Genauere Angaben dazu, wofür dieses Geld eingesetzt werden soll, machte er zunächst nicht.
Der Weltfußballverband Fifa werde darüber hinaus helfen, 75 Millionen Dollar für Projekte in Gaza zu sammeln, die mit Fußball zu tun haben sollen, sagte Trump. Der Präsident des Weltfußballverbandes Fifa, Gianni Infantino, kündigte den Bau von 50 kleinen und fünf großen Fußballfeldern im Gazastreifen an. Weiter sei den Angaben zufolge der Bau einer Fußballakademie sowie eines nationalen Stadions mit einem Fassungsvermögen von bis zu 25 000 Zuschauern geplant.
Um einen dauerhaften Frieden zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen zu sichern, wollen demnach zudem fünf Staaten Soldaten in den Küstenstreifen schicken. Es handele sich um Marokko, Albanien, Kosovo, Kasachstan und Indonesien. Der Friedensrat soll die sogenannte internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufbauen, die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll. Bereits zuvor hatten mehrere mehrheitlich muslimische Länder die Bereitschaft signalisiert, Soldaten zu stellen, eine konkrete Ankündigung machte bislang aber nur Indonesien. Das südostasiatische Land hat die Entsendung von 5000 bis 8000 Soldaten in Aussicht gestellt. Wie viele Soldaten die anderen Länder schicken wollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Trump hatte den "Friedensrat" beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos gegründet. Aktuell hat das Gremium etwa zwei Dutzend Mitglieder, darunter Ungarn, Israel, Belarus, Katar, Saudi-Arabien und die Türkei. Im Englischen heißt das Gremium "Board of Peace", was sich mit "Aufsichtsrat für den Frieden" übersetzen lässt. Es ist umstritten, weil es als Konkurrenz zu etablierten Organisationen wie den Vereinten Nationen gedacht ist.
US-Handelsdefizit trotz Trumps Zöllen kaum gesunken
Trotz der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle gegen Dutzende Länder ist das US-Handelsdefizit im vergangenen Jahr kaum gesunken. Die Importe von Waren und Dienstleistungen übertrafen deren Exporte um rund 901,5 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium mitteilte. Das sind nur rund zwei Milliarden Dollar weniger als 2024. Zuletzt hatte das US-Handelsdefizit deutlich zugenommen. Im Dezember erhöhte es sich um fast ein Drittel auf mehr als 70 Milliarden Dollar. Grund dafür waren sinkende Exporte, während die Importe gleichzeitig deutlich zunahmen.
Trump hatte nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 zahlreiche Strafzölle eingeführt, darunter gegen Exportweltmeister China und die Europäische Union. Für fast alle Waren aus der EU müssen seit August Zölle von 15 Prozent gezahlt werden – ein Mehrfaches des früheren Durchschnittswerts.
Studien zufolge werden die Zölle fast vollständig von amerikanischen Importeuren und Verbrauchern bezahlt. Diese tragen demnach 96 Prozent der Last, wie aus einer Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervorgeht. "Die Zölle sind ein Eigentor", sagte IfW-Forschungsdirektor Julian Hinz. Die Behauptung, dass ausländische Staaten diese Zölle trügen, sei ein Mythos. "Die Amerikaner bezahlen die Rechnung."
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie der regionalen Notenbank New York Federal Reserve, die von Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett kritisiert wurde. "Das Papier ist eine Schande", sagte Hassett in einem Interview mit CNBC. "Es ist meiner Meinung nach das schlechteste Papier, das ich je in der Geschichte des Federal Reserve Systems gesehen habe." Die Verantwortlichen sollten vermutlich diszipliniert werden.
Trump stuft Glyphosat als verteidigungsrelevant ein
Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat bekommt in den USA einen besonderen Status, um eine ausreichende Versorgung der amerikanischen Landwirtschaft sicherzustellen. US-Präsident Donald Trump unterschrieb am Mittwoch eine Verordnung, in der Phosphat und glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel als entscheidend für die nationale Sicherheit und die Lebensmittelsicherheit der USA bezeichnet werden.
Zu den weltweit größten Herstellern von Glyphosatprodukten gehört der Leverkusener Agrarchemie-Konzern Bayer mit seiner US-Tochter Monsanto, deren Kassenschlager das glyphosathaltige Produkt Roundup ist. Ein Bayer-Sprecher sagte, die Verordnung betone „die dringende Notwendigkeit, dass US-Landwirte Zugang zu wichtigen, im Inland hergestellten Pflanzenschutzmitteln wie Glyphosat haben“. Man werde der Verordnung Folge leisten. In Trumps Verordnung heißt es, bisher gebe es in den USA nur einen Produzenten glyphosathaltiger Unkrautvernichtungsmittel, gemeint ist Monsanto. Damit seien die Verteidigungsindustrie der USA und die Ernährungssicherheit anfällig für „feindliche, ausländische Akteure“.
Elementares Phosphat sei auch ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Herbiziden auf Glyphosatbasis. Diese spielten eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des landwirtschaftlichen Vorsprungs der USA, indem sie es Landwirten ermöglichten, effizient und kostengünstig Lebensmittel und Viehfutter zu produzieren, heißt es weiter.
Das Mittel ist umstritten. In mehreren Klagen in den USA hatten Kläger Krebserkrankungen auf Glyphosat zurückgeführt. Erst kürzlich schloss Bayer in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich zur Beilegung aktueller und künftiger Klagen zum glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup. Die zur Weltgesundheitsorganisation gehörende Internationale Krebsforschungsagentur hatte den Wirkstoff, der in Roundup enthalten ist, 2015 als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ eingestuft; andere Einrichtungen der WHO waren anderer Ansicht, und auch europäische Einrichtungen folgten dieser kritischen Einstufung nicht.
Umweltverbände klagen gegen Trumps Entscheidung zu Treibhausgasen
Mehr als ein Dutzend Umwelt- und Gesundheitsverbände klagen gegen US-Präsident Donald Trumps Entscheidung, Treibhausgasemissionen nicht mehr als gesundheitsschädlich einzustufen. Die am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Bundesgericht vorgelegte Beschwerde verlangt eine rechtliche Prüfung der Neuerung. Trumps Entscheidung sei gesetzwidrig, erklärte die Anwältin des klagenden Rechtshilfeverbandes „Public Citizen Litigation Group“, Adina Rosenbaum, in Washington.
Kohlendioxid und andere Treibhausgase sind Verursacher der Erderwärmung. Trump hatte vergangene Woche erklärt, er hebe die seit 2009 geltende Einschätzung der Gesundheitsschädigung auf. Sie sei eine „katastrophale Richtlinie“ aus der Zeit des demokratischen Präsidenten Barack Obama. Sie habe der Automobilindustrie schweren Schaden zugefügt und Verbraucher viel Geld gekostet. Auf dieser Feststellung basieren zahllose Regelungen im US-Klimaschutz, etwa für Emissionen von Autos, Kraftwerken oder Fabriken.
Bei dem Rechtsstreit geht es nun um ein Urteil des Obersten US-Gerichts von 2007, demzufolge Treibhausgase unter dem Luftreinhaltegesetz als Schadstoffe gelten und von der Umweltbehörde EPA reguliert werden müssen. Die EPA erklärte auf Anfrage der New York Times, sie äußere sich nicht zu einem laufenden Verfahren. Der Rechtsstreit dürfte sich über Monate hinziehen. Erwartet wird ein Urteil des Obersten Gerichtes, das sich zuletzt häufig aufseiten des Präsidenten gestellt hat. Fünf der neun obersten Richter, die 2007 für die Zuständigkeit der EPA gestimmt hatten, sind nicht mehr im Amt. Die vier Gegner allerdings schon. Trump hat zudem drei Konservative in das Gericht berufen.
Welche weitreichenden Folgen Trumps Entscheidung für den Klimaschutz haben könnte, erklärt SZ-Redakteurin Marlene Weiß:
Amelie Schmidt
Trumps „Friedensrat“ trifft sich zur ersten Sitzung in Washington
US-Präsident Donald Trump empfängt in Washington Regierungsvertreter aus rund 20 Ländern zur ersten Sitzung seines „Board of Peace“. Es wird erwartet, dass der Fokus bei dem heutigen Treffen auf der weiteren Entwicklung im Gazastreifen liegt. Trump hatte bereits angekündigt, dass er ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den im Krieg großflächig zerstörten Küstenstreifen vorstellt. Außerdem will sich der US-Präsident bei dem Treffen zur internationalen Stabilisierungstruppe äußern. Der „Friedensrat“ soll diese Truppe aufbauen, die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll.
Trumps Gremium heißt im Englischen „Board of Peace“, was sich mit „Aufsichtsrat für den Frieden“ übersetzen lässt. Es ist umstritten, weil es als Konkurrenz zu etablierten Organisationen wie den Vereinten Nationen gedacht ist. Trump hat den „Friedensrat“ zu einer Art globalem Gremium erweitert, was vielfach auf Kritik gestoßen ist. Mitglieder sind unter anderem die Türkei, Saudi-Arabien, Ungarn, Armenien, Vietnam, Argentinien und Pakistan. Die EU-Kommissarin für den Mittelmeerraum, Dubravka Šuica, nimmt als Beobachterin für die Europäische Union an dem Treffen teil.
Trump gründete den „Friedensrat“ beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos und hat selbst den Vorsitz inne. Im Kern soll der Rat globale Konflikte lösen. Anders als zunächst erwartet, handelt es sich also nicht um ein Gremium, das ausschließlich der Überwachung einer Befriedung des Gazastreifens gewidmet ist.
Lesen Sie mehr über die Gründung von Trumps internationalem Gremium:
