Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Kimmels Weihnachtsrede: „Tyrannei boomt hier“
Tödliche US-Angriffe auf IS-Terroristen in Nigeria
Justizministerium: Mehr als eine Million mögliche neue Epstein-Akten gefunden
USA und Venezuela im Konflikt: Streit im UN-Sicherheitsrat
Seltene Niederlage für Trump vor dem Obersten Gerichtshof
Christoph von Eichhorn
Internetnutzer machen Schwärzungen in Epstein-Akten rückgängig
Einige Passagen in den veröffentlichten Dokumenten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden vom US-Justizministerium offenbar technisch unzureichend geschwärzt. In den vergangenen Tagen berichteten Nutzer auf sozialen Medien, dass sie zensierte Stellen mit einfachen Mitteln wiederherstellen konnten. Zuerst hatte der Guardian darüber berichtet. Demnach ließen sich Schwärzungen umgehen, indem die Texte kopiert und in einem anderen Programm wieder eingefügt wurden. In anderen Fällen konnten die Schwärzungen mit einem Bildbearbeitungsprogramm entfernt werden.
Laut einem Bericht der New York Times enthalten die so aufgedeckten Stellen keine neuen Informationen über die Verbindungen zwischen Epstein und US-Präsident Donald Trump. Sie würden aber zum Verständnis dazu beitragen, wie der Multimillionär seine Missbrauchstaten beging und Geldflüsse durch Finanz- und Unternehmensstrukturen verschleierte. So lässt sich aus einer rückgängig gemachten Schwärzung ablesen, dass ein Anwalt Epsteins Zahlungen über mehr als 400 000 US-Dollar abzeichnete, darunter für eine junge Frau aus Russland. Sie erhielt demnach rund dreieinhalb Jahre lang monatlich mehr als 8000 US-Dollar. Laut bisherigen Erkenntnissen dienten solche hohen Geldzahlungen häufig dazu, sich das Schweigen von mutmaßlichen Opfern von Missbrauch und Menschenhandel zu erkaufen.
Der US-Kongress hatte vor einem Monat die Veröffentlichung der Akten zu Jeffrey Epstein verfügt, der jahrelang einen Missbrauchsring betrieben hatte, dem etliche Minderjährige zum Opfer fielen. Das US-Justizministerium veröffentlichte daraufhin hunderttausende Dokumente, allerdings teils stark geschwärzt. Am Mittwoch erklärte das Ministerium überraschend, dass Ermittler in New York „eine Million weitere Dokumente“ identifiziert hätten, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Diese würden nun geprüft und zur Veröffentlichung vorbereitet.
Der US-Kongress hatte vor einem Monat die Veröffentlichung der Akten zu Jeffrey Epstein verfügt, der jahrelang einen Missbrauchsring betrieben hatte, dem etliche Minderjährige zum Opfer fielen. Das US-Justizministerium veröffentlichte daraufhin hunderttausende Dokumente, allerdings teils stark geschwärzt. Am Mittwoch erklärte das Ministerium überraschend, dass Ermittler in New York „eine Million weitere Dokumente“ identifiziert hätten, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Diese würden nun geprüft und zur Veröffentlichung vorbereitet.
Lilith Volkert
Kimmels Weihnachtsrede: „Tyrannei boomt hier“
Der amerikanische Late-Night-Talker Jimmy Kimmel hat die traditionelle „alternative Weihnachtsansprache“ des britischen Senders Channel 4 zu einer Abrechnung mit seinem Landsmann Donald Trump genutzt. Dieser sei als US-Präsident dabei, das demokratische System der Vereinigten Staaten zu demontieren: „Aus Faschismus-Perspektive war es ein wirklich großartiges Jahr“, sagte Kimmel in seiner knapp vierminütigen Rede, die nur Stunden nach der Weihnachtsansprache von König Charles III. ausgestrahlt wurde. „Die Tyrannei boomt hier bei uns.“
Dass Regierungen ihre Kritiker zum Schweigen brächten, sei ansonsten eher in Russland oder Nordkorea zu beobachten, sagte der mit Kritik an Trumps Politik ins Visier des Präsidenten geratene TV-Moderator. „Und jetzt haben wir König Donny den Achten, der zu Exekutionen aufruft. Es geht schnell.“ Unter Trump würden in den USA wichtige Grundpfeiler der Demokratie eingerissen, „von der Pressefreiheit über die Wissenschaft, Medizin und Unabhängigkeit der Justiz bis zum Weißen Haus selbst“. Kimmels entschuldigende Botschaft an die Briten: „Wir sind das reinste Chaos – und wir wissen, das betrifft auch euch.“ Kimmels Late-Night-Show war im Herbst zwischenzeitlich abgesetzt worden, was eine hitzige Debatte über Meinungsfreiheit ausgelöst hatte.
Dass Regierungen ihre Kritiker zum Schweigen brächten, sei ansonsten eher in Russland oder Nordkorea zu beobachten, sagte der mit Kritik an Trumps Politik ins Visier des Präsidenten geratene TV-Moderator. „Und jetzt haben wir König Donny den Achten, der zu Exekutionen aufruft. Es geht schnell.“ Unter Trump würden in den USA wichtige Grundpfeiler der Demokratie eingerissen, „von der Pressefreiheit über die Wissenschaft, Medizin und Unabhängigkeit der Justiz bis zum Weißen Haus selbst“. Kimmels entschuldigende Botschaft an die Briten: „Wir sind das reinste Chaos – und wir wissen, das betrifft auch euch.“ Kimmels Late-Night-Show war im Herbst zwischenzeitlich abgesetzt worden, was eine hitzige Debatte über Meinungsfreiheit ausgelöst hatte.
Lilith Volkert
Weißes Haus will Pläne für umstrittenen Ballsaal im Januar vorstellen
Das Weiße Haus will Anfang Januar neue Details zu dem umstrittenen Plan von US-Präsident Donald Trump für einen neuen Ballsaal im Ostflügel des Gebäudes vorstellen. Eine entsprechende Präsentation sei für eine Anhörung am 8. Januar geplant, teilte die für die Prüfung des Projekts zuständige Bundeskommission (National Capital Planning Commission) am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Webseite mit. Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Das 400 Millionen Dollar teure Vorhaben wird momentan von Denkmalschützern vor Gericht angefochten. Demokratische Abgeordnete bezeichnen es als Machtmissbrauch und untersuchen, welche Spender es finanzieren.
Lilith Volkert
Tödliche US-Angriffe auf IS-Terroristen in Nigeria
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump tödliche Angriffe auf Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Nigeria verübt, die Christen ermordet haben sollen. Die Militärschläge seien im Nordwesten des Landes erfolgt, schrieb der Republikaner am Donnerstag auf der Plattform Truth Social. Die Zahl der Toten machte er nicht bekannt. Das Pentagon veröffentlichte dazu ein Video, auf dem anscheinend der Abschuss einer Rakete von einem US-Kriegsschiff zu sehen ist.
Trump drohte, dass noch viel mehr Terroristen getötet würden, wenn das „Abschlachten“ von Christen weitergehe. In Großbuchstaben schrieb er zudem: „Frohe Weihnachten an alle, auch die getöteten Terroristen“ – in den USA wird das Weihnachtsfest traditionell am 25. Dezember gefeiert. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb auf der Plattform X, die Tötung unschuldiger Christen in Nigeria und anderswo müsse ein Ende haben. Der nigerianischen Regierung dankte er für ihre Unterstützung und Kooperation. Nach Angaben der für Afrika zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Africom) wurden IS-Ziele im nigerianischen Bundesstaat Sokoto angegriffen.
Trump drohte, dass noch viel mehr Terroristen getötet würden, wenn das „Abschlachten“ von Christen weitergehe. In Großbuchstaben schrieb er zudem: „Frohe Weihnachten an alle, auch die getöteten Terroristen“ – in den USA wird das Weihnachtsfest traditionell am 25. Dezember gefeiert. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb auf der Plattform X, die Tötung unschuldiger Christen in Nigeria und anderswo müsse ein Ende haben. Der nigerianischen Regierung dankte er für ihre Unterstützung und Kooperation. Nach Angaben der für Afrika zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Africom) wurden IS-Ziele im nigerianischen Bundesstaat Sokoto angegriffen.
Philipp Saul
Justizministerium: Mehr als eine Million mögliche neue Epstein-Akten gefunden
Im Fall Jeffrey Epstein hat das US-Justizministerium nach eigenen Angaben mehr als eine Million weitere Dokumente gefunden, die im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter stehen könnten. Die Bundespolizei FBI und die Staatsanwaltschaft in Manhattan hätten die Akten entdeckt, teilte das Ministerium mit.
Aufgrund der Menge an Material werde ihre per Gesetz angeordnete Veröffentlichung möglicherweise noch einige Wochen dauern. „Anwälte arbeiten rund um die Uhr daran, die gesetzlich vorgeschriebenen Schwärzungen zum Schutz der Opfer vorzunehmen, und wir werden die Dokumente so schnell wie möglich freigeben“, hieß es weiter. Genauere Angaben zu den Umständen des Fundes machte das Justizministerium nicht.
Die US-Regierung von Donald Trump und insbesondere das Justizministerium stehen wegen der Veröffentlichung unter Druck. Eigentlich hätten die Dokumente zu den Epstein-Ermittlungen per Gesetz bis zum vergangenen Freitag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen – bisher ist ein Teil einsehbar. Zum Teil sind Akten stellenweise geschwärzt.
Der Hintergrund:
Aufgrund der Menge an Material werde ihre per Gesetz angeordnete Veröffentlichung möglicherweise noch einige Wochen dauern. „Anwälte arbeiten rund um die Uhr daran, die gesetzlich vorgeschriebenen Schwärzungen zum Schutz der Opfer vorzunehmen, und wir werden die Dokumente so schnell wie möglich freigeben“, hieß es weiter. Genauere Angaben zu den Umständen des Fundes machte das Justizministerium nicht.
Die US-Regierung von Donald Trump und insbesondere das Justizministerium stehen wegen der Veröffentlichung unter Druck. Eigentlich hätten die Dokumente zu den Epstein-Ermittlungen per Gesetz bis zum vergangenen Freitag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen – bisher ist ein Teil einsehbar. Zum Teil sind Akten stellenweise geschwärzt.
Der Hintergrund:
Jahrelang hatte der Multimillionär Epstein aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Er soll Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. 2019 starb Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können. Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society, was zahlreiche Spekulationen über die Tragweite des Skandals mit sich brachte. Immer wieder kam die Frage auf, welche prominenten Persönlichkeiten in Epsteins Machenschaften verwickelt gewesen sein könnten. Per Gesetz wurde schließlich vor einem Monat die Veröffentlichung der Akten verfügt, gegen die sich Trump lange gewehrt hatte.
Dimitri Taube
USA und Venezuela im Konflikt: Streit im UN-Sicherheitsrat
Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen Venezuela und den USA ist es in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu einem lebhaften Schlagabtausch gekommen. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, erklärte, Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro sei kein legitimer Präsident, sondern ein Krimineller, der die Einnahmen aus dem Verkauf von Öl in Drogengeschäfte stecke.
Der russische Vertreter bei den UN, Wassili Nebensja, warf den USA angesichts des zunehmenden Drucks und der illegalen Blockade der venezolanischen Küste das Verhalten eines „Cowboys“ vor, das dramatische Folgen haben könne. Die Blockade verstoße gegen zentrale Normen des Völkerrechts und die UN-Charta. China, das Öl aus Venezuela bezieht, verurteilte das unilaterale Handeln der USA als „Mobbing“ und kritisierte die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Karibikstaats. Dies gefährde Frieden und Stabilität in Lateinamerika. Die Freiheit der Schifffahrt müsse gewährt bleiben.
Venezuela selbst wies die Vorwürfe der USA zurück und beschuldigte Washington, einen „illegalen Blockadekrieg“ zu führen. Dieser ziele auf einen Sturz der Regierung und die Kontrolle der großen Ölreserven des südamerikanischen Landes ab. Der venezolanische Vertreter bei den UN sagte im Sicherheitsrat weiter, es sei „absurd zu glauben, dass Öleinnahmen zur Finanzierung von Drogen verwendet werden“. Venezuela hatte die Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums mit Unterstützung aus Moskau und Peking beantragt. Einen formellen Beschluss gab es dabei nicht.
Hintergrund sind jüngste Maßnahmen der US-Regierung, mit denen der Druck auf Maduro weiter erhöht wurde. US-Präsident Donald Trump ordnete zuletzt eine Blockade sanktionierter Öltanker an, die venezolanische Häfen anlaufen oder verlassen. Zudem verstärkten die USA ihre militärische Präsenz in der Karibik massiv. Zahlreiche Boote, die angeblich Drogen Richtung USA schmuggelten, wurden dort in internationalen Gewässern angegriffen. Washington verteidigt sein Vorgehen als Kampf gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Trump beschuldigt die Regierung in Caracas, als Terrororganisationen eingestufte Drogenkartelle zu unterstützen und eine Bedrohung für die Sicherheit der USA darzustellen.
Europäische Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Dänemark und Slowenien mahnten im Sicherheitsrat geschlossen zur Deeskalation und zur Einhaltung des Völkerrechts. Zugleich stellten mehrere europäische Länder die demokratische Legitimität Maduros infrage und verwiesen auf Menschenrechtsverletzungen sowie mangelnde Transparenz bei Wahlen. Eine militärische Lösung lehnten sie jedoch ausdrücklich ab.
Der russische Vertreter bei den UN, Wassili Nebensja, warf den USA angesichts des zunehmenden Drucks und der illegalen Blockade der venezolanischen Küste das Verhalten eines „Cowboys“ vor, das dramatische Folgen haben könne. Die Blockade verstoße gegen zentrale Normen des Völkerrechts und die UN-Charta. China, das Öl aus Venezuela bezieht, verurteilte das unilaterale Handeln der USA als „Mobbing“ und kritisierte die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Karibikstaats. Dies gefährde Frieden und Stabilität in Lateinamerika. Die Freiheit der Schifffahrt müsse gewährt bleiben.
Venezuela selbst wies die Vorwürfe der USA zurück und beschuldigte Washington, einen „illegalen Blockadekrieg“ zu führen. Dieser ziele auf einen Sturz der Regierung und die Kontrolle der großen Ölreserven des südamerikanischen Landes ab. Der venezolanische Vertreter bei den UN sagte im Sicherheitsrat weiter, es sei „absurd zu glauben, dass Öleinnahmen zur Finanzierung von Drogen verwendet werden“. Venezuela hatte die Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums mit Unterstützung aus Moskau und Peking beantragt. Einen formellen Beschluss gab es dabei nicht.
Hintergrund sind jüngste Maßnahmen der US-Regierung, mit denen der Druck auf Maduro weiter erhöht wurde. US-Präsident Donald Trump ordnete zuletzt eine Blockade sanktionierter Öltanker an, die venezolanische Häfen anlaufen oder verlassen. Zudem verstärkten die USA ihre militärische Präsenz in der Karibik massiv. Zahlreiche Boote, die angeblich Drogen Richtung USA schmuggelten, wurden dort in internationalen Gewässern angegriffen. Washington verteidigt sein Vorgehen als Kampf gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Trump beschuldigt die Regierung in Caracas, als Terrororganisationen eingestufte Drogenkartelle zu unterstützen und eine Bedrohung für die Sicherheit der USA darzustellen.
Europäische Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Dänemark und Slowenien mahnten im Sicherheitsrat geschlossen zur Deeskalation und zur Einhaltung des Völkerrechts. Zugleich stellten mehrere europäische Länder die demokratische Legitimität Maduros infrage und verwiesen auf Menschenrechtsverletzungen sowie mangelnde Transparenz bei Wahlen. Eine militärische Lösung lehnten sie jedoch ausdrücklich ab.
Philipp Saul
Seltene Niederlage für Trump vor dem Obersten Gerichtshof
Der Oberste Gerichtshof der USA hat Pläne von Präsident Donald Trump gestoppt, Truppen der Nationalgarde in die Großstadt Chicago zu entsenden. Die Richter lehnten es ab, eine einstweilige Verfügung eines untergeordneten Gerichts aufzuheben, die den Einsatz blockiert. Damit erleidet die Regierung eine seltene Niederlage vor dem mehrheitlich konservativ besetzten Gericht.
Die US-Regierung hatte den Obersten Gerichtshof angerufen, um die Entsendung zu ermöglichen, während der Rechtsstreit andauert. Sie begründet die Notwendigkeit von Truppeneinsätzen in Städten wie Chicago, Portland oder Los Angeles mit dem Schutz von Bundeseigentum und Bundespersonal. Trump und seine Verbündeten beschreiben diese Städte als gesetzlos und von gewalttätigen Protesten heimgesucht. Demokratische Bürgermeister und Gouverneure weisen dies als falsche Darstellung und Vorwand für einen Machtmissbrauch zurück.
Eine Bundesrichterin in Chicago, April Perry, hatte die Entsendung am 9. Oktober vorläufig blockiert. Sie befand die Behauptungen über Gewalt bei Protesten als nicht schlüssig. Es gebe keine Beweise für einen Aufstand oder dafür, dass die Gesetze nicht durchgesetzt würden. Ein Einsatz der Nationalgarde würde „nur Öl ins Feuer gießen“, erklärte die von Ex-Präsident Joe Biden ernannte Richterin. Ein Berufungsgericht bestätigte ihre Entscheidung.
Trump stützt sich auf ein Gesetz, das einem Präsidenten erlaubt, die Nationalgarde zur Unterdrückung eines Aufstands, zur Abwehr einer Invasion oder dann einzusetzen, wenn er „mit den regulären Streitkräften nicht in der Lage ist, die Gesetze der Vereinigten Staaten durchzusetzen“. Richterin Perry hatte in ihrer Entscheidung argumentiert, die Regierung habe nicht einmal versucht, auf reguläre Streitkräfte wie die Armee zurückzugreifen.
Die US-Regierung hatte den Obersten Gerichtshof angerufen, um die Entsendung zu ermöglichen, während der Rechtsstreit andauert. Sie begründet die Notwendigkeit von Truppeneinsätzen in Städten wie Chicago, Portland oder Los Angeles mit dem Schutz von Bundeseigentum und Bundespersonal. Trump und seine Verbündeten beschreiben diese Städte als gesetzlos und von gewalttätigen Protesten heimgesucht. Demokratische Bürgermeister und Gouverneure weisen dies als falsche Darstellung und Vorwand für einen Machtmissbrauch zurück.
Eine Bundesrichterin in Chicago, April Perry, hatte die Entsendung am 9. Oktober vorläufig blockiert. Sie befand die Behauptungen über Gewalt bei Protesten als nicht schlüssig. Es gebe keine Beweise für einen Aufstand oder dafür, dass die Gesetze nicht durchgesetzt würden. Ein Einsatz der Nationalgarde würde „nur Öl ins Feuer gießen“, erklärte die von Ex-Präsident Joe Biden ernannte Richterin. Ein Berufungsgericht bestätigte ihre Entscheidung.
Trump stützt sich auf ein Gesetz, das einem Präsidenten erlaubt, die Nationalgarde zur Unterdrückung eines Aufstands, zur Abwehr einer Invasion oder dann einzusetzen, wenn er „mit den regulären Streitkräften nicht in der Lage ist, die Gesetze der Vereinigten Staaten durchzusetzen“. Richterin Perry hatte in ihrer Entscheidung argumentiert, die Regierung habe nicht einmal versucht, auf reguläre Streitkräfte wie die Armee zurückzugreifen.
Matthias Becker
US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet
Die US-Wirtschaft hat im dritten Quartal dank kauffreudiger Verbraucher und steigender Exporte überraschend an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent zu, wie das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP um 3,8 Prozent zugelegt. Die Zahlen wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war der wochenlange „Shutdown“, die vorübergehende Schließung der Bundesbehörden.
Die US-Wirtschaft demonstriere ihre Widerstandskraft, sagte der US-Experte von KfW Research, Stephan Bales. „Nach dem Zickzackkurs der ersten Jahreshälfte deutet vieles auf eine klare Stabilisierung der US-Konjunktur hin.“ Die Konsumausgaben der privaten Haushalte sind im Sommerquartal um kräftige 3,5 Prozent gewachsen, trotz der weiterhin hohen Inflationsrate um die Marke von drei Prozent. Ein Sondereffekt kam der Konjunktur zudem zugute: Da die Steuergutschriften für den Kauf von E-Autos am 30. September ausliefen, gab es zuvor einen Ansturm. Die von US-Präsident Donald Trump erhobenen hohen Einfuhrzölle sorgten dafür, dass weniger Waren importiert wurden, was zusammen mit kräftig wachsenden Exporten ebenfalls das Wachstum stützte. Zudem haben die Unternehmen investiert - nicht zuletzt wegen des Booms von Künstlicher Intelligenz.
"Es war ein gutes Quartal, aber das wird sich im vierten Quartal nicht fortsetzen", sagte Wirtschaftsprofessor Brian Bethune vom Boston College und fügte mit Blick auf die hohen Lebenshaltungskosten hinzu: "Die Budgets der privaten Haushalte sind knapp bemessen, der Durchschnittshaushalt kann sich gerade noch über Wasser halten." KfW-Experte Bales erwartet im kommenden Jahr ein solides US-Wirtschaftswachstum. Nachlassender Inflationsdruck gebe Hoffnung auf Entlastungen für die privaten Haushalte. Zudem dürften die Unternehmensinvestitionen durch die Investitionszusagen aus Zoll-Deals wieder leicht an Fahrt gewinnen.
In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.
Die US-Wirtschaft demonstriere ihre Widerstandskraft, sagte der US-Experte von KfW Research, Stephan Bales. „Nach dem Zickzackkurs der ersten Jahreshälfte deutet vieles auf eine klare Stabilisierung der US-Konjunktur hin.“ Die Konsumausgaben der privaten Haushalte sind im Sommerquartal um kräftige 3,5 Prozent gewachsen, trotz der weiterhin hohen Inflationsrate um die Marke von drei Prozent. Ein Sondereffekt kam der Konjunktur zudem zugute: Da die Steuergutschriften für den Kauf von E-Autos am 30. September ausliefen, gab es zuvor einen Ansturm. Die von US-Präsident Donald Trump erhobenen hohen Einfuhrzölle sorgten dafür, dass weniger Waren importiert wurden, was zusammen mit kräftig wachsenden Exporten ebenfalls das Wachstum stützte. Zudem haben die Unternehmen investiert - nicht zuletzt wegen des Booms von Künstlicher Intelligenz.
"Es war ein gutes Quartal, aber das wird sich im vierten Quartal nicht fortsetzen", sagte Wirtschaftsprofessor Brian Bethune vom Boston College und fügte mit Blick auf die hohen Lebenshaltungskosten hinzu: "Die Budgets der privaten Haushalte sind knapp bemessen, der Durchschnittshaushalt kann sich gerade noch über Wasser halten." KfW-Experte Bales erwartet im kommenden Jahr ein solides US-Wirtschaftswachstum. Nachlassender Inflationsdruck gebe Hoffnung auf Entlastungen für die privaten Haushalte. Zudem dürften die Unternehmensinvestitionen durch die Investitionszusagen aus Zoll-Deals wieder leicht an Fahrt gewinnen.
In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.
Dominik Fürst
Neue Epstein-Akten: Trump flog häufiger mit Epstein als bekannt
Das US-Justizministerium hat weitere Dokumente zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Darunter ist die E-Mail eines New Yorker Staatsanwalts, derzufolge US-Präsident Donald Trump "viel öfter als bisher berichtet" mit Epsteins Privatjet gereist sein soll. Das jüngste Konvolut umfasst rund 30 000 Seiten, viele davon geschwärzt, sowie Dutzende Videoclips. Darunter sind mehrere, die in einem Bundesgefängnis aufgenommen worden sein sollen.
In einer Mail vom 7. Januar 2020 schrieb ein nicht genannter Staatsanwalt in New York, dass Flugdaten belegten, dass Trump in den 90er Jahren achtmal mit Epsteins Privatjet geflogen sei - mehr als den Ermittlern damals bekannt war. Darunter waren demnach mindestens vier Flüge, bei denen auch Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell an Bord war.
Maxwell verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen durch Epstein. Auf einem der Flüge waren den Angaben zufolge Epstein, Trump und eine 20-jährige Frau, deren Name geschwärzt wurde, die einzigen Passagiere. "Auf zwei weiteren Flügen waren jeweils zwei der Passagiere Frauen, die mögliche Zeuginnen in einem Fall gegen Maxwell wären", heißt es in dem Dokument. Das Präsidialamt reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.
Das Justizministerium erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X: "Einige dieser Dokumente enthalten unwahre und reißerische Behauptungen gegen Präsident Trump, die dem FBI kurz vor der Wahl 2020 vorgelegt wurden. Um es klarzustellen: Die Behauptungen sind unbegründet und falsch, und wenn sie auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit hätten, wären sie mit Sicherheit bereits gegen Präsident Trump eingesetzt worden." Dennoch würden die Dokumente aus Verpflichtung gegenüber dem Gesetz und der Transparenz veröffentlicht.
In einer Mail vom 7. Januar 2020 schrieb ein nicht genannter Staatsanwalt in New York, dass Flugdaten belegten, dass Trump in den 90er Jahren achtmal mit Epsteins Privatjet geflogen sei - mehr als den Ermittlern damals bekannt war. Darunter waren demnach mindestens vier Flüge, bei denen auch Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell an Bord war.
Maxwell verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen durch Epstein. Auf einem der Flüge waren den Angaben zufolge Epstein, Trump und eine 20-jährige Frau, deren Name geschwärzt wurde, die einzigen Passagiere. "Auf zwei weiteren Flügen waren jeweils zwei der Passagiere Frauen, die mögliche Zeuginnen in einem Fall gegen Maxwell wären", heißt es in dem Dokument. Das Präsidialamt reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.
Das Justizministerium erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X: "Einige dieser Dokumente enthalten unwahre und reißerische Behauptungen gegen Präsident Trump, die dem FBI kurz vor der Wahl 2020 vorgelegt wurden. Um es klarzustellen: Die Behauptungen sind unbegründet und falsch, und wenn sie auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit hätten, wären sie mit Sicherheit bereits gegen Präsident Trump eingesetzt worden." Dennoch würden die Dokumente aus Verpflichtung gegenüber dem Gesetz und der Transparenz veröffentlicht.
Anna Bolten
Neue Epstein-Dokumente veröffentlicht - und wieder gelöscht
Die US-Regierung hat Medienberichten zufolge weitere Dokumente zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht und diese kurz darauf wieder gelöscht. Die Dateien, die offenbar Teil der Ermittlungsakten seien, seien am Montagnachmittag (Ortszeit) mehrere Stunden lang auf der Webseite des Justizministeriums zum Download verfügbar gewesen, berichteten die Washington Post und Politico. Demnach handelte es sich um tausende Regierungsdokumente und E-Mails sowie Videos der Gefängnisbehörde.
Die Dateien, die den Zeitungen nach eigenen Angaben vorlagen, enthielten demnach unter anderem Informationen über Flüge von US-Präsident Donald Trump mit Epsteins Flugzeug. Während einem dieser Flüge sollen demnach nur Trump, Epstein und eine 20-jährige Frau an Bord gewesen sein. Außerdem sei ein Austausch zwischen Gefängnisbeamten über Epsteins psychischen Zustand wenige Wochen vor dessen Tod veröffentlicht worden. Die US-Regierung äußerte sich auf Anfrage der Zeitungen nicht zu der Veröffentlichung.
Die Dateien, die den Zeitungen nach eigenen Angaben vorlagen, enthielten demnach unter anderem Informationen über Flüge von US-Präsident Donald Trump mit Epsteins Flugzeug. Während einem dieser Flüge sollen demnach nur Trump, Epstein und eine 20-jährige Frau an Bord gewesen sein. Außerdem sei ein Austausch zwischen Gefängnisbeamten über Epsteins psychischen Zustand wenige Wochen vor dessen Tod veröffentlicht worden. Die US-Regierung äußerte sich auf Anfrage der Zeitungen nicht zu der Veröffentlichung.
Dimitri Taube
US-Militär greift erneut angebliches Drogenboot an: Toter
Das US-Militär hat bei einem neuen Angriff auf ein angebliches Schmugglerboot im östlichen Pazifik einen Menschen getötet. Das Opfer der Attacke in internationalen Gewässern sei ein „Drogenterrorist“ gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit.
Das Militär veröffentlichte wie auch in früheren Fällen dieser Art einen kurzen Videoclip, der den Angriff aus der Vogelperspektive zeigen soll. Es sieht so aus, als seien auf das Boot zahlreiche Schüsse gefeuert worden. Bei den meisten bisherigen Angriffen sah es eher so aus, als seien die Boote von einer Rakete getroffen worden. Weder die Angaben des Militärs noch die Authentizität des Videos ließen sich bisher unabhängig überprüfen.
Das Militär veröffentlichte wie auch in früheren Fällen dieser Art einen kurzen Videoclip, der den Angriff aus der Vogelperspektive zeigen soll. Es sieht so aus, als seien auf das Boot zahlreiche Schüsse gefeuert worden. Bei den meisten bisherigen Angriffen sah es eher so aus, als seien die Boote von einer Rakete getroffen worden. Weder die Angaben des Militärs noch die Authentizität des Videos ließen sich bisher unabhängig überprüfen.
Michelle Ostwald
Grönland-Debatte: Trump bringt Russland und China ins Spiel
Präsident Donald Trump hat in der Debatte um umstrittene Besitzansprüche der USA an Grönland eine Verbindung zu Russland und China hergestellt. Auf die Frage von Journalisten zu dem am Vortag ernannten Sondergesandten der USA für die zu Dänemark gehörende Insel im Nordatlantik sagte der Republikaner: Wenn man sich Grönland entlang der Küste anschaue, sehe man überall russische und chinesische Schiffe. "Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit." Es gehe nicht um Mineralien oder Öl, davon habe die USA selbst genug.
Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar immer wieder mit Hinweis auf Gründe der nationalen Sicherheit umstrittene Besitzansprüche auf Grönland angemeldet.
Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar immer wieder mit Hinweis auf Gründe der nationalen Sicherheit umstrittene Besitzansprüche auf Grönland angemeldet.
Michelle Ostwald
Trump zu beschlagnahmten Tankern: Behalten Öl und Schiffe
Die von den USA vor der Küste Venezuelas beschlagnahmten Öltanker werden laut US-Präsident Donald Trump im Besitz der Vereinigten Staaten bleiben. Über das Öl sagte der Republikaner auf eine Nachfrage von Journalisten mit Bezug auf den ersten unter Kontrolle gebrachten Öltanker vom 10. Dezember: "Wir werden es behalten." Vielleicht werde man es für strategische Reserven nutzen. Trump ergänzte: "Wir behalten auch die Schiffe."
Die US-Küstenwache beschlagnahmte kürzlich zwei Öltanker in der Karibik. Seit Sonntag verfolgt sie Medienberichten zufolge zudem ein drittes Schiff, das zu der sogenannten Schattenflotte gehören soll, mit der Venezuela Sanktionen umgehen wolle.
Die US-Küstenwache beschlagnahmte kürzlich zwei Öltanker in der Karibik. Seit Sonntag verfolgt sie Medienberichten zufolge zudem ein drittes Schiff, das zu der sogenannten Schattenflotte gehören soll, mit der Venezuela Sanktionen umgehen wolle.
Michelle Ostwald
Trump kündigt Bau von neuen Schlachtschiffen an
US-Präsident Donald Trump hat den Bau von zwei neuen Kampfschiffen für die Marine angekündigt. Die Baureihe soll seinen Namen tragen: Die Schlachtschiffe der "Trump Class" (Trump-Klasse) würden länger, schneller, größer und "100 Mal" schlagkräftiger und damit dann die größten Schlachtschiffe der Welt sein, sagte der Republikaner im Beisein von Pentagon-Chef Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio und dem für die Navy zuständigen Staatssekretär John Phelan. Man starte mit den beiden Schiffen, nach und nach soll deren Zahl auf bis zu 25 aufgestockt werden, stellte Trump in Aussicht.
Das Vorhaben soll die heimische Industrie stützen und man wolle, dass die Welt den Vereinigten Staaten "Respekt" zolle, ergänzte Trump bei der Präsentation im US-Bundesstaat Florida. Die Stahlschiffe sollen auch den Namen des Präsidenten tragen. Trump stand bei der Präsentation zwischen großen Grafiken, die die Stahlschiffe in Kampfsituationen zeigten. Der Republikaner sprach von einer "Goldenen Flotte", in Anlehnung an seine Ankündigung eines "Goldenen Zeitalters" für Amerika zum Beginn seiner zweiten Amtszeit.
Trumps Regierung will dem US-Militär ein neues Image verpassen. So hat sie ihre Rhetorik verschärft und spricht von der Wiederbelebung des "Krieger-Ethos" unter Soldaten. Sicherheitspolitisch verfolgt Trumps Regierung erklärtermaßen die Strategie "Frieden durch Stärke" - nach der Devise sagte Trump auch, hoffentlich müssten die neuen Schiffe nie eingesetzt werden.
Das Vorhaben soll die heimische Industrie stützen und man wolle, dass die Welt den Vereinigten Staaten "Respekt" zolle, ergänzte Trump bei der Präsentation im US-Bundesstaat Florida. Die Stahlschiffe sollen auch den Namen des Präsidenten tragen. Trump stand bei der Präsentation zwischen großen Grafiken, die die Stahlschiffe in Kampfsituationen zeigten. Der Republikaner sprach von einer "Goldenen Flotte", in Anlehnung an seine Ankündigung eines "Goldenen Zeitalters" für Amerika zum Beginn seiner zweiten Amtszeit.
Trumps Regierung will dem US-Militär ein neues Image verpassen. So hat sie ihre Rhetorik verschärft und spricht von der Wiederbelebung des "Krieger-Ethos" unter Soldaten. Sicherheitspolitisch verfolgt Trumps Regierung erklärtermaßen die Strategie "Frieden durch Stärke" - nach der Devise sagte Trump auch, hoffentlich müssten die neuen Schiffe nie eingesetzt werden.
Philipp Saul
Medien: Trump ruft Dutzende Diplomaten der Biden-Ära zurück
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump ruft offenbar weltweit Dutzende Diplomaten in Botschaften zurück, die unter Trumps Vorgänger Joe Biden berufen wurden. Mehrere Medien, darunter „Politico“, CNN und „Fox News“, berichteten von den Rückrufen, die Mitte Januar erfolgen sollen. CNN zufolge sollen etwa Standorte in Afrika, Europa, Asien und dem Nahen Osten betroffen sein.
Der Berufsverband von Angehörigen des US-diplomatischen Dienstes, American Foreign Service Association (AFSA), teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, es gebe bislang keine offizielle Zahl oder Liste der Betroffenen. Es gebe Berichte von Betroffenen, dass sie abrupt - meist in einem Telefonat - über ihren Rückruf informiert worden seien. Eine Begründung sei nicht genannt worden. Diese Vorgehensweise sei höchst ungewöhnlich, hieß es von dem Verband. Normalerweise würden Berufsdiplomaten nicht auf diese Weise zurückgerufen. Damit ist unklar, ob die Rückrufwelle nur Diplomaten oder auch Botschafter betrifft.
Von einem hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums hieß es auf Anfrage hingegen, das Ganze sei ein Standardverfahren. Ein Botschafter sei ein persönlicher Vertreter des Präsidenten. Es sei sein Recht sicherzustellen, dass er Personen in diesen Ländern hat, „die die „America First“-Agenda (Amerika zuerst) vorantreiben“.
„Politico“ berichtete, dass es zwar für neue US-Präsidenten normal sei, Botschafter zu ersetzen. Andere Diplomaten dürften aber in der Regel weiter im Dienst bleiben, weil davon ausgegangen werde, dass sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Auswärtigen Dienst die Wünsche des jeweiligen Präsidenten im Weißen Haus unabhängig von der Partei umsetzen. „Fox News“ zufolge sollen die Diplomaten nicht gekündigt, sondern in anderen Bereichen des Außenministeriums eingesetzt werden. CNN wiederum berichtete, dass die Diplomaten nur ein begrenztes Zeitfenster bekämen, um eine Alternative zu finden - sonst müssten sie in den Ruhestand wechseln.
Der Berufsverband von Angehörigen des US-diplomatischen Dienstes, American Foreign Service Association (AFSA), teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, es gebe bislang keine offizielle Zahl oder Liste der Betroffenen. Es gebe Berichte von Betroffenen, dass sie abrupt - meist in einem Telefonat - über ihren Rückruf informiert worden seien. Eine Begründung sei nicht genannt worden. Diese Vorgehensweise sei höchst ungewöhnlich, hieß es von dem Verband. Normalerweise würden Berufsdiplomaten nicht auf diese Weise zurückgerufen. Damit ist unklar, ob die Rückrufwelle nur Diplomaten oder auch Botschafter betrifft.
Von einem hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums hieß es auf Anfrage hingegen, das Ganze sei ein Standardverfahren. Ein Botschafter sei ein persönlicher Vertreter des Präsidenten. Es sei sein Recht sicherzustellen, dass er Personen in diesen Ländern hat, „die die „America First“-Agenda (Amerika zuerst) vorantreiben“.
„Politico“ berichtete, dass es zwar für neue US-Präsidenten normal sei, Botschafter zu ersetzen. Andere Diplomaten dürften aber in der Regel weiter im Dienst bleiben, weil davon ausgegangen werde, dass sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Auswärtigen Dienst die Wünsche des jeweiligen Präsidenten im Weißen Haus unabhängig von der Partei umsetzen. „Fox News“ zufolge sollen die Diplomaten nicht gekündigt, sondern in anderen Bereichen des Außenministeriums eingesetzt werden. CNN wiederum berichtete, dass die Diplomaten nur ein begrenztes Zeitfenster bekämen, um eine Alternative zu finden - sonst müssten sie in den Ruhestand wechseln.