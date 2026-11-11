Migranten in Mexiko hoffen auf neue US-Einwanderungspolitik

Angetrieben von der Hoffnung auf eine liberalere US-Einwanderungspolitik sind am Mittwoch mehr als tausend Migranten durch den Süden Mexikos nach Norden Richtung US-Grenze gezogen. Der jüngste Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen hat bei ihnen die Erwartung geweckt, dass die Einwanderungsgesetze der USA gelockert werden könnten. Die Gruppe, die nach Angaben der Regierung des Bundesstaates Chiapas etwa 1500 Menschen umfasst, war am Dienstag in der Stadt Tapachula nahe der Grenze zu Guatemala aufgebrochen. Unter ihnen sind viele Familien mit kleinen Kindern, berichtet Reuters.



Die Migranten, die zumeist aus Mittelamerika stammen, hoffen, dass der politische Wandel ihnen den Weg in die USA ebnen könnte. „Es könnte ein Licht am Ende des Tunnels geben, eine Möglichkeit für uns, hineinzukommen“, sagte der 47-jährige Cesar Sandoval aus Nicaragua, der vor einigen Monaten aus den USA abgeschoben wurde. „Wir glauben, dass die Demokraten uns helfen werden.“ Viele Teilnehmer gaben zudem an, in Mexiko Opfer von Entführungen oder anderen Verbrechen geworden zu sein und in den USA Asyl beantragen zu wollen. „Ich kann nicht in mein Land zurückkehren, weil man mich dort umbringen will, und das Gleiche gilt für Mexiko“, sagte Billy Noe Martinez aus Honduras, der 2010 ein Massaker an 72 Migranten überlebte.



Das erste Ziel der Gruppe ist das mehr als 1000 Kilometer entfernte Mexiko-Stadt. Dort wollen die Menschen die mexikanische Regierung um Hilfe und Schutz vor einer Festnahme bitten. Tapachula ist seit Langem ein wichtiger Durchgangsort für Migranten, Tausende sind dort aufgrund von US-Einreisebeschränkungen und Abschiebungen gestrandet. Analysten zufolge sind schnelle Änderungen der US-Politik jedoch unwahrscheinlich. „Solange Trump Präsident bleibt, werden die Abschiebungen nicht aufhören“, sagte etwa Ivan Porraz, ein Forscher am College of the Southern Border (Ecosur). Er warnte zudem, dass Menschenschmuggler die Migranten ausnutzen könnten.