Trump will geplanten Triumphbogen in Washington zum Militärkomplex machen

US-Präsident Donald Trump will den von ihm in Washington geplanten Triumphbogen in einen Militärkomplex umwandeln. Dort könnten viele Drohnen gelagert und bei Bedarf rasch eingesetzt werden, zudem ließen sich dort Scharfschützen postieren, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Auch könnten in dem Komplex große Mengen Munition für die Scharfschützen gelagert werden. „Es wird in der ganzen Welt keine solche Einrichtung geben“, schrieb Trump weiter.



Bislang war bei dem geplanten Bau eher die Rede von einer neuen Touristenattraktion für die Hauptstadt gewesen, inklusive Aussichtsplattform auf dem Dach. Dass nun Drohnen und Scharfschützen Vorrang haben sollen, begründete Trump mit einer angeblichen Bitte des Militärs und „Gründen der nationalen Sicherheit“. Details dazu nannte er nicht. Offen blieb auch, ob die Umwidmung des Triumphbogens neue Genehmigungsverfahren nötig macht.



Die Washington Post wies darauf hin, dass es kaum vorstellbar sei, das Bauwerk zu einem Drohnen-Stützpunkt zu machen, auch weil es in der Nähe des Reagan-Hauptstadtflughafens stehen würde - Luftlinie nur gut drei Kilometer von der nördlichen Landebahn entfernt. Flugzeuge nutzen häufig die Einflugschneise über dem Fluss Potomac am Westrand der Hauptstadt. Der demokratische Abgeordnete Don Beyer aus dem angrenzenden Bundesstaat Virginia, wo auch der Hauptstadtflughafen liegt, nannte Trumps Plan „bescheuert, gefährlich und nicht praktikabel“. Der Republikaner gehe wohl davon aus, dass er vor Gericht verlieren werde und bemühe sich daher schon um einen neuen Vorwand für den Bau des Triumphbogens. Die militärische Begründung sei „natürlich idiotisch“, schrieb Beyer auf der Plattform X.