Das Heimatschutzministerium hatte die als SAVE bekannte Datenbank im vergangenen Jahr überarbeitet, um Massenabfragen durch die Bundesstaaten zu ermöglichen. Mehrere von Republikanern geführte Bundesstaaten haben seitdem ihre Wählerlisten mit dem System abgeglichen und Registrierungen von mutmaßlichen Nicht-Staatsbürgern gestrichen. Die Datenbank ist Bürgerrechtsgruppen zufolge aber fehleranfällig und nicht immer auf dem neuesten Stand. Einwanderer, die inzwischen die US-Staatsbürgerschaft erlangt haben und damit wahlberechtigt sind, würden teilweise fälschlicherweise als Nicht-Staatsbürger eingestuft. Die Kläger machten in Gerichtsunterlagen unter Verweis auf Medienberichte geltend, dass in einem Bezirk in Missouri mindestens 81 Prozent der Ergebnisse des Systems fehlerhaft gewesen seien.





Die Wahlrechtsgruppe „League of Women Voters“ und die Datenschutzorganisation „Electronic Privacy Information Center“ hatten im September 2025 gegen das modifizierte System geklagt. Eine Bundesrichterin in Washington untersagte die Nutzung der Datenbank im Juni mit der Begründung, sie sei willkürlich zusammengestellt und enthalte unzuverlässige Daten. Ein Berufungsgericht bestätigte diesen Stopp Anfang September. Anwälte des Justizministeriums nannten das Verbot in einem Schriftsatz an den Obersten Gerichtshof unhaltbar und warnten, es bedrohe die Integrität der im November anstehenden Zwischenwahlen. Trumps Republikaner wollen bei diesen Wahlen die Kontrolle über den Kongress behalten.