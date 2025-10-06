Gericht blockiert Entsendung kalifornischer Nationalgarde nach Portland

Eine Bundesrichterin im US-Bundesstaat Oregon hat am Sonntagabend (Ortszeit) auch die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Verlegung von 200 kalifornischen Nationalgardisten nach Portland vorerst blockiert. Die von Trump 2018 ernannte Richterin Karin Immergut stoppte damit den Versuch der Regierung, die am Samstag erlassene Verfügung gegen den Einsatz der Nationalgarde Oregons zu umgehen. "Wie könnte die Entsendung der Nationalgarde aus Kalifornien nicht in direktem Widerspruch zu der gestern von mir erlassenen Entscheidung stehen?", fragte Immergut einen Regierungsanwalt während einer Anhörung am Sonntagabend.





Das US-Verteidigungsministerium hat nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump die Verlegung von rund 200 Angehörigen der kalifornischen Nationalgarde von Los Angeles nach Portland in den US-Bundesstaat Oregon angeordnet. Die Soldaten sollen dort die US-Einwanderungsbehörde ICE und andere Bundesbehörden bei der Durchsetzung von Bundesgesetzen unterstützen und Bundeseigentum schützen.



Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erklärte vor der richterlichen Entscheidung, die Truppen seien bereits auf dem Weg nach Portland. Auf X schrieb er von einem "unfassbaren Missbrauch von Recht und Macht". Oregon und Kalifornien hatten gemeinsam gegen die Truppenverlegung geklagt.



