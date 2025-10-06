Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nach Gerichtsentscheid: Trump schickt kalifornische Nationalgarde nach Portland
Trump schickt Nationalgarde nach Chicago
Gericht untersagt vorerst Einsatz der Nationalgarde in Portland
USA attackieren erneut mutmaßliche Drogenkuriere vor Venezuela
Trump droht Demokraten-Metropole New York
Linus Freymark
Gericht blockiert Entsendung kalifornischer Nationalgarde nach Portland
Eine Bundesrichterin im US-Bundesstaat Oregon hat am Sonntagabend (Ortszeit) auch die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Verlegung von 200 kalifornischen Nationalgardisten nach Portland vorerst blockiert. Die von Trump 2018 ernannte Richterin Karin Immergut stoppte damit den Versuch der Regierung, die am Samstag erlassene Verfügung gegen den Einsatz der Nationalgarde Oregons zu umgehen. "Wie könnte die Entsendung der Nationalgarde aus Kalifornien nicht in direktem Widerspruch zu der gestern von mir erlassenen Entscheidung stehen?", fragte Immergut einen Regierungsanwalt während einer Anhörung am Sonntagabend.
Das US-Verteidigungsministerium hat nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump die Verlegung von rund 200 Angehörigen der kalifornischen Nationalgarde von Los Angeles nach Portland in den US-Bundesstaat Oregon angeordnet. Die Soldaten sollen dort die US-Einwanderungsbehörde ICE und andere Bundesbehörden bei der Durchsetzung von Bundesgesetzen unterstützen und Bundeseigentum schützen.
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erklärte vor der richterlichen Entscheidung, die Truppen seien bereits auf dem Weg nach Portland. Auf X schrieb er von einem "unfassbaren Missbrauch von Recht und Macht". Oregon und Kalifornien hatten gemeinsam gegen die Truppenverlegung geklagt.
Linus Freymark
Nach Gerichtsentscheid: Trump schickt kalifornische Nationalgarde nach Portland
Das US-Verteidigungsministerium hat rund 200 Angehörige der kalifornischen Nationalgarde von Los Angeles nach Portland in den US-Bundesstaat Oregon verlegt. Das teilte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Oregons Gouverneurin Tina Kotek erklärte, dass etwa 100 Nationalgardisten am Samstagabend eingetroffen seien und weitere 100 auf dem Weg seien.
"Diese Maßnahme scheint absichtlich getroffen worden zu sein, um das gestrige Urteil einer Bezirksrichterin zu umgehen", sagte Kotek. Sie betonte, dass "keine Notwendigkeit für eine militärische Intervention in Oregon" bestehe. In Portland gebe es keine "keine Bedrohung für die nationale Sicherheit".
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte an, gegen einen solchen "atemberaubenden Missbrauch von Recht und Macht" vor Gericht zu ziehen. "Der Oberbefehlshaber nutzt das US-Militär als politische Waffe gegen amerikanische Bürger", kritisierte der Demokrat an Trump gerichtet.
In den USA haben die Gouverneure eines Bundesstaates normalerweise die Kontrolle über die Nationalgarde. Kommt es zum Krieg oder zu nationalen Notfällen, kann aber der US-Präsident das Kommando übernehmen.
Linus Freymark
An Trumps 80. Geburtstag: Käfigkampf vor dem Weißen Haus
US-Präsident Donald Trump will an seinem 80. Geburtstag im kommenden Jahr ein Kampfsport-Spektakel auf dem Rasen des Weißen Hauses ausrichten lassen. Das schon vor Monaten in Aussicht gestellte Event der für martialische Käfigkämpfe bekannten Ultimate Fighting Championship (UFC) werde am 14. Juni stattfinden, sagte Trump bei einer Rede im Bundesstaat Virginia.
Als Anlass hatte er bei der Ankündigung vor drei Monaten den 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli 2026 angeführt. Gründe dafür, warum nun sein Geburtstag als Termin gewählt wurde, blieb Trump bei seinem Auftritt vor Soldaten des Marine-Stützpunkts Norfolk schuldig.
Linus Freymark
Trump schickt Nationalgarde nach Chicago
US-Präsident Donald Trump entsendet 300 Soldaten der Nationalgarde nach Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Das teilte das Weiße Haus am Samstag (Ortszeit) mit. Trump begründet den Einsatz mit der seiner Meinung nach stark gestiegenen Kriminalität sowie Protesten gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. Mit derselben Begründung hatte Trump bereits Einsätze in Los Angeles, Washington D.C. und Portland angeordnet – wie Chicago allesamt demokratisch regierte Metropolen. In Portland hat ein Gericht den Einsatz jedoch am Samstag zunächst gestoppt.
Der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, erklärte bereits vor der Entsendung der Nationalgarde auf der Plattform X, die Trump-Regierung habe ihm ein Ultimatum gestellt. Entweder solle er die Nationalgarde einberufen oder der Befehl käme aus Washington. Pritzker hatte sich immer wieder vehement gegen den Einsatz der Soldaten in Chicago gewehrt.
Linus Freymark
Gericht untersagt vorerst Einsatz der Nationalgarde in Portland
US-Präsident Donald Trump darf vorerst kein Militär nach Portland schicken. In einer einstweiligen Verfügung verbot ein Gericht im US-Bundesstaat Oregon der Regierung zunächst bis zum 18. Oktober, die Nationalgarde in Portland einzusetzen. In der Hauptsache des Rechtsstreits soll am 29. Oktober verhandelt werden. Ob es in der Zwischenzeit ein weiteres Verbot geben wird, blieb unklar.
Es ist ein weiterer Rückschlag für Trump, der Soldaten in vornehmlich demokratisch regierten Großstädten einsetzen will. Ein Gericht in Kalifornien hatte der US-Regierung bereits einen Einsatz von Soldaten in Los Angeles zur zivilen Strafverfolgung untersagt.
Die Stadt Portland und der US-Bundesstaat Oregon hatten sich vor rund einer Woche mit einer Klage gegen Trumps angekündigten Militäreinsatz in der Stadt gewehrt. Dieser sei rechtswidrig, heißt es in der Klageschrift. Der Bundesstaat Oregon verweist auf seine souveräne Befugnis zur Verwaltung der eigenen Strafverfolgung und der Nationalgarde.
Trump betont immer wieder, die Bekämpfung von Kriminalität auf den Straßen sei ein wichtiges Ziel und schickt Soldaten in von Demokraten regierte Städte. Er setzte die Soldaten auch schon ein, um Proteste gegen Razzien der Migrationsbehörde ICE einzudämmen.
Nadja Lissok
USA attackieren erneut mutmaßliche Drogenkuriere vor Venezuela
Die USA haben erneut ein Schiff mit Drogenkurieren angegriffen und vier Menschen getötet. Der Angriff sei in internationalen Gewässern vor der Küste Venezuelas ausgeführt worden, teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Freitag mit. Er veröffentlichte auf der Plattform X ein Video, das die Explosion eines Schiffes zeigt. Hegseth zufolge habe das Schiff "ohne jeden Zweifel" Drogen transportiert. Die Menge sei „beträchtlich“ gewesen, fügte Hegseth, ohne dies zu erläutern.
Das war der vierte öffentlich bekannte Angriff dieser Art binnen weniger Wochen. US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem „bewaffneten Konflikt“ erklärt und nimmt dabei besonders den Schmuggel aus Venezuela ins Visier. Rechtsexperten kritisieren das Vorgehen, mutmaßliche Drogenschmuggler auf See aus der Ferne durch das Militär zu töten, statt sie festzunehmen und die Frage der Täterschaft rechtsstaatlich festzustellen.
In Venezuela hat das Vorgehen Sorgen geschürt, die Regierung um Machthaber Nicolás Maduro könnte das eigentliche Ziel sein. Die USA haben eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Hinweise ausgelobt, die zu seiner Festnahme führen. Sie werfen Maduro neben Wahlbetrug vor, Verbindungen zu Drogenschmugglern und kriminellen Gruppen zu haben.
Das war der vierte öffentlich bekannte Angriff dieser Art binnen weniger Wochen. US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem „bewaffneten Konflikt“ erklärt und nimmt dabei besonders den Schmuggel aus Venezuela ins Visier. Rechtsexperten kritisieren das Vorgehen, mutmaßliche Drogenschmuggler auf See aus der Ferne durch das Militär zu töten, statt sie festzunehmen und die Frage der Täterschaft rechtsstaatlich festzustellen.
Secretary of War Pete Hegseth on Twitter / X
Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025
x.com
Christoph Heinlein
Keine Einigung im US-Kongress - „Shutdown“ dauert an
Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauert an. Notwendige Abstimmungen, um diesen aufzulösen, verfehlten die erforderliche Mehrheit im US-Senat – zunächst ging es um einen Entwurf der Demokraten, anschließend um einen der Republikaner. Damit besteht aktuell keine Aussicht auf ein Ende des „Shutdowns“ in den USA – es wird erwartet, dass sich das Ganze in die nächste Woche zieht. Am Freitag war Tag drei des teilweisen Stillstands. Am Dienstag waren die Haushaltsverhandlungen vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit) ohne Einigung geblieben. In der Folge trat in der Nacht zum Mittwoch der sogenannte Shutdown in Kraft. Das bedeutet, dass die Behörden auf Bundesebene ihre Tätigkeit zu einem großen Teil auf Eis legen müssen und nur noch unerlässliche Aufgaben erledigen können.
Juri Auel
Venezuela: Fünf US-Kampfjets flogen nahe unserer Küste
Venezuela hat der US-Regierung vorgeworfen, fünf Kampfjets im Karibischen Meer nahe seiner Küste eingesetzt zu haben. Es handele sich um eine Provokation, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López. Die USA haben bereits mehrere mutmaßliche Drogenboote aus dem südamerikanischen Land in der Karibik beschossen und dabei mindestens 17 Menschen getötet.
„Ich verurteile vor der Weltöffentlichkeit die militärische Schikane und Bedrohung des venezolanischen Volkes durch die US-Regierung“, sagte Padrino in einer vom staatlichen Sender VTV übertragenen Rede.
Die Stimmung zwischen beiden Ländern ist angespannt. Washington wirft Caracas vor, in den Drogenhandel für den US-Markt verwickelt zu sein. Der autoritär regierende venezolanische Präsident Nicolás Maduro bestreitet das.
Juri Auel
USA laut Trump in „bewaffneten Konflikt“ mit Drogenkartellen
US-Präsident Donald Trump hat nach übereinstimmenden US-Medienberichten entschieden, dass sich die Vereinigten Staaten in einem „bewaffneten Konflikt“ mit Drogenkartellen befinden. Über diese Einstufung berichteten die New York Times und der Sender ABC News unter Berufung auf eine vertrauliche Mitteilung, die demnach an mehrere Ausschüsse des US-Kongresses ging.
Die Drogenkartelle beziehungsweise ihnen zugerechnete mutmaßliche Schmuggler stuft die US-Regierung den Angaben nach als „unrechtmäßige Kämpfer“ ein. Nach Informationen der New York Times geht es dabei um Drogenkartelle, die die US-Regierung unter Trump zu terroristischen Organisationen erklärt hat.
US-Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen nach Angaben Trumps mehrfach mutmaßlich mit Drogen beladene Boote angegriffen und dabei 17 Menschen getötet. Trump bezeichnete sie in Posts aus seiner Plattform Truth Social als „Terroristen“. Beim ersten der Angriffe Anfang vergangenen Monats erklärte er, dass sich der Schlag gegen die venezolanische Drogenbande Tren de Aragua gerichtet habe. Die USA hatten diese im Februar als ausländische Terrororganisation eingestuft. Bei den darauffolgenden Angriffen sprach Trump ebenfalls von getöteten „Terroristen“, nannte aber keine Gruppe namentlich.
Die Militäreinsätze hatten für viel Kritik gesorgt - auch weil unklar war, auf welcher rechtlichen Grundlage sie stattfanden. Indem Trump das Vorgehen gegen Drogenkartelle formal als „bewaffneten Konflikt“ einstufe, festige er seinen Anspruch auf außerordentliche Kriegsbefugnisse, zitiert die „New York Times“ Rechtsexperten. In einem „bewaffneten Konflikt“ könne ein Land unter anderem feindliche Kämpfer rechtmäßig töten, auch wenn sie keine Bedrohung darstellten, heißt es. Ein Rechtsexperte verweist in der Zeitung jedoch auf den Unterschied zwischen dem Verkauf gefährlicher Produkte und einem bewaffneten Angriff und sieht die rechtliche Grundlage für die Einstufung als „bewaffneter Konflikt“ nicht als erfüllt.
Linus Freymark
Trump droht Demokraten-Metropole New York
Im US-Haushaltsstreit setzt die Regierung von Präsident Donald Trump das von Demokraten regierte New York unter Druck. Bundesmittel für wichtige Infrastrukturprojekte in Höhe von insgesamt rund 18 Milliarden Dollar (rund 15 Milliarden Euro) würden vorerst zurückgehalten, erklärte der Chef des US-Haushaltsamts, Russell Vought, auf der Plattform X.
Betroffen seien ein im Bau befindlicher Eisenbahntunnel zwischen New York und dem Bundesstaat New Jersey sowie der Ausbau einer U-Bahn-Linie in Manhattan. Vought kündigte außerdem an, auch milliardenschwere Klimaschutzprojekte in mehreren von Demokraten regierten Bundesstaaten zu streichen.
Das US-Verkehrsministerium stellte mit Blick auf New York klar, dass in einem ersten Schritt vorerst eine Zahlung von 300 Millionen Dollar für den U-Bahn-Ausbau gestoppt werde. Insgesamt würden aber sämtliche Bundesgelder für die beiden Großprojekte überprüft.
Nadja Lissok
Keine Einigkeit im US-Senat - „Shutdown“ geht weiter
Die erbitterten Etatverhandlungen im US-Senat gehen weiter, allerdings ohne Ergebnis. Notwendige Vorabstimmungen, um die Beratungen über den Übergangshaushalt überhaupt beginnen zu können, verfehlten die erforderliche Mehrheit – zunächst für einen Gesetzesentwurf der Demokraten, anschließend für einen der Republikaner. Damit besteht aktuell keine Aussicht auf ein Ende des „Shutdowns“ in den USA. Die Regierungsgeschäfte stehen seit Mitternacht (Ortszeit) teilweise still.
Der Shutdown wird zur Kraftprobe zwischen Donald Trump und der Opposition, schreibt US-Korrespondent Peter Burghardt in seinem Kommentar (mit SZ Plus):
Katja Guttmann
Supreme Court erlaubt Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied Lisa Cook vorerst nicht
Das oberste US-Gericht untersagt es US-Präsident Donald Trump, die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, mit sofortiger Wirkung ihres Amtes zu entheben. Das Gericht erklärte, stattdessen würden die Bemühungen der Regierung, Cook zu entlassen, im Januar in einer mündlichen Verhandlung überprüft.
Trump will das Fed-Vorstandsmitglied wegen angeblichen Hypothekenbetrugs loswerden. Doch Gerichte hielten ihn bislang davon ab: Zunächst hatte ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington seinem Vorhaben vorübergehend einen Riegel vorgeschoben. Trump wandte sich daraufhin an ein Berufungsgericht, das die Entlassung Cooks zunächst weiterhin blockierte.
Juri Auel
Keine Einigung im Haushaltsstreit: US-Regierung ist im Shutdown
Demokraten und Republikaner haben sich wie erwartet nicht auf einen Haushalt einigen können. Damit steht fest, dass die Regierungsgeschäfte teilweise zum Stillstand kommen und mehrere staatliche Dienste eingestellt werden. Hunderttausende Bundesbedienstete werden somit in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Nachfolgend ein Überblick über die Folgen eines Shutdowns nach den bisher veröffentlichten Plänen der Behörden.
- Flughäfen: Die meisten Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA werden weiterarbeiten. Die Fluglotsen der Luftfahrtbehörde FAA mussten bei früheren Shutdowns ebenfalls ihren Dienst verrichten.
- Gerichte und Strafverfolgung: Den Bundesgerichten könnte am Freitag das Geld für den vollen Betrieb ausgehen. Dies ist eine Änderung gegenüber früheren Shutdowns, bei denen der Betrieb für mehrere Wochen aufrechterhalten werden konnte. Die Agenten der Bundespolizei FBI und der Drogenbekämpfungsbehörde DEA sowie die Küstenwache arbeiten weiter.
- Grenz- und Heimatschutz: Ein Großteil der für die Einwanderungsgerichte zuständigen Mitarbeiter des Justizministeriums setzt seine Arbeit fort. Dies wird mit dem von Präsident Donald Trump ausgerufenen nationalen Notstand wegen illegaler Einwanderung begründet. Auch Grenzschutzbeamte, Einwanderungsbeamte und die meisten Zollbeamten setzen ihren Dienst fort.
- Militär: Die zwei Millionen US-Soldaten bleiben auf ihren Posten. Das Verteidigungsministerium schickt jedoch mehr als die Hälfte seiner 742 000 zivilen Angestellten in den Zwangsurlaub. Geplante Besuche ausländischer Würdenträger finden nicht statt.
- Wirtschaftsdaten: Die Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten wie Arbeitsmarkt- oder Wachstumsberichte (BIP) wird ausgesetzt.
- Sozialleistungen: Renten- und Invaliditätsleistungen der Sozialversicherung werden weiter ausgezahlt. Die Behörde schickt jedoch zwölf Prozent ihrer Mitarbeiter in den Zwangsurlaub. Zahlungen für die staatlichen Krankenversicherungen Medicare und Medicaid laufen ebenfalls weiter.
- Lebensmittelhilfen: Das größte US-Hilfsprogramm SNAP läuft weiter, solange die Mittel reichen. Das Landwirtschaftsministerium hat noch keine aktuellen Pläne veröffentlicht. Das spezielle Ernährungsprogramm für Frauen, Säuglinge und Kinder (WIC) wird ebenfalls fortgesetzt. Hier könnten die Mittel jedoch nach einer Woche knapp werden.
- Post: Die US-Post (USPS) ist von einem Shutdown nicht betroffen, da sie nicht vom Kongress finanziert wird.
- Steuern: Die Bundessteuerbehörde IRS wird den veröffentlichten Notfallplänen zufolge für fünf Tage voll besetzt sein. Was bei einem längeren Shutdown geschieht, ist unklar.
Linus Freymark
Hintergrund: Darum geht es im US-Haushaltsstreit
Die derzeitige Auseinandersetzung kreist darum, dass die Demokraten eine Verlängerung der Finanzierung der Regierungsbehörden an den Verbleib auslaufender Gesundheitsleistungen knüpfen. Die Partei fordert unter anderem die Rücknahme von Kürzungen beim Vorsorgeprogramm Medicaid für einkommensschwache Menschen.
Die Republikaner lehnen das ab und behaupten, der Haushaltsentwurf der Demokraten sehe Hilfen für Einwanderer ohne Papiere vor. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, die Demokraten stellten "illegale Ausländer" über amerikanische Staatsbürger.
Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, weist diese Darstellung zurück. "Das ist eine Lüge", schrieb er auf der Plattform X. "Kein einziger Dollar aus Bundesmitteln fließt in die Krankenversicherung für Einwanderer ohne Papiere." Schumer warf den Republikanern vor, die Regierung lahmzulegen, anstatt die Gesundheitsversorgung der Amerikaner zu schützen.
Seit 1981 kam es zu 14 teilweisen Regierungsstillständen, die meist nur wenige Tage dauerten. Der jüngste war zugleich der längste: Er dauerte 2018/2019 insgesamt 35 Tage.
Juri Auel
Handelsbeauftragter: Trump will Anteil an allen erfolgreichen Firmen
US-Präsident Donald Trump würde den Staat nach den Worten seines Handelsbeauftragten Jamieson Greer gerne an allen erfolgreichen Konzernen beteiligen. "Sprechen Sie mit Präsident Trump, er hätte gerne eine Beteiligung an jedem Unternehmen, das gut läuft", sagte Greer bei einer Veranstaltung in New York. Er wich damit einer Frage aus, ob nach dem Einstieg beim Chipkonzern Intel auch eine Beteiligung an dessen Rivalen Nvidia diskutiert werde. "Wir versuchen, kreativ zu sein, wie wir dabei vorgehen, und wie wir die Wirtschaft und gleichzeitig die US-Politik unterstützen", sagte Greer.
Trump hatte einen Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel ausgehandelt. Dabei geht es um einen Anteil von zehn Prozent für 5,7 Milliarden Dollar. Die Beteiligung sei ein Anreiz für Intel, die Kontrolle über sein Auftragsfertigungsgeschäft zu behalten, hatte Finanzchef David Zinsner Ende August erklärt.
Trump hatte einen Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel ausgehandelt. Dabei geht es um einen Anteil von zehn Prozent für 5,7 Milliarden Dollar. Die Beteiligung sei ein Anreiz für Intel, die Kontrolle über sein Auftragsfertigungsgeschäft zu behalten, hatte Finanzchef David Zinsner Ende August erklärt.