Christian Helten
Gedenkfeier für Charlie Kirk hat begonnen
Im US-Bundesstaat Arizona haben die Feierlichkeiten zum Gedenken an den erschossenen in Teilen rechtsextremistischen Aktivisten Charlie Kirk begonnen. Schon im Morgengrauen versammelten sich Tausende Menschen vor dem Football-Stadion in Glendale, wie Reporter berichteten. Am Mittag startete dort das Programm mit christlicher Musik, Gebeten und Gesang. Der 31 Jahre alte Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung in Utah erschossen worden.
Das Stadion der Arizona Cardinals fasst bis zu 73 000 Zuschauer, in der Live-Übertragung über Kirks Account auf der Videoplattform Rumble sieht es aus, als seien die Ränge des Stadions inzwischen komplett voll. Der konservative Sender Fox News berichtet ebenso wie zahlreiche rechte Online-Plattformen ausführlich über die Trauerfeier. Vor dem Stadion stimmten Anhänger Kirks "USA"-Rufe an.
Zu den Rednern gehören neben Kirks Witwe Erika auch US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident J. D. Vance. Zudem treten prominente Prediger und Musiker aus dem evangelikalen Spektrum auf. Nach Informationen mitreisender Reporter wird Trump voraussichtlich als letzter von etlichen Rednern auftreten.
Julia Daniel
Trump erhöht Druck auf Justiz
US-Präsident Donald Trump hat Justizministerin Pamela Bondi direkt aufgefordert, Ermittlungen gegen seine politischen Gegner voranzutreiben. Er nannte dabei neben der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und dem ehemaligen FBI-Direktor James Comey auch den kalifornischen Senator Adam Schiff. „Wir können das nicht länger aufschieben, es zerstört unseren Ruf und unsere Glaubwürdigkeit. Jetzt muss für Gerechtigkeit gesorgt werden“, schrieb Trump.
Generalstaatsanwältin James steht auf Trumps Abschussliste, seit sie mit ihrer Anklage in New York dazu beigetragen hat, dass Trump in einem Zivilprozess wegen Finanzbetrugs schuldig gesprochen wurde. Der US-Präsident hatte vor seiner Präsidentschaft jahrelang mit aufgeblähten Immobilienwerten betrogen. FBI-Chef Comey hatte Trump seiner Zeit gefeuert. Comey hatte in Trumps erster Amtszeit zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 ermittelt und mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. In einer öffentlichen Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats bezichtigte Comes Trump daraufhin der Lüge. Senator Schiff hasst der Präsident, weil dieser noch als Abgeordneter eine wichtige Rolle bei den Amtsenthebungsverfahren gespielt und im Ausschuss zur Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol mitgewirkt hatte.
Justizministerin Bondi steht seit Monaten in der öffentlichen Kritik für ihr Verhalten im Fall Epstein. Bondi hatte den Eindruck erweckt, es gebe ein Dossier mit Kunden des verurteilten Sexualstraftäters. Hartnäckig hält sich die Vermutung, dass auch Trump zu dem Kreis gehörte. Bondi weigert sich allerdings weiter Akten freizugeben, was entweder den Eindruck erweckte, es gebe ein solches Dossier gar nicht, oder sie wolle Trump schützen.
Trump schützt seine Justizministerin seit Monaten öffentlich, sein neuster Post könnte allerdings als Zeichen für seine schwindende Geduld sein.
Patrick Wehner
Nach Verwirrung um Visagebühr - Weißes Haus stellt Regeln klar
Das Weiße Haus hat am Samstag klargestellt, dass eine neue Gebühr von 100 000 Dollar für H-1B-Visa in den USA eine einmalige Abgabe pro Antrag ist. "Dies ist keine jährliche Gebühr. Es ist eine einmalige Gebühr, die nur für den Antrag gilt", teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Samstag auf der Plattform X mit. Die Regelung, die am Sonntag in Kraft tritt, gelte zudem nicht für Inhaber gültiger Visa, die wieder in das Land einreisen. Bei den H-1B-Visa handelt es sich um eine Arbeitserlaubnis für ausländische Fachkräfte, die vor allem in der Technologiebranche und anderen spezialisierten Berufen eingesetzt werden.
Die Klarstellung war nötig geworden, nachdem die ursprüngliche Ankündigung am Freitag für erhebliche Unruhe gesorgt hatte. Handelsminister Howard Lutnick hatte zunächst erklärt, die Abgabe werde jährlich erhoben. Daraufhin rieten einem Reuters-Bericht zufolge Unternehmen wie Microsoft, JP Morgan und Amazon ihren Mitarbeitern mit H-1B-Visa, vorerst in den USA zu bleiben. Goldman Sachs mahnte in einem internen Memo zur Vorsicht bei internationalen Reisen. Auf der chinesischen App Rednote berichteten zudem zahlreiche Visainhaber, sie hätten aus Sorge vor dem neuen Kostenbeitrag ihre Auslandsreisen abgebrochen, um vorzeitig in die USA zurückzukehren.
Die Regierung von Präsident Donald Trump begründete den von ihm am Freitag per Dekret erlassenen Betrag damit, die Wettbewerbsbedingungen für US-Arbeitnehmer zu verbessern. Diese würden durch ausländische Arbeitskräfte mit niedrigeren Löhnen ersetzt. Der indische IT-Branchenverband Nasscom äußerte die Befürchtung, die Regelung könne die globalen Aktivitäten seiner Mitgliedsunternehmen stören, die Fachkräfte in die USA entsenden.
Patrick Wehner
Gouverneur Newsom: Verschärfe Regeln für Trumps "Geheimpolizei"
Im US-Bundesstaat Kalifornien gelten künftig strengere Regeln für Beamte von Einwanderungs- und anderen Bundesbehörden. Gouverneur Gavin Newsom - ein Demokrat und lautstarker Kritiker von US-Präsident Donald Trump - unterzeichnete in Los Angeles ein Gesetzespaket, das unter anderem vorschreibt, dass Einsatzkräfte klar identifizierbar sein müssen. Das Tragen von Masken wird ihnen dabei weitgehend untersagt. Der Schritt dürfte in Washington als Einladung zu einer weiteren - und womöglich auch juristischen - Konfrontation mit dem Gouverneur verstanden werden.
Das Gesetz sieht außerdem einen besonderen Schutz von Migranten in Krankenhäusern und Schulen vor. Hintergrund ist, dass unter Trump Regelungen aufgehoben wurden, die solche Einrichtungen bisher weitgehend von Einsätzen der Einwanderungsbehörden ausgenommen hatten. Newsom begründete die Maßnahmen mit dem Schutz von Migranten vor Trumps "Geheimpolizei", die Gemeinden terrorisiere.
Seit Wochen gibt es bei Razzien gegen Migranten in Los Angeles, aber auch in anderen Städten wie Chicago und Washington, immer wieder zahlreiche Festnahmen. Besonders das Vorgehen der Bundesbehörde ICE, die dem Heimatschutzministerium untersteht, sorgt bei Menschen- und Bürgerrechtlern für Entsetzen. In sozialen Medien kursieren Videos von oft vermummten Beamten, die in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen durch Wohnviertel fahren. Kritiker sprechen von "Entführungen" auf offener Straße. In manchen Fällen sei auch unklar, wohin die Betroffenen gebracht würden. Aktivisten haben dazu aufgerufen, Festnahmen zu filmen und Betroffene nach ihrem Namen sowie nach möglichen Familienangehörigen zu fragen, die informiert werden müssten.
Christoph Heinlein
Medienberichte: Ausländische Mitarbeiter sollen wegen neuer Visumsregeln in den USA bleiben
Nach der neuen Visa-Order der US-Regierung rufen große Unternehmen laut Medienberichten ihre ausländischen Mitarbeiter dringend dazu auf, in den USA zu bleiben. Angestellte mit einem sogenannten H-1B-Visum, die gerade außer Landes seien, sollten innerhalb von 24 Stunden in die USA zurückkehren, berichtet der Business Insider unter Berufung auf Angestellte und interne Kommunikation in den Tech-Konzernen Amazon, Meta, Microsoft sowie der Bank JP Morgan. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sie habe interne Mails von Microsoft, Amazon und JPMorgan mit entsprechenden Anweisungen einsehen können.
Wer es absehbar nicht innerhalb der Frist zurück in die USA schaffe, solle erst einmal gar nicht einreisen, bis weitere Anweisungen vorlägen, hieß es laut Business Insider in einem internen Hinweis ans Personal des Online-Händlers Amazon. Dem Bericht zufolge befürchteten die Unternehmen, dass eine Anstellung der ausländischen Mitarbeiter künftig sehr viel teurer beziehungsweise unmöglich werden könnte, wenn sie nach einem Aufenthalt außerhalb der USA wieder einreisen wollten.
Die Schreiben richten sich an Inhaber sogenannter H-1B-Arbeitsvisa für hochqualifizierte ausländische Fachkräfte. Die Jahresgebühr soll auf 100 000 Dollar steigen, wie die US-Regierung am Freitag bekanntgab. Die neue Gebührenregelung soll am Sonntag um 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft treten. Bislang fallen für die Visa lediglich einige Tausend Dollar an Gebühren an.
Patrick Wehner
Republikaner Ted Cruz wirft Trumps Medien-Aufseher "Mafia-Methoden" vor
Der einflussreiche republikanische US-Senator Ted Cruz hat die Drohungen des Vorsitzenden der US-Kommunikationsbehörde FCC, Brendan Carr, gegen den Disney-Konzern und lokale Fernsehsender scharf kritisiert. Der Republikaner, der im Senat die Aufsicht über die FCC leitet, schloss sich damit am Freitag der Kritik von Demokraten an. Carrs Drohung, Sendern wegen des Inhalts ihrer Sendungen Geldstrafen aufzuerlegen oder ihre Lizenzen zu entziehen, sei gefährlich, sagte der konservative Senator aus Texas. "Ich muss sagen, das ist wie direkt aus dem Film 'Goodfellas'", sagte Cruz in Anspielung auf den Mafia-Film von Martin Scorsese. "Das ist wie ein Mafioso, der in eine Bar kommt und sagt: 'Schöne Bar, die Sie hier haben. Wäre doch schade, wenn ihr etwas zustoßen würde'."
US-Präsident Donald Trump wies die Kritik von Cruz am Freitag im Weißen Haus zurück und nannte Carr "einen unglaublichen amerikanischen Patrioten mit Mut". "Ich bin ein sehr starker Verfechter der Meinungsfreiheit", sagte Trump. Die US-Sender seien jedoch so sehr gegen ihn eingestellt, dass er sie als einen verlängerten Arm der Demokratischen Partei betrachte. "Sehen Sie, ich persönlich halte das für wirklich illegal", sagte Trump über intensive Kritik an seiner Regierung. "Das ist keine freie Meinungsäußerung mehr. Das ist einfach Betrug, und sie betrügen." Trump hatte bereits am Donnerstag seine Forderung wiederholt, regierungskritischen US-Sendern die von der FCC ausgestellten Lizenzen zu entziehen.
Hintergrund ist die Aussetzung der Talkshow "Jimmy Kimmel Live". Der zu Disney gehörende Fernsehsender ABC hatte die Sendung abgesetzt, nachdem Carr mit Ermittlungen und regulatorischen Maßnahmen gegen Sender gedroht hatte, die Kimmel ausstrahlen. Auch die Eigentümer Dutzender lokaler Fernsehsender, die mit ABC verbunden sind, kündigten an, die Sendung nicht mehr zu zeigen. Trump, der Brendan Carr für den Posten bei der FCC nominiert hatte, begrüßte die Entscheidung.
Patrick Wehner
Streit um US-Haushalt - Trump hält "Shutdown" für möglich
US-Präsident Trump hält es für möglich, dass die Demokraten im Kongress wegen Streitigkeiten über den Haushalt einen Stillstand der Regierungsgeschäfte herbeiführen. "Ich denke, dass es durchaus sein könnte, dass das Land für eine gewisse Zeit stillsteht", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er glaube nicht, dass der von seiner Partei vorgelegte Entwurf im Senat die nötige Zustimmung finden werde.
Bei den Demokraten herrscht Uneinigkeit darüber, ob sie den republikanischen Haushaltsplan mittragen sollen. Die Republikaner besitzen zwar in beiden Kammern eine knappe Mehrheit, doch im Senat brauchen sie für die Verabschiedung des Haushalts 60 Stimmen – und damit auch Stimmen von Demokraten. Die Frist läuft am 1. Oktober ab. Kommt bis dahin keine Einigung zustande, droht ein "Government Shutdown": Dem Bund stünde dann kein frisches Geld mehr zur Verfügung. Zahlreiche Behörden müssten ihre Arbeit einstellen, viele Staatsbedienstete erhielten vorerst kein Gehalt.
Für die Demokraten steht besonders viel auf dem Spiel. Stimmen insbesondere aus dem progressiveren Lager plädieren dafür, einen "Shutdown" in Kauf zu nehmen, um die Trump-Regierung und deren Vorhaben finanziell auszubremsen. Sie werfen der eigenen Parteiführung vor, Trumps aus ihrer Sicht zunehmend autoritärem Regierungsstil nicht entschieden genug entgegenzutreten. Andere Demokraten halten diese Taktik für zu riskant und drängen auf einen Kompromiss, um nicht für die Folgen eines Regierungsstillstands verantwortlich gemacht zu werden. Der bislang längste "Shutdown" in der Geschichte der USA ereignete sich während Trumps erster Amtszeit. Über den Jahreswechsel 2018/2019 kam der Regierungsbetrieb mehr als fünf Wochen lang weitgehend zum Erliegen.
Patrick Wehner
Trump plant Gebühr von 100 000 Dollar für Fachkräfte-Visum
Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump soll für Anträge auf bestimmte Arbeitsvisa bald eine Gebühr von 100 000 Dollar fällig werden. Trump werde voraussichtlich noch am Freitag eine entsprechende Anordnung unterzeichnen, verlautete aus dem Weißen Haus. Dabei geht es um H-1B-Visa für hochqualifizierte Fachkräfte. Aktuell werden für ein solches Visum 215 Dollar fällig, um zunächst an einer Verlosung teilzunehmen. Bei Erfolg können Gebühren in der Größenordnung von mehreren tausend Dollar folgen. Details zur neuen Gebühr konnte die Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht in Erfahrung bringen. Das H-1B-Programm ist insbesondere für Technologiekonzerne von Bedeutung, die Fachkräfte vor allem aus Indien und China rekrutieren.
Dimitri Taube
Trump: Chinesischer Staatschef stimmte Tiktok-Deal zu
Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat laut Donald Trump einem Deal um die Video-App Tiktok zugestimmt. Zugleich blieb der US-Präsident vage bei den Details und machte deutlich, dass an der Vereinbarung noch gearbeitet werde. Der Tiktok-Deal sei gut unterwegs und „die Investoren machen sich bereit“, sagte er im Weißen Haus. Die US-Regierung hatte bereits Anfang der Woche von einer grundsätzlichen Einigung zur Zukunft von Tiktok in den USA gesprochen.
Zugleich versicherte Trump – erneut ohne Details –, dass die Vereinbarungen einen Einfluss Chinas auf die App verhindern würden. Er bekräftigte bisherige Angaben, dass amerikanische Investoren das US-Geschäft von Tiktok übernehmen sollen. Das Wall Street Journal berichtete praktisch zur selben Zeit, dass die US-Regierung von diesen Investoren im Zuge der Transaktion eine Zahlung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar bekommen werde. Darauf angesprochen sagte Trump, dies sei noch nicht endgültig ausgehandelt worden – „aber wir werden etwas bekommen“.
Der Tiktok-Mutterkonzern Bytedance hat seine Zentrale in Peking und die Zukunft der App in den USA hängt deshalb seit Monaten in der Schwebe. Sie hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen US-Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar 2025 von Bytedance verkauft werden müssen – oder in den USA vom Netz gehen. Doch Trump räumte gleich zu seinem Amtsantritt im Januar eine zusätzliche Frist ein, die er später immer weiter verlängerte. Dafür gab es in dem Gesetz keine Grundlage.
In den USA zählt Tiktok nach früheren eigenen Angaben mehr als 170 Millionen Nutzer. Auf den Betrieb der Kurzvideo-App außerhalb der USA – etwa in Deutschland – dürfte das Geschehen keine Auswirkungen haben. In den USA werden Bytedance und damit auch die Tochter Tiktok als chinesische Unternehmen gesehen. Bytedance sagt, der Konzern sei zu 60 Prozent in Besitz internationaler Investoren und habe seinen Sitz auf den Cayman Islands. Bytedance ist allerdings wegen der Zentrale in Peking an viele chinesische Vorschriften gebunden.
Wie vor wenigen Tagen das Wall Street Journal berichtete, sollen US-Investoren wie Oracle sowie die Investmentfirmen Silver Lake und Andreessen Horowitz 80 Prozent an einer neuen US-Tochterfirma von Tiktok halten. Der Rest solle bei chinesischen Anteilseignern liegen. Informationen des US-Senders CNBC zufolge werde der Software-Konzern Oracle von Trump-Unterstützer Larry Ellison dabei seine Rolle als technischer Dienstleister von Tiktok in den USA behalten. Damit würde eine weitere Online-Plattform in den USA unter den finanziellen Einfluss von Unternehmern kommen, die dem rechten politischen Lager um Trump wohlgesonnen sind.
Juri Auel
Gericht weist Trump-Klage gegen „New York Times“ vorerst ab
Ein US-Gericht hat die Milliarden-Klage von US-Präsident Donald Trump gegen die New York Times vorerst abgewiesen. Die Klageschrift sei zu detailliert und zu lang und entspreche damit nicht den Anforderungen, begründete Richter Steven Merryday seine Entscheidung. Er räumte Trump 28 Tage Zeit ein, um das Schreiben zu überarbeiten.
Üblicherweise müsse die Klageschrift „fair, präzise, direkt, nüchtern“ sein, argumentierte Merryday. In der bisherigen Fassung umfasse die Klage 85 Seiten, obwohl sie nur zwei Fälle von Verleumdung geltend mache. „Eine Beschwerde ist kein Megafon für Öffentlichkeitsarbeit, kein Podium für leidenschaftliche Reden bei politischen Kundgebungen und auch kein funktionales Äquivalent zur Hyde Park Speakers' Corner“, schrieb der Richter. Er forderte Trump auf, die Neufassung auf maximal 40 Seiten zu begrenzen.
Trump hatte Anfang der Woche bekanntgegeben, dass er wegen angeblicher Verleumdung vor dem Gericht im Bundesstaat Florida gegen die Zeitung und mehrere ihrer Journalisten klagt. Er wirft der New York Times vor, ihn vor der Präsidentschaftswahl 2024 „absichtlich und böswillig“ diffamiert zu haben, wie aus dem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Der Republikaner fordert dafür 15 Milliarden Dollar (etwa 12,7 Milliarden Euro) Schadenersatz.
Die Zeitung wies Trumps Klage als unbegründet zurück. „Sie entbehrt jeder legitimen Rechtsgrundlage und ist vielmehr ein Versuch, unabhängige Berichterstattung zu unterdrücken und zu verhindern“, teilte ein Sprecher mit. „Die New York Times wird sich von Einschüchterungstaktiken nicht abschrecken lassen.“ Man werde weiter ohne Furcht recherchieren und sich für das verfassungsrechtlich verankerte Recht von Journalisten einsetzen, im Interesse des amerikanischen Volkes Fragen zu stellen.
Dimitri Taube
Trump: Werde Xi im Herbst in Südkorea treffen
US-Präsident Donald Trump wird Chinas Staatschef Xi Jinping nach eigenen Angaben in diesem Herbst beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea treffen. In seinem Telefonat mit Xi habe er an diesem Freitag zudem vereinbart, dass er Anfang nächsten Jahres nach China reisen werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zudem werde Xi zu einem geeigneten Zeitpunkt für einen Besuch in die USA kommen. Genauere Details dazu nannte Trump nicht.
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. Unter anderem trafen sich beide Staatsoberhäupter persönlich 2019 im japanischen Osaka, 2017 war Xi nach Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida gereist.
Eigentlich war erwartet worden, dass Trump nach dem Telefonat eine Vereinbarung im Fall der chinesischen Social-Media-Plattform Tiktok verkünden könnte, die ihr Geschäft in den USA verkaufen muss. Die chinesischen Angaben bleiben dahingehend unkonkret. Peking respektiere die Wünsche von Unternehmen und heiße es gut, wenn diese gemäß den Marktregeln verhandelten und mit Chinas Gesetzen konforme, ausgeglichene Lösungen fänden, sagte Xi laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. China hoffe, dass die USA chinesischen Firmen, die dort investierten, ein offenes und diskriminierungsfreies Geschäftsumfeld böten.
Nach dem Gespräch schrieb Trump in seinem Post von Fortschritten in vielen wichtigen Fragen, darunter Handel, Fentanyl, die Notwendigkeit, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, und die Genehmigung einer Tiktok-Vereinbarung. „Das Telefonat war sehr gut, wir werden erneut telefonieren, ich begrüße die Tiktok-Genehmigung.“ Was genau er damit meinte, erläuterte er bisher nicht.
Xi hatte im Telefonat Handelszwänge kritisiert. Die USA sollten einseitige Handelsbeschränkungen vermeiden, um die erzielten Ergebnisse aus den Beratungsrunden beider Seiten nicht zu beeinträchtigen, sagte er laut Xinhua. Das Gespräch verlief demnach „positiv“ und „konstruktiv“.
Leopold Zaak
Trump will Luftwaffenstützpunkt in Afghanistan zurück
US-Präsident Donald Trump stößt mit seinen Plänen zur Kontrollübernahme des Luftwaffenstützpunkts Bagram in Afghanistan auf den Widerstand der dort herrschenden Taliban. Afghanistan und die USA müssten miteinander in Kontakt treten, erklärte ein Vertreter des afghanischen Außenministeriums auf der Plattform X. Allerdings dürften die USA keine militärische Präsenz in Afghanistan unterhalten. Die beiden Nationen könnten auf Basis gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Interessen wirtschaftliche und politische Beziehungen aufbauen.
Trump hatte am Donnerstag bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien erklärt, Bagram zurückhaben zu wollen. Er verwies dabei auf die strategische Lage des Stützpunktes nahe China. "Er ist nur eine Stunde davon entfernt, wo China seine Atomwaffen herstellt", sagte Trump.
Der Stützpunkt Bagram war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 die wichtigste Basis der US-Streitkräfte in Afghanistan. Mit dem Abzug der US-Truppen im Jahr 2021 fiel er nach 20 Jahren US-Militärintervention in dem Land an die islamistischen Taliban.
Leopold Zaak
US-Late-Night-Hosts stellen sich hinter Jimmy Kimmel
Nach der Absetzung der Show von Jimmy Kimmel durch den Sender US-ABC stellen sich die Late-Night-Kollegen hinter ihn. Stephen Colbert (der seine Sendung nächstes Jahr beenden muss), Jon Stewart, David Letterman und Jimmy Fallon gingen in ihren Shows auf den Vorfall ein – und kritisierten den US-Präsidenten auf unterschiedliche Weise.
"Heute Abend sind wir alle Jimmy Kimmel", sagte Colbert in seiner Sendung. Die Entscheidung des Senders ABC bezeichnete er als "krasse Zensur". "Einem Autokraten gegenüber kann man keinen Zentimeter nachgeben", sagte Colbert, ohne Trump beim Namen zu nennen. Im Juli hatte sein Sender CBS das Ende von Colberts "Late Show" verkündet. Das für Mai 2026 angekündigte Aus hatte Empörung ausgelöst, weil Colbert als Kritiker von Donald Trump gilt und viele Branchenkenner vermuteten, dass CBS aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt habe.
Jon Stewart moderierte seine Sendung mit sarkastischem Unterton. Man habe eine "regierungskonforme Sendung" zusammengestellt, sagte er zu Beginn seiner "Daily Show". In der Show nannte Stewart Trump häufig "Vater" oder "Lordschaft". Er wurde allerdings auch deutlich und sprach von einer "beispiellosen Machtkonsolidierung" und Einschüchterung seitens der Regierung.
In seiner "Tonight Show" kritisierte Jimmy Fallon ebenfalls die Entscheidung des Senders ABC. Auch er spielte ironisch auf die Eingriffe der Trump-Regierung in die Meinungsfreiheit an. Er sprach über Trumps Staatsbesuch in Großbritannien. Immer aber, wenn sich Fallon über den Präsidenten lustig machen wollte, übernahm ein Sprecher aus dem Off, der Trump Komplimente machte.
Auch der frühere Late-Night-Entertainer David Letterman zeigte sich kritisch: "Wir sehen alle, wo das hinführt, oder?", sagte Letterman. "Es ist albern. Es ist lächerlich. Und man kann nicht einfach jemanden feuern, nur weil man Angst hat oder versucht, sich bei einer autoritären, kriminellen Regierung im Oval Office einzuschleimen. So funktioniert das einfach nicht", sagte der 78 Jahre alte Moderator bei einer Podiumsdiskussion.
Philipp Saul
Trump deutet an, kritischen Sendern Lizenzen entziehen zu wollen
US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, missliebigen TV-Sendern die Sendelizenzen entziehen zu wollen. Wie der Guardian berichtet, behauptete Trump, die großen Sendernetzwerke seien "97 Prozent gegen mich", ohne dies zu belegen. "Sie berichten nur schlecht über mich. Ich meine, die bekommen eine Lizenz. Ich würde denken, dass man ihnen ihre Lizenzen vielleicht entziehen sollte.“
Der Guardian stellt in seinem Bericht jedoch klar, dass die großen US-Sendernetzwerke wie ABC, CBS, NBC oder Fox gar nicht von der US-Regierung lizensiert werden. Nur lokale TV-Stationen bräuchten eine Lizenz von der Kommunikationsbehörde FCC.
Die Debatte findet vor dem Hintergrund der Absetzung der Late-Night-Show von Moderator Jimmy Kimmel bei ABC statt. Warum die Absetzung ein Schlag gegen die Pressefreiheit ist, erklärt Peter Burghardt (SZ Plus):
Patrick Wehner
Erika Kirk führt künftig „Turning Point USA“
Nach dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk übernimmt dessen Witwe Erika die Leitung der von ihm gegründeten Organisation „Turning Point USA“. Der Vorstand habe sie einstimmig zur Geschäftsführerin und Vorsitzenden gewählt, teilte die Organisation auf der Plattform X mit. Kirk habe zu Lebzeiten mehrfach betont, dass dies sein Wunsch für den Fall seines Todes sei.
Der 31-Jährige war vergangene Woche bei einer Veranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden. Sein Tod entfaltet in den USA erhebliche politische Schlagkraft. Kirk stand der Regierung von Präsident Donald Trump sehr nahe.
Der Aktivist hatte „Turning Point USA“ im Jahr 2012 gegründet. Heute ist die Organisation an zahlreichen Schulen und Hochschulen aktiv. Mit seinen Plattformen – darunter auch ein erfolgreicher Podcast – erreichte Kirk ein Millionenpublikum, vorwiegend junge Männer.
