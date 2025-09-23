Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nach Protesten: Show von US-Komiker Jimmy Kimmel soll fortgesetzt werden
Erika Kirk über Schützen: „Ich vergebe ihm“
Trump-Regierung will Berichterstattung über Militär kontrollieren
Trump hält lange Rede auf Kirk, die auch Drohungen und Falschbehauptungen enthält
Trauer und harte Worte: die Reden bei Kirks Gedenken
Patrick Wehner
US-Regierung stuft Antifa als Terrorgruppe ein
US-Präsident Donald Trump hat die Antifa-Bewegung in den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft. Das Weiße Haus veröffentlichte eine entsprechende Anordnung, die Trump kürzlich schon angekündigt hatte. Darin wird die Antifa als militaristische, anarchistische Organisation bezeichnet, die zum Sturz der US-Regierung, der Strafverfolgungsbehörden und des US-Rechtssystems mit gewaltsamen Mitteln aufrufe. Somit handele es sich um eine "inländische terroristische Organisation". Es werde Ermittlungen gegen die Antifa und organisatorische wie finanzielle Unterstützer geben.
Patrick Wehner
USA weiten Sanktionen auf Richter aus, der Bolsonaro verurteilte
Die US-Regierung geht nach der Verurteilung des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro zu einer langen Haftstrafe gegen das Umfeld des leitenden Bundesrichters Alexandre de Moraes vor. Seine Ehefrau Viviane Barci de Moraes und ihre Anwaltskanzlei, in der die Immobilien der Familie verwaltet werden, wurden vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt. Ihre Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten werden demnach eingefroren. Gegen den Bundesrichter selbst hatten die USA bereits Ende Juli entsprechende Sanktionen verhängt.
„Alexandre de Moraes ist verantwortlich für eine repressive Kampagne der Zensur, willkürlicher Verhaftungen und politisierter Strafverfolgungen – unter anderem gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro“, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Bolsonaro gilt als enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump und wurde bisweilen als „Tropen-Trump“ bezeichnet.
Moraes warf der US-Regierung vor, mit der Sanktionierung seiner Frau gegen das Völkerrecht zu verstoßen und die Unabhängigkeit der brasilianischen Justiz anzugreifen. „Als Mitglied des Obersten Bundesgerichts werde ich weiterhin meine verfassungsmäßige Aufgabe erfüllen, unabhängig und unparteiisch zu urteilen“, schrieb er in einer Stellungnahme.
Juri Auel
Nach Protesten: Show von US-Komiker Jimmy Kimmel soll fortgesetzt werden
Die vor wenigen Tagen „auf unbestimmte Zeit“ abgesetzte Show des US-Komikers Jimmy Kimmel soll wieder auf Sendung gehen. Das teilt der verantwortliche Disney-Konzern mit. Kimmels Show war von Disney auf Druck der US-Medienregulierungsbehörde FCC abgesetzt worden. Grund für die Einmischung der Regierung Donald Trumps waren Bemerkungen Kimmels über den Umgang der Republikanischen Partei mit dem Attentat auf den in Teilen rechtsextremistischen Politikaktivisten Charlie Kirk.
„Wir haben die letzten Tage mit Jimmy intensive Gespräche geführt und sind danach zu dem Entschluss gekommen, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen“, erklärte Disney in einer Stellungnahme. Das Statement enthielt keinen Hinweis darauf, ob Kimmel bei seiner Rückkehr auf die Kontroverse eingehen wird.
„Am vergangenen Mittwoch haben wir beschlossen, die Produktion der Show auszusetzen, um eine weitere Verschärfung der angespannten Lage in einem für unser Land emotionalen Moment zu vermeiden“, erklärte Disney. „Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir einige der Kommentare für unangebracht und daher unsensibel hielten.“ Kimmel hatte der MAGA-Bewegung Trumps den Versuch vorgeworfen, politisches Kapital aus dem Attentat zu ziehen. Gegen die Absetzung der Show hatte es Proteste gegeben.
Lesen Sie dazu mit SZ Plus:
Lesen Sie dazu mit SZ Plus:
Julia Daniel
Erika Kirk über Schützen: „Ich vergebe ihm“
Erika Kirk, die Witwe des erschossenen rechten Aktivisten Charlie Kirk, vergibt dem Schützen. „Diesem Mann, diesem jungen Mann, vergebe ich. Ich vergebe ihm, weil es das war, was Christus getan hat, und weil es das ist, was Charlie tun würde“, sagte sie auf der Trauerfeier für ihren Mann. Denn die Antwort auf Hass sei nicht Hass. Die Antwort aus dem Evangelium sei immer Liebe. „Liebe zu unseren Feinden und Liebe zu denen, die uns verfolgen.“
Erika Kirk hielt eine mehr als zwanzig Minuten lange Rede und wischte sich dabei mehrfach die Tränen ab. Nach ihren Worten über das Vergeben brandete Applaus auf. Die 36-Jährige übernimmt nach dem Attentat die Leitung der von ihrem Mann gegründeten Organisation Turning Point USA. „Seine Mission ist jetzt auch meine Mission.“
US-Präsident Trump hingegen schlug weniger versöhnliche Töne an. Trump bezeichnete Kirk als „Märtyrer für die amerikanische Freiheit“. Kirk sei von einem „radikalisierten, kaltblütigen Monster auf abscheuliche Weise ermordet“ worden, sagte der US-Präsident auf der Trauerfeier. Der 31-Jährige sei getötet worden, weil er sich „für Freiheit und Gerechtigkeit, für Gott und sein Land, für Vernunft und gesunden Menschenverstand eingesetzt“ habe. Das Attentat habe ihn „unsterblich“ gemacht.
Julia Daniel
Kim bietet USA Gespräche an
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich zu Gesprächen mit den USA bereit erklärt, falls Washington seine Forderung nach einer atomaren Abrüstung Pjöngjangs aufgibt. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag unter Berufung auf eine Rede Kims vor der Obersten Volksversammlung am Sonntag. Kim sagte demnach zudem, er habe noch gute Erinnerungen an US-Präsident Donald Trump, mit dem er sich während dessen erster Amtszeit dreimal getroffen hatte.
"Wenn die Vereinigten Staaten die absurde Besessenheit aufgeben, unsere atomare Abrüstung zu erzwingen, die Realität akzeptieren und eine echte friedliche Koexistenz wollen, gibt es für uns keinen Grund, uns nicht mit ihnen an einen Tisch zu setzen", wurde Kim zitiert. Der Bau von Atomwaffen sei für das Land eine Frage des Überlebens, um seine Sicherheit angesichts der ernsthaften Bedrohungen durch die USA und Südkorea zu gewährleisten. Jüngste Gesprächsangebote aus Washington und Seoul habe er als unaufrichtig zurückgewiesen, da deren Absicht, den Norden zu schwächen und sein Regime zu zerstören, unverändert sei. Ein Vorschlag Südkoreas, das Atomprogramm schrittweise zu beenden, sei ein Beweis dafür.
Der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung wirbt seit seinem Amtsantritt im Juni für eine friedliche Lösung. Er bezeichnete einen Dialog mit Pjöngjang als notwendig und schlug vertrauensbildende Maßnahmen vor, um schließlich das Atomprogramm des Nordens zu beenden. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters hatte Lee diesen schrittweisen Ansatz als realistische Option bezeichnet. Er sagte zudem, es sei notwendig, die richtigen Bedingungen zu schaffen, um den Norden an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Dabei spiele Trump eine entscheidende Rolle.
Patrick Wehner
Trump-Regierung will Berichterstattung über Militär kontrollieren
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump schränkt die Berichterstattung über das Militär ein und verlangt von Medien, keine Informationen ohne vorherige Genehmigung zu veröffentlichen. Journalisten, die ohne Genehmigung Informationen veröffentlichen, droht der Entzug ihrer Akkreditierung, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Memorandum des Verteidigungsministeriums hervorgeht. Ein Entzug der Akkreditierung würde den Zugang zu allen US-Militäreinrichtungen, einschließlich des Pentagons, verwehren.
Führende Medienorganisationen verurteilten den Schritt umgehend. Die Nachrichtenagentur Reuters zeigte sich "zutiefst besorgt". Eine freie und unabhängige Presse sei für die amerikanische Demokratie unerlässlich, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten, hieß es in einer Stellungnahme. Jeder Versuch der Regierung, die Berichterstattung einzuschränken, untergrabe den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes. Reuters werde weiterhin "unparteiisch, genau und unabhängig" über das Pentagon berichten. Auch die New York Times, die Washington Post und das Wall Street Journal kritisierten die Maßnahme. Der Nationale Presseclub in Washington sprach von einem "direkten Angriff" auf den unabhängigen Journalismus.
Auch aus der eigenen Partei kam Kritik. Der republikanische Abgeordnete Don Bacon, ein Veteran der Luftwaffe, kritisierte die Einschränkungen. "Eine freie Presse macht unser Land besser", schrieb er auf der Plattform X. "Das klingt nach mehr Stümperei." Ein Sprecher des Pentagon, Sean Parnell, verteidigte die neuen Regeln hingegen. Es handele sich um "grundlegende, sinnvolle Richtlinien zum Schutz sensibler Informationen sowie der nationalen Sicherheit", erklärte er. Präsident Trump selbst äußerte sich am Sonntag ausweichend. Auf die Frage, ob das Pentagon bestimmen solle, worüber die Presse berichte, antwortete er: "Nein, das glaube ich nicht. Reporter sind nicht aufzuhalten."
Patrick Wehner
Trump hält lange Rede auf Kirk, die auch Drohungen und Falschbehauptungen enthält
Die USA sind, laut US-Präsident Donald Trump, eine Nation in Schock. Das sagte Trump bei der Gedenkfeier für den erschossenen Charlie Kirk. „Wir werden Charlie Kirk niemals vergessen, und die Geschichte ihn nun auch nicht mehr.“ Kirk werde als einer der größten Patrioten Amerikas weiterleben. Der Mord sei eine Attacke auf die ganzen USA gewesen. Trump kündigte an, Kirk posthum die „Presidential Medal of Freedom“ zu verleihen.
Trump äußerte erneut seine Pläne, in Chicago gegen angeblich ausufernde Kriminalität eingreifen zu wollen. Der Republikaner sagte, dass eines der letzten Dinge, die Kirk zu ihm gesagt habe, die Bitte gewesen sei: „Bitte, Sir, retten Sie Chicago“. Der Präsident schob nach: „Das werden wir tun." Auch nach Memphis werde man gehen, sagte Trump. Damit bezog er sich mutmaßlich auf den umstrittenen Einsatz der Nationalgarde. Die demokratische Spitze der Millionenstadt und der umliegende Bundesstaat Illinois – ebenfalls demokratisch regiert - wehren sich jedoch vehement gegen ein mögliches militärisches Eingreifen Trumps mit der Nationalgarde in der Stadt.
Die Gewalt in den USA komme großteils von der Linken, die Trump mehrmals als „radikale Linke“ bezeichnete. Kirk habe geholfen, die größte Wahl in der Geschichte der USA zu gewinnen – und meinte damit seine Wahl zum US-Präsidenten. „Sie haben wie Hunde betrogen, aber wir haben uns die Wahl zurückgeholt“. Zudem sagte er, Zölle machen die USA gerade so reich wie nie zuvor. Das Narrativ der gestohlenen Wahl wird von Trump häufig benutzt und gilt als widerlegt. Ob die von Trump eingeführten Zölle die amerikanischen Verbraucher reicher machen werden, gilt unter Wirtschaftsexperten als mindestens umstritten.
Christian Helten
Trauer und harte Worte: die Reden bei Kirks Gedenken
Wie eng sich Trauer, Wut, religiöse Botschaften und politische Deutung bei der Feier verbanden, zeigte sich in den Reden auf der Bühne. Immer wieder riefen die Redner zum Kampf auf, ermutigten das Publikum, "dem Bösen" zu trotzen - und ernten dafür am meisten Applaus. Manche riefen auch zu Liebe und Einheit auf, erzählten von persönlichen Erinnerungen an Kirk. Andere schlugen deutlich härtere Töne an und knüpften teils auch an die "Great Replacement Theory" an - eine in rechtsextremen Kreisen verbreitete Verschwörungserzählung, wonach Migration und gesellschaftlicher Wandel einen gezielten Austausch der weißen Mehrheitsbevölkerung herbeiführen sollen.
"Wir werden über die Mächte des Unrechts und des Bösen siegen", sagte etwa Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller und erklärte, die Tränen über Kirks Tod hätten sich in ein "Feuer" verwandelt, das die "Feinde" nicht verstehen könnten. Der rechtsradikale Kommentator Benny Johnson rief die Menge auf, zu heiraten und Kinder zu bekommen, "damit Millionen neuer Charlie Kirks entstehen und wir unser Land retten können".
Verschwörungstheoretiker Jack Posobiec erklärte, man werde die Linke, die Medien und die Demokraten den Namen Kirk niemals vergessen lassen. In den Geschichtsbüchern werde sein "Opfer" als Wendepunkt erscheinen - als einer der entscheidenden Momente zur "Rettung der westlichen Zivilisation".
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte in seiner Rede, Charlie Kirk habe "Turning Point USA" gegründet, um die Politik in den Vereinigten Staaten zu verändern. Und mit der Zeit habe Kirk verstanden: Dies sei "kein politischer Krieg, nicht mal ein kultureller Krieg. Es ist ein spiritueller Krieg."
Charlie Kirks Wittwe Erika Kirk sagte, in den Tagen nach der Ermordung ihres Mannes haben die USA keine Gewalt, keine Aufstände und keine Revolution gesehen. Sondern ein Wiederaufleben von christlicher Religion. Sie betonte, dass es wichtig sei, die "amerikanische Familie" wieder aufleben zu lassen, in der Männer ihre Frauen führen und Kinder beschützen. Sie sagt unter stehenden Ovationen des Publikums, dass sie dem Mörder ihres Mannes vergibt.
Christian Helten
Bilder von der Trauerfeier für Charlie Kirk
Christian Helten
Gedenkfeier für Charlie Kirk hat begonnen
Im US-Bundesstaat Arizona haben die Feierlichkeiten zum Gedenken an den erschossenen in Teilen rechtsextremistischen Aktivisten Charlie Kirk begonnen. Schon im Morgengrauen versammelten sich Tausende Menschen vor dem Football-Stadion in Glendale, wie Reporter berichteten. Am Mittag startete dort das Programm mit christlicher Musik, Gebeten und Gesang. Der 31 Jahre alte Kirk war am 10. September bei einer Veranstaltung in Utah erschossen worden.
Vor dem Stadion stimmten Anhänger Kirks "USA"-Rufe an. Die Arena der Arizona Cardinals fasst bis zu 73 000 Zuschauer, in der Live-Übertragung über Kirks Account auf der Videoplattform Rumble sieht es aus, als seien die Ränge des Stadions komplett voll. Der konservative Sender Fox News berichtet ebenso wie zahlreiche rechte Online-Plattformen ausführlich über die Trauerfeier.
Auf der Bühne steht ein mehr als mannshohes, golden gerahmtes Gemälde von Kirk. Die Feier begann mit Musik, unter anderem mit einer Dudelsack-Version von "Amazing Grace".
In der ersten Stunde der Feier sprachen zahlreiche Mitglieder und Verbündete von "Turning Point USA", der Jugendorganisation, die Kirk im Alter von 18 Jahren gegründet hatte. Die Bewegung warb an Universitäten und Schulen und Hochschulen für Kirks rechtsextreme Ideen und die Politik von Donald Trump.
Zu den Rednern angekündigten Rednern gehören neben Kirks Witwe Erika auch US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident J. D. Vance. Zudem treten prominente Prediger und Musiker aus dem evangelikalen Spektrum auf. Nach Informationen mitreisender Reporter wird Trump voraussichtlich als letzter von etlichen Rednern auftreten.
Das Heimatschutzministerium hat die Veranstaltung als Sicherheitsereignis der höchsten Stufe eingestuft, vergleichbar mit dem Super Bowl oder dem New York City Marathon.
Julia Daniel
Trump erhöht Druck auf Justiz
US-Präsident Donald Trump hat Justizministerin Pamela Bondi direkt aufgefordert, Ermittlungen gegen seine politischen Gegner voranzutreiben. Er nannte dabei neben der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und dem ehemaligen FBI-Direktor James Comey auch den kalifornischen Senator Adam Schiff. „Wir können das nicht länger aufschieben, es zerstört unseren Ruf und unsere Glaubwürdigkeit. Jetzt muss für Gerechtigkeit gesorgt werden“, schrieb Trump.
Generalstaatsanwältin James steht auf Trumps Abschussliste, seit sie mit ihrer Anklage in New York dazu beigetragen hat, dass Trump in einem Zivilprozess wegen Finanzbetrugs schuldig gesprochen wurde. Der US-Präsident hatte vor seiner Präsidentschaft jahrelang mit aufgeblähten Immobilienwerten betrogen. FBI-Chef Comey hatte Trump seiner Zeit gefeuert. Comey hatte in Trumps erster Amtszeit zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 ermittelt und mögliche Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam untersucht. In einer öffentlichen Aussage vor dem Geheimdienstausschuss des Senats bezichtigte Comes Trump daraufhin der Lüge. Senator Schiff hasst der Präsident, weil dieser noch als Abgeordneter eine wichtige Rolle bei den Amtsenthebungsverfahren gespielt und im Ausschuss zur Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol mitgewirkt hatte.
Justizministerin Bondi steht seit Monaten in der öffentlichen Kritik für ihr Verhalten im Fall Epstein. Bondi hatte den Eindruck erweckt, es gebe ein Dossier mit Kunden des verurteilten Sexualstraftäters. Hartnäckig hält sich die Vermutung, dass auch Trump zu dem Kreis gehörte. Bondi weigert sich allerdings weiter Akten freizugeben, was entweder den Eindruck erweckte, es gebe ein solches Dossier gar nicht, oder sie wolle Trump schützen.
Trump schützt seine Justizministerin seit Monaten öffentlich, sein neuster Post könnte allerdings als Zeichen für seine schwindende Geduld sein.
Patrick Wehner
Nach Verwirrung um Visagebühr - Weißes Haus stellt Regeln klar
Das Weiße Haus hat am Samstag klargestellt, dass eine neue Gebühr von 100 000 Dollar für H-1B-Visa in den USA eine einmalige Abgabe pro Antrag ist. "Dies ist keine jährliche Gebühr. Es ist eine einmalige Gebühr, die nur für den Antrag gilt", teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Samstag auf der Plattform X mit. Die Regelung, die am Sonntag in Kraft tritt, gelte zudem nicht für Inhaber gültiger Visa, die wieder in das Land einreisen. Bei den H-1B-Visa handelt es sich um eine Arbeitserlaubnis für ausländische Fachkräfte, die vor allem in der Technologiebranche und anderen spezialisierten Berufen eingesetzt werden.
Die Klarstellung war nötig geworden, nachdem die ursprüngliche Ankündigung am Freitag für erhebliche Unruhe gesorgt hatte. Handelsminister Howard Lutnick hatte zunächst erklärt, die Abgabe werde jährlich erhoben. Daraufhin rieten einem Reuters-Bericht zufolge Unternehmen wie Microsoft, JP Morgan und Amazon ihren Mitarbeitern mit H-1B-Visa, vorerst in den USA zu bleiben. Goldman Sachs mahnte in einem internen Memo zur Vorsicht bei internationalen Reisen. Auf der chinesischen App Rednote berichteten zudem zahlreiche Visainhaber, sie hätten aus Sorge vor dem neuen Kostenbeitrag ihre Auslandsreisen abgebrochen, um vorzeitig in die USA zurückzukehren.
Die Regierung von Präsident Donald Trump begründete den von ihm am Freitag per Dekret erlassenen Betrag damit, die Wettbewerbsbedingungen für US-Arbeitnehmer zu verbessern. Diese würden durch ausländische Arbeitskräfte mit niedrigeren Löhnen ersetzt. Der indische IT-Branchenverband Nasscom äußerte die Befürchtung, die Regelung könne die globalen Aktivitäten seiner Mitgliedsunternehmen stören, die Fachkräfte in die USA entsenden.
Patrick Wehner
Gouverneur Newsom: Verschärfe Regeln für Trumps "Geheimpolizei"
Im US-Bundesstaat Kalifornien gelten künftig strengere Regeln für Beamte von Einwanderungs- und anderen Bundesbehörden. Gouverneur Gavin Newsom - ein Demokrat und lautstarker Kritiker von US-Präsident Donald Trump - unterzeichnete in Los Angeles ein Gesetzespaket, das unter anderem vorschreibt, dass Einsatzkräfte klar identifizierbar sein müssen. Das Tragen von Masken wird ihnen dabei weitgehend untersagt. Der Schritt dürfte in Washington als Einladung zu einer weiteren - und womöglich auch juristischen - Konfrontation mit dem Gouverneur verstanden werden.
Das Gesetz sieht außerdem einen besonderen Schutz von Migranten in Krankenhäusern und Schulen vor. Hintergrund ist, dass unter Trump Regelungen aufgehoben wurden, die solche Einrichtungen bisher weitgehend von Einsätzen der Einwanderungsbehörden ausgenommen hatten. Newsom begründete die Maßnahmen mit dem Schutz von Migranten vor Trumps "Geheimpolizei", die Gemeinden terrorisiere.
Seit Wochen gibt es bei Razzien gegen Migranten in Los Angeles, aber auch in anderen Städten wie Chicago und Washington, immer wieder zahlreiche Festnahmen. Besonders das Vorgehen der Bundesbehörde ICE, die dem Heimatschutzministerium untersteht, sorgt bei Menschen- und Bürgerrechtlern für Entsetzen. In sozialen Medien kursieren Videos von oft vermummten Beamten, die in nicht gekennzeichneten Fahrzeugen durch Wohnviertel fahren. Kritiker sprechen von "Entführungen" auf offener Straße. In manchen Fällen sei auch unklar, wohin die Betroffenen gebracht würden. Aktivisten haben dazu aufgerufen, Festnahmen zu filmen und Betroffene nach ihrem Namen sowie nach möglichen Familienangehörigen zu fragen, die informiert werden müssten.
Lesen Sie dazu auch:
Lesen Sie dazu auch:
Christoph Heinlein
Medienberichte: Ausländische Mitarbeiter sollen wegen neuer Visumsregeln in den USA bleiben
Nach der neuen Visa-Order der US-Regierung rufen große Unternehmen laut Medienberichten ihre ausländischen Mitarbeiter dringend dazu auf, in den USA zu bleiben. Angestellte mit einem sogenannten H-1B-Visum, die gerade außer Landes seien, sollten innerhalb von 24 Stunden in die USA zurückkehren, berichtet der Business Insider unter Berufung auf Angestellte und interne Kommunikation in den Tech-Konzernen Amazon, Meta, Microsoft sowie der Bank JP Morgan. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sie habe interne Mails von Microsoft, Amazon und JPMorgan mit entsprechenden Anweisungen einsehen können.
Wer es absehbar nicht innerhalb der Frist zurück in die USA schaffe, solle erst einmal gar nicht einreisen, bis weitere Anweisungen vorlägen, hieß es laut Business Insider in einem internen Hinweis ans Personal des Online-Händlers Amazon. Dem Bericht zufolge befürchteten die Unternehmen, dass eine Anstellung der ausländischen Mitarbeiter künftig sehr viel teurer beziehungsweise unmöglich werden könnte, wenn sie nach einem Aufenthalt außerhalb der USA wieder einreisen wollten.
Die Schreiben richten sich an Inhaber sogenannter H-1B-Arbeitsvisa für hochqualifizierte ausländische Fachkräfte. Die Jahresgebühr soll auf 100 000 Dollar steigen, wie die US-Regierung am Freitag bekanntgab. Die neue Gebührenregelung soll am Sonntag um 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft treten. Bislang fallen für die Visa lediglich einige Tausend Dollar an Gebühren an.
Patrick Wehner
Republikaner Ted Cruz wirft Trumps Medien-Aufseher "Mafia-Methoden" vor
Der einflussreiche republikanische US-Senator Ted Cruz hat die Drohungen des Vorsitzenden der US-Kommunikationsbehörde FCC, Brendan Carr, gegen den Disney-Konzern und lokale Fernsehsender scharf kritisiert. Der Republikaner, der im Senat die Aufsicht über die FCC leitet, schloss sich damit am Freitag der Kritik von Demokraten an. Carrs Drohung, Sendern wegen des Inhalts ihrer Sendungen Geldstrafen aufzuerlegen oder ihre Lizenzen zu entziehen, sei gefährlich, sagte der konservative Senator aus Texas. "Ich muss sagen, das ist wie direkt aus dem Film 'Goodfellas'", sagte Cruz in Anspielung auf den Mafia-Film von Martin Scorsese. "Das ist wie ein Mafioso, der in eine Bar kommt und sagt: 'Schöne Bar, die Sie hier haben. Wäre doch schade, wenn ihr etwas zustoßen würde'."
US-Präsident Donald Trump wies die Kritik von Cruz am Freitag im Weißen Haus zurück und nannte Carr "einen unglaublichen amerikanischen Patrioten mit Mut". "Ich bin ein sehr starker Verfechter der Meinungsfreiheit", sagte Trump. Die US-Sender seien jedoch so sehr gegen ihn eingestellt, dass er sie als einen verlängerten Arm der Demokratischen Partei betrachte. "Sehen Sie, ich persönlich halte das für wirklich illegal", sagte Trump über intensive Kritik an seiner Regierung. "Das ist keine freie Meinungsäußerung mehr. Das ist einfach Betrug, und sie betrügen." Trump hatte bereits am Donnerstag seine Forderung wiederholt, regierungskritischen US-Sendern die von der FCC ausgestellten Lizenzen zu entziehen.
Hintergrund ist die Aussetzung der Talkshow "Jimmy Kimmel Live". Der zu Disney gehörende Fernsehsender ABC hatte die Sendung abgesetzt, nachdem Carr mit Ermittlungen und regulatorischen Maßnahmen gegen Sender gedroht hatte, die Kimmel ausstrahlen. Auch die Eigentümer Dutzender lokaler Fernsehsender, die mit ABC verbunden sind, kündigten an, die Sendung nicht mehr zu zeigen. Trump, der Brendan Carr für den Posten bei der FCC nominiert hatte, begrüßte die Entscheidung.