Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
US-Medien wehren sich gegen Pentagon-Zugangsregeln
Berufungsgericht stützt Nationalgarde-Blockade in Chicago
Trotz Shutdown: US-Soldaten werden weiter bezahlt
Erste Details zu neuer Entlassungswelle in US-Ministerien
Trump: Friedensnobelpreisträgerin hat mich angerufen
Newsdesk
Wegen Äußerungen zu Kirk-Attentat: Deutscher verliert US-Visum
Die US-Regierung hat mehreren ausländischen Staatsangehörigen ihre Visa entzogen und begründet das mit deren Äußerungen zum Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Betroffen davon ist laut US-Außenministerium auch ein Deutscher. Die Person habe Kirks Tod gefeiert und versucht, seine Tötung zu rechtfertigen, indem sie in sozialen Netzwerken geschrieben habe: „Wenn Faschisten sterben, beschweren sich Demokraten nicht“.
Neben diesem sind Staatsangehörige aus Mexiko, Argentinien, Südafrika, Brasilien und Paraguay von dem Visa-Entzug betroffen. "Die Vereinigten Staaten sind nicht verpflichtet, Ausländer aufzunehmen, die Amerikanern den Tod wünschen", hieß es im Post des Außenministeriums.
Man werde weiterhin Ausländer mit Visum identifizieren, die die "abscheuliche Ermordung von Charlie Kirk gefeiert haben". Die genannten sechs Personen seien nur ein paar Beispiele für Ausländer, die in den USA nicht mehr willkommen seien. Das US-Außenministerium hatte bereits im September Ausländern mit dem Entzug ihrer Visa gedroht, sollten sie im Internet das Attentat auf Charlie Kirk rechtfertigen.
Julia Daniel
Los Angeles ruft Notstand aus
Der Bezirk Los Angeles reagiert mit einer Notstandserklärung auf Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, um auf diese Weise Migranten mehr Hilfe und Schutz zu bieten. Der Bezirksvorstand sprach sich am Dienstag (Ortszeit) bei einer Abstimmung mehrheitlich für die Notfalldeklaration aus. Diese Maßnahme soll etwa Hilfsleistungen für Mieterschutz und für andere Bedürfnisse von Betroffenen ermöglichen.
In den vergangenen Monaten hatten die ICE immer wieder Migranten an ihren Arbeitsplätzen abgeholt. Aus Angst vor dem Vorgehen der Regierung von US-Präsident Donald Trump würden weniger Migranten zur Arbeit gehen. Dank der Notstandserklärung könne der Bezirk nun schneller und besser eingreifen, um Migranten und Gemeinden in wirtschaftlicher Notlage zu unterstützen.
Mehr als drei Millionen Einwanderer leben nach Angaben des Bezirksvorstands im Los Angeles County mit einer Bevölkerung von insgesamt über zehn Millionen Einwohnern. Im Großraum Los Angeles hatten sich schon im Juni an Trumps scharfem Migrationskurs und dem Vorgehen der Behörden wochenlange Proteste entzündet. Trump schickte Soldaten nach Südkalifornien mit dem erklärten Ziel, Proteste gegen ICE-Razzien zurückzudrängen.
Linus Freymark
Nach Shutdown: Fluglotsen warnen vor Sicherheitsrisiken
Die Gewerkschaft der US-Fluglotsen warnt angesichts des "Shutdowns" der Regierung vor wachsenden Risiken für den Flugverkehr. Der zunehmende finanzielle und psychische Druck auf die mehr als 13 000 Mitarbeiter berge Gefahren, sagte Gewerkschaftschef Nick Daniels. Der Stillstand der Regierungsgeschäfte lenke die Fluglotsen von ihrer eigentlichen Aufgabe ab. Ihr Fokus verlagere sich von der Sicherheit auf die Frage: "Muss ich mir einen anderen Job suchen? Muss ich nebenbei als Uber-Fahrer anfangen?", sagte Daniels.
Verkehrsminister Sean Duffy hatte vergangene Woche eingeräumt, dass Personalprobleme bei den Fluglotsen für 53 Prozent der Flugverspätungen seit Beginn des Shutdowns verantwortlich seien. In normalen Zeiten liege dieser Wert bei fünf Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt mit einem Mangel an Fluglotsen.
Während eines 35-tägigen Shutdowns im Jahr 2019 stieg die Zahl der Krankmeldungen bei Lotsen und TSA-Mitarbeitern, was zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten führte. Die Behörden waren gezwungen, den Flugverkehr in New York zu verlangsamen, was den Druck auf die Abgeordneten erhöhte, den Stillstand schnell zu beenden. Sollte der Haushaltsstreit nicht beigelegt werden, erhalten die Lotsen am 28. Oktober keinen Gehaltsscheck. Verkehrsminister Duffy hat die Fluglotsen dennoch aufgefordert, weiterzuarbeiten.
Linus Freymark
US-Medien wehren sich gegen Pentagon-Zugangsregeln
Mindestens 30 große US-Medien wollen die neue Zugangsregelung des Verteidigungsministeriums für Journalisten nicht unterzeichnen. Darunter sind die Nachrichtenagenturen Reuters und AP sowie die Zeitungen New York Times, Wall Street Journal und Washington Post.
Die Medienhäuser warnen vor einer Einschränkung der Berichterstattung über das US-Militär und einer Gefahr für die Pressefreiheit. Die Frist zur Annahme der neuen Beschränkungen lief am Dienstag ab. Wer nicht unterschreibt, muss bis Mittwoch seine Presseausweise abgeben und die Arbeitsplätze im Gebäude des Ministeriums räumen.
Die Regelung verlangt von Journalisten, anzuerkennen, dass sie als Sicherheitsrisiko eingestuft und ihre Akkreditierung verlieren können, wenn sie Mitarbeiter des Ministeriums um die Weitergabe von Verschlusssachen oder bestimmten Informationen bitten. Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte, die Journalisten sollten die Regelung nur zur Kenntnis nehmen, nicht ihr zustimmen.
Die fünf großen US-Fernsehsender erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, die Regelung sei beispiellos und bedrohe grundlegende journalistische Schutzrechte. Sie schränke die Fähigkeit von Journalisten ein, die Nation und die Welt über wichtige Fragen der nationalen Sicherheit zu informieren. "Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wie die Regierung und das Militär operieren", teilte die New York Times mit. Reuters erklärte, die neuen Beschränkungen würden die Grundwerte einer unabhängigen Berichterstattung untergraben.
Juristen warnen, die Regelung verletze den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, der die Pressefreiheit schützt. Die Pflicht zur Anerkennung der Regeln könne zudem Staatsanwälten helfen, Reporter nach dem Spionagegesetz anzuklagen. Die nun vorgelegte Regelung ist bereits eine überarbeitete Version nach Verhandlungen zwischen dem Ministerium und Medienorganisationen.
Juri Auel
Trump: Sechs Tote bei erneutem Angriff auf Drogen-Schiff
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump sechs Männer bei einem Angriff auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot getötet. Der Schlag sei „unmittelbar vor der Küste Venezuelas“ in internationalen Gewässern erfolgt, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Geheimdienst habe ihm bestätigt, dass das Boot in Verbindung mit Drogennetzwerken stehe und auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs sei. Bei dem Manöver seien US-Streitkräfte nicht zu Schaden gekommen.
In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik beschossen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Das Vorgehen sorgte für viel Kritik, auch weil die US-Regierung zunächst keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte. Die Vereinten Nationen riefen die US-Regierung zur Zurückhaltung auf.
US-Medien berichteten jüngst, Trump habe entschieden, dass sich die Vereinigten Staaten in einem „bewaffneten Konflikt“ mit Drogenkartellen befinden. Die Drogenkartelle beziehungsweise ihnen zugerechnete mutmaßliche Schmuggler stuft die US-Regierung den Angaben nach als „unrechtmäßige Kombattanten“ ein. Nach Informationen der New York Times geht es dabei um Drogenkartelle, die die US-Regierung unter Trump zu terroristischen Organisationen erklärt hat.
Katja Guttmann
Trump würdigt getöteten Influencer Kirk mit höchster Auszeichnung
US-Präsident Donald Trump will den getöteten rechtskonservativen Podcaster und Trump-Verbündeten Charlie Kirk mit der „Presidential Medal of Freedom“ auszeichnen – der höchsten Zivilauszeichnung der USA. Die Zeremonie soll Regierungsangaben zufolge am Dienstagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste) im Weißen Haus stattfinden. Der Gründer der konservativen, studentischen Jugendorganisation Turning Point USA wurde am 10. September bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University im Bundesstaat Utah erschossen. Trump hat Kirk einen „Märtyrer für die amerikanische Freiheit“ genannt. Der Präsident hat dessen Tod zum Anlass genommen, um gegen das zu mobilisieren, was er als „radikalen Linksextremismus“ bezeichnet.
Michelle Ostwald
USA: Beistandspakt mit Philippinen gilt auch im Südchinesischen Meer
Die USA haben am Montag nach einem Zusammenstoß zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen im Südchinesischen Meer am Sonntag ihren Beistandspakt mit den Philippinen bekräftigt. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, verurteilte "das Rammen und den Einsatz von Wasserwerfern" gegen ein philippinisches Schiff durch China. Washington stehe an der Seite seines Verbündeten, der sich Chinas gefährlichen Aktionen entgegenstelle, die die regionale Stabilität untergrüben. Pigott erklärte, Artikel 4 des US-philippinischen Verteidigungsvertrags von 1951 erstrecke sich „auf bewaffnete Angriffe auf philippinische Streitkräfte, öffentliche Schiffe oder Flugzeuge – einschließlich derer der Küstenwache – überall im Südchinesischen Meer".
Nach dem Vorfall am Sonntag bei den Spratly-Inseln hatte das chinesische Außenministerium die philippinische Regierung in Manila aufgefordert, Pekings Bemühungen zur „Wahrung seiner territorialen Souveränität und seiner maritimen Rechte und Interessen" nicht infrage zu stellen. Die beiden Nationen sind in den letzten Jahren im Südchinesischen Meer wiederholt aneinandergeraten. Die Spannungen haben sich zuletzt verschärft.
Kassian Stroh
Trump zu Handelsstreit: Xi hatte nur einen schlechten Moment
Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich die Fronten verhärtet – nun schlägt der US-Präsident plötzlich wieder versöhnliche Töne an. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Donald Trump: „Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!“ Wie Trump zu dieser Einschätzung gelangte, blieb unklar.
Erst vor Tagen hatte Trump angekündigt, weitere Zölle in Höhe von 100 Prozent gegen chinesische Produkte ab 1. November erheben zu wollen. Davor hatte er sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea Ende Oktober mit Verweis auf den laufenden Handelskonflikt infrage gestellt. Peking warf den USA daraufhin „Doppelmoral“ vor und drohte mit Gegenmaßnahmen. Washington verallgemeinere seit Langem das Prinzip der nationalen Sicherheit, missbrauche Exportkontrollen, wende diskriminierende Maßnahmen gegen China an und dehne einseitig seine Gerichtsbarkeit bei Produkten wie Halbleitern oder Computerchips aus, so der Vorwurf.
USA und China: Handelsstreit eskaliert erneut
Die Handelsgespräche zwischen den USA und China in London, Genf, Stockholm und Madrid enden ohne Fortschritt. Chinas Exportbeschränkungen für Seltene Erden führen zu neuen amerikanischen Zöllen. Der Konflikt zeigt, wie sehr beide Volkswirtschaften voneinander abhängen.
Julia Daniel
Berufungsgericht stützt Nationalgarde-Blockade in Chicago
Die US-Regierung um Präsident Donald Trump darf auch laut einem Berufungsgericht vorerst keine Soldaten der Nationalgarde in Chicago einsetzen. Das Gericht in der Metropole im Bundesstaat Illinois bestätigte am Samstag, dass die vom US-Präsidenten dorthin beorderten Reserve-Soldaten zwar in der Region bleiben, aber dort nicht zum Einsatz auf die Straßen dürfen. Damit bestätigte das Berufungsgericht eine einstweilige Verfügung vom Donnerstag, die zunächst für zwei Wochen gilt, wie aus Dokumenten eines Bundesgerichts in Chicago hervorgeht. Es ist der Regierung dadurch vorerst verboten, die Nationalgarde unter Bundeskontrolle zu stellen und im Bundesstaat Illinois einzusetzen. Die Richterin hatte laut US-Medien gesagt, ihr seien keine glaubwürdigen Beweise vorgelegt worden, dass es in Illinois zu einer angeblichen Rebellion gekommen sei.
Der Streit um den Einsatz in Chicago, wo seit Wochen Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE protestieren, war vor Tagen hochgekocht, weil die US-Regierung Nationalgardisten aus dem Staat Illinois unter Bundeskontrolle gestellt hatte. Sie sollten Bundeseigentum und Bundesbeamte schützen, etwa von der für ihre Razzien gegen Migranten bekannten Behörde ICE. Zudem kamen Nationalgardisten aus Texas nach Illinois, nachdem der dortige republikanische Gouverneur Greg Abbott die Entsendung unterstützt hatte. Nach Militärangaben befinden sich inzwischen 500 Nationalgardisten in der Region im Bundesstaat Illinois.
Die in den Großraum Chicago beorderten Nationalgardisten waren am Donnerstag nach Angaben mehrerer US-Medien bereits im Einsatz gewesen. Der TV-Sender CNN hatte unter Berufung auf eigene Videoaufnahmen berichtet, dass auf dem Gelände einer Einrichtung der Migrationsbehörde ICE in der Nähe der Millionenstadt Soldaten der Nationalgarde patrouilliert hätten. Dort hatte es kleinere Proteste gegeben.
Der US-Bundesstaat Illinois mit seinem demokratischen Gouverneur JB Pritzker und die Stadt Chicago hatten gegen den Plan der US-Regierung geklagt, gegen ihren Willen die Nationalgardisten in der Millionenstadt einzusetzen.
Linus Freymark
Trotz Shutdown: US-Soldaten werden weiter bezahlt
Während Staatsangestellte in den USA nach dem Shutdown Massenentlassungen befürchten, hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass die Streitkräfte weiterhin ihren Sold erhalten sollen. Er habe Verteidigungsminister Pete Hegseth enstprechende Anweisungen gegeben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
Weiter erklärte Trump, es sollten "alle verfügbaren Mittel" für die Besoldung der Soldaten aufgewendet werden. Einem Vertreter des Pentagon zufolge sollen rund acht Milliarden Dollar, die ursprünglich für Forschung und Entwicklung vorgesehen waren, für die Gehälter der Militärangehörigen verwendet werden, falls die Haushaltssperre andauert.
Am Mittwoch erhalten rund 1,3 Millionen US-Streitkräfte ihr Geld. Wegen der Haushaltssperre war zunächst unklar, ob die Soldaten bezahlt werden können - immerhin hat die US-Regierung rund 750 000 ihrer Beschäftigten aus anderen Bereichen in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt.
Zudem hat der Staat bereits zahlreiche Bedienstete entlassen. Dass aber Soldaten wegen des Shutdowns keinen Sold erhalten, gab es noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
Irene Helmes
Erste Details zu neuer Entlassungswelle in US-Ministerien
Nach Angaben des US-Justizministeriums haben mehr als 4200 Bundesbedienstete in sieben Behörden Kündigungsschreiben erhalten. Besonders betroffen sind dabei unter anderem das Finanz-, Gesundheits- und Bildungsministerium. Die Entlassungen erfolgen im Rahmen des derzeitigen Haushalts-Shutdowns zusätzlich zu der von Trump eingeleiteten Verkleinerungskampagne, die in diesem Jahr etwa 300 000 Bundesbedienstete ihre Stellen kosten soll.
Von den zusätzlichen Entlassungen entfallen dem Justizministerium zufolge über 1400 auf das Finanzministerium und mindestens 1100 auf das Gesundheitsministerium. Kündigungen wurden am Freitag auch aus dem Handelsministerium sowie der Abteilung für Cybersicherheit im Heimatschutzministerium gemeldet.
Die Gewerkschaften haben geklagt, um die Entlassungswelle zu stoppen. Sie argumentieren, die Kündigungen seien während eines Shutdowns illegal. Ein Bundesrichter soll den Fall am 15. Oktober verhandeln. Die Demokraten kündigten an, dem Druck von Trumps Republikanern im Haushaltsstreit nicht nachzugeben. Doch auch aus den Reihen der Republikaner kam Kritik. Die Senatorin Susan Collins, Vorsitzende des Bewilligungsausschusses im Senat, lehnte die Entlassungen ab. Die Arbeit der Bundesangestellten sei „unglaublich wichtig für den Dienst an der Öffentlichkeit“, erklärte sie.
Julia Bergmann
Trump: Friedensnobelpreisträgerin hat mich angerufen
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten einen Anruf der neuen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela erhalten. Die zur Nobelpreisträgerin erkorene Person habe ihn angerufen und gesagt, dass sie die Auszeichnung ihm widme, weil er sie wirklich verdient habe, sagte der Präsident über das Telefonat - ohne die venezolanische Oppositionsführerin beim Namen zu nennen. Diese Geste habe er als sehr schön empfunden. Danach ergänzte Trump im Scherz: „Ich habe nicht gesagt: 'Dann geben Sie ihn mir'.“
Machado hatte nach Bekanntgabe der Würdigung auf X geschrieben: „Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit.“ Trump sagte nun, er habe Machado auf ihrem Weg geholfen.
Das norwegische Nobelkomitee in Oslo hatte die Preisvergabe an Machado mit ihrem „unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und ihrem Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie“ begründet. Die 58-Jährige gilt als einende Kraft der venezolanischen Opposition und entschiedene Widersacherin des seit 2013 regierenden autoritären Präsidenten Nicolás Maduro.
Linus Freymark
Immer mehr Flugausfälle nach Shutdown
Personalengpässe bei der US-Luftfahrtbehörde FAA haben den fünften Tag in Folge zu erheblichen Flugverspätungen in den USA geführt. Am Freitag (Ortszeit) waren mehr als 6400 Flüge verspätet und 470 fielen aus, wie die Webseite FlightAware mitteilte.
Seit Montag summierten sich die Verspätungen auf mehr als 23 000. Die Probleme treffen den Flugverkehr vor einem verlängerten Wochenende wegen eines Feiertags in den USA. Die Flugsicherung ist zu einem Streitpunkt im Ringen um den seit zehn Tagen andauernden Haushaltsstreit ("Shutdown") in den USA geworden.
Die FAA teilte am Freitagabend mit, dass es unter anderem auf den Flughäfen in Chicago, New York, Newark, San Diego, Dallas, Washington und Phoenix zu personellen Engpässen kommt.
Rund 13 000 Fluglotsen und etwa 50 000 Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA müssen während des Shutdowns zwar arbeiten, erhalten aber kein Gehalt. Die FAA leidet seit mehr als einem Jahrzehnt unter Personalmangel und liegt etwa 3500 Fluglotsen unter dem angestrebten Niveau.
Linus Freymark
UN mahnen Zurückhaltung nach US-Angriffen in Karibik an
Die Vereinten Nationen fordern nach den jüngsten US-Militärschlägen gegen mutmaßlich mit Drogen beladene Boote vor der Küste Venezuelas Zurückhaltung. "Wir rufen zu einem konstruktiven Dialog und einer friedlichen Lösung der Differenzen auf", sagte der stellvertretende UN-Generalsekretär für Europa, Zentralasien und Amerika, Miroslav Jenca. Der US-Delegierte verteidigte das Vorgehen seines Landes und drohte mit weiteren Angriffen.
In den vergangenen Wochen hatten US-Streitkräfte nach Angaben aus Washington mehrfach Boote beschossen, die angeblich Drogen in die USA bringen sollten. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Das Vorgehen sorgte für viel Kritik, auch weil die US-Regierung zunächst keine Angaben dazu machte, auf welcher rechtlichen Grundlage sie handelte.
Jenca beschrieb eine zunehmende US-Militärpräsenz in der Karibik. Er unterstrich, dass alle Maßnahmen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität im Einklang mit internationalem Recht erfolgt seien.
Der US-Delegierte sagte, die Regierung von Präsident Donald Trump sei "in der Offensive gegen den Drogenhandel und die Kartelle" und entschlossen, "ihre volle Macht gegen diese illegalen Akteure einzusetzen". Washington sei bereit, "weitere Angriffe nach Bedarf" zu befehlen und erkenne die Regierung von Präsident Nicolás Maduro nicht an.
Juri Auel
Trump kündigt Zölle von 100 Prozent für China an
US-Präsident Trump spricht davon, China einen Zollsatz von 100 Prozent aufzuerlegen. Dieser solle auf alle bereits bestehenden Zölle aufgeschlagen werden. Das schreibt der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Zuvor hatte Trump ein eigentlich geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jingping infrage gestellt.
Er warf der Regierung in Peking vor, Briefe an verschiedene Länder zu schicken mit einer Ankündigung, umfangreiche Exportkontrollen im Zusammenhang mit Seltenen Erden zu erlassen. Eine massive Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte sei eine der Gegenmaßnahmen, die derzeit ernsthaft erwogen würden, schrieb Trump.
Eine chinesische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Trumps Erklärung sorgte an den internationalen Finanzmärkten für Aufsehen. Die wichtigsten US-Aktienindizes gaben nach, Gold stieg über die Marke von 4000 Dollar je Feinunze. Die Regierung in Peking hatte am Donnerstag eine Verschärfung ihrer Exportkontrollen für Seltene Erden und verwandte Technologien angekündigt. Die USA und China befinden sich in einem offenen Handelsstreit, der am 11. August für 90 Tage – vermutlich bis zum 9. November – ausgesetzt wurde.
