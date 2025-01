Die Cousine von Robert F. Kennedy Jr. hat den US-Senat eindringlich darum gebeten, ihren Verwandten nicht als Gesundheitsminister zu bestätigen. „Ihm fehlt jegliche relevante Erfahrung“, schrieb Caroline Kennedy in einem Brief an die Parlamentskammer, der unter anderem von der New York Times veröffentlicht wurde. Ihr Sohn teilte zudem ein Video, in dem sie den Brief persönlich vorlas.„Bobby ist süchtig nach Aufmerksamkeit und Macht“, heißt es in dem Schreiben weiter. Er baue seine Anhängerschaft auf, indem er die Verzweiflung von Eltern kranker Kinder ausnutze. So lasse er zwar seine eigenen Kinder impfen, rate anderen Eltern jedoch „heuchlerisch“ davon ab, das Gleiche zu tun. „Ich fordere den Senat dringend auf, seine Nominierung abzulehnen.“US-Präsident Donald Trump will den früheren parteilosen Präsidentschaftsbewerber und bekennenden Impfgegner zum Chef des Gesundheitsministeriums machen – vorausgesetzt, der Senat bestätigt ihn. Kennedy war bei der Präsidentschaftswahl als unabhängiger Kandidat angetreten, zog jedoch seine aussichtslose Kandidatur zurück und schloss sich dem Lager des Republikaners an.Caroline Kennedy ist die Tochter des früheren Präsidenten John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. ist dessen Neffe. Unter der Vorgängerregierung von Demokrat Joe Biden war sie als US-Botschafterin in Australien tätig.Von diesem Mittwoch an muss sich Kennedy als Kandidat für das Amt des Gesundheitsministers dem Nominierungsausschuss im Senat stellen. Seine Bestätigung könnte knapp ausfallen, schreibt US-Korrespondent Peter Burghardt, da sogar einige Republikaner im Senat Kennedys Ideen zu eigenwillig finden (SZ Plus):