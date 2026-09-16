Pistorius startet USA-Reise – Treffen mit Amtskollege Hegseth

An diesem Dienstag ist Verteidigungsminister Boris Pistorius in Washington zu Gast – er will Rüstungskooperationen mit den USA weiter ausbauen. Vor dem geplanten Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth verwies er dazu auf die Zusammenarbeit beim Tarnkappenjet F-35 und die geplante Fertigung von Lenkflugkörpern für das Luftverteidigungssystem Patriot in Deutschland.

„Doch unser gemeinsames Potenzial reicht weiter. Deutschland verfügt über eine leistungsfähige industrielle Basis, bestens ausgebildete Fachkräfte und technologische Spitzenkompetenz. Hiermit können wir weitere Produktionskapazitäten schaffen“, erklärte der SPD-Politiker.

Die Bundesregierung will in den USA auch Marschflugkörper des Typs Tomahawk kaufen. Ein wichtiges Thema ist außerdem, ob und wie die US-Streitkräfte ihre Truppenpräsenz in Europa – wichtig für Abschreckung und Verteidigung – ändern.



Pistorius hatte Hegseth zuletzt im Sommer 2025 in Washington besucht. Im vergangenen Mai war er zwar erneut in Nordamerika, wo er in Kanada für eine Rüstungskooperation rund um deutsche U-Boote warb. Ein Treffen mit Hegseth gab es während dieses Besuchs jedoch nicht. Aus Washington reist der deutsche Minister zunächst weiter nach New York. Auf dem Programm stehen Gespräche mit UN-Vertretern, darunter Generalsekretär António Guterres. Am Freitag besucht Pistorius dann den US-Flugzeugbauer Lockheed Martin im texanischen Fort Worth.