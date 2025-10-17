Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
USA greifen erneut mutmaßliches Drogen-Schiff in der Karibik an
Trump erlaubt CIA verdeckte Einsätze in Venezuela
Gericht stoppt Trumps Massenentlassungen im Shutdown
US-Medien wehren sich gegen Pentagon-Zugangsregeln
Wegen Äußerungen zu Kirk-Attentat: Deutscher verliert US-Visum
Katja Guttmann
Ehemaliger Trump-Sicherheitsberater Bolton angeklagt
Dem früheren Nationalen Sicherheitsberater Trumps wird die Weitergabe sensibler Informationen zur nationalen Verteidigung vorgeworfen sowie deren unrechtmäßige Aufbewahrung, wie das Justizministerium mitteilte. Eine Geschworenenjury klagte ihn an. Er ist damit der dritte prominente politische Gegner Trumps, der innerhalb von weniger als einem Monat angeklagt wurde. Im Sommer hatte das FBI Boltons Haus und sein Büro durchsucht. Der 76-Jährige wies die Vorwürfe gegen ihn stets zurück.
Linus Freymark
USA greifen erneut mutmaßliches Drogen-Schiff in der Karibik an
Die USA haben Medienberichten zufolge einen weiteren Schlag auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik verübt. Der Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten, dass es - anders als von den USA bei früheren Angriffen angegeben - bei dem am Donnerstag erfolgten Schlag Überlebende gegeben habe.
Der Beschuss der Schiffe findet vor dem Hintergrund einer militärischen Aufrüstung in der Karibik statt, mit der Trump die Konfrontation mit der venezolanischen Regierung unter Präsident Nicolás Maduro verschärft. Die Militärpräsenz der USA wird um einen Zerstörer mit Lenkflugkörpern, F-35-Kampfjets, ein Atom-U-Boot und rund 6500 Soldaten auf Trumps Anweisung hin aufgestockt.
Am Mittwoch gab Trump bekannt, dass er den US-Geheimdienst CIA ermächtigt hat, verdeckte Operationen in Venezuela durchzuführen, was in Caracas zu Spekulationen führte, dass die Vereinigten Staaten versuchen, den venezolanischen Präsidenten zu stürzen. Maduro warf der US-Regierung am Donnerstag (Ortszeit) vor, einen „psychologischen Krieg“ zu führen, um das südamerikanische Land einzuschüchtern.
Lesen Sie hierzu auch einen Text von SZ-Korrespondent Peter Burghardt (SZ Plus):
Lesen Sie hierzu auch einen Text von SZ-Korrespondent Peter Burghardt (SZ Plus):
Saimah Jiwa
Medien: US-Bomber flogen nahe Venezuelas Küste
US-Bomber haben sich nach US-Medienberichten der Küste Venezuelas genähert. Mehrere Langstreckenbomber des Typs B-52 seien am Mittwoch aus dem US-Bundesstaat Louisiana gestartet und mehrere Stunden in Küstennähe geflogen, berichteten unter anderem die New York Times und der Sender ABC News. Sie beriefen sich dabei auf einen hochrangigen US-Beamten beziehungsweise Daten zu Flugbewegungen. Offizielle Angaben der US-Regierung gab es dazu zunächst nicht. In den Medienberichten wurden die Flüge als Machtdemonstration der USA bewertet.
Es wäre eine weitere Eskalationsstufe in der Auseinandersetzung zwischen den USA und Venezuela. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft Venezuela vor, dass Drogen von dort die USA überschwemmen. Die USA gehen inzwischen militärisch dagegen vor. Bereits seit Wochen beschießen und zerstören die USA immer wieder Boote in der Karibik, die aus Venezuela kommen. Dabei sollen mehr als 20 Menschen getötet worden sein.
Katja Guttmann
US-Bundesstaaten verklagen Trump wegen Streichung von Solar-Förderprogramm
Fast die Hälfte aller US-Bundesstaaten hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump wegen der Streichung eines milliardenschweren Förderprogramms für Solarenergie in einkommensschwachen Gemeinden verklagt. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta sagte, dass etwa zwei Dutzend Bundesstaaten zwei Klagen eingereicht haben.
Linus Freymark
Trump erlaubt CIA verdeckte Einsätze in Venezuela
US-Präsident Donald Trump hat den Geheimdienst CIA zu verdeckten Einsätzen in Venezuela ermächtigt. Das amerikanische Staatsoberhaupt bestätigte am Mittwoch einen Bericht der New York Times über eine geheime Anweisung.
Damit erhöhen die USA den Druck auf die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro. Trump hatte im August die militärische Präsenz in der Region massiv erhöht und mehrere Kriegsschiffe in die Karibik entsandt. Die US-Regierung begründete den Einsatz mit der Bekämpfung von Drogenkartellen.
Erst am Dienstag wurde ein Boot vor der Küste Venezuelas zerstört, auf dem sich nach Trumps Angaben sechs Drogenschmuggler befanden. Auch im August war ein Boot versenkt worden, das nach US-Angaben von Drogenschmugglern gesteuert wurde. Maduro sieht in dem Aufmarsch vor Venezuela Anzeichen für einen Versuch der USA, ihn zu stürzen. Die Regierung in Washington weist derartige Absichten zurück.
Annette Reuther
Gericht stoppt Trumps Massenentlassungen im Shutdown
Bundesrichterin Susan Illston hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump angewiesen, die geplanten Massenentlassungen während des teilweisen Regierungsstillstands vorerst zu stoppen. Illston gab am Mittwoch in San Francisco einem Antrag von zwei Gewerkschaften statt, Entlassungen bei mehr als 30 Behörden bis zu einer endgültigen gerichtlichen Klärung auszusetzen. Kurz zuvor hatte der Haushaltsdirektor des Weißen Hauses, Russell Vought, erklärt, dass mehr als 10 000 Bundesbedienstete wegen des Shutdowns ihren Arbeitsplatz verlieren könnten.
Julia Daniel
Los Angeles ruft Notstand aus
Der Bezirk Los Angeles reagiert mit einer Notstandserklärung auf Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, um auf diese Weise Migranten mehr Hilfe und Schutz zu bieten. Der Bezirksvorstand sprach sich am Dienstag (Ortszeit) bei einer Abstimmung mehrheitlich für die Notfalldeklaration aus. Diese Maßnahme soll etwa Hilfsleistungen für Mieterschutz und für andere Bedürfnisse von Betroffenen ermöglichen.
Linus Freymark
Nach Shutdown: Fluglotsen warnen vor Sicherheitsrisiken
Die Gewerkschaft der US-Fluglotsen warnt angesichts des "Shutdowns" der Regierung vor wachsenden Risiken für den Flugverkehr. Der zunehmende finanzielle und psychische Druck auf die mehr als 13 000 Mitarbeiter berge Gefahren, sagte Gewerkschaftschef Nick Daniels. Der Stillstand der Regierungsgeschäfte lenke die Fluglotsen von ihrer eigentlichen Aufgabe ab. Ihr Fokus verlagere sich von der Sicherheit auf die Frage: "Muss ich mir einen anderen Job suchen? Muss ich nebenbei als Uber-Fahrer anfangen?", sagte Daniels.
Verkehrsminister Sean Duffy hatte vergangene Woche eingeräumt, dass Personalprobleme bei den Fluglotsen für 53 Prozent der Flugverspätungen seit Beginn des Shutdowns verantwortlich seien. In normalen Zeiten liege dieser Wert bei fünf Prozent. Die US-Luftfahrtbehörde FAA kämpft seit mehr als einem Jahrzehnt mit einem Mangel an Fluglotsen.
Während eines 35-tägigen Shutdowns im Jahr 2019 stieg die Zahl der Krankmeldungen bei Lotsen und TSA-Mitarbeitern, was zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten führte. Die Behörden waren gezwungen, den Flugverkehr in New York zu verlangsamen, was den Druck auf die Abgeordneten erhöhte, den Stillstand schnell zu beenden. Sollte der Haushaltsstreit nicht beigelegt werden, erhalten die Lotsen am 28. Oktober keinen Gehaltsscheck. Verkehrsminister Duffy hat die Fluglotsen dennoch aufgefordert, weiterzuarbeiten.
Linus Freymark
US-Medien wehren sich gegen Pentagon-Zugangsregeln
Mindestens 30 große US-Medien wollen die neue Zugangsregelung des Verteidigungsministeriums für Journalisten nicht unterzeichnen. Darunter sind die Nachrichtenagenturen Reuters und AP sowie die Zeitungen New York Times, Wall Street Journal und Washington Post.
Die Medienhäuser warnen vor einer Einschränkung der Berichterstattung über das US-Militär und einer Gefahr für die Pressefreiheit. Die Frist zur Annahme der neuen Beschränkungen lief am Dienstag ab. Wer nicht unterschreibt, muss bis Mittwoch seine Presseausweise abgeben und die Arbeitsplätze im Gebäude des Ministeriums räumen.
Die Medienhäuser warnen vor einer Einschränkung der Berichterstattung über das US-Militär und einer Gefahr für die Pressefreiheit. Die Frist zur Annahme der neuen Beschränkungen lief am Dienstag ab. Wer nicht unterschreibt, muss bis Mittwoch seine Presseausweise abgeben und die Arbeitsplätze im Gebäude des Ministeriums räumen.
Die Regelung verlangt von Journalisten, anzuerkennen, dass sie als Sicherheitsrisiko eingestuft und ihre Akkreditierung verlieren können, wenn sie Mitarbeiter des Ministeriums um die Weitergabe von Verschlusssachen oder bestimmten Informationen bitten. Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte, die Journalisten sollten die Regelung nur zur Kenntnis nehmen, nicht ihr zustimmen.
Die fünf großen US-Fernsehsender erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, die Regelung sei beispiellos und bedrohe grundlegende journalistische Schutzrechte. Sie schränke die Fähigkeit von Journalisten ein, die Nation und die Welt über wichtige Fragen der nationalen Sicherheit zu informieren. "Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wie die Regierung und das Militär operieren", teilte die New York Times mit. Reuters erklärte, die neuen Beschränkungen würden die Grundwerte einer unabhängigen Berichterstattung untergraben.
Juristen warnen, die Regelung verletze den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung, der die Pressefreiheit schützt. Die Pflicht zur Anerkennung der Regeln könne zudem Staatsanwälten helfen, Reporter nach dem Spionagegesetz anzuklagen. Die nun vorgelegte Regelung ist bereits eine überarbeitete Version nach Verhandlungen zwischen dem Ministerium und Medienorganisationen.
Newsdesk
Wegen Äußerungen zu Kirk-Attentat: Deutscher verliert US-Visum
Die US-Regierung hat mehreren ausländischen Staatsangehörigen ihre Visa entzogen und begründet das mit deren Äußerungen zum Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Betroffen davon ist laut US-Außenministerium auch ein Deutscher. Die Person habe Kirks Tod gefeiert und versucht, seine Tötung zu rechtfertigen, indem sie in sozialen Netzwerken geschrieben habe: „Wenn Faschisten sterben, beschweren sich Demokraten nicht“.
Juri Auel
Trump: Sechs Tote bei erneutem Angriff auf Drogen-Schiff
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump sechs Männer bei einem Angriff auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot getötet. Der Schlag sei „unmittelbar vor der Küste Venezuelas“ in internationalen Gewässern erfolgt, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Geheimdienst habe ihm bestätigt, dass das Boot in Verbindung mit Drogennetzwerken stehe und auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs sei. Bei dem Manöver seien US-Streitkräfte nicht zu Schaden gekommen.
Katja Guttmann
Trump würdigt getöteten Influencer Kirk mit höchster Auszeichnung
US-Präsident Donald Trump will den getöteten rechtskonservativen Podcaster und Trump-Verbündeten Charlie Kirk mit der „Presidential Medal of Freedom“ auszeichnen – der höchsten Zivilauszeichnung der USA. Die Zeremonie soll Regierungsangaben zufolge am Dienstagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste) im Weißen Haus stattfinden. Der Gründer der konservativen, studentischen Jugendorganisation Turning Point USA wurde am 10. September bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University im Bundesstaat Utah erschossen. Trump hat Kirk einen „Märtyrer für die amerikanische Freiheit“ genannt. Der Präsident hat dessen Tod zum Anlass genommen, um gegen das zu mobilisieren, was er als „radikalen Linksextremismus“ bezeichnet.
Michelle Ostwald
USA: Beistandspakt mit Philippinen gilt auch im Südchinesischen Meer
Die USA haben am Montag nach einem Zusammenstoß zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen im Südchinesischen Meer am Sonntag ihren Beistandspakt mit den Philippinen bekräftigt. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, verurteilte "das Rammen und den Einsatz von Wasserwerfern" gegen ein philippinisches Schiff durch China. Washington stehe an der Seite seines Verbündeten, der sich Chinas gefährlichen Aktionen entgegenstelle, die die regionale Stabilität untergrüben. Pigott erklärte, Artikel 4 des US-philippinischen Verteidigungsvertrags von 1951 erstrecke sich „auf bewaffnete Angriffe auf philippinische Streitkräfte, öffentliche Schiffe oder Flugzeuge – einschließlich derer der Küstenwache – überall im Südchinesischen Meer".
Nach dem Vorfall am Sonntag bei den Spratly-Inseln hatte das chinesische Außenministerium die philippinische Regierung in Manila aufgefordert, Pekings Bemühungen zur „Wahrung seiner territorialen Souveränität und seiner maritimen Rechte und Interessen" nicht infrage zu stellen. Die beiden Nationen sind in den letzten Jahren im Südchinesischen Meer wiederholt aneinandergeraten. Die Spannungen haben sich zuletzt verschärft.
Kassian Stroh
Trump zu Handelsstreit: Xi hatte nur einen schlechten Moment
Im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich die Fronten verhärtet – nun schlägt der US-Präsident plötzlich wieder versöhnliche Töne an. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Donald Trump: „Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!“ Wie Trump zu dieser Einschätzung gelangte, blieb unklar.
Julia Daniel
Berufungsgericht stützt Nationalgarde-Blockade in Chicago
Die US-Regierung um Präsident Donald Trump darf auch laut einem Berufungsgericht vorerst keine Soldaten der Nationalgarde in Chicago einsetzen. Das Gericht in der Metropole im Bundesstaat Illinois bestätigte am Samstag, dass die vom US-Präsidenten dorthin beorderten Reserve-Soldaten zwar in der Region bleiben, aber dort nicht zum Einsatz auf die Straßen dürfen. Damit bestätigte das Berufungsgericht eine einstweilige Verfügung vom Donnerstag, die zunächst für zwei Wochen gilt, wie aus Dokumenten eines Bundesgerichts in Chicago hervorgeht. Es ist der Regierung dadurch vorerst verboten, die Nationalgarde unter Bundeskontrolle zu stellen und im Bundesstaat Illinois einzusetzen. Die Richterin hatte laut US-Medien gesagt, ihr seien keine glaubwürdigen Beweise vorgelegt worden, dass es in Illinois zu einer angeblichen Rebellion gekommen sei.
Der US-Bundesstaat Illinois mit seinem demokratischen Gouverneur JB Pritzker und die Stadt Chicago hatten gegen den Plan der US-Regierung geklagt, gegen ihren Willen die Nationalgardisten in der Millionenstadt einzusetzen.
Der US-Bundesstaat Illinois mit seinem demokratischen Gouverneur JB Pritzker und die Stadt Chicago hatten gegen den Plan der US-Regierung geklagt, gegen ihren Willen die Nationalgardisten in der Millionenstadt einzusetzen.