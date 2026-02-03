Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Trump lässt USA Reserve an wichtigen Mineralien anlegen
Trump droht Iran vor neuen Atomgesprächen
Bundespolizei in Minneapolis bekommt Körperkameras
Trump verkündet „Handelsdeal“ mit Indien
Mexiko kündigt nach US-Zolldrohungen Hilfe für Kuba an
Clintons in Epstein-Fall zu Aussage vor US-Kongress bereit
Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und seine Frau, die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, wollen Medienberichten zufolge nun doch im Zuge der Aufarbeitung des Epstein-Skandals vor dem US-Kongress aussagen. Bill Clinton habe eingelenkt, um damit einem drohenden Verfahren wegen Missachtung des Kongresses zuvorzukommen, berichteten der Sender CNN und die New York Times übereinstimmend.
Clinton hatte sich bislang geweigert, im US-Kongress zur Untersuchung des Falls des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auszusagen. Der demokratische Ex-Präsident und seine Frau Hillary warfen dem republikanischen Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses im US-Repräsentantenhaus, James Comer, vor, ein politisch motiviertes Verfahren zu betreiben. Ob Comer nun Clintons Angebot annimmt und der Ex-Präsident so einem Verfahren entgehen kann, war zunächst unklar.
Jahrelang hatte der Multimillionär Epstein aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über mehrere Jahre hinweg soll er Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. 2019 kam Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis zu Tode, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können.
Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchten in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Eine Nennung bedeutet aber nicht per se, dass sich die Person schuldig gemacht hat.
Trump lässt USA Reserve an wichtigen Mineralien anlegen
US-Präsident Donald Trump lässt die USA eine Reserve an seltenen Erden und anderen Mineralien von kritischer Bedeutung im Wert von zwölf Milliarden Dollar anlegen. Hintergrund ist, dass die Veredelung der als seltene Erden bekannten Metalle zu großen Teilen von China kontrolliert wird. Sie sind sehr wichtig unter anderem für die Elektronik-Industrie und Elektroautos. Die Reserve solle sicherstellen, dass es keine Engpässe für amerikanische Unternehmen gebe, sagte Trump im Weißen Haus.
Für die Finanzierung kommen zehn Milliarden Dollar von der amerikanischen Export-Import-Bank und zwei Milliarden Dollar von Privatinvestoren, sagte Trump. Die Idee hinter dem Projekt ist, dass US-Unternehmen in der Lage sein sollen, Mineralien von kritischer Bedeutung zu einem zuvor fest vereinbarten Preis aus der Reserve zu beziehen. Das würde sie vor Engpässen oder Preisschwankungen auf dem Weltmarkt schützen. Sie sollen die Bestände später aber auch wieder auffüllen.
Seltene Erden braucht man unter anderem für die Herstellung von Magneten. Als Rohstoffe von kritischer Bedeutung gelten unter anderem auch Lithium und Kobalt.
Die USA gingen Vereinbarungen für Mineralien von kritischer Bedeutung mit Ländern rund um die Welt ein, sagte Trump. Für den Mittwoch wurde in Washington ein Ministertreffen zu dem Thema mit Teilnehmern aus mehr als 50 Ländern angesetzt, wie das US-Außenministerium mitteilte.
Für die Finanzierung kommen zehn Milliarden Dollar von der amerikanischen Export-Import-Bank und zwei Milliarden Dollar von Privatinvestoren, sagte Trump. Die Idee hinter dem Projekt ist, dass US-Unternehmen in der Lage sein sollen, Mineralien von kritischer Bedeutung zu einem zuvor fest vereinbarten Preis aus der Reserve zu beziehen. Das würde sie vor Engpässen oder Preisschwankungen auf dem Weltmarkt schützen. Sie sollen die Bestände später aber auch wieder auffüllen.
Seltene Erden braucht man unter anderem für die Herstellung von Magneten. Als Rohstoffe von kritischer Bedeutung gelten unter anderem auch Lithium und Kobalt.
Die USA gingen Vereinbarungen für Mineralien von kritischer Bedeutung mit Ländern rund um die Welt ein, sagte Trump. Für den Mittwoch wurde in Washington ein Ministertreffen zu dem Thema mit Teilnehmern aus mehr als 50 Ländern angesetzt, wie das US-Außenministerium mitteilte.
Trump droht Iran vor neuen Atomgesprächen
Die USA und der Iran nehmen ihre Atomgespräche in der Türkei wieder auf. US-Sondergesandte Steve Witkoff und der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sollen sich in Istanbul treffen, wie beide Seiten mitteilen. US-Präsident Donald Trump schlägt jedoch zugleich scharfe Töne an. "Wir haben Schiffe auf dem Weg zum Iran", sagt er. "Wenn wir keine Einigung erzielen, werden wahrscheinlich schlimme Dinge passieren." An den Gesprächen sollen auch Vertreter aus Saudi-Arabien und Ägypten teilnehmen. Der Iran fordert für die Wiederaufnahme der Gespräche eine Aufhebung der Sanktionen und den Abzug von US-Militär aus der Region. Eine iranische Stellungnahme zu den Äußerungen Trumps liegt zunächst nicht vor.
Venezuela und USA setzen diplomatische Annäherung fort
Die Übergangsregierung von Venezuela und die USA setzen ihre diplomatische Annäherung fort. Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez traf am Montag mit der US-Gesandten Laura Dogu zusammen, wie die Regierung in Caracas mitteilte. Bei dem Treffen im Präsidentenpalast Miraflores sei es um die Arbeitsagenda zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten gegangen. An dem Gespräch nahmen demnach auch Parlamentspräsident Jorge Rodriguez und Außenminister Yvan Gil teil. Die Regierungen beider Länder hätten sich vorgenommen, bei Themen von beiderseitigem Interesse auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und internationalem Recht voranzukommen, hieß es in der Erklärung weiter.
Hintergrund ist die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA vor einem Monat. Seitdem wurden in dem südamerikanischen Land einige politische Gefangene freigelassen und Rodriguez als Übergangspräsidentin vereidigt. Außerdem vereinbarten beide Länder die Ausfuhr von venezolanischem Rohöl im Wert von bis zu zwei Milliarden Dollar in die USA. Am Freitag kündigte Rodriguez zudem einen Gesetzesvorschlag für eine Amnestie für Hunderte von Gefangenen an. Rodriguez strebt eine Normalisierung der Beziehungen an. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, das Verhältnis zur Übergangsregierung entwickle sich gut.
Bundespolizei in Minneapolis bekommt Körperkameras
US-Bundespolizisten sollen bei ihren umstrittenen Razzien in Minneapolis künftig Körperkameras tragen. Mit sofortiger Wirkung werde jeder im Einsatz befindliche Bundesangestellte in der Stadt im Norden der USA mit sogenannten Bodycams ausgestattet, teilte Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit.
I just spoke with @RealTomHoman @ICEDirector @CBPCommissioner. Effective immediately we are deploying body cameras to every officer in the field in Minneapolis. As funding is available, the body camera program will be expanded nationwide. We will rapidly acquire and deploy body…— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 2, 2026
Sobald die Mittel zur Verfügung stehen, soll das Körperkamera-Programm auf das ganze Land ausgeweitet werden, hieß es weiter. Das gelte für die Strafverfolgungsbehörden des Heimatschutzministeriums.
Die US-Regierung kommt damit einer Forderung der Demokraten in der Opposition nach. Nach dem Tod von zwei US-Bürgern durch Schüsse von Bundesangestellten in Minneapolis hatten sie im Parlament ein Haushaltspaket blockiert, das auch die Finanzierung des Ministeriums beinhaltet. Sie forderten Körperkameras, um die Einsätze transparenter zu machen.
Der Haushaltsstreit führte dazu, dass seit Samstag die Anschlussfinanzierung für mehrere Ministerien und Behörden fehlt. Ein sogenannter Shutdown, ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte, trat ein. US-Präsident Donald Trump will verhindern, dass der Shutdown länger dauert. Er rief Demokraten und Republikaner zur Zusammenarbeit auf – kurz vor der Ankündigung der Heimatschutzministerin. Mit einer Abstimmung wurde bislang nicht vor Dienstag gerechnet.
Trump verkündet „Handelsdeal“ mit Indien
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Zölle auf den Import indischer Produkte zu senken. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social sprach er davon, die von ihm verhängten sogenannten reziproken Zölle gegen das Land von 25 auf 18 Prozent zu reduzieren. Als solche bezeichnet Trump Zölle, die angebliche Ungleichgewichte und Benachteiligungen für die USA im internationalen Handel ausgleichen sollen. Im Gegenzug habe der indische Regierungschef Narendra Modi in einem Telefonat zugesagt, seine Zölle und andere Handelshemmnisse für US-Produkte auf null zu reduzieren und deutlich mehr amerikanische Güter zu kaufen – unter anderem Energie, Technologie und Agrarprodukte im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar (etwa 422 Milliarden Euro). Trump sprach von einem „Handelsdeal“.
„Aus Freundschaft und Respekt für Ministerpräsident Modi und auf seine Bitte hin haben wir mit sofortiger Wirkung einem Handelsdeal zwischen den Vereinigten Staaten und Indien zugestimmt.“US-Präsident Donald Trump
Der US-Präsident verband die Ankündigung in seinem Post mit der Aussage, dass Modi zugestimmt hätte, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen deutlich mehr Öl aus den USA und möglicherweise Venezuela zu beziehen. Das werde dazu beitragen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, betonte Trump. Der US-Präsident hatte allerdings bereits im Oktober verkündet, Modi habe ihm versichert, dass sein Land kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Indien zeigte sich damals zu höheren Energieimporten aus den USA bereit, ließ aber offen, ob es seine umstrittenen Öleinfuhren aus Russland stoppen wird. Auch dieses Mal äußerte sich der indische Premierminister auf der Plattform X zwar erleichtert, dass die Zölle sinken sollen, ließ aber erneut im Unklaren, ob Indien tatsächlich kein Öl mehr aus Russland beziehen wird.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
It was an Honor to speak with Prime Minister Modi, of India, this morning. He is one of my greatest friends and, a Powerful and Respected Leader of his Country. We spoke about many things, including Trade, and ending the War with Russia and Ukraine. He agreed to stop buying Russian Oil, and to buy much more from the United States and, potentially, Venezuela. This will help END THE WAR in Ukraine, which is taking place right now, with thousands of people dying each and every week! Out of friendship and respect for Prime Minister Modi and, as per his request, effective immediately, we agreed to a Trade Deal between the United States and India, whereby the United States will charge a reduced Reciprocal Tariff, lowering it from 25% to 18%. They will likewise move forward to reduce their Tariffs and Non Tariff Barriers against the United States, to ZERO. The Prime Minister also committed to "BUY AMERICAN," at a much higher level, in addition to over $500 BILLION DOLLARS of U.S. Energy, Technology, Agricultural, Coal, and many other products. Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that GET THINGS DONE, something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP
Masern in ICE-Haftanstalt in Texas festgestellt
In einer Haftanstalt der US-Einwanderungsbehörde ICE im Süden von Texas sind Masern festgestellt worden. Nach zwei bestätigten Infektionen seien mehrere Migranten unter Quarantäne gestellt worden, teilte das Heimatschutzministerium dem Sender CBS und anderen US-Medien mit. Demnach handelt es sich um eine Einrichtung, in der Eltern und Kinder wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Einwanderungsgesetze festgehalten werden. „Jegliche Bewegung“ in der Einrichtung sei untersagt worden, teilte das Ministerium weiter mit. Was das konkret für die Inhaftierten bedeutet und wie lange die Maßnahme bestehen bleiben soll, war zunächst unklar. Die Infektionen seien am Freitag festgestellt worden.
Die Anwältin Neha Desai, die sich für Kinder in Gewahrsam einsetzt, mahnte, die Masern dürften nicht als Vorwand genommen werden, um ihr und ihren Kollegen den Zugang zur Einrichtung zu verwehren, sagte sie CBS.
Die Einrichtung in dem Ort Dilley war zuletzt wegen der Inhaftierung eines Fünfjährigen in die Schlagzeilen geraten. Er war mit seinem Vater vor rund zwei Wochen bei einer Razzia im Bundesstaat Minnesota aufgegriffen und in Gewahrsam genommen worden. Nach einer Gerichtsentscheidung kamen die beiden am Sonntag wieder frei.
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten und können in Extremfällen lebensbedrohlich sein. Mit Masern-Viren kann man sich über Speicheltröpfchen in der Luft anstecken.
Demokrat gewinnt Stichwahl in konservativem Bezirk in Texas
Der Demokrat Taylor Rehmet besiegte am Samstag in der Stichwahl um einen Sitz im Senat des US-Bundesstaates Texas die Republikanerin Leigh Wambsganss. Die beiden Kandidaten kämpften um den Sitz in Tarrant County, zu dem auch Fort Worth gehört - einem als konservativ geltenden Wahlkreis. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump, selbst Republikaner, der republikanischen Kandidatin seine Unterstützung ausgesprochen. Dennoch gewann Rehmet mit mehr als 11 Prozentpunkten Vorsprung.
Trump gewann den gleichen Wahlbezirk 2024 mit 17 Prozentpunkten Vorsprung vor Kamala Harris. Seit 1992 hatte kein Demokrat mehr diesen Sitz im Senat des Bundesstaates inne.
Die Wahl war notwendig geworden, weil die vorherige Senatorin ihren Sitz aufgegeben hatte, um Rechnungsprüferin des Bundesstaates zu werden. Rehmet wird im November bei den turnusgemäßen Wahlen zum texanischen Senat erneut gegen Wambsganss antreten, um dann einen Sitz für eine volle vierjährige Amtszeit zu gewinnen. Aber selbst ein vorübergehender Parteiwechsel in einer so konservativen Hochburg könnte eine mögliche Trendwende bedeuten. Der Fernsehsender CNN schreibt, dass dieses Ergebnis den Demokraten Hoffnung auf das Unvorstellbare geben werde: „den Sieg bei den diesjährigen Senatswahlen in Texas". Dafür seien solche Überraschungssiege notwendig. Allerdings nahmen nur weniger als 20 Prozent der registrierten Wähler an der Stichwahl teil.
„Der heutige Abend ist ein Weckruf für die Republikaner in Tarrant County, Texas, und der ganzen Nation“, sagte Wambsganss in einer Erklärung.
Mexiko kündigt nach US-Zolldrohungen Hilfe für Kuba an
Nach US-Zolldrohungen gegen Kubas Öllieferanten kündigt Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum neue humanitäre Hilfslieferungen für die sozialistische Karibikinsel an. „In dieser Woche planen wir humanitäre Hilfe für Kuba (...) in Form von Lebensmitteln und anderen Produkten, während wir auf diplomatischem Wege alles regeln, was mit der Lieferung von Öl aus humanitären Gründen zu tun hat“, sagte Sheinbaum bei einer Veranstaltung in Guaymas im Bundesstaat Sonora. Die Staatschefin erklärte, die notwendigen Vorbereitungen für den Versand von Hilfsgütern und grundlegenden Versorgungsgütern für die kubanische Bevölkerung liefen bereits. Zugleich bestritt sie, mit US-Präsident Donald Trump über die Lage auf der Karibikinsel gesprochen zu haben.
Medienberichten zufolge soll Mexiko in den vergangenen Tagen bereits die Öllieferungen nach Kuba auf Druck der USA hin reduziert haben, allerdings gibt es dafür keine offizielle Bestätigung. Bis zu einer diplomatischen Lösung werde Mexiko andere unverzichtbare Produkte liefern, sagte Sheinbaum.
Trump schimpft über Grammy-Gala und Moderator
Nach Kritik und Spott über den US-Präsidenten und die Politik seiner Regierung hat Donald Trump die Grammy-Gala und den Moderator Trevor Noah beschimpft. Die Musikpreis-Verleihung sei „Müll“ und „praktisch nicht anschaubar“, schrieb Trump bei seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Den südafrikanischen Comedian Trevor Noah, der die Gala zum sechsten und letzten Mal moderiert hatte, bezeichnete Trump als „totalen Verlierer“, der kein Talent habe.
Bei der Preisverleihung hatten unter anderem der Künstler Bad-Bunny mit dem Statement "Ice out" sowie die Künstlerin Billie Eilish mit dem Satz "No one is illegal on stolen land", die Trump-Regierung kritisiert. Das Publikum applaudierte laut als sich (auch andere) Künstler und der Moderator mit ihren Statements gegen die Politik Trumps positionierten.
Trump will Kennedy Center für Umbau schließen
Erst hat US-Präsident Donald Trump dem Kennedy Center in Washington, D.C. unter öffentlichem Protest seinen eigenen Namen hinzugefügt, jetzt will er das Kulturhaus nach seinen Wünschen umgestalten. Dafür solle das "Trump Kennedy Center" im Herzen der US-Hauptstadt im Juli für rund zwei Jahre schließen, kündigte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social an. Trump will eigenen Angaben zufolge aus dem Haus den besten Ort für Musik, Kunst und Entertainment weltweit machen. Die US-Regierung betonte immer wieder, dass der Komplex in einem schlechten Zustand und renovierungsbedürftig sei.
In dem prunkvollen Bau des Kennedy Centers am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Das Haus wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt. Im Dezember wurde Trumps Name offiziell hinzugefügt. Das hatte zu Protest geführt: Mehrere Künstlerinnen und Gruppen sagten ihre Auftritte ab.
Trump hatte bereits kurz nach seinem Amtsantritt mehrere Mitglieder des Kuratoriums des Kennedy Centers entlassen, selbst den Vorsitz übernommen und den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten gemacht.
Epstein-Affäre: Britischer Ex-Botschafter in USA verlässt Labour-Partei
In der Affäre um den verurteilten amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat der britische Politiker und ehemalige Botschafter in den USA, Peter Mandelson, seine Mitgliedschaft in der Labour-Partei gekündigt. Nach neuen Behauptungen über seine Verbindung zu Epstein wolle er der britischen Regierungspartei "weitere Peinlichkeiten" ersparen, schrieb der Politiker laut einem Bericht der Nachrichtenagentur PA in einem Brief an die Partei.
Fünfjähriger aus ICE-Gewahrsam freigelassen
Ein Fünfjähriger, der mit seinem Vater von Bundesbeamten der US-Einwanderungsbehörde ICE in Gewahrsam genommen worden war, ist freigelassen worden. Der Junge sei wieder zu Hause im Bundesstaat Minnesota, teilte der Abgeordnete des Repräsentantenhauses, Demokrat Joaquin Castro, auf der Plattform X mit. Er habe beide in Texas, wo sie festgehalten worden waren, abgeholt. Ein Richter hatte die Freilassung angeordnet. Castro hatte zuletzt berichtet, dem Jungen namens Liam gehe es nicht gut. Er sei lethargisch und angeschlagen.
Der Fall des Jungen, der in Minneapolis vor fast zwei Wochen bei einer Razzia aufgegriffen worden war, führte zu großer Empörung. Kritiker sahen einen weiteren Beleg dafür, wie rigoros ICE-Beamte bei ihren Einsätzen vorgehen, die Teil der Migrationspolitik der Regierung von Donald Trump sind. Laut Heimatschutzministerium hatte sich der Einsatz gegen den Vater gerichtet, der aus Ecuador stammen und sich illegal in den USA aufhalten soll. Ein Anwalt hatte mitgeteilt, dass die Familie im Dezember 2024 an einem Grenzübergang Asyl beantragt habe.
Der Fall des Jungen, der in Minneapolis vor fast zwei Wochen bei einer Razzia aufgegriffen worden war, führte zu großer Empörung. Kritiker sahen einen weiteren Beleg dafür, wie rigoros ICE-Beamte bei ihren Einsätzen vorgehen, die Teil der Migrationspolitik der Regierung von Donald Trump sind. Laut Heimatschutzministerium hatte sich der Einsatz gegen den Vater gerichtet, der aus Ecuador stammen und sich illegal in den USA aufhalten soll. Ein Anwalt hatte mitgeteilt, dass die Familie im Dezember 2024 an einem Grenzübergang Asyl beantragt habe.
Trump plant Riesen-Triumphbogen in Washington
Präsident Donald Trump hat seine Pläne für einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt Washington konkretisiert und ein riesiges Bauwerk in Aussicht gestellt. Dieses solle wie der Triumphbogen in Paris sein, sagte der Republikaner vor Journalisten auf einem Flug nach Florida. Es gebe an vielen Orten Triumphbögen, er wolle, dass in Washington der größte entstehe. Ein Komitee solle sich mit dem Projekt befassen. Einen Zeitplan nannte Trump vor den Journalisten nicht. Erstmals hatte er im Oktober über die Triumphbogen-Pläne gesprochen.
Donald Trump zeigt bei einem Spendendinner im Oktober das Modell des Triumphbogens.
Der Triumphbogen reiht sich ein in Architektur-Projekte, mit denen Trump das Bild von Washington prägen will. Gerade wird auf dem Gelände des Weißen Hauses ein opulenter Ballsaal gebaut. Dafür ließ Trump einen Bereich abreißen und wurde dafür teils heftig kritisiert.
Bericht: Triumphbogen könnte fast 80 Meter hoch werden
Einem Bericht der Washington Post zufolge gibt es einen Plan, nach dem der Triumphbogen 250 Fuß (etwa 76 Meter) hoch werden soll. Zum Vergleich: Der Pariser Arc de Triomphe misst rund 50 Meter.
Vor etwa einer Woche hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social drei verschiedene Entwürfe für den Bogen gepostet - darunter einen mit reichlich Goldverzierung, einem Markenzeichen Trumps.
Er hatte schon das Oval Office im Weißen Haus mit Gold neu ausschmücken lassen. Auch bei dem großen Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses wird sich der Geschmack des US-Präsidenten niederschlagen. Kritiker dieses Projekts halten Trump Pomp und Geltungssucht vor.
Trumps Triumphbogen soll größer werden als das Weiße Haus und das Lincoln Memorial
Sein „Unabhängigkeitsbogen“ in Washington, D.C., soll der größte Triumphbogen weltweit werden. Kritiker befürchten, dass er andere historische Bauten abwerten und das Bild der US-Hauptstadt aus dem Gleichgewicht bringen würde.
Trump droht Kanada mit "substanzieller" Reaktion auf möglichen China-Pakt
US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung gegen Kanada bekräftigt, mit einer "sehr substanziellen" Reaktion zu antworten, sollte das Land ein Handelsabkommen mit China abschließen. "Wir wollen nicht, dass China Kanada übernimmt", sagte Trump. Trump hatte bereits in der Vorwoche erklärt, er werde Zölle von 100 Prozent auf kanadische Waren verhängen, sollte das Land ein solches Abkommen umsetzen.
Die Äußerungen sind die jüngste Eskalation in einer Reihe von Drohungen. Bereits am Donnerstag hatte Trump mit Strafzöllen von 50 Prozent auf alle in Kanada gefertigten Flugzeuge gedroht und angekündigt, die Zertifizierung für Maschinen des Flugzeugbauers Bombardier und anderer Hersteller entziehen zu wollen. Trump begründete dies damit, dass Kanada sich weigere, mehrere Flugzeugtypen des US-Konkurrenten Gulfstream zuzulassen.
Die neuen Drohungen fallen in eine Zeit größerer Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern. Der kanadische Premierminister Mark Carney drängt angesichts der US-Handelspolitik auf eine größere Unabhängigkeit von den USA. Vergangene Woche hatte er mit Blick auf die Politik der USA ein Ende der regelbasierten Weltordnung konstatiert und andere Staaten zu Partnerschaften aufgerufen, um dem entgegenzuwirken.
