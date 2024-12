Trump macht seine treue Anwältin zur Beraterin des Präsidenten

Donald Trump will seine persönliche Anwältin Alina Habba zu seiner Beraterin im Weißen Haus machen. In einer Erklärung sagte der designierte US-Präsident, Habba sei „unerschütterlich in ihrer Loyalität und unvergleichlich in ihrer Entschlossenheit", sie haben ihm in „unzähligen Tagen vor Gericht zur Seite gestanden“. Habba ist zu einer von Trumps bekanntesten Anwältinnen geworden, sie verteidigte ihn nicht nur vor Gericht, sondern auch im Fernsehen. Sie unterstützte Trump auch in seiner Wahlkampagne für die Präsidentschaft 2024, und trat unter anderem bei Trumps Rallye im Madison Square Garden in New York auf.



Die 40-jährige geschäftsführende Partnerin von Habba Madaio & Associates LLP vertrat Trump in einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten, darunter in einer Verleumdungsklage einer ehemaligen „Apprentice“-Kandidatin, Summer Zervos, die ihn der sexuellen Belästigung beschuldigte.





Separat gab Trump bekannt, dass er Christopher Landau zum stellvertretenden Außenminister ernennen werde. „Chris wird eng mit unserem großartigen Außenminister-Kandidaten Marco Rubio zusammenarbeiten, um die Sicherheit und den Wohlstand unserer Nation durch eine ‚America First‘-Außenpolitik zu fördern“, sagte Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social. Er beschreibt ihn weiterhin als seinen ehemaligen Botschafter in Mexiko, der „unermüdlich" daran gearbeitet habe, „die illegale Migration auf das niedrigste Niveau in der Geschichte zu senken."