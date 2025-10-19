USA überstellen Überlebende von mutmaßlichem Drogen-Schiff

Die USA haben die beiden Überlebenden eines amerikanischen Angriffs auf ein mutmaßliches Drogen-U-Boot in der Karibik zur Strafverfolgung in ihre Heimatländer Kolumbien und Ecuador geschickt. Dies teilte US-Präsident Donald Trump am Samstag mit. Mit diesem Schritt umgeht das US-Militär nach Einschätzung von Rechtsexperten schwierige juristische Fragen, die sich bei der Inhaftierung mutmaßlicher Drogenschmuggler stellen, deren Vergehen nicht eindeutig unter das Kriegsrecht fallen.





„Wir haben den auf dem Drogen-U-Boot festgenommenen Kolumbianer empfangen“, erklärte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro am Samstagnachmittag auf der Plattform X. Der ecuadorianische Überlebende sei ebenfalls in seinem Land angekommen, sagte eine Regierungsquelle, die nicht namentlich genannt werden wollte.





Das US-Militär hatte die beiden Männer am Donnerstag nach einem Angriff auf ihr Halbtauchboot – ein Boot, das nur knapp unter der Wasseroberfläche fährt – mit einem Hubschrauber gerettet und auf ein Kriegsschiff gebracht. Zwei weitere Besatzungsmitglieder waren getötet worden. Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, Geheimdiensterkenntnissen zufolge sei das Schiff hauptsächlich mit Fentanyl und anderen illegalen Drogen beladen gewesen. Er legte dafür jedoch keine Beweise vor.