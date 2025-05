Trumps Zölle: Ford zieht Jahresprognose zurück – Spielzeughersteller Mattel erhöht die Preise

Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat konkrete Auswirkungen auf große US-Firmen. So hat Ford Motor seine Jahresprognose wegen der Unsicherheit über die Zölle ausgesetzt. Der Autobauer erklärte, die Zölle würden das Unternehmen etwa 1,5 Milliarden Dollar an bereinigtem Gewinn vor Zinsen und Steuern kosten. Ford-Führungskräfte sagten, sie setzten den Ausblick des Unternehmens aus, bis es mehr Klarheit über die Auswirkungen vor US-Zölle auf Autos und Autoteile gebe.



"Es ist noch zu früh, um die Reaktionen unserer Wettbewerber auf diese Zölle vollständig zu verstehen", sagte Ford-CEO Jim Farley am Montagabend vor Analysten. "Es ist jedoch klar, dass in diesem neuen Umfeld die Autohersteller mit der größten Präsenz in den USA einen großen Vorteil haben werden." Die Ford-Aktien fielen im nachbörslichen Handel um 2,3 Prozent.



Es wird erwartet, dass die Zölle die Gesamtkosten für Unternehmen 2025 um 2,5 Milliarden Dollar erhöhen werden, hauptsächlich wegen der Kosten für die Einfuhr von Fahrzeugen aus Mexiko und China, so Ford-Führungskräfte. Ford hat seine Automobilexporte nach China eingestellt, importiert aber weiterhin Fahrzeuge wie den Lincoln Nautilus aus dem Land.



Zudem stellte der Spielzeug-Konzern Mattel wegen der Importzölle von Trump Preiserhöhungen in den USA in Aussicht. Man werde an den Stellen, wo es „notwendig“ sei, die Preise im US-Markt anpassen, kündigte der Barbie-Hersteller an. Mattel machte keine Angaben dazu, welches Spielzeug teurer werden könnte. Zugleich sagte Firmenchef Ynon Kreiz, dass der Preis für 40 bis 50 Prozent des Produktangebots 20 Dollar nicht überschreiten werde.



Kritiker von Trumps Importzöllen warnen, dass sie zu Preiserhöhungen bei Konsumgütern führen können - und leeren Regalen, weil Unternehmen auf Lieferungen verzichten könnten, statt die hohen Zölle bezahlen. Trump weist das zwar zurück. Zugleich verteidigte er die Zölle mit dem Argument, dass die USA aus China zu viel „Schrott“ importierten, den man nicht brauchte. Bei einer Kabinettssitzung sagte er insbesondere, Mädchen reichten statt 30 Puppen auch zwei, die dann „vielleicht ein paar Dollar mehr kosten“. In Interviews am Wochenende gestand er den Kindern dann drei bis fünf Puppen zu, sagte aber auch: „Sie brauchen keine 250 Bleistifte. Sie können fünf haben.“