Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Gericht verbietet der Trump-Regierung, Druck auf Wahlhelfer auszuüben
US-Ministerium will Stimmzettel in Alaska getrennt lagern lassen
Trump löst in Washington Schreckmoment aus
Medien: Militärchef berät Trump persönlich über Optionen im Iran-Krieg
Medienbericht: Trump half Bolsonaro bei Einreise in die USA
Barbara Klimke
US-Ministerium will Stimmzettel in Alaska getrennt lagern lassen
Das US-Justizministerium schaltet sich erneut in die Senatswahl in Alaska ein: Washington versucht vor Gericht zu erwirken, dass bestimmte Stimmzettel nach den Kongresswahlen in Alaska gesondert aufbewahrt werden. Dabei geht es um Stimmen für den politischen Neuling Dan J. Sullivan, den die Republikaner für einen Strohmann der Demokraten halten, wie aus einem Antrag der US-Regierung vor dem Gericht in Anchorage hervorgeht. Ziel sei es, falls nötig, untersuchen zu können, ob die Wähler bei der Stimmabgabe aufgrund der Namensgleichheit mit dem amtierenden Senator Dan S. Sullivan verwirrt gewesen seien. Beide Sullivans treten für die Republikaner an.
Die Partei des US-Präsidenten Donald Trump verdächtigt die Demokraten schon länger, den Neuling Dan J. Sullivan aus taktischem Kalkül zur Kandidatur bewogen zu haben. Ihr Vorwurf: Wähler sollten gezielt in die Irre geführt werden, um die Chancen des Amtsinhabers zu schmälern. Dadurch wollten die Demokraten die Chancen ihrer eigenen Kandidatin Mary Peltola erhöhen, argumentieren Trump und seine Partei. Das US-Justizministerium bestätigte strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs versuchter Wählertäuschung in Alaska. Beweise sind bislang nicht bekannt.
Allerdings hatte die New York Times berichtet, Verbündete der demokratischen Kandidatin Peltola hätten lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter des Amtsinhabers gesucht, um dessen Erfolgschancen zu schmälern. Peltolas Team bestreitet jegliche Beteiligung an dessen Kandidatur.
Trump hatte das Bundesjustizministerium damit beauftragt, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Damit will er womöglich eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen sollten.
Die Partei des US-Präsidenten Donald Trump verdächtigt die Demokraten schon länger, den Neuling Dan J. Sullivan aus taktischem Kalkül zur Kandidatur bewogen zu haben. Ihr Vorwurf: Wähler sollten gezielt in die Irre geführt werden, um die Chancen des Amtsinhabers zu schmälern. Dadurch wollten die Demokraten die Chancen ihrer eigenen Kandidatin Mary Peltola erhöhen, argumentieren Trump und seine Partei. Das US-Justizministerium bestätigte strafrechtliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs versuchter Wählertäuschung in Alaska. Beweise sind bislang nicht bekannt.
Allerdings hatte die New York Times berichtet, Verbündete der demokratischen Kandidatin Peltola hätten lange vor der Wahl gezielt nach einem Namensvetter des Amtsinhabers gesucht, um dessen Erfolgschancen zu schmälern. Peltolas Team bestreitet jegliche Beteiligung an dessen Kandidatur.
Trump hatte das Bundesjustizministerium damit beauftragt, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Damit will er womöglich eine Bestätigung der Wahlergebnisse verhindern, falls dem republikanischen Amtsinhaber wegen einer Namensverwechslung am Ende Stimmen fehlen sollten.
Barbara Klimke
Gericht verbietet der Trump-Regierung, Druck auf Wahlhelfer auszuüben
Ein US-Gericht hat der Regierung von Präsident Donald Trump untersagt, Wahlhelfern mit Strafverfolgung zu drohen. Die Richterin gab damit einer Klage von Gewerkschaften der Wahlhelfer statt. In ihrer einstweiligen Verfügung untersagte sie dem Justizministerium, von den örtlichen Behörden die Streichung von Wählern aus den Wählerlisten oder die Zurückweisung von Stimmzetteln auf Grundlage von Listen mutmaßlicher Nicht-Staatsbürger zu verlangen. Die Entscheidung erging wenige Tage vor den Kongresswahlen am Dienstag, bei denen über die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat entschieden wird.
Die Trump-Regierung hatte den Druck auf die Bundesstaaten in den vergangenen Monaten erhöht und mit Verweis auf die Wahlsicherheit Wählerdaten gefordert. Kritiker sehen darin eine unzulässige Einmischung der Bundesebene.
Die Trump-Regierung hatte den Druck auf die Bundesstaaten in den vergangenen Monaten erhöht und mit Verweis auf die Wahlsicherheit Wählerdaten gefordert. Kritiker sehen darin eine unzulässige Einmischung der Bundesebene.
Trump löst in Washington Schreckmoment aus
Der Jumbojet des US-Präsidenten ist anlässlich einer Halloweenparty im Weißen Haus im Tiefflug über Washington geflogen und hat dabei neben Begeisterung bei vielen Menschen in der Hauptstadt auch einen Schreckmoment ausgelöst. Wie die Washington Post berichtet, lag die Flughöhe des Flugzeugs zwischen umgerechnet etwa 120 und 305 Metern, es kam den Gebäuden der Stadt somit sehr nahe. Ein Video, das vom „Rapid Response 47“-Account des Weißen Hauses veröffentlicht wurde, zeigt Präsident Donald Trump, wie er vor dem Weißen Haus winkt, während das Flugzeug über das Gebäude hinwegfliegt.
In einem Beitrag auf X wies der Stadtrat von Washington auf die kurze Vorwarnzeit hin: „Dieser Überflug wurde allen Personen in der Innenstadt von Washington, D.C., im Pentagon oder am National Airport erst 15 Minuten zuvor angekündigt. Viele waren davon überrascht, uns eingeschlossen.“ Der Tiefflug führte zudem zu Verspätungen bei Dutzenden von Flügen.
In einem Beitrag auf X wies der Stadtrat von Washington auf die kurze Vorwarnzeit hin: „Dieser Überflug wurde allen Personen in der Innenstadt von Washington, D.C., im Pentagon oder am National Airport erst 15 Minuten zuvor angekündigt. Viele waren davon überrascht, uns eingeschlossen.“ Der Tiefflug führte zudem zu Verspätungen bei Dutzenden von Flügen.
Medien: Militärchef berät Trump persönlich über Optionen im Iran-Krieg
US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge bei einem seltenen persönlichen Treffen mit einem ranghohen Militärchef zum weiteren Vorgehen im Iran-Krieg beraten lassen. Das Wall Street Journal schreibt unter Berufung auf US-Beamte, der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom), Admiral Brad Cooper, habe Trump am Donnerstag im Weißen Haus unter anderem militärische Optionen in Iran dargelegt. Die Zeitung wertete das als mögliches Zeichen dafür, dass ein bedeutender Einsatz der US-Streitkräfte bevorstehen könnte.
Das Nachrichtenportal Axios berichtet ebenfalls gestützt auf US-Beamte, Coopers Briefing für den Präsidenten habe sich auf die US-Seeblockade gegen iranische Häfen und Küstengebiete fokussiert. Trump wollte demnach vom Centcom-Chef persönlich erfahren, ob die Blockade funktioniere. Cooper habe Trump auch mit Blick auf den Einsatz in der Straße von Hormus auf den neusten Stand gebracht. Die US-Marine begleitet seit Monaten zivile Schiffe durch die Meerenge, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Laut dem Bericht ging es bei dem Gespräch auch um die wirtschaftliche Druckkampagne der USA gegen Iran.
Beide US-Medien berichten übereinstimmend, dass auch Generalstabschef Dan Caine, Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Kabinettsmitglieder an dem Treffen teilnahmen.
Seit Längerem wird über mögliche neue Angriffe der USA und Israels gegen Iran nach den Midterms spekuliert, die kommenden Dienstag stattfinden. US-Medien berichteten jüngst allerdings auch, dass Trumps Regierung und regionale Vermittler neue Anstrengungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts mit Iran unternommen hätten, in die Vizepräsident J. D. Vance federführend involviert sei.
Das Nachrichtenportal Axios berichtet ebenfalls gestützt auf US-Beamte, Coopers Briefing für den Präsidenten habe sich auf die US-Seeblockade gegen iranische Häfen und Küstengebiete fokussiert. Trump wollte demnach vom Centcom-Chef persönlich erfahren, ob die Blockade funktioniere. Cooper habe Trump auch mit Blick auf den Einsatz in der Straße von Hormus auf den neusten Stand gebracht. Die US-Marine begleitet seit Monaten zivile Schiffe durch die Meerenge, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Laut dem Bericht ging es bei dem Gespräch auch um die wirtschaftliche Druckkampagne der USA gegen Iran.
Beide US-Medien berichten übereinstimmend, dass auch Generalstabschef Dan Caine, Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Kabinettsmitglieder an dem Treffen teilnahmen.
Seit Längerem wird über mögliche neue Angriffe der USA und Israels gegen Iran nach den Midterms spekuliert, die kommenden Dienstag stattfinden. US-Medien berichteten jüngst allerdings auch, dass Trumps Regierung und regionale Vermittler neue Anstrengungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts mit Iran unternommen hätten, in die Vizepräsident J. D. Vance federführend involviert sei.
Barbara Klimke
Berichte: US-Ministerium weitet Ermittlung zu Alaska-Wahl aus
Das US-Justizministerium hat nach einem Medienbericht über angebliche Tricksereien der Demokraten im Senatsrennen in Alaska seine strafrechtlichen Ermittlungen verschärft. Es habe Dutzende neue Vorladungen vor eine Geschworenenjury sowie Aufforderungen zur Aufbewahrung von Unterlagen an wichtige Zielpersonen verschickt, berichteten das Wall Street Journal und der Sender CNN. Ermittler erwägen demnach angeblich auch mögliche neue Anklagepunkte.
Bei dem Fall geht es um zwei republikanische Kandidaten auf dem Stimmzettel in Alaska, die beide mit Nachnamen Sullivan heißen: Dan S. Sullivan und Dan J. Sullivan. Beide wollen bei den Midterms am 3. November in den Senat in Washington einziehen. Schon länger haben die Republikaner den Verdacht, dass die Demokraten dahinterstecken und wegen der vermeintlichen Verwechslungsgefahr darauf setzen, dass die Chancen ihrer demokratischen Kandidatin Mary Peltola steigen. Beweise gibt es dafür nicht.
Die New York Times hatte jüngst allerdings über einen angeblichen Geheimplan berichtet. Um die Wahlchancen von Peltola zu fördern und Verwirrung unter den Wählern Alaskas zu stiften, hätten demnach Verbündete der demokratischen Kandidatin angeblich gezielt nach Menschen gesucht, die den gleichen Namen tragen wie Amtsinhaber Dan S. Sullivan. Ein solcher Namensvetter sollte zur Kandidatur überzeugt werden. Peltolas Wahlkampfteam bestreitet jegliche Beteiligung an der Kandidatur des Namensvetters.
Trump hat bereits vor einer Woche das Bundesjustizministerium damit beauftragt, Klage gegen den Bundesstaat einzureichen. Der derzeitige Senator Dan S. Sullivan vertritt Alaska seit 2015 in Washington. Über Dan J. Sullivan, 69, war nur wenig zu erfahren. Das Justizministerium wirft dem Außenseiter vor: „Der einzige Zweck seiner Kandidatur ist es, Peltolas Wahlkampf zu fördern, indem die Zahl der Stimmen für Senator Sullivan reduziert wird.“
Medienbericht: Trump half Bolsonaro bei Einreise in die USA
Nach der Niederlage von Flávio Bolsonaro bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat ihm wohl Donald Trump dabei geholfen, in die USA einzureisen. Auf Anordnung Trumps sei Bolsonaro ein temporärer Aufenthaltsstatus gewährt worden, berichtet die New York Times unter Berufung auf US-Regierungsquellen. Voraussichtlich werde er später eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis bekommen. Bolsonaro, gegen den in Brasilien Geldwäsche-Ermittlungen laufen, halte sich derzeit in Florida auf.
Als Bolsonaro am Mittwoch in Miami gelandet sei, hätten US-Grenzschützer ihn zunächst mit einer sogenannten parole einreisen lassen, einer Ausnahmegenehmigung, die normalerweise aus humanitären Gründen gewährt wird. Den Privatjet, mit dem der Brasilianer eingereist sei, hätten Mitarbeiter des Weißen Hauses organisiert, schreibt die New York Times.
Vor seiner Ausreise in die USA war Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichts in Brasilien nicht nachgekommen, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben - obwohl er dies zunächst öffentlich zugesagt hatte. Argentinischen Behördenangaben zufolge reiste Bolsonaro trotz Ausreiseverbots auf dem Landweg ins Nachbarland und flog von dort nach Ecuador. Von Ecuador aus ging es dann offenkundig weiter nach Miami.
Von Florida aus hatte Bolsonaro am Mittwoch von einem „abscheulichen Wahlbetrug“ der Linken in Brasilien gesprochen und sich als „Anführer“ des Landes bezeichnet. Auch Trump nannte das Ergebnis „manipuliert“.
Als Bolsonaro am Mittwoch in Miami gelandet sei, hätten US-Grenzschützer ihn zunächst mit einer sogenannten parole einreisen lassen, einer Ausnahmegenehmigung, die normalerweise aus humanitären Gründen gewährt wird. Den Privatjet, mit dem der Brasilianer eingereist sei, hätten Mitarbeiter des Weißen Hauses organisiert, schreibt die New York Times.
Vor seiner Ausreise in die USA war Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichts in Brasilien nicht nachgekommen, seine Reisepässe binnen 24 Stunden abzugeben - obwohl er dies zunächst öffentlich zugesagt hatte. Argentinischen Behördenangaben zufolge reiste Bolsonaro trotz Ausreiseverbots auf dem Landweg ins Nachbarland und flog von dort nach Ecuador. Von Ecuador aus ging es dann offenkundig weiter nach Miami.
Von Florida aus hatte Bolsonaro am Mittwoch von einem „abscheulichen Wahlbetrug“ der Linken in Brasilien gesprochen und sich als „Anführer“ des Landes bezeichnet. Auch Trump nannte das Ergebnis „manipuliert“.
Norweger machen sich über Trumps „Scheißhaus“-Spruch lustig
US-Präsident Donald Trump hat Norwegen neulich als „Scheißhaus-Land“ beschimpft. Die Norweger nehmen ihn seitdem in den sozialen Medien beim Wort – und präsentieren ihm die schönsten Toiletten des Landes. „Wir haben einiges über das S...haus-Land gehört“, schrieb die Tourismusorganisation Visit Norway etwa in einem Instagram-Post, der Bilder von außergewöhnlich designten Klos in der norwegischen Landschaft zeigt. „Was sollen wir sagen, wir haben wirklich einige der schönsten und spektakulärsten Toiletten der Welt.“
Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“
Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem „Navi“ Pillay bekommen.
„Und was ist mit mir?“, fragte Trump die Menge. „Also, ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“
Ein norwegischer Outdoor-Verband legt den Original-Ton von Trump unter atemberaubende Bilder norwegischer Naturerlebnisse und unterschreibt den Beitrag mit: „Einfach wir, wie wir in unserem Scheißhaus-Land leben.“
Zuvor hatte der US-Präsident am Sonntag (Ortszeit) bei einem Wahlkampf-Auftritt in Michigan seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass er bei der Friedensnobelpreis-Bekanntgabe in Oslo in diesem Monat erneut leer ausgegangen war. Die prestigeträchtige Auszeichnung hatte stattdessen die südafrikanische Menschenrechts-Juristin Navanethem „Navi“ Pillay bekommen.
„Und was ist mit mir?“, fragte Trump die Menge. „Also, ich bin nicht in Norwegen verliebt. Offen gesagt ist Norwegen ätzend. Norwegen ist tatsächlich zu einem Scheißhaus-Land geworden.“
Aktivisten nehmen bei Hackerangriff ICE-Beamte ins Visier
Bei einem Hackerangriff auf das US-Heimatschutzministerium haben Aktivisten nach eigenen Angaben Kontaktdaten von mehr als 41 000 Beschäftigten entwendet - darunter Beamte der Migrationsbehörde ICE. Die Daten sollen unter anderem Namen, Dienststellen, Kontaktdaten und Aufgabenbereich der Betroffenen enthalten, wie mehrere US-Medien aus einer Mitteilung der Gruppe zitierten, die sich selbst Department of Peace nennt. Demnach sollen auch die Identitäten verdeckter Ermittler der Behörde ICE preisgegeben worden sein. Das Ministerium teilte auf Anfrage mit, es wisse von einer „möglichen Sicherheitsverletzung“ und arbeite daran, die Situation zügig zu klären. Man nehme es sehr ernst, wenn die Sicherheit von Mitarbeitern bedroht sei.
Sowohl die Washington Post als auch NBC News konnten nach eigenen Angaben Teile der Daten verifizieren. Das Heimatschutzministerium beschäftigt nach eigener Darstellung 260 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von dem Leak wäre also fast ein Sechstel der Belegschaft betroffen. Neben der Migrationsbehörde ICE gehören auch die Grenzschutzbehörde CBP sowie die für Flughafensicherheit zuständige TSA zum Heimatschutzministerium.
Nach Eklat bei den UN: USA weisen kubanischen Diplomaten aus
Nach dem heftigen Wortgefecht bei den Vereinten Nationen haben die USA einen kubanischen Diplomaten ausgewiesen. Der Mann sei Mitglied der Delegation bei den Vereinten Nationen gewesen, so eine kubanische Diplomatin, die auch die Ausweisung bestätigte. Der Schritt markiert eine weitere Eskalation im ohnehin angespannten Verhältnis zwischen Washington und Havanna. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, hatte zuvor in einem Interview gesagt, Außenminister Marco Rubio habe die Ausweisung eines Mannes unterzeichnet, der einen US-Diplomaten „geschubst“ und versucht habe, ihn anzugreifen.
Bei den Vereinten Nationen war es am Dienstag zu einem Eklat gekommen. In der Sitzung anlässlich einer alljährlichen Resolution gegen das seit Jahrzehnten geltende US-Embargo gegen Kuba hatten Vertreter des Inselstaates lautstark gegen die Rede von Waltz protestiert und ihn unterbrochen. Auf Videos war zu sehen, wie der nun ausgewiesene Diplomat dem Anschein nach versucht, eine Person daran zu hindern, ihn zu filmen. Die kubanische Seite schilderte die Situation in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass der Diplomat von einem US-Vertreter bedrängt worden sei.
Waltz hatte vor den Ländervertretern scharfe Kritik an der Führung Kubas seit Fidel Castro ausgebreitet. Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, worauf hin Waltz Sätze rief wie „Halt Abstand“ und „Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur“.
Die UN-Generalversammlung stimmt seit 1992 jährlich über eine Resolution zur Beendigung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden US-Embargos ab. Die USA hatten vor der diesjährigen Abstimmung vehement bei Staaten gegen die Resolution geworben. Sie wurde auch in diesem Jahr von der Mehrheit der Staaten angenommen - allerdings weniger Stimmen als im vorangegangenen Jahr. Deutschland etwa hatte 2025 für die Resolution gestimmt und enthielt sich jetzt. Die Resolution hat keine bindende, aber eine symbolische Wirkung.
Fed hält Leitzins trotz anhaltender Inflationsgefahr konstant
Die US-Zentralbank hält den Leitzins in Zeiten hoher Inflation stabil. Die Federal Reserve (Fed) belässt ihn in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Von Reuters befragte Experten hatten mit der Pause gerechnet, nachdem die Fed im September erstmals seit rund drei Jahren eine Erhöhung gewagt hatte. Die vom Energiepreisschock infolge des Iran-Krieges getriebene Inflation ist jedoch weiter stark erhöht. An den Finanzmärkten wird daher darüber spekuliert, dass die Fed zum Jahresende einen weiteren Zinsschritt nach oben folgen lassen könnte, um dem Preisauftrieb Einhalt zu gebieten.
USA und Kuba geraten bei UN aneinander
Vertreter der USA und Kubas haben sich bei den Vereinten Nationen in New York ein heftiges Wortgefecht geliefert. Während der Rede des US-Botschafters bei den UN, Mike Waltz, schlugen die anwesenden Vertreter Kubas zunächst mehrfach mit den Händen auf die Tische und forderten, die Rede zu unterbrechen.
Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, an dem Waltz seine Rede hielt und auch die Sitzungsleitung saß. Waltz rief Sätze wie „Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur“, „Halt Abstand“ und: „Ist Ihnen klar, mit wem Sie es zu tun haben? Das hier ist Amerika!“ Rodríguez beschuldigte Waltz der Lüge. „Er lügt nicht nur auf arrogante Weise, sondern verletzt auch die Würde dieser Generalversammlung“, sagte der kubanische Außenminister.
Anlass der Sitzung war eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen über das seit Jahrzehnten geltende US-Embargo gegen Kuba. Waltz breitete vor den Ländervertretern scharfe Kritik an der Führung Kubas seit Fidel Castro aus. Die UN-Generalversammlung stimmt seit 1992 jährlich über eine Resolution zur Beendigung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden US-Embargos ab. Die Resolution wird in der Regel von einer großen Mehrheit von Staaten unterstützt. Sie hat aber keine bindende Wirkung. Die diesjährige Abstimmung wird für Mittwoch erwartet.
Zwischen den USA und Kuba sind die Beziehungen seit Jahrzehnten angespannt. Die Lage hat sich unter US-Präsident Donald Trump durch Sanktionen und ein Ölembargo weiter verschärft.
Kubas Außenminister Bruno Rodríguez schritt in Richtung des Rednerpults, an dem Waltz seine Rede hielt und auch die Sitzungsleitung saß. Waltz rief Sätze wie „Das ist nicht Ihre kommunistische Diktatur“, „Halt Abstand“ und: „Ist Ihnen klar, mit wem Sie es zu tun haben? Das hier ist Amerika!“ Rodríguez beschuldigte Waltz der Lüge. „Er lügt nicht nur auf arrogante Weise, sondern verletzt auch die Würde dieser Generalversammlung“, sagte der kubanische Außenminister.
Anlass der Sitzung war eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen über das seit Jahrzehnten geltende US-Embargo gegen Kuba. Waltz breitete vor den Ländervertretern scharfe Kritik an der Führung Kubas seit Fidel Castro aus. Die UN-Generalversammlung stimmt seit 1992 jährlich über eine Resolution zur Beendigung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden US-Embargos ab. Die Resolution wird in der Regel von einer großen Mehrheit von Staaten unterstützt. Sie hat aber keine bindende Wirkung. Die diesjährige Abstimmung wird für Mittwoch erwartet.
Zwischen den USA und Kuba sind die Beziehungen seit Jahrzehnten angespannt. Die Lage hat sich unter US-Präsident Donald Trump durch Sanktionen und ein Ölembargo weiter verschärft.
Anne Eberhard
US-Richterin blockiert Trumps Umbaupläne für historischen Golfplatz weiter
Ein US-Gericht hat die Pläne von Präsident Donald Trump zur Renovierung eines historischen Golfplatzes in Washington vorerst weiter gestoppt. Bezirksrichterin Ana Reyes verlängerte am Montag eine entsprechende Anordnung. Die Regierung dürfe keine weiteren Bäume auf dem Gelände fällen oder beschädigen. Zudem müsse sie das Gericht zehn Werktage im Voraus schriftlich informieren, bevor sie unumkehrbare Veränderungen an dem Park vornimmt. Trump kündigte an, die Regierung werde gegen die Entscheidung in Berufung gehen. Der „East Potomac Golf Course“ werde wie geplant am 15. November für Umbauarbeiten geschlossen.
Die Renovierung ist Teil der Pläne von Trump, einem passionierten Golfspieler, zur Umgestaltung der US-Hauptstadt. Die Denkmalschutzorganisation DC Preservation League hatte gegen das Vorhaben geklagt. Vor zwei Wochen hatte Richterin Reyes das Fällen von Hunderten Bäumen auf dem Golfplatz an einem einzigen Wochenende als unentschuldbar kritisiert. Trump hatte die Richterin daraufhin als „Verrückte“ bezeichnet. Die Richterin sagte, das Justizministerium habe sie gebeten, Trumps Äußerungen zu den Plänen zu ignorieren. „Selten, wenn überhaupt, hat das US-Justizministerium ein Bundesgericht gedrängt, dem amtierenden Präsidenten keinen Glauben zu schenken“, sagte Reyes. Der Fall habe mit Golf begonnen. „Aber es ist zu weit mehr geworden.“
Die Renovierung ist Teil der Pläne von Trump, einem passionierten Golfspieler, zur Umgestaltung der US-Hauptstadt. Die Denkmalschutzorganisation DC Preservation League hatte gegen das Vorhaben geklagt. Vor zwei Wochen hatte Richterin Reyes das Fällen von Hunderten Bäumen auf dem Golfplatz an einem einzigen Wochenende als unentschuldbar kritisiert. Trump hatte die Richterin daraufhin als „Verrückte“ bezeichnet. Die Richterin sagte, das Justizministerium habe sie gebeten, Trumps Äußerungen zu den Plänen zu ignorieren. „Selten, wenn überhaupt, hat das US-Justizministerium ein Bundesgericht gedrängt, dem amtierenden Präsidenten keinen Glauben zu schenken“, sagte Reyes. Der Fall habe mit Golf begonnen. „Aber es ist zu weit mehr geworden.“
Luzia Geier
USA warnen EU wegen Milliardenkredits für Airbus
Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hat die EU wegen eines Rekordkredits der Europäischen Investitionsbank an Airbus gewarnt. Das Darlehen in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar gefährde einen brüchigen transatlantischen Handelsfrieden sowie ein Abkommen zur Finanzierung großer ziviler Flugzeugprojekte, teilte Greer mit. Er zeigte sich frustriert darüber, dass seine Behörde trotz wiederholter Anfragen keine Details zu dem im Juni gewährten Kredit erhalten habe.
„Diese Situation sorgt für erhebliche Unsicherheit im transatlantischen Handel der Luft- und Raumfahrtbranche.“US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer
Es sei wichtig, die Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären, um eine marktorientierte Produktion zu gewährleisten und eine Verletzung des hart erkämpften Flugzeugabkommens zu vermeiden, hieß es in der Mitteilung weiter. Der US-Flugzeugbauer Boeing hatte die Regierung in Washington bereits im Juli aufgefordert, auf mehr Transparenz bei dem Darlehen zu dringen. Hintergrund sind Spekulationen, dass Airbus die Mittel für die Entwicklung eines neuen Flugzeugmodells verwenden könnte.
Luzia Geier
Umfrage: Trumps Beliebtheit steigt leicht – Demokraten bei Kongresswahlen vorn
Kurz vor den US-Kongresswahlen am 3. November haben sich die Zustimmungswerte für Präsident Donald Trump leicht auf 32 Prozent verbessert. Sie stiegen damit um einen Prozentpunkt gegenüber dem Rekordtief aus der Vorwoche, wie aus einer am Montag abgeschlossenen Umfrage von Reuters/Ipsos hervorgeht. Bei den Zwischenwahlen kämpfen Trumps Republikaner um den Erhalt ihrer Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat. In der Wählergunst liegen derzeit jedoch die Demokraten vorn: Auf die Frage, welcher Partei sie generell ihre Stimme geben würden, sprachen sich 47 Prozent der registrierten Wähler für die Demokraten aus. Die Republikaner kamen auf 36 Prozent.
Der Vorsprung der Demokraten von elf Prozentpunkten fiel damit um einen Prozentpunkt kleiner aus als bei einer vorherigen Umfrage vom 19. Oktober. Berücksichtigt man auch unentschlossene Wähler und deren Tendenz zu einer der Parteien, schrumpft der Abstand auf neun Punkte. Die Demokraten kämen dann auf 50 Prozent und die Republikaner auf 41 Prozent.
Ein Verlust der Mehrheit in einer der beiden Parlamentskammern könnte Trumps politische Vorhaben in den letzten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit erschweren. Landesweite Umfragen spiegeln zwar die allgemeine Stimmung wider. Sie erfassen jedoch nicht die örtlichen Gegebenheiten in den einzelnen Wahlbezirken und Bundesstaaten, in denen die Republikaner zum Teil etwa durch den Zuschnitt der Wahlkreise im Vorteil sind.
Der Vorsprung der Demokraten von elf Prozentpunkten fiel damit um einen Prozentpunkt kleiner aus als bei einer vorherigen Umfrage vom 19. Oktober. Berücksichtigt man auch unentschlossene Wähler und deren Tendenz zu einer der Parteien, schrumpft der Abstand auf neun Punkte. Die Demokraten kämen dann auf 50 Prozent und die Republikaner auf 41 Prozent.
Ein Verlust der Mehrheit in einer der beiden Parlamentskammern könnte Trumps politische Vorhaben in den letzten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit erschweren. Landesweite Umfragen spiegeln zwar die allgemeine Stimmung wider. Sie erfassen jedoch nicht die örtlichen Gegebenheiten in den einzelnen Wahlbezirken und Bundesstaaten, in denen die Republikaner zum Teil etwa durch den Zuschnitt der Wahlkreise im Vorteil sind.
Luzia Geier
US-Regierung geht erneut gegen Ex-FBI-Chef Comey vor
Der Rechtsstreit zwischen der US-Regierung von Präsident Donald Trump und dem früheren FBI-Direktor James Comey geht in die nächste Runde. Zur Last gelegt werden ihm der Verlust oder die Weitergabe von Informationen, die die nationale Sicherheit betreffen, wie aus Gerichtunterlagen hervorgeht. Eingereicht wurde die Anklage bereits vor Wochen, allerdings wurden die Dokumente erst jetzt öffentlich zugänglich. Im konkreten Fall soll es sich um die Weitergabe geheimer Informationen an einen Journalisten handeln. Der Fall soll sich am 5. Oktober 2016 zugetragen haben – genau zehn Jahre später zog die US-Regierung nun vor Gericht.
Es ist schon das dritte Mal in Trumps zweiter Amtszeit, dass die US-Regierung gegen Comey vorgeht. Vergangenen November hatte ein Bundesgericht eine Anklage unter anderem wegen Falschaussage fallengelassen. Es begründete das damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen. Die Anklage war nach erheblichem Druck von Trump auf die Justiz erfolgt. Comey war 2013 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama zum Direktor der Bundespolizei FBI ernannt worden. Während Trumps erster Amtszeit leitete er die Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 und möglichen Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam. 2017 wurde Comey von Trump im Zusammenhang mit den damals noch laufenden Ermittlungen entlassen.
Es ist schon das dritte Mal in Trumps zweiter Amtszeit, dass die US-Regierung gegen Comey vorgeht. Vergangenen November hatte ein Bundesgericht eine Anklage unter anderem wegen Falschaussage fallengelassen. Es begründete das damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen. Die Anklage war nach erheblichem Druck von Trump auf die Justiz erfolgt. Comey war 2013 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama zum Direktor der Bundespolizei FBI ernannt worden. Während Trumps erster Amtszeit leitete er die Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 und möglichen Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam. 2017 wurde Comey von Trump im Zusammenhang mit den damals noch laufenden Ermittlungen entlassen.