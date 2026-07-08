Auch für die Atmosphäre bei der Besprechung der Staats- und Regierungschefs der Nato hatte der US-Präsident nur lobende Worte. „Ich möchte nur sagen, dass in diesem Raum eine unglaubliche Liebe herrschte“, so Trump mit Blick auf das Treffen der Verbündeten. Er bedauere, dass die Presse nicht sehen konnte, was in dem Raum vor sich ging, denn dort hätten sich sehr kluge Menschen versammelt. Die Einigkeit im Raum sei unglaublich gewesen.



Auch Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich zufrieden mit den Ergebnissen des Nato-Gipfels. „Wir sind einen wichtigen Schritt vorangekommen auf dem Weg in die neue Nato“, sagte er und fügte hinzu: „Wir machen die Nato stärker, wir machen sie aber auch in der Lastenverteilung fairer.“ Damit spielt Merz auf die Bereitschaft der Europäer im Bündnis und Kanadas an, mehr Lasten zu übernehmen.



Der Kanzler äußerte sich ausgesprochen positiv über den Auftritt Trumps in den Beratungen. Der US-Präsident sei die ganze Zeit im Sitzungssaal geblieben, sagte Merz. Und er habe auch den Vertretern kleinerer Mitgliedsstaaten aufmerksam zugehört und deren Äußerungen „mit einer großen Sympathie begleitet“. Der US-Präsident spreche nach wie vor kritische Punkte an, habe aber mehrfach anerkannt und mit großer Zustimmung begleitet, dass die Europäer größere Anstrengungen zur Verteidigung unternähmen.



Über Trumps Schlussstatement ("Liebe in der Luft) sagte Merz, dies habe ihn persönlich etwas überrascht, aber auch sehr gefreut. Er fügte hinzu: „Das ist ein Schlusssatz, mit dem man, glaube ich, einen solchen Nato-Gipfel, der unter so medial auch schwierigen Vorzeichen stand, gut abschließen kann.“