Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Detaillierte Ergebnisse zu den Midterms finden Sie live in Grafiken und Karten zudem in unserem Ergebnis-Artikel.
Wichtige Updates
Senatsausschuss lädt Handelsminister und Ex-Nvidia-Chef vor
US‑Ministerium: Fast eine halbe Million Abschiebungen in einem Jahr
Hegseth ehrt den Soldaten, der die Gruppe des Ministers rügte
Trump bekräftigt Interesse am Machtwechsel in Kuba
Bericht: US-Handelsminister Lutnick nach Nvidia-Spionageskandal unter Druck
Barbara Klimke
US‑Ministerium: Fast eine halbe Million Abschiebungen in einem Jahr
Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben binnen eines Jahres fast eine halbe Million Menschen abgeschoben. In dem Ende September beendeten Fiskaljahr seien über 483 000 Menschen außer Landes gebracht worden, teilte das Heimatschutzministerium mit. Nie zuvor habe die zuständige Migrationsbehörde ICE in einem Jahr mehr Menschen abgeschoben.
Präsident Donald Trump hatte die Abschiebepolitik der USA nach Amtsantritt erheblich verschärft. Besonders in der Kritik steht das Vorgehen der Migrationsbehörde ICE. Es kam zu schwerwiegenden Vorfällen während der groß angelegten ICE-Einsätzen, Anfang des Jahres kamen zwei Menschen ums Leben. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass Migranten auch in Drittländer abgeschoben werden, die nicht ihr Geburts- oder Heimatland sind. Zudem werde vielen Menschen die Chance verwehrt, ihren Abschiebebeschluss gerichtlich anzufechten.
Die Daten des Ministeriums zeigen einen erheblichen Anstieg der Abschiebezahlen seit Trumps Amtsantritt. Während es in den beiden Jahren, die ganz oder mehrheitlich in seine Amtszeit fielen, weit über 400 000 Abschiebungen gab, waren es im letzten Jahr unter seinem Vorgänger, dem Demokraten Joe Biden, demnach 271 000.
Mehr zu den Abschiebepraktiken lesen Sie hier:
Präsident Donald Trump hatte die Abschiebepolitik der USA nach Amtsantritt erheblich verschärft. Besonders in der Kritik steht das Vorgehen der Migrationsbehörde ICE. Es kam zu schwerwiegenden Vorfällen während der groß angelegten ICE-Einsätzen, Anfang des Jahres kamen zwei Menschen ums Leben. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass Migranten auch in Drittländer abgeschoben werden, die nicht ihr Geburts- oder Heimatland sind. Zudem werde vielen Menschen die Chance verwehrt, ihren Abschiebebeschluss gerichtlich anzufechten.
Die Daten des Ministeriums zeigen einen erheblichen Anstieg der Abschiebezahlen seit Trumps Amtsantritt. Während es in den beiden Jahren, die ganz oder mehrheitlich in seine Amtszeit fielen, weit über 400 000 Abschiebungen gab, waren es im letzten Jahr unter seinem Vorgänger, dem Demokraten Joe Biden, demnach 271 000.
Mehr zu den Abschiebepraktiken lesen Sie hier:
Senatsausschuss lädt Handelsminister und Ex-Nvidia-Chef vor
Nach neuen Fragen zu möglichen Lieferungen von Nvidia-Chips nach China sind US-Handelsminister Howard Lutnick und Ex-Konzernchef Jensen Huang vor einen Senatsausschuss vorgeladen worden. Der Vorsitzende des Bankenausschusses, der Republikaner Tim Scott, forderte sie auf, im Dezember für eine öffentliche Anhörung zu erscheinen. Scott verwies auf Sorgen mit Blick auf die Nationale Sicherheit. Lutnick sagte bereits zu, wie ein Sprecher des Ministeriums dem TV-Sender NBC sagte.
Huang war am Donnerstag als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte es Medienberichte über sein enges Verhältnis zu einer Frau aus China gegeben, die nach Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden möglicherweise vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde. Huang räumte am Wochenende ein, dass er seiner Frau untreu gewesen sei. Den Ausschlag für seinen Abgang nach mehr als 30 Jahren an der Firmenspitze dürfte aber das Bekanntwerden einer weiteren Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia gegeben haben.
Zugleich warf der Eklat ein neues Schlaglicht auf mögliche Lieferungen von Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten. Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre hatte, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Dieses in Singapur ansässige Unternehmen wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte Nvidia an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar. Handelsminister Lutnick wird sich nun fragen lassen müssen, wieso das möglich war.
Die US-Regierung will mit Verkaufsverboten bei Hochleistungs-Chips von Nvidia chinesische Fortschritte bei künstlicher Intelligenz bremsen. Huang war dagegen für Chip-Verkäufe und argumentierte, so binde man China an US-Technologie – statt die Entwicklung von Konkurrenzsystemen zu befeuern, die Nvidia auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen könnten.
Huang war am Donnerstag als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte es Medienberichte über sein enges Verhältnis zu einer Frau aus China gegeben, die nach Erkenntnissen von US-Sicherheitsbehörden möglicherweise vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde. Huang räumte am Wochenende ein, dass er seiner Frau untreu gewesen sei. Den Ausschlag für seinen Abgang nach mehr als 30 Jahren an der Firmenspitze dürfte aber das Bekanntwerden einer weiteren Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia gegeben haben.
Zugleich warf der Eklat ein neues Schlaglicht auf mögliche Lieferungen von Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten. Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre hatte, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Dieses in Singapur ansässige Unternehmen wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte Nvidia an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar. Handelsminister Lutnick wird sich nun fragen lassen müssen, wieso das möglich war.
Die US-Regierung will mit Verkaufsverboten bei Hochleistungs-Chips von Nvidia chinesische Fortschritte bei künstlicher Intelligenz bremsen. Huang war dagegen für Chip-Verkäufe und argumentierte, so binde man China an US-Technologie – statt die Entwicklung von Konkurrenzsystemen zu befeuern, die Nvidia auf dem Weltmarkt Konkurrenz machen könnten.
Barbara Klimke
Hegseth ehrt den Soldaten, der die Gruppe des Ministers rügte
Nach dem Ordnungsruf gegen eine Gruppe um Verteidigungsminister Pete Hegseth hat dieser den zuständigen Wachsoldaten ausgezeichnet. Der Infanterist hatte Hegseth und seine Gruppe am Denkmal für den unbekannten Soldaten nahe Washington wegen lauten Lachens zurechtgewiesen – ausgerechnet am Veteranentag. Nun verlieh Hegseth dem Soldaten für seine Pflichterfüllung an dem Tag die Joint Service Commendation Medal.
Als Hegseth mit seiner Frau und Begleitern am Veteranentag der USA den Nationalfriedhof in Arlington besuchte, fiel die Gruppe auf, weil aus ihrer Mitte lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies sie zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen und zu hören ist: „Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen“, rief der Soldat, ehe er wieder abdrehte.
Der Verteidigungsminister postete jetzt auf der Plattform X Bilder von der Auszeichnung. „Wir lieben Soldaten. Wir lieben Standards. Gut gemacht, Spezialist“, schrieb er dazu. Spezialist ist ein Dienstgrad im US-Militär.
Als Hegseth mit seiner Frau und Begleitern am Veteranentag der USA den Nationalfriedhof in Arlington besuchte, fiel die Gruppe auf, weil aus ihrer Mitte lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies sie zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen und zu hören ist: „Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen“, rief der Soldat, ehe er wieder abdrehte.
Der Verteidigungsminister postete jetzt auf der Plattform X Bilder von der Auszeichnung. „Wir lieben Soldaten. Wir lieben Standards. Gut gemacht, Spezialist“, schrieb er dazu. Spezialist ist ein Dienstgrad im US-Militär.
CNN on Twitter / X
A US Army sentinel guarding the Tomb of the Unknown Soldier reprimanded Defense Secretary Pete Hegseth and a group of his senior advisers after some in the group laughed and talked near the solemn memorial following a Veterans Day ceremony. https://t.co/1mIM7uG0G8 pic.twitter.com/0QVFKNrKbB— CNN (@CNN) November 11, 2026
x.com
Barbara Klimke
Trump bekräftigt Interesse am Machtwechsel in Kuba
US-Präsident Donald Trump hat signalisiert, dass er in den gut zwei verbleibenden Jahren seiner Amtszeit einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen will und dafür auch zu einem Militäreinsatz bereit sein könnte. „Ich will Kuba abgehakt haben, bevor ich gehe“, sagte Trump in einem Radiointerview. Auf die Frage des Moderators Hugh Hewitt, ob er dafür auch eine einwöchige Militäraktion in Kauf nehmen würde, antwortete der US-Präsident: „Ich würde das durchaus in Erwägung ziehen.“
„Ich will Kuba abgehakt haben, bevor ich gehe.“US-Präsident Donald Trump
Trump hatte schon mehrmals eine US-Militärintervention auf Kuba ins Gespräch gebracht. So sagte er im Oktober, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen, die Machthaber auf Kuba würden sich dann ergeben.
Die Regierung des sozialistischen Inselstaates hatte im September bei der UN-Generaldebatte die Drohungen mit einem Militäreinsatz sowie andere US-Maßnahmen wie die Ölblockade verurteilt.
Die Regierung des sozialistischen Inselstaates hatte im September bei der UN-Generaldebatte die Drohungen mit einem Militäreinsatz sowie andere US-Maßnahmen wie die Ölblockade verurteilt.
Bericht: US-Handelsminister Lutnick nach Nvidia-Spionageskandal unter Druck
In der US-Regierung wird Insidern zufolge nach dem mutmaßlichen Spionageskandal um den ehemaligen Nvidia-Chef Jensen Huang über eine Ablösung von Handelsminister Howard Lutnick beraten. Entsprechende Gespräche würden im Weißen Haus geführt, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zur Zukunft des Ministers. Ein Regierungsvertreter erklärte jedoch zu der Kritik, US-Präsident Donald Trump habe „volles Vertrauen in den Minister und seine Fähigkeit, das Amt auszuüben“.
Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Die Kritik an Lutnick hatte vor dem Rücktritt Huangs begonnen, rückt durch die jüngsten Entwicklungen jedoch stärker in den Fokus.
Eine zunehmende Zahl von Parlamentariern wirft dem Minister vor, den Export von KI-Chips nach China nicht ausreichend zu kontrollieren. Zudem kritisieren sie, dass die Regierung sich weigere, Dutzende chinesische Unternehmen auf eine wichtige schwarze Liste für den Handel zu setzen. Die Kritik an Lutnick hatte vor dem Rücktritt Huangs begonnen, rückt durch die jüngsten Entwicklungen jedoch stärker in den Fokus.
Barbara Klimke
Lautes Lachen – Soldat rügt Gruppe um Hegseth
Eine Besuchergruppe um US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist auf dem Nationalfriedhof in Arlington wegen unangemessenen Verhaltens zur Ordnung gerufen worden – ausgerechnet am Veteranentag. Nach einem gemeinsamen Foto gingen Hegseth und seine Frau mit Begleitern die Stufen des Denkmals für den unbekannten Soldaten hinauf, als lautes Lachen ertönte. Ein Wachsoldat wies die Gruppe vernehmlich zurecht, wie auf Aufnahmen des Senders CNN zu sehen ist. „Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Ruhe und des Respekts zu sorgen“, rief der in Paradeuniform gekleidete Soldat, ehe er wieder abdrehte. Hegseth und seine Begleiter blickten sich kurz um, ehe sie weitergingen.
Am Veteranentag nahmen Hegseth, Präsident Donald Trump und weitere Regierungsmitglieder am Nationalfriedhof an einer Gedenkfeier teil. Das Denkmal für den unbekannten Soldaten wurde 1921 zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkriegs erschaffen; es dient als zentrale Gedenkstätte der US-Streitkräfte.
Am Veteranentag nahmen Hegseth, Präsident Donald Trump und weitere Regierungsmitglieder am Nationalfriedhof an einer Gedenkfeier teil. Das Denkmal für den unbekannten Soldaten wurde 1921 zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkriegs erschaffen; es dient als zentrale Gedenkstätte der US-Streitkräfte.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (r.) und seine Frau bei der Gedenkfeier am Veteranentag in Arlington. Reuters
Demokrat Scott Colom erobert im Südstaat Mississippi den Senatssitz
Historischer Sieg für die Demokraten in Mississippi: Der Demokrat Scott Colom gewinnt gegen die republikanische Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith und zieht für sie in den US-Senat ein, wie die Nachrichtenagentur AP mehr als eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete. Colom ist der erste afroamerikanische Senator aus Mississippi seit der Reconstruction-Ära in den 1860er- und 1870er-Jahre.
In dem tief republikanisch geprägten Südstaat herrschte lange Ungewissheit über den Ausgang der Wahl. Der Grund: Erst an diesem Dienstag endete eine Abgabefrist für Briefwahlstimmen und sogenannte „affidavit ballots", also vorläufig abgegebene Stimmzettel von Menschen, die zunächst nicht im Wahlregister gefunden werden konnten oder im Wahllokal aufgetaucht sind, ohne sich ausweisen zu können. Der unabhängige Kandidat Ty Pinkins landete weit abgeschlagen auf Platz drei. Durch Coloms Sieg haben die Demokraten bislang mindestens 55 Sitze im neuen Senat sicher, 51 braucht es für eine Mehrheit.
Der Bundesstaat hat den höchsten Anteil Afroamerikaner an der Bevölkerung – dort sind es knapp 37 Prozent, landesweit gut 13 Prozent. Trotzdem gab es in Mississippi seit Ende des 19. Jahrhunderts keinen schwarzen US-Senator mehr. 1875 war der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Bundesstaat in den Senat eingezogen. Er absolvierte als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer. Die gesellschaftliche Stellung schwarzer Amerikaner und der Schutz des Wahlrechts spielten auch im Wahlkampf eine Rolle. Colom kritisierte republikanische Pläne zur Neueinteilung der Wahlkreise, mit der Trumps Partei das Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen wollte.
In dem tief republikanisch geprägten Südstaat herrschte lange Ungewissheit über den Ausgang der Wahl. Der Grund: Erst an diesem Dienstag endete eine Abgabefrist für Briefwahlstimmen und sogenannte „affidavit ballots", also vorläufig abgegebene Stimmzettel von Menschen, die zunächst nicht im Wahlregister gefunden werden konnten oder im Wahllokal aufgetaucht sind, ohne sich ausweisen zu können. Der unabhängige Kandidat Ty Pinkins landete weit abgeschlagen auf Platz drei. Durch Coloms Sieg haben die Demokraten bislang mindestens 55 Sitze im neuen Senat sicher, 51 braucht es für eine Mehrheit.
Der Bundesstaat hat den höchsten Anteil Afroamerikaner an der Bevölkerung – dort sind es knapp 37 Prozent, landesweit gut 13 Prozent. Trotzdem gab es in Mississippi seit Ende des 19. Jahrhunderts keinen schwarzen US-Senator mehr. 1875 war der zuvor versklavte Blanche Kelso Bruce für den Bundesstaat in den Senat eingezogen. Er absolvierte als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer. Die gesellschaftliche Stellung schwarzer Amerikaner und der Schutz des Wahlrechts spielten auch im Wahlkampf eine Rolle. Colom kritisierte republikanische Pläne zur Neueinteilung der Wahlkreise, mit der Trumps Partei das Ergebnis zu ihren Gunsten beeinflussen wollte.
Migranten in Mexiko hoffen auf neue US-Einwanderungspolitik
Angetrieben von der Hoffnung auf eine liberalere US-Einwanderungspolitik sind am Mittwoch mehr als tausend Migranten durch den Süden Mexikos nach Norden Richtung US-Grenze gezogen. Der jüngste Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen hat bei ihnen die Erwartung geweckt, dass die Einwanderungsgesetze der USA gelockert werden könnten. Die Gruppe, die nach Angaben der Regierung des Bundesstaates Chiapas etwa 1500 Menschen umfasst, war am Dienstag in der Stadt Tapachula nahe der Grenze zu Guatemala aufgebrochen. Unter ihnen sind viele Familien mit kleinen Kindern, berichtet Reuters.
Die Migranten, die zumeist aus Mittelamerika stammen, hoffen, dass der politische Wandel ihnen den Weg in die USA ebnen könnte. „Es könnte ein Licht am Ende des Tunnels geben, eine Möglichkeit für uns, hineinzukommen“, sagte der 47-jährige Cesar Sandoval aus Nicaragua, der vor einigen Monaten aus den USA abgeschoben wurde. „Wir glauben, dass die Demokraten uns helfen werden.“ Viele Teilnehmer gaben zudem an, in Mexiko Opfer von Entführungen oder anderen Verbrechen geworden zu sein und in den USA Asyl beantragen zu wollen. „Ich kann nicht in mein Land zurückkehren, weil man mich dort umbringen will, und das Gleiche gilt für Mexiko“, sagte Billy Noe Martinez aus Honduras, der 2010 ein Massaker an 72 Migranten überlebte.
Das erste Ziel der Gruppe ist das mehr als 1000 Kilometer entfernte Mexiko-Stadt. Dort wollen die Menschen die mexikanische Regierung um Hilfe und Schutz vor einer Festnahme bitten. Tapachula ist seit Langem ein wichtiger Durchgangsort für Migranten, Tausende sind dort aufgrund von US-Einreisebeschränkungen und Abschiebungen gestrandet. Analysten zufolge sind schnelle Änderungen der US-Politik jedoch unwahrscheinlich. „Solange Trump Präsident bleibt, werden die Abschiebungen nicht aufhören“, sagte etwa Ivan Porraz, ein Forscher am College of the Southern Border (Ecosur). Er warnte zudem, dass Menschenschmuggler die Migranten ausnutzen könnten.
Barbara Klimke
Berichte: US-Minister zieht wegen Iran-Drohungen auf Militärbasis
US-Finanzminister Scott Bessent ist Medienberichten zufolge wegen mutmaßlicher iranischer Bedrohungen von seinem privaten Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt umgezogen. Dies berichteten die New York Times und der US-Sender Fox News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Beide Medien zitierten eine Stellungnahme des Finanzministeriums, die erklärt, dass sich Bessent von den Drohungen der iranischen Führung nicht einschüchtern lassen werde. Er sei entschlossen, am Kurs gegen Teheran festzuhalten. Bessent hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck gegen Teheran auf Befehl von US-Präsident Donald Trump verschärft: Die USA verhängten Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften.
Laut New York Times ist Bessent, 64, nicht der einzige hochrangige Regierungsangestellte, der seinen Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt oder in eine andere geschützte Wohnanlage verlagert hat. Auch Stephen Miller, der neue Stabschef des Weißen Hauses, sowie die ehemalige Justizministerin Pam Bondi hätten sich dazu entschlossen, heißt es.
Barbara Klimke
Kennedy-Familie will Trump-Triumphbogen verhindern
Nach anhaltender Kritik an dem geplanten Triumphbogen in Washington D.C. haben nun auch Angehörige der Kennedy-Familie juristische Schritte gegen das Mammutprojekt von US-Präsident Donald Trump eingeleitet. Neun Familienmitglieder schlossen sich einer laufenden Klage an, um den Bau zu stoppen.
Sie kritisierten, der Triumphbogen werde „dauerhaft Schatten auf die bestehenden Gräber und Denkmäler werfen“ und diese beschädigen, insbesondere auch jene, die zu Ehren der Familie Kennedy auf dem Nationalfriedhof Arlington errichtet wurden. Die Grabmale Hunderttausender gefallener Amerikaner seien ebenso betroffen.
Schon die Stadt Washington und der angrenzende Bundesstaat Virginia haben gegen die Regierung geklagt. Sie werfen ihr vor, dass der Plan bislang nicht vom Parlament genehmigt worden sei.
Trump plant einen riesigen Triumphbogen, der größer sein soll als der Arc de Triomphe in Paris. Er soll an einem zentralen Ort der Hauptstadt entstehen: In der Nähe befindet sich das Lincoln Memorial, auch der riesige Militärfriedhof Arlington mit etwa 400 000 Gräbern ist nicht weit.
Sie kritisierten, der Triumphbogen werde „dauerhaft Schatten auf die bestehenden Gräber und Denkmäler werfen“ und diese beschädigen, insbesondere auch jene, die zu Ehren der Familie Kennedy auf dem Nationalfriedhof Arlington errichtet wurden. Die Grabmale Hunderttausender gefallener Amerikaner seien ebenso betroffen.
Schon die Stadt Washington und der angrenzende Bundesstaat Virginia haben gegen die Regierung geklagt. Sie werfen ihr vor, dass der Plan bislang nicht vom Parlament genehmigt worden sei.
Trump plant einen riesigen Triumphbogen, der größer sein soll als der Arc de Triomphe in Paris. Er soll an einem zentralen Ort der Hauptstadt entstehen: In der Nähe befindet sich das Lincoln Memorial, auch der riesige Militärfriedhof Arlington mit etwa 400 000 Gräbern ist nicht weit.
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Barbara Klimke
Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth vorerst gestoppt
Das US-Repräsentantenhaus hat ein drohendes Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth abgewendet. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag mit 211 zu 204 Stimmen dafür, die Vorwürfe an den Justizausschuss der Kammer zu verweisen. Weil das Gremium von den Republikanern kontrolliert wird, ist der Vorstoß damit faktisch gestoppt.
Eingebracht worden war die Resolution von dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky, einem parteiinternen Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Er war der einzige Republikaner, der gegen die Verweisung an den Ausschuss stimmte.
Die Entscheidung, das Anliegen formell einem Ausschuss zu übergeben, erspart den Republikanern eine Abstimmung über die Anschuldigungspunkte. Dazu gehören die Vorwürfe, er habe gegen die Verfassung verstoßen, indem er ohne Zustimmung des Parlaments Krieg in Iran und anderswo geführt habe, er habe Gesetze zur Minderung ziviler Opfer missachtet und seine Befugnisse überschritten. Hegseth wies das als Farce zurück. „Die Geschichte wird den Irankrieg ganz anders beurteilen als die derzeitige landläufige Meinung“, sagte er.
Mit der Abstimmung gewinnt Hegseth vorerst Zeit. Die Demokraten, die das Amtsenthebungsverfahren unterstützt hatten, übernehmen nach ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen in der vergangenen Woche im kommenden Jahr die Kontrolle über den Kongress. Sie könnten dann einen neuen Versuch unternehmen. Hegseth wäre der erste US-Verteidigungsminister, gegen den ein solches Verfahren eingeleitet würde.
Eingebracht worden war die Resolution von dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky, einem parteiinternen Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Er war der einzige Republikaner, der gegen die Verweisung an den Ausschuss stimmte.
Die Entscheidung, das Anliegen formell einem Ausschuss zu übergeben, erspart den Republikanern eine Abstimmung über die Anschuldigungspunkte. Dazu gehören die Vorwürfe, er habe gegen die Verfassung verstoßen, indem er ohne Zustimmung des Parlaments Krieg in Iran und anderswo geführt habe, er habe Gesetze zur Minderung ziviler Opfer missachtet und seine Befugnisse überschritten. Hegseth wies das als Farce zurück. „Die Geschichte wird den Irankrieg ganz anders beurteilen als die derzeitige landläufige Meinung“, sagte er.
Mit der Abstimmung gewinnt Hegseth vorerst Zeit. Die Demokraten, die das Amtsenthebungsverfahren unterstützt hatten, übernehmen nach ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen in der vergangenen Woche im kommenden Jahr die Kontrolle über den Kongress. Sie könnten dann einen neuen Versuch unternehmen. Hegseth wäre der erste US-Verteidigungsminister, gegen den ein solches Verfahren eingeleitet würde.
Spionage? US-Militärangehöriger in England festgenommen
Ein Angehöriger des US-Militärs ist im Rahmen von Anti-Terror-Ermittlungen in Großbritannien festgenommen worden. Der 41-Jährige werde verdächtigt, gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Spionage und ausländischer Einflussnahme verstoßen zu haben, teilte die Metropolitan Police mit. Das Land, auf das sich die Vorwürfe beziehen, sei Russland, hieß es ohne weitere Details. FBI-Direktor Kash Patel wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Diese wichtige Festnahme steht im Zusammenhang mit Vorwürfen der Spionage.“
Im Zuge der Ermittlungen werden derzeit zwei Objekte in der Grafschaft Gloucestershire im Südwesten Englands durchsucht. „Die Vorwürfe sind schwerwiegend, und unsere Ermittlungen dauern an“, teilten die Ermittler mit. Der Verdächtigte befinde sich in Polizeigewahrsam in London.
Der Mann könnte den Angaben nach gegen Abschnitt 1 und 3 des nationalen Sicherheitsgesetzes von 2023 verstoßen haben. Diese thematisieren die Beschaffung oder Offenlegung geschützter Informationen sowie die Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes. Mit weiteren Details hielten sich die Behörden zunächst zurück.
Im Zuge der Ermittlungen werden derzeit zwei Objekte in der Grafschaft Gloucestershire im Südwesten Englands durchsucht. „Die Vorwürfe sind schwerwiegend, und unsere Ermittlungen dauern an“, teilten die Ermittler mit. Der Verdächtigte befinde sich in Polizeigewahrsam in London.
Der Mann könnte den Angaben nach gegen Abschnitt 1 und 3 des nationalen Sicherheitsgesetzes von 2023 verstoßen haben. Diese thematisieren die Beschaffung oder Offenlegung geschützter Informationen sowie die Unterstützung eines ausländischen Nachrichtendienstes. Mit weiteren Details hielten sich die Behörden zunächst zurück.
Republikaner Jordan wird Minderheitsführer im Repräsentantenhaus
Nach der Wahlschlappe bei den Midterms haben die Republikaner im Repräsentantenhaus einen Führungswechsel eingeleitet. Die Abgeordneten wählten Jim Jordan zu ihrem Minderheitsführer. Der Republikaner Mike Johnson, derzeit Sprecher der Kammer, war nicht erneut angetreten. Jordan, 62, sitzt derzeit dem Justizausschuss vor und vertritt seinen Wahlkreis in Ohio seit fast zwanzig Jahren. Die New York Times bezeichnete Jordan als „kampflustigen Draufgänger“ mit engen Verbindungen zu Präsident Donald Trump.
2023 hatte sich Jordan erfolglos um den Vorsitz des Repräsentantenhauses beworben – nach wochenlangem Chaos setzte sich Johnson durch. Jordan hatte damals drei erfolglose Wahlgänge in der Kammer über sich ergehen lassen, bevor seine Fraktion ihn aus dem Rennen nahm.
2023 hatte sich Jordan erfolglos um den Vorsitz des Repräsentantenhauses beworben – nach wochenlangem Chaos setzte sich Johnson durch. Jordan hatte damals drei erfolglose Wahlgänge in der Kammer über sich ergehen lassen, bevor seine Fraktion ihn aus dem Rennen nahm.
Jetzt setzte sich Jordan in der Abstimmung gegen Steve Scalise durch, der bisher die Nummer zwei der Republikaner im Repräsentantenhaus ist. Nach der verheerenden Niederlage bei den US-Midterms vor einer Woche waren in der Partei Forderungen nach einem Führungswechsel laut geworden. Im neuen Kongress müssen sich die Republikaner gegen eine komfortable Mehrheit der Demokraten stemmen; das genaue Kräfteverhältnis bleibt wegen laufender Auszählungen unklar.
Im Senat halten die Republikaner unterdessen an ihrem bisherigen Fraktionsvorsitzenden John Thune, der den Bundesstaat South Dakota seit 2005 vertritt, fest.
Jim Jordan spricht zu Reportern. Jose Luis Magana/AP/dpa
„Möchte nicht in die Politik“: Dana White schlägt Trump-Angebot aus
Nach dem Rätselraten um einen möglichen neuen Pressesprecher des Weißen Hauses haben US-Präsident Donald Trump und der Kampfsport-Funktionär Dana White für klare Verhältnisse gesorgt. „Möchtest Du Pressesprecher der Vereinigten Staaten von Amerika werden?“, fragte Trump am Ende einer Pressekonferenz mit White, der Chef der Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) ist. „Oder möchtest du weiter bei dieser lächerlichen UFC bleiben?“
White lachte und bedankte sich für das Angebot: „Nein, nein. Ich möchte nicht in die Politik gehen.“ Bereits früher in der Pressekonferenz hatte er klargemacht: „Ich habe null politische Ambitionen.“
Bei dem kurzfristig anberaumten gemeinsamen Auftritt war White tatsächlich hinter das Sprecherpult getreten und hatte einige Fragen der Journalisten beantwortet. Trump sagte, White liebe das Land und würde einen klasse Job machen. „Allerdings haben wir noch andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen.“
Trump hatte am Wochenende verkündet, White gern zum neuen Sprecher des Weißen Hauses machen zu wollen – und damit einen Medienwirbel ausgelöst. Wenig später tat er es als Scherz ab. White sagte nun bei der Pressekonferenz, er sei in London bei einem Kampf gewesen, als Trump ihn angerufen und von der Sache erzählt habe. „Was dann in den vergangenen 24 Stunden passiert ist, war völlig irre.“
White gilt als langjähriger Freund Trumps und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Trump ist selbst regelmäßig Gast bei den oft blutigen Kampfabenden der UFC.
White lachte und bedankte sich für das Angebot: „Nein, nein. Ich möchte nicht in die Politik gehen.“ Bereits früher in der Pressekonferenz hatte er klargemacht: „Ich habe null politische Ambitionen.“
Bei dem kurzfristig anberaumten gemeinsamen Auftritt war White tatsächlich hinter das Sprecherpult getreten und hatte einige Fragen der Journalisten beantwortet. Trump sagte, White liebe das Land und würde einen klasse Job machen. „Allerdings haben wir noch andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen.“
Trump hatte am Wochenende verkündet, White gern zum neuen Sprecher des Weißen Hauses machen zu wollen – und damit einen Medienwirbel ausgelöst. Wenig später tat er es als Scherz ab. White sagte nun bei der Pressekonferenz, er sei in London bei einem Kampf gewesen, als Trump ihn angerufen und von der Sache erzählt habe. „Was dann in den vergangenen 24 Stunden passiert ist, war völlig irre.“
White gilt als langjähriger Freund Trumps und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Trump ist selbst regelmäßig Gast bei den oft blutigen Kampfabenden der UFC.
Trump: FBI ermittelt in Jensen-Huang-Affäre mit möglicher Spionin
Präsident Donald Trump teilte mit, dass das FBI die Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer Frau untersucht, die Berichten zufolge im Verdacht steht, eine chinesische Geheimdienstmitarbeiterin zu sein.
Trump sagte, er habe mit Huang gesprochen, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Der Präsident lobte ihn zudem als einen „sehr ehrenwerten Mann“.
„Ich weiß, dass das FBI dies im Zusammenhang mit einer anderen Angelegenheit untersucht, und ich denke, dass er gut aus der Sache herauskommen wird“, sagte der Präsident während einer spontanen Pressekonferenz im Weißen Haus. „Ich kenne Jensen einfach sehr gut. Ich halte ihn einfach für einen sehr ehrenwerten Mann – ich meine, er hat ein großartiges Unternehmen aufgebaut, ein amerikanisches Unternehmen, und ich halte ihn für einen sehr ehrenwerten Mann.“
Der Präsident erklärte, er habe nicht vor, das Thema bei seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping nächste Woche anzusprechen, fügte jedoch hinzu, es sei möglich, dass Xi ihn danach fragen werde.
Trump sagte, er habe mit Huang gesprochen, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Der Präsident lobte ihn zudem als einen „sehr ehrenwerten Mann“.
„Ich weiß, dass das FBI dies im Zusammenhang mit einer anderen Angelegenheit untersucht, und ich denke, dass er gut aus der Sache herauskommen wird“, sagte der Präsident während einer spontanen Pressekonferenz im Weißen Haus. „Ich kenne Jensen einfach sehr gut. Ich halte ihn einfach für einen sehr ehrenwerten Mann – ich meine, er hat ein großartiges Unternehmen aufgebaut, ein amerikanisches Unternehmen, und ich halte ihn für einen sehr ehrenwerten Mann.“
Der Präsident erklärte, er habe nicht vor, das Thema bei seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping nächste Woche anzusprechen, fügte jedoch hinzu, es sei möglich, dass Xi ihn danach fragen werde.