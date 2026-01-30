Trump warnt Iran: Zeit für Atomdeal läuft ab – bereit für schwere militärische Schläge

US-Präsident Donald Trump hat Iran gewarnt, rasch ein Atomabkommen mit den USA zu schließen oder militärische Schläge zu riskieren, die deutlich schwerer ausfallen würden als der von ihm im vergangenen Juni angeordnete Angriff. Mit der Drohung wächst der Druck auf die Führung in Teheran, während die Ölpreise steigen. In einem Beitrag in sozialen Medien erklärte Trump am Mittwoch, die von ihm in die Region entsandte US-Flotte unter Führung des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln sei „bereit, willens und in der Lage, ihren Auftrag bei Bedarf schnell sowie mit Geschwindigkeit und Gewalt zu erfüllen“. „Hoffentlich wird Iran schnell ‘an den Tisch kommen’ und ein faires und ausgewogenes Abkommen aushandeln – KEINE ATOMWAFFEN –, eines, das für alle Seiten gut ist“, schrieb Trump.



Iran erklärte daraufhin, man sei zu einem Dialog auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Interessen bereit, warnte die USA jedoch vor Eskalation. „WENN PROVOZIERT, WIRD ES SICH VERTEIDIGEN UND WIE NIE ZUVOR ANTWORTEN“, teilte die iranische Mission bei den Vereinten Nationen in einem Beitrag auf X mit. Außenminister Abbas Araghchi führte demnach eine Reihe von Telefonaten mit hochrangigen regionalen Vertretern, um die eskalierende Lage zu erörtern.



Trump hat Iran wiederholt vor einem weiteren US-Angriff gewarnt. Zuletzt waren diese Drohungen jedoch eher mit Teherans tödlichem Vorgehen gegen Proteste als mit dessen Atomaktivitäten verknüpft. Der US-Präsident hatte zuvor erklärt, Irans Atomprogramm sei bei den Angriffen im vergangenen Juni auf drei Anlagen im Land „ausgelöscht“ worden.



US-Außenminister Marco Rubio sagte am Mittwoch in einer Anhörung vor Abgeordneten, der Aufbau amerikanischer Streitkräfte in der Region sei angesichts der Bedrohung durch iranische Drohnen und Kurzstreckenraketen für die Zehntausenden dort stationierten US-Soldaten „weise und umsichtig“. „