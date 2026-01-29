Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Rubio droht Iran mit Präventivschlag
Trump warnt Iran: Zeit für Atomdeal läuft ab – bereit für schwere militärische Schläge
Nach Treffen in Washington: Nobelpreisträgerin kritisiert „kriminelle" Führung in Venezuela
Streit um ICE-Masken: US-Demokraten drohen mit Regierungsstillstand
Mitarbeiter der Grenzschutzbehörde nach tödlichen Schüssen beurlaubt
Shutdown abgewendet: Trump bestätigt Einigung im US-Haushaltsstreit
Im US-Haushaltsstreit ist eine vorläufige Einigung erzielt worden, um einen ab Samstag drohenden teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte („Shutdown“) abzuwenden. US-Präsident Donald Trump bestätigte die Vereinbarung am Donnerstag (Ortszeit). „Republikaner und Demokraten im Kongress sind zusammengekommen, um den weitaus größten Teil der Regierung bis September zu finanzieren“, schrieb Trump auf der von ihm gegründeten Plattform Truth Social. Er forderte beide Parteien auf, dafür zu stimmen.
Die Einigung sieht vor, das Budget für das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) abzutrennen und für dieses eine zweiwöchige Überbrückungsfinanzierung zu gewähren. Darin eingeschlossen ist auch die Küstenwache - „diese werden wir ausbauen und neu gestalten wie niemals zuvor“. Dies soll Zeit für Verhandlungen über die Einwanderungspolitik schaffen. Hintergrund ist ein Streit über das Vorgehen der Einwanderungsbehörden, die dem DHS unterstellt sind.
Die Demokraten hatten damit gedroht, das gesamte Gesetzespaket zu blockieren, um Trump zu Zugeständnissen bei seiner strikten Einwanderungspolitik zu zwingen. Auslöser der jüngsten Eskalation war die Erschießung eines US-Bürgers durch Einwanderungsbeamte am vergangenen Wochenende in Minneapolis. Die Demokraten fordern unter anderem ein Ende von verdachtsunabhängigen Kontrollen, ein Verbot von Gesichtsmasken für die Beamten und den Einsatz von Körperkameras. Änderungen müssen auch vom republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus gebilligt werden.
UN-Chef: Welt-Probleme nicht gelöst, wenn ein Land das Sagen hat
UN-Generalsekretär António Guterres hat das geopolitische Verhalten Chinas und der Vereinigten Staaten unter US-Präsident Donald Trump kritisiert. „Die globalen Probleme werden nicht gelöst, wenn eine Macht das Sagen hat. Sie werden auch nicht gelöst, wenn zwei Mächte die Welt in rivalisierende Einflusssphären aufteilen“, sagte der Ende des Jahres aus dem Amt scheidende Guterres bei seiner letzten traditionellen Jahresauftaktpressekonferenz in New York.
Er bestätigte auf Nachfrage, dass er mit der einen Macht die USA und mit den zwei Mächten die USA und China meine. Anstelle dessen müsse die Welt auf „Multipolarität“ setzen - „mit Netzwerken, inklusivem Design und in der Lage (sein), Balance durch Partnerschaften zu erzeugen, Partnerschaften durch Handel, Technologie und internationaler Kooperation“, sagte Guterres.
USA lockern nach Maduro-Sturz Sanktionen gegen Ölindustrie Venezuelas
Die USA haben die Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie gelockert, um die Produktion nach dem Sturz von Präsident Nicolas Maduro wieder anzukurbeln. Das US-Finanzministerium erteilte am Donnerstag eine allgemeine Genehmigung für Geschäfte mit der Regierung in Caracas und dem staatlichen Ölkonzern PDVSA. Die Erlaubnis umfasst Transaktionen, die für den Verkauf, Transport und die Raffinierung von venezolanischem Öl notwendig sind.
Damit rücken die USA von ihrem ursprünglichen Plan ab, lediglich Einzelfallgenehmigungen zu erteilen. Die hohe Anzahl individueller Anträge hatte Insidern zufolge zuletzt die Pläne verzögert, die Exporte auszuweiten und Investitionen in das Land zu bringen. Konzerne wie Chevron, Repsol, Eni und Reliance Industries hatten sich in den vergangenen Wochen um Lizenzen bemüht, um die Förderung oder die Ausfuhren aus dem Opec-Land auszuweiten. Sie sind Partner oder Kunden von PDVSA.
US-Streitkräfte hatten den venezolanischen Präsidenten Maduro am 3. Januar gestürzt und festgenommen. Seitdem verfolgt die Regierung von US-Präsident Donald Trump einen ehrgeizigen Wiederaufbauplan für den dortigen Ölsektor im Volumen von 100 Milliarden Dollar. Washington beabsichtigt nach eigenen Angaben, die Ölverkäufe "auf unbestimmte Zeit" zu verwalten. Bereits im Januar hatten sich die USA und Venezuela auf ein erstes Abkommen über zwei Milliarden Dollar zur Ausfuhr von Rohöl geeinigt.
Trumps Sondergesandter Landry nennt mögliche Eckpunkte für Grönland-Deal
Mehr Sicherheit für die USA, die Nato und Grönland: Das verspricht sich Jeff Landry, Trumps Sondergesandter für Grönland, von einem Abkommen mit Dänemark. In der New York Times beschreibt er, wie ein Deal aussehen könnte. Nach Einschätzung von Landry könnten die Eckpunkte des Abkommens die Option auf neue Stützpunkte und Infrastruktur, mehr operative Freiheit für die USA und ein Raketenabwehrsystem namens Golden Dome auf Grönland sein.
Er könne zwar noch keine Details eines möglichen Grönland-Deals nennen, schreibt Landry, „aber das Abkommen baut auf den Verteidigungsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Dänemark aus den Jahren 1941 und 1951 auf und würde die Sicherheit der USA, der Nato und Grönlands stärken sowie die langjährigen transatlantischen Verteidigungsverpflichtungen bekräftigen.“
Durch das Abkommen von 1951 haben die USA bereits jetzt großen militärischen Spielraum auf der Arktis-Insel. Aktuell betreiben die Vereinigten Staaten aber nur noch eine Militärbasis auf Grönland: die Pituffik Space Base im Nordwesten der Insel. Der Deal könnte den Einsatz fortschrittlicher Raketenabwehrsysteme wie Golden Dome erleichtern und den feindlichen Einfluss Chinas und Russlands zurückdrängen, so Landry weiter. Die geplanten Maßnahmen seien „nicht provokativ, sondern präventiv“. Sie würden sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten und nicht ihre Gegner auf Dauer die Regeln in einer der strategisch wichtigsten Regionen der Welt festlegen.
Zuvor hat sich die Arbeitsgruppe mit US-Beamten zur Lösung des Grönland-Konflikts erstmals getroffen. Nach den Gesprächen war der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen am Vormittag vorsichtig optimistisch. Das Treffen sei in einer „konstruktiven Atmosphäre und konstruktivem Ton“ abgelaufen, so Rasmussen laut dänischer Medien. Es seien neue Treffen geplant, denn, auch das betonte der Däne: „Die Situation ist nicht gelöst.“
US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit der Annexion Grönlands gedroht - im Zweifel auch mit militärischer Gewalt. Dänemark und Grönland hatten sich dem entschieden entgegengestellt. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos hatte Trump dann überraschend erklärt, dass er doch keine gewaltsame Lösung anstrebe. Begründet hatte er das damit, dass während eines Treffens mit Nato-Chef Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland entstanden sei. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der USA, Grönlands und Dänemarks soll nun in Gesprächen auf eine Einigung hinarbeiten.
US-Regierung will Taktik bei Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE ändern
Nach wochenlangen Protesten und dem Tod zweier US-Bürger bei einem umstrittenen Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis will die US-Regierung ihr Vorgehen ändern. Die Bundesbeschäftigten würden sich künftig auf "gezielte, strategische Einsätze" konzentrieren, sagte der neue Einsatzleiter, Tom Homan, in Minneapolis. Zudem kündigte er an, die 3000 in die Stadt entsandten Mitarbeiter zu reduzieren.
Der Schritt deutet auf eine Deeskalation seitens der Regierung von Präsident Donald Trump hin, die nach den tödlichen Schüssen durch ICE-Mitarbeiter unter massivem politischem Druck steht. Ein internes Memo der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE bestätigt den Kurswechsel. Demnach sollen sich die Einsätze nur noch gegen Einwanderer mit Vorstrafen richten. Dies ist eine Abkehr von früheren Taktiken, bei denen Menschen willkürlich auf der Straße angehalten und zur Vorlage von Aufenthaltsdokumenten aufgefordert wurden.
Homans Ankündigungen stehen jedoch im Kontrast zu Äußerungen von Trump und Justizministerin Pam Bondi vom Vortag. Trump hatte dem Bürgermeister von Minneapolis, dem Demokraten Jacob Frey, vorgeworfen, er "spiele mit dem Feuer", weil er eine Kooperation der Stadt bei der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze verweigert. Bondi erklärte, nichts werde die Bundesbehörden von weiteren Festnahmen abhalten.
Ein Bundesrichter in Minneapolis hatte der ICE-Behörde am Mittwoch vorgeworfen, das Gesetz zu missachten, indem sie Dutzende Gerichtsbeschlüsse ignoriere. "Diese Liste sollte jeden nachdenklich machen – ungeachtet seiner politischen Überzeugung –, dem die Rechtsstaatlichkeit am Herzen liegt", schrieb Richter Patrick Schiltz in seiner Entscheidung. ICE habe allein im Januar 2025 wahrscheinlich mehr Gerichtsbeschlüsse verletzt als manche Bundesbehörden in ihrer gesamten Existenz.
Die US-Regierung hatte vor Wochen Tausende Bundesbeschäftigte in die Stadt Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota geschickt. Die Einsätze sind Teil der rigorosen Abschiebepolitik Trumps. In Minneapolis stieß das Vorgehen auf starken Widerstand - nach den tödlichen Schüssen auf die beiden US-Bürger Renée Good und Alex Pretti durch Bundesbeamte weiteten sich die Proteste landesweit aus.
Die US-Regierung hatte vor Wochen Tausende Bundesbeschäftigte in die Stadt Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota geschickt. Die Einsätze sind Teil der rigorosen Abschiebepolitik Trumps. In Minneapolis stieß das Vorgehen auf starken Widerstand - nach den tödlichen Schüssen auf die beiden US-Bürger Renée Good und Alex Pretti durch Bundesbeamte weiteten sich die Proteste landesweit aus.
Rubio droht Iran mit Präventivschlag
US-Außenminister Marco Rubio warnt Iran vor möglichen Angriffen auf amerikanische Stützpunkte und schließt einen militärischen Präventivschlag nicht aus. Während einer Senatsanhörung sagte er: „Wenn wir Hinweise darauf haben, dass tatsächlich ein Angriff auf unsere Truppen in der Region bevorsteht, handeln wir zur Verteidigung unseres Personals in der Region.“ Nach Rubios Angaben haben die USA 30 000 bis 40 000 Soldaten auf acht oder neun Einrichtungen in der Region stationiert. Alle diese Einrichtungen lägen innerhalb der Reichweite Tausender iranischer Drohnen sowie ballistischer Kurzstreckenraketen.
Julia Daniel
Trump warnt Iran: Zeit für Atomdeal läuft ab – bereit für schwere militärische Schläge
US-Präsident Donald Trump hat Iran gewarnt, rasch ein Atomabkommen mit den USA zu schließen oder militärische Schläge zu riskieren, die deutlich schwerer ausfallen würden als der von ihm im vergangenen Juni angeordnete Angriff. Mit der Drohung wächst der Druck auf die Führung in Teheran, während die Ölpreise steigen. In einem Beitrag in sozialen Medien erklärte Trump am Mittwoch, die von ihm in die Region entsandte US-Flotte unter Führung des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln sei „bereit, willens und in der Lage, ihren Auftrag bei Bedarf schnell sowie mit Geschwindigkeit und Gewalt zu erfüllen“. „Hoffentlich wird Iran schnell ‘an den Tisch kommen’ und ein faires und ausgewogenes Abkommen aushandeln – KEINE ATOMWAFFEN –, eines, das für alle Seiten gut ist“, schrieb Trump.
Iran erklärte daraufhin, man sei zu einem Dialog auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Interessen bereit, warnte die USA jedoch vor Eskalation. „WENN PROVOZIERT, WIRD ES SICH VERTEIDIGEN UND WIE NIE ZUVOR ANTWORTEN“, teilte die iranische Mission bei den Vereinten Nationen in einem Beitrag auf X mit. Außenminister Abbas Araghchi führte demnach eine Reihe von Telefonaten mit hochrangigen regionalen Vertretern, um die eskalierende Lage zu erörtern.
Trump hat Iran wiederholt vor einem weiteren US-Angriff gewarnt. Zuletzt waren diese Drohungen jedoch eher mit Teherans tödlichem Vorgehen gegen Proteste als mit dessen Atomaktivitäten verknüpft. Der US-Präsident hatte zuvor erklärt, Irans Atomprogramm sei bei den Angriffen im vergangenen Juni auf drei Anlagen im Land „ausgelöscht“ worden.
US-Außenminister Marco Rubio sagte am Mittwoch in einer Anhörung vor Abgeordneten, der Aufbau amerikanischer Streitkräfte in der Region sei angesichts der Bedrohung durch iranische Drohnen und Kurzstreckenraketen für die Zehntausenden dort stationierten US-Soldaten „weise und umsichtig“. „
US-Gericht verbietet Festnahme anerkannter Flüchtlinge in Minnesota
Ein US-Bundesrichter in Minnesota untersagt Einsatzkräften des Bundes bei ihrem verschärften Vorgehen gegen Migranten vorerst, bereits anerkannte Flüchtlinge festzunehmen. Diejenigen, die bereits in Haft seien, müssten sofort freigelassen werden, erklärte Richter John Tunheim in einer einstweiligen Verfügung.
„Flüchtlinge haben ein Recht, in den Vereinigten Staaten zu sein, ein Recht, zu arbeiten, ein Recht, friedlich zu leben – und insbesondere ein Recht, nicht dem Terror ausgesetzt zu sein, in ihrem Zuhause oder auf dem Weg zu Gottesdiensten oder zum Supermarkt ohne Haftbefehle oder spezifische Gründe festgehalten oder festgenommen zu werden“, erklärte der Richter. Die Betroffenen seien vor ihrer Anerkennung als Flüchtlinge in den USA bereits „sorgfältig und gründlich“ überprüft worden.
Falls Flüchtlinge bereits aus Minnesota abgeschoben worden seien, müssten sie binnen fünf Tagen zurückgebracht werden, verfügte der Richter. Zur Beurteilung des Falls in der Sache wurde eine Anhörung für den 19. Februar angesetzt.
US-Präsident Donald Trumps Regierung will den Status von etwa 5600 anerkannten Flüchtlingen im Bundesstaat Minnesota, die noch keine permanente Aufenthaltsgenehmigung haben, erneut überprüfen. Nach offizieller Lesart geht es dabei darum, Betrugsfälle aufzudecken. Kritiker befürchten hingegen, es gehe der Regierung vor allem darum, möglichst viele Flüchtlinge festzunehmen und abzuschieben. Eine Gruppe, die Flüchtlinge unterstützt, klagte gegen das Vorgehen. Menschen seien ohne Vorankündigung oder Haftbefehl festgenommen worden, so die Kritik. Richter Tunheim erklärte in seiner Verfügung, die zuständige Einwanderungsbehörde USCIS werde nicht davon abgehalten, den Status der betroffenen Flüchtlinge erneut zu überprüfen. Sie müsse dies „aber ohne Festsetzungen oder Festnahmen“ tun.
Nach Treffen in Washington: Nobelpreisträgerin kritisiert „kriminelle" Führung in Venezuela
Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat nach einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio die von den USA gestützte neue Führung in Venezuela scharf kritisiert. Die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez, mit der die Regierung in Washington zusammenarbeitet, sei nicht vertrauenswürdig, sagte Machado vor Journalisten in Washington. "Jeder weiß, worum es bei diesem Regime geht. Wir sprechen hier von Kriminellen."
Auf die Frage eines Journalisten, ob sie bereit wäre, mit Rodríguez in einer Übergangsregierung die Macht zu teilen, antwortete Machado: "Wir arbeiten daran, einen echten Übergang zu ermöglichen. Dies ist kein Übergang nach russischem Vorbild, bei dem die Mafia an der Macht bleibt und letztendlich die Bürger darunter leiden." Sie werde sich weiter für echten Wandel einsetzen – und nicht dafür, dass ein Teil des herrschenden Apparats an der Macht bleibe.
Auf die Frage eines Journalisten, ob sie bereit wäre, mit Rodríguez in einer Übergangsregierung die Macht zu teilen, antwortete Machado: "Wir arbeiten daran, einen echten Übergang zu ermöglichen. Dies ist kein Übergang nach russischem Vorbild, bei dem die Mafia an der Macht bleibt und letztendlich die Bürger darunter leiden." Sie werde sich weiter für echten Wandel einsetzen – und nicht dafür, dass ein Teil des herrschenden Apparats an der Macht bleibe.
„Streets of Minneapolis": Springsteen schreibt Protestlied
US-Rocklegende Bruce Springsteen (76, "Born in the U.S.A.") widmet den Bürgern von Minneapolis eine Protesthymne, in der er die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE auf Geheiß von Präsident Donald Trump verurteilt. In dem Lied "Streets of Minneapolis" prangert Springsteen unter anderem "König Trumps Privatarmee" an, "die auf unseren Rechten herumtrampelt", und singt über eine brennende Stadt "unter den Stiefeln der Besatzer", die im Winter gegen "Feuer und Eis (Ice)" kämpfe.
Der Sänger schreibt auf seiner Webseite, dass der Song "den Menschen in Minneapolis, unseren unschuldigen Einwanderer-Nachbarn und in Erinnerung an (die beiden von Einsatzkräften erschossenen US-Bürger) Alex Pretti und Renée Good" gewidmet sei. Er habe das Lied am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht – "als Antwort auf den Staatsterror", von dem die Stadt im Bundesstaat Minnesota heimgesucht werde. Begleitet von "ICE Out"-Rufen ruft Springsteen in dem Song dazu auf, "für dieses Land und den Fremden in unserer Mitte aufzustehen".
Der Sänger schreibt auf seiner Webseite, dass der Song "den Menschen in Minneapolis, unseren unschuldigen Einwanderer-Nachbarn und in Erinnerung an (die beiden von Einsatzkräften erschossenen US-Bürger) Alex Pretti und Renée Good" gewidmet sei. Er habe das Lied am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht – "als Antwort auf den Staatsterror", von dem die Stadt im Bundesstaat Minnesota heimgesucht werde. Begleitet von "ICE Out"-Rufen ruft Springsteen in dem Song dazu auf, "für dieses Land und den Fremden in unserer Mitte aufzustehen".
Streit um ICE-Masken: US-Demokraten drohen mit Regierungsstillstand
Die US-Demokraten fordern, dass Mitarbeiter der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE bei Einsätzen keine Gesichtsmasken mehr tragen dürfen. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, machte dies am Mittwoch zu einer zentralen Bedingung, um einen im Zuge des Haushaltsstreits drohenden Regierungsstillstand ab dem Wochenende abzuwenden. Das von den Demokraten geforderte Masken-Verbot ist Teil eines Pakets von Auflagen für ICE. Dazu gehören auch die Einführung von Körperkameras und die Übernahme der gleichen Regeln zur Gewaltanwendung, wie sie für die örtliche Polizei gelten. Schumer bezeichnete das Vorgehen der Behörde als staatlich gebilligtes Gangstertum, das aufhören müsse.
Ohne eine Einigung über die ICE-Finanzierung bis zur Frist am Samstag müssten weite Teile der Bundesbehörden ihre Arbeit einstellen, da das Budget Teil eines größeren Gesetzespakets ist, das auch das Verteidigungs- und das Verkehrsministerium umfasst.
Eine erste entscheidende Abstimmung im Senat ist für Donnerstag angesetzt. Sollte das Paket blockiert werden, wollen die Demokraten versuchen, die Finanzierung für das Heimatschutzministerium per Änderungsantrag abzutrennen. Dies würde es ermöglichen, die unstrittigen Budgets rasch zu verabschieden und sich anschließend auf einen Kompromiss für die Einwanderungsbehörden zu konzentrieren.
Razzia in Georgia: FBI sucht Belege für Trumps widerlegte Thesen zu Wahlbetrug 2020
Die Bundespolizei FBI hat erstmals nach Belegen für die von US-Präsident Donald Trump seit Jahren erhobene und widerlegte Behauptung gesucht, ihm sei 2020 der Wahlsieg gegen den demokratischen Konkurrenten Joe Biden gestohlen worden. Im Bundesstaat Georgia durchsuchten Ermittler Räumlichkeiten der Wahlbehörde in Fulton County nahe Atlanta, teilte das FBI mit. Einem Insider zufolge zielte der Einsatz darauf ab, Computer und Stimmzettel zu beschlagnahmen. Die Bezirksverwaltung bestätigte, dass sich der richterliche Durchsuchungsbeschluss auf Unterlagen im Zusammenhang mit den Wahlen 2020 bezog.
Georgia und insbesondere der demokratisch geprägte Bezirk Fulton County standen im Zentrum von Trumps Versuchen, seine Niederlage gegen Joe Biden im Jahr 2020 zu kippen. Bekannt wurde vor allem sein Telefonat mit der dortigen Wahlleitung, in dem er forderte, genügend Stimmen für ihn zu "finden". Mehrere Überprüfungen und eine händische Neuauszählung bestätigten damals Bidens knappen Sieg. Bis heute sind keine belastbaren Belege für umfangreiche Wahlfälschungen bekannt.
Kritiker sehen in dem aktuellen Vorgehen ein Muster politischer Vergeltung durch die zweite Trump-Regierung. Unter der Ägide von Justizministerin Pam Bondi und dem von Trump ernannten FBI-Direktor Kash Patel gerieten im vergangenen Jahr zahlreiche Gegner des Präsidenten ins Visier der Justiz.
Mitarbeiter der Grenzschutzbehörde nach tödlichen Schüssen beurlaubt
Zwei Männer der US-Grenzschutzbehörde CBP, die die tödlichen Schüsse auf den Krankenpfleger Alex Pretti in Minnesota abgegeben haben sollen, sind nach US-Medienberichten disziplinarisch belangt worden. Sie werden fürs Erste beurlaubt, berichtet die New York Times unter Berufung auf Informationen der Heimatschutzbehörde. Der Tod des 37 Jahre alten Intensivpflegers löste landesweit Empörung aus. Es war der zweite tödliche Zwischenfall im Bundesstaat Minnesota in diesem Monat.
Die Disziplinarmaßnahme gilt als Folge des vorläufigen Untersuchungsberichts, den die Grenzschutzbehörde CBP per E-Mail an Mitglieder des US-Parlaments geschickt hat. Laut US-Medien ist darin keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Der Bericht setzt die Trump-Regierung unter Druck. Kritik an Heimatschutzministerin Kristi Noem kommt auch aus den Reihen der Republikaner.
Noem hatte kurz nach dem Vorfall am Samstag von legitimer Selbstverteidigung der Einsatzkräfte gesprochen, weil Pretti mit einer Waffe herumgefuchtelt und die Beamten so in eine bedrohliche Lage gebracht habe. Videos der Szene decken sich jedoch nicht mit dieser Darstellung, die auch in dem Untersuchungsbericht - der sich unter anderem auf die Auswertung von Körperkameras der Beamten stützt - keine Erwähnung mehr findet. Darin wird laut Medien zudem erklärt, dass zunächst ein Grenzschutzbeamter der Border Patrol und dann ein zweiter Beamter auf Pretti geschossen hätte.
Rubio: Prozess für Lösung im Grönland-Konflikt beginnt
Dänemark, Grönland und die USA leiten nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio heute einen Prozess ein, der zu einer Einigung im Grönland-Konflikt beitragen soll. Vertreter der Länder träfen sich auf technischer Ebene, sagte der Republikaner vor einem Ausschuss des US-Kongresses. Details zu den Teilnehmern oder dem Ort nannte er nicht. Nach Rubios Worten soll der Prozess so gestaltet werden, dass es nicht bei jedem Gespräch zu einem „Medienzirkus“ kommt. Davon erhoffe man sich mehr Flexibilität, um ein positives Ergebnis zu erreichen.
Die Botschaft von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass er im Grönland-Konflikt doch keine gewaltsame Lösung anstrebe, bezeichnete Rubio als „bemerkenswert“ und „wichtig“. Zur Deeskalation hatte vergangene Woche auch beigetragen, dass Trump seine Drohung mit Strafzöllen gegen Dänemark, Deutschland und andere europäische Länder zurücknahm. Er begründete das damit, dass während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.
Nach dieser Kehrtwende gab es bereits in der vergangenen Woche ein Treffen von Vertretern Dänemarks, Grönlands und der USA in Washington. Dabei sei ein Plan für das weitere Vorgehen der dänisch-grönländisch-amerikanischen Arbeitsgruppe entwickelt worden, sagte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen laut der Nachrichtenagentur Ritzau.
Amelie Schmidt
Iran weist Trumps-Forderung „Keine Atomwaffen“ zurück
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. Am Montag waren bereits der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und begleitende Kriegsschiffe im Nahen Osten eingetroffen. Auf der Plattform Truth Social droht der Präsident Iran mit einem militärischen Eingreifen wie bei Venezuela. Er fordert: „Hoffentlich wird Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und ein faires und gerechtes Abkommen aushandeln – Keine Atomwaffen –, das für alle Parteien gut ist.“
Irans Atomchef Mohamed Eslami sagte laut iranischer Nachrichtenagentur Isna, Iran habe wie die USA das Recht, eine fortgeschrittene Nukleartechnologie zu nutzen. „Wir lehnen daher die amerikanischen Forderungen nach jeglichen Beschränkungen unseres Atomprogramms ab“. Irans Außenminister Abbas Araghtschi wies Trumps Äußerungen eine diplomatische Lösung finden zu wollen ebenfalls zurück: „Diplomatie und gleichzeitig militärische Drohungen sind weder effektiv noch nützlich (…). Wenn die USA Verhandlungen führen wollen, müssen sie Drohungen und unlogische Forderungen beiseitelegen.“
Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes in Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen.
