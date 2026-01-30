US-Regierung will Taktik bei Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE ändern

Nach wochenlangen Protesten und dem Tod zweier US-Bürger bei ​einem umstrittenen Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis will die US-Regierung ihr Vorgehen ändern. Die Bundesbeschäftigten würden sich künftig auf "gezielte, strategische Einsätze" konzentrieren, sagte der neue Einsatzleiter, Tom Homan, in Minneapolis. Zudem kündigte er an, die 3000 in die Stadt entsandten Mitarbeiter zu reduzieren.



Der Schritt deutet auf eine Deeskalation seitens der Regierung von Präsident Donald Trump ‌hin, die nach den tödlichen Schüssen durch ICE-Mitarbeiter unter massivem politischem Druck steht. Ein internes Memo der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE bestätigt den Kurswechsel. Demnach sollen sich die Einsätze nur noch gegen Einwanderer mit Vorstrafen ‌richten. Dies ist eine Abkehr von früheren Taktiken, bei denen Menschen willkürlich auf der Straße angehalten und zur Vorlage von Aufenthaltsdokumenten aufgefordert wurden.



Homans Ankündigungen stehen jedoch im Kontrast zu Äußerungen von Trump und Justizministerin Pam Bondi vom Vortag. Trump hatte dem Bürgermeister von Minneapolis, dem Demokraten Jacob Frey, vorgeworfen, er „spiele ​mit dem Feuer", weil er eine ‍Kooperation der Stadt bei der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze verweigert. Bondi ‌erklärte, nichts werde die Bundesbehörden von weiteren Festnahmen abhalten.



Ein Bundesrichter in Minneapolis hatte der ICE-Behörde am Mittwoch vorgeworfen, das Gesetz zu missachten, indem sie Dutzende Gerichtsbeschlüsse ignoriere. "Diese Liste sollte jeden nachdenklich machen – ungeachtet seiner politischen Überzeugung –, dem die Rechtsstaatlichkeit am Herzen liegt", schrieb Richter Patrick Schiltz in seiner Entscheidung. ICE habe allein im Januar 2025 wahrscheinlich mehr Gerichtsbeschlüsse verletzt als manche Bundesbehörden in ihrer gesamten Existenz.



Die US-Regierung hatte vor Wochen Tausende Bundesbeschäftigte in die Stadt Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota geschickt. Die Einsätze sind Teil der rigorosen Abschiebepolitik Trumps. In Minneapolis stieß das Vorgehen auf starken Widerstand - nach den tödlichen Schüssen auf die beiden US-Bürger Renée Good und Alex Pretti durch Bundesbeamte weiteten sich die Proteste landesweit aus.