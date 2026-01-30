Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Shutdown abgewendet: Trump bestätigt Einigung im US-Haushaltsstreit
Rubio droht Iran mit Präventivschlag
Trump warnt Iran: Zeit für Atomdeal läuft ab – bereit für schwere militärische Schläge
Nach Treffen in Washington: Nobelpreisträgerin kritisiert „kriminelle" Führung in Venezuela
Streit um ICE-Masken: US-Demokraten drohen mit Regierungsstillstand
Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden
Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden. Das teilte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mit. Der US-Senat muss Trumps Kandidaten noch als künftigen Leiter der Federal Reserve bestätigen.
Für den derzeit an der US-Eliteuniversität Stanford tätigen Warsh wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, denn er saß bereits von 2006 bis 2011 im Board der US-Notenbank. In diese Zeit fielen die globale Finanzkrise und die dadurch ausgelösten Erschütterungen, die die Arbeitslosenzahlen hochtrieben. Anders als damals geht es der US-Wirtschaft heute vergleichsweise gut. Doch die auch wegen der Folgen der Zollpolitik Trumps weiter hartnäckig erhöhte Inflation und ein merklich abgekühlter Arbeitsmarkt stellen die Fed vor neue Herausforderungen, während sie von Trump immer wieder zu Zinssenkungen gedrängt wird.
Der 55-jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Dieser liefert sich eine Art Privatfehde mit dem von ihm als unfähig kritisierten Notenbankchef Powell, der die unabhängige Fed noch bis Mai führt. Powell ist ins Visier der US-Justiz geraten und hat die Ermittlungen als Vorwand bezeichnet, ihn zinspolitisch unter Druck zu setzen.
I am pleased to announce that I am nominating Kevin Warsh to be the CHAIRMAN OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM. Kevin currently serves as the Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economics at the Hoover Institution, and Lecturer at the Stanford Graduate School of Business. He is a Partner of Stanley Druckenmiller at Duquesne Family Office LLC. Kevin received his A.B. from Stanford University, and J.D. from Harvard Law School. He has conducted extensive research in the field of Economics and Finance. Kevin issued an Independent Report to the Bank of England proposing reforms in the conduct of Monetary Policy in the United Kingdom. Parliament adopted the Report's recommendations. Kevin Warsh became the youngest Fed Governor, ever, at 35, and served as a Member of the Board of Governors of the Federal Reserve System from 2006 until 2011, as the Federal Reserve's Representative to the Group of Twenty (G-20), and as the Board's Emissary to the Emerging and Advanced Economies in Asia. In addition, he was Administrative Governor, managing and overseeing the Board's operations, personnel, and financial performance. Prior to his appointment to the Board, from 2002 until 2006, Kevin served as Special Assistant to the President for Economic Policy, and Executive Secretary of the White House National Economic Council. Previously, Kevin was a member of the Mergers & Acquisitions Department at Morgan Stanley & Co., in New York, serving as Vice President and Executive Director. I have known Kevin for a long period of time, and have no doubt that he will go down as one of the GREAT Fed Chairmen, maybe the best. On top of everything else, he is “central casting,” and he will never let you down. Congratulations Kevin! PRESIDENT DONALD J. TRUMP
Trump bezeichnet erschossenen Alex Pretti als Unruhestifter
US-Präsident Donald Trump hat den in Minneapolis von Grenzschutz-Mitarbeiter erschossenen US-Bürger Alex Pretti nach dem Auftauchen eines neuen Videos als Aufwiegler bezeichnet. Auf seiner Onlineplattform Truth Social nannte er den getöteten Krankenpfleger einen „Unruhestifter, und möglicherweise Aufständischen“. Trump verwies auf ein Video, das Pretti Tage vor seinem Tod bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit ICE-Mitarbeitern zeigen soll. Die Aufnahmen stammen aus dem Portal „The News Movement“. Pretti solle demnach den „sehr ruhigen und beherrschten ICE-Beamten“ angeschrien, ihm ins Gesicht gespuckt und dann heftig „gegen ein neues und sehr teures Regierungsfahrzeug“ getreten haben, schreibt Trump. Dabei soll auch das Rücklicht des Wagens zerbrochen sein. Prettis öffentliches Ansehen sei nun „stark gesunken“, behauptet der Präsident.
Pretti war am vergangenen Samstag bei einem Einsatz von Grenzschutz-Mitarbeitern in Minneapolis erschossen worden. Der Vorfall löste in der Stadt und landesweit Empörung sowie Proteste aus. Der Anwalt der Familie sagte dem Sender CNN, nichts, was Tage zuvor geschehen sei, hätte die Tötung Prettis am 24. Januar rechtfertigen können.
Agitator and, perhaps, insurrectionist, Alex Pretti’s stock has gone way down with the just released video of him screaming and spitting in the face of a very calm and under control ICE Officer, and then crazily kicking in a new and very expensive government vehicle, so hard and violent, in fact, that the taillight broke off in pieces. It was quite a display of abuse and anger, for all to see, crazed and out of control. The ICE Officer was calm and cool, not an easy thing to be under those circumstances! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.
Trump stellt Gespräche mit Iran in Aussicht - und droht gleichzeitig
Donald Trump hat direkte Verhandlungen mit Iran in Aussicht gestellt, während er gleichzeitig weitere Kriegsschiffe in die Region entsendet. „Das habe ich vor, ja", sagte Trump auf die Frage nach möglichen Gesprächen mit Teheran. Gleichzeitig drohte er: „Wir haben eine Menge sehr großer, sehr schlagkräftiger Schiffe, die gerade in Richtung Iran unterwegs sind, und es wäre großartig, wenn wir sie nicht einsetzen müssten."
Pentagon-Chef Pete Hegseth erklärte, das Militär warte auf Trumps Befehle: „Wir sind bereit, alles umzusetzen, was der Präsident vom Kriegsministerium fordert." Trump äußerte sich jedoch nicht zu Details eines möglichen Dialogs oder wer die Verhandlungen führen würde.
In der Zwischenzeit hat Trump eine massive militärische Drohkulisse vor Irans Küste aufgebaut. Bereits am Montag war der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln mit Begleitschiffen im Nahen Osten eingetroffen. Die US-Militärpräsenz in der Region umfasst mehrere Zerstörer, Kampfflugzeuge und weitere Kriegsschiffe. Außenminister Marco Rubio hatte zuvor mit einem Präventivschlag gedroht und erklärt, alle US-Stützpunkte in der Region lägen „innerhalb der Reichweite Tausender iranischer Drohnen sowie ballistischer Kurzstreckenraketen“.
Wegen Steuerveröffentlichungen: Trump verklagt eigene Behörden auf zehn Milliarden Dollar
US-Präsident Donald Trump hat zusammen mit seinen Söhnen Donald Jr. und Eric sowie der Trump Organization eine Klage über mindestens 10 Milliarden Dollar gegen die US-Steuerbehörde IRS und das Finanzministerium eingereicht. Die Klage wurde vor einem Bundesgericht in Miami eingereicht und wirft den Behörden vor, ihre Pflicht zur Geheimhaltung von Trumps Steuererklärungen verletzt zu haben.
Hintergrund ist die Weitergabe von Trumps Steuerdaten durch den ehemaligen Mitarbeiter Charles Littlejohn in den Jahren 2019 und 2020. Littlejohn hatte die Unterlagen an die New York Times weitergegeben. Die veröffentlichte 2020 einen explosiven Bericht, wonach Trump in zehn der vergangenen 15 Jahre keine Bundeseinkommensteuer gezahlt hatte und 2016 sowie 2017 jeweils nur 750 Dollar. Littlejohn bekannte sich 2023 schuldig und wurde 2024 zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Trump droht Kanada mit neuem Strafzoll auf Flugzeug-Importe
US-Präsident Donald Trump weitet seinen Handelskrieg aus: Nach Mexiko und China gerät nun auch Nato-Partner Kanada ins Visier. Trump droht dem Nachbarland Kanada mit einem neuen Strafzoll in Höhe von 50 Prozent für den Import von Flugzeugen. Zudem erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social, sämtlichen Maschinen des kanadischen Flugzeugbauers Bombardier und allen anderen dort hergestellten Jets werde die US-Genehmigung entzogen.
Als Grund für den Entzug und den möglichen Strafzoll nannte Trump den Umgang der kanadischen Behörden mit Gulfstream, einem US-Hersteller von Geschäftsflugzeugen. Kanada habe mehreren Modellen des Bombardier-Konkurrenten keine Betriebsgenehmigungen erteilt und damit im Prinzip deren Verkauf in dem Nachbarland verboten, klagte Trump. Sollte dies nicht „sofort korrigiert“ werden, werde er eine zusätzliche Importgebühr von 50 Prozent verhängen, drohte der Präsident.
UN-Chef zu Minneapolis: Einsatzkräfte müssen sich zurückhalten
Angesichts des teils brutalen Vorgehens Tausender Bundesbeamter im US-Bundesstaat Minnesota hat UN-Generalsekretär António Guterres die Einsatzkräfte zur Zurückhaltung aufgefordert. „Das Recht, zu demonstrieren, sehen wir als essenzielles Recht an“, sagte Guterres vor Journalisten in New York. „Und hier, wie in anderen Teilen der Welt, ist es essenziell, dass die Polizei und andere Einsatzkräfte unverzichtbare Zurückhaltung ausüben, um zu verhindern, dass Demonstranten für ihre Aktivitäten mit dem Leben bezahlen“, betonte er.
Strafzölle gegen Öllieferanten: Trump isoliert Kuba weiter
US-Präsident Donald Trump verschärft seinen Kurs gegen Kuba. Er droht allen Ländern mit Strafzöllen, die Öl an den kommunistisch regierten Inselstaat liefern. Trump unterzeichnete eine Executive Order, die eine „nationale Notlage“ wegen Kubas erklärt und den Handels- und Außenministern die Befugnis gibt, Zölle gegen Öllieferanten zu verhängen. Konkrete Zollsätze oder betroffene Länder wurden zunächst nicht genannt.
Der Schritt richtet sich vor allem gegen Mexiko, das nach dem Ausfall Venezuelas mit 20 000 Barrel täglich zu Kubas wichtigstem Öllieferanten aufgestiegen war. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte erst am Dienstag erklärt, die staatliche Ölgesellschaft Pemex habe ihre Lieferungen an Kuba „vorübergehend pausiert“ - allerdings sei dies eine „souveräne Entscheidung" ohne US-Druck.
Trump begründet das Vorgehen damit, dass Kuba „feindselige Länder, transnationale Terrorgruppen und bösartige Akteure" unterstütze. Außenminister Marco Rubio, dessen Eltern aus Kuba emigrierten, sagte bei einer Anhörung, die USA würden „gerne einen Regierungswechsel in Kuba sehen“. Bereits nach der US-Militärintervention in Venezuela hatte Trump erklärt: „Kein Öl oder Geld mehr für Kuba - null!“
Die Maßnahme ist Teil von Trumps aggressiver Lateinamerika-Politik nach dem Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang Januar. Der kubanische Präsident hatte diesen Monat erklärt, Washington habe keine moralische Autorität, Kuba ein Abkommen aufzuzwingen. Europäische Diplomaten befürchten eine humanitäre Krise auf der bereits von US-Sanktionen geschwächten Insel.
Shutdown abgewendet: Trump bestätigt Einigung im US-Haushaltsstreit
Im US-Haushaltsstreit ist eine vorläufige Einigung erzielt worden, um einen ab Samstag drohenden teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte („Shutdown“) abzuwenden. US-Präsident Donald Trump bestätigte die Vereinbarung am Donnerstag (Ortszeit). „Republikaner und Demokraten im Kongress sind zusammengekommen, um den weitaus größten Teil der Regierung bis September zu finanzieren“, schrieb Trump auf der von ihm gegründeten Plattform Truth Social. Er forderte beide Parteien auf, dafür zu stimmen.
Die Einigung sieht vor, das Budget für das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) abzutrennen und für dieses eine zweiwöchige Überbrückungsfinanzierung zu gewähren. Darin eingeschlossen ist auch die Küstenwache - „diese werden wir ausbauen und neu gestalten wie niemals zuvor“. Dies soll Zeit für Verhandlungen über die Einwanderungspolitik schaffen. Hintergrund ist ein Streit über das Vorgehen der Einwanderungsbehörden, die dem DHS unterstellt sind.
Die Demokraten hatten damit gedroht, das gesamte Gesetzespaket zu blockieren, um Trump zu Zugeständnissen bei seiner strikten Einwanderungspolitik zu zwingen. Auslöser der jüngsten Eskalation war die Erschießung eines US-Bürgers durch Einwanderungsbeamte am vergangenen Wochenende in Minneapolis. Die Demokraten fordern unter anderem ein Ende von verdachtsunabhängigen Kontrollen, ein Verbot von Gesichtsmasken für die Beamten und den Einsatz von Körperkameras. Änderungen müssen auch vom republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus gebilligt werden.
UN-Chef: Welt-Probleme nicht gelöst, wenn ein Land das Sagen hat
UN-Generalsekretär António Guterres hat das geopolitische Verhalten Chinas und der Vereinigten Staaten unter US-Präsident Donald Trump kritisiert. „Die globalen Probleme werden nicht gelöst, wenn eine Macht das Sagen hat. Sie werden auch nicht gelöst, wenn zwei Mächte die Welt in rivalisierende Einflusssphären aufteilen“, sagte der Ende des Jahres aus dem Amt scheidende Guterres bei seiner letzten traditionellen Jahresauftaktpressekonferenz in New York.
Er bestätigte auf Nachfrage, dass er mit der einen Macht die USA und mit den zwei Mächten die USA und China meine. Anstelle dessen müsse die Welt auf „Multipolarität“ setzen - „mit Netzwerken, inklusivem Design und in der Lage (sein), Balance durch Partnerschaften zu erzeugen, Partnerschaften durch Handel, Technologie und internationaler Kooperation“, sagte Guterres.
USA lockern nach Maduro-Sturz Sanktionen gegen Ölindustrie Venezuelas
Die USA haben die Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie gelockert, um die Produktion nach dem Sturz von Präsident Nicolás Maduro wieder anzukurbeln. Das US-Finanzministerium erteilte eine allgemeine Genehmigung für Geschäfte mit der Regierung in Caracas und dem staatlichen Ölkonzern PDVSA. Die Erlaubnis umfasst Transaktionen, die für den Verkauf, Transport und die Raffinierung von venezolanischem Öl notwendig sind.
Damit rücken die USA von ihrem ursprünglichen Plan ab, lediglich Einzelfallgenehmigungen zu erteilen. Die hohe Anzahl individueller Anträge hatte Angaben zufolge zuletzt die Pläne verzögert, die Exporte auszuweiten und Investitionen in das Land zu bringen. Konzerne wie Chevron, Repsol, Eni und Reliance Industries hatten sich in den vergangenen Wochen um Lizenzen bemüht, um die Förderung oder die Ausfuhren aus dem Opec-Land auszuweiten. Sie sind Partner oder Kunden von PDVSA.
Seit dem Sturz Maduros am 3. Januar verfolgt die Regierung von US-Präsident Donald Trump einen ehrgeizigen Wiederaufbauplan für den dortigen Ölsektor im Volumen von 100 Milliarden Dollar. Washington beabsichtigt nach eigenen Angaben, die Ölverkäufe „auf unbestimmte Zeit“ zu verwalten. Bereits im Januar hatten sich die USA und Venezuela auf ein erstes Abkommen über zwei Milliarden Dollar zur Ausfuhr von Rohöl geeinigt.
Trumps Sondergesandter Landry nennt mögliche Eckpunkte für Grönland-Deal
Mehr Sicherheit für die USA, die Nato und Grönland: Das verspricht sich Jeff Landry, Trumps Sondergesandter für Grönland, von einem Abkommen mit Dänemark. In der New York Times beschreibt er, wie ein Deal aussehen könnte. Nach Einschätzung von Landry könnten die Eckpunkte des Abkommens die Option auf neue Stützpunkte und Infrastruktur, mehr operative Freiheit für die USA und ein Raketenabwehrsystem namens Golden Dome auf Grönland sein.
Er könne zwar noch keine Details eines möglichen Grönland-Deals nennen, schreibt Landry, „aber das Abkommen baut auf den Verteidigungsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Dänemark aus den Jahren 1941 und 1951 auf und würde die Sicherheit der USA, der Nato und Grönlands stärken sowie die langjährigen transatlantischen Verteidigungsverpflichtungen bekräftigen.“
Durch das Abkommen von 1951 haben die USA bereits jetzt großen militärischen Spielraum auf der Arktis-Insel. Aktuell betreiben die Vereinigten Staaten aber nur noch eine Militärbasis auf Grönland: die Pituffik Space Base im Nordwesten der Insel. Der Deal könnte den Einsatz fortschrittlicher Raketenabwehrsysteme wie Golden Dome erleichtern und den feindlichen Einfluss Chinas und Russlands zurückdrängen, so Landry weiter. Die geplanten Maßnahmen seien „nicht provokativ, sondern präventiv“. Sie würden sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten und nicht ihre Gegner auf Dauer die Regeln in einer der strategisch wichtigsten Regionen der Welt festlegen.
Zuvor hat sich die Arbeitsgruppe mit US-Beamten zur Lösung des Grönland-Konflikts erstmals getroffen. Nach den Gesprächen war der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen am Vormittag vorsichtig optimistisch. Das Treffen sei in einer „konstruktiven Atmosphäre und konstruktivem Ton“ abgelaufen, so Rasmussen laut dänischer Medien. Es seien neue Treffen geplant, denn, auch das betonte der Däne: „Die Situation ist nicht gelöst.“
US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit der Annexion Grönlands gedroht - im Zweifel auch mit militärischer Gewalt. Dänemark und Grönland hatten sich dem entschieden entgegengestellt. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos hatte Trump dann überraschend erklärt, dass er doch keine gewaltsame Lösung anstrebe. Begründet hatte er das damit, dass während eines Treffens mit Nato-Chef Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland entstanden sei. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der USA, Grönlands und Dänemarks soll nun in Gesprächen auf eine Einigung hinarbeiten.
US-Regierung will Taktik bei Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE ändern
Nach wochenlangen Protesten und dem Tod zweier US-Bürger bei einem umstrittenen Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis will die US-Regierung ihr Vorgehen ändern. Die Bundesbeschäftigten würden sich künftig auf "gezielte, strategische Einsätze" konzentrieren, sagte der neue Einsatzleiter, Tom Homan, in Minneapolis. Zudem kündigte er an, die 3000 in die Stadt entsandten Mitarbeiter zu reduzieren.
Der Schritt deutet auf eine Deeskalation seitens der Regierung von Präsident Donald Trump hin, die nach den tödlichen Schüssen durch ICE-Mitarbeiter unter massivem politischem Druck steht. Ein internes Memo der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE bestätigt den Kurswechsel. Demnach sollen sich die Einsätze nur noch gegen Einwanderer mit Vorstrafen richten. Dies ist eine Abkehr von früheren Taktiken, bei denen Menschen willkürlich auf der Straße angehalten und zur Vorlage von Aufenthaltsdokumenten aufgefordert wurden.
Homans Ankündigungen stehen jedoch im Kontrast zu Äußerungen von Trump und Justizministerin Pam Bondi vom Vortag. Trump hatte dem Bürgermeister von Minneapolis, dem Demokraten Jacob Frey, vorgeworfen, er „spiele mit dem Feuer", weil er eine Kooperation der Stadt bei der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze verweigert. Bondi erklärte, nichts werde die Bundesbehörden von weiteren Festnahmen abhalten.
Ein Bundesrichter in Minneapolis hatte der ICE-Behörde am Mittwoch vorgeworfen, das Gesetz zu missachten, indem sie Dutzende Gerichtsbeschlüsse ignoriere. "Diese Liste sollte jeden nachdenklich machen – ungeachtet seiner politischen Überzeugung –, dem die Rechtsstaatlichkeit am Herzen liegt", schrieb Richter Patrick Schiltz in seiner Entscheidung. ICE habe allein im Januar 2025 wahrscheinlich mehr Gerichtsbeschlüsse verletzt als manche Bundesbehörden in ihrer gesamten Existenz.
Die US-Regierung hatte vor Wochen Tausende Bundesbeschäftigte in die Stadt Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota geschickt. Die Einsätze sind Teil der rigorosen Abschiebepolitik Trumps. In Minneapolis stieß das Vorgehen auf starken Widerstand - nach den tödlichen Schüssen auf die beiden US-Bürger Renée Good und Alex Pretti durch Bundesbeamte weiteten sich die Proteste landesweit aus.
Rubio droht Iran mit Präventivschlag
US-Außenminister Marco Rubio warnt Iran vor möglichen Angriffen auf amerikanische Stützpunkte und schließt einen militärischen Präventivschlag nicht aus. Während einer Senatsanhörung sagte er: „Wenn wir Hinweise darauf haben, dass tatsächlich ein Angriff auf unsere Truppen in der Region bevorsteht, handeln wir zur Verteidigung unseres Personals in der Region.“ Nach Rubios Angaben haben die USA 30 000 bis 40 000 Soldaten auf acht oder neun Einrichtungen in der Region stationiert. Alle diese Einrichtungen lägen innerhalb der Reichweite Tausender iranischer Drohnen sowie ballistischer Kurzstreckenraketen.
Julia Daniel
Trump warnt Iran: Zeit für Atomdeal läuft ab – bereit für schwere militärische Schläge
US-Präsident Donald Trump hat Iran gewarnt, rasch ein Atomabkommen mit den USA zu schließen oder militärische Schläge zu riskieren, die deutlich schwerer ausfallen würden als der von ihm im vergangenen Juni angeordnete Angriff. Mit der Drohung wächst der Druck auf die Führung in Teheran, während die Ölpreise steigen. In einem Beitrag in sozialen Medien erklärte Trump am Mittwoch, die von ihm in die Region entsandte US-Flotte unter Führung des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln sei „bereit, willens und in der Lage, ihren Auftrag bei Bedarf schnell sowie mit Geschwindigkeit und Gewalt zu erfüllen“. „Hoffentlich wird Iran schnell ‘an den Tisch kommen’ und ein faires und ausgewogenes Abkommen aushandeln – KEINE ATOMWAFFEN –, eines, das für alle Seiten gut ist“, schrieb Trump.
Iran erklärte daraufhin, man sei zu einem Dialog auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Interessen bereit, warnte die USA jedoch vor Eskalation. „WENN PROVOZIERT, WIRD ES SICH VERTEIDIGEN UND WIE NIE ZUVOR ANTWORTEN“, teilte die iranische Mission bei den Vereinten Nationen in einem Beitrag auf X mit. Außenminister Abbas Araghchi führte demnach eine Reihe von Telefonaten mit hochrangigen regionalen Vertretern, um die eskalierende Lage zu erörtern.
Trump hat Iran wiederholt vor einem weiteren US-Angriff gewarnt. Zuletzt waren diese Drohungen jedoch eher mit Teherans tödlichem Vorgehen gegen Proteste als mit dessen Atomaktivitäten verknüpft. Der US-Präsident hatte zuvor erklärt, Irans Atomprogramm sei bei den Angriffen im vergangenen Juni auf drei Anlagen im Land „ausgelöscht“ worden.
US-Außenminister Marco Rubio sagte am Mittwoch in einer Anhörung vor Abgeordneten, der Aufbau amerikanischer Streitkräfte in der Region sei angesichts der Bedrohung durch iranische Drohnen und Kurzstreckenraketen für die Zehntausenden dort stationierten US-Soldaten „weise und umsichtig“. „
US-Gericht verbietet Festnahme anerkannter Flüchtlinge in Minnesota
Ein US-Bundesrichter in Minnesota untersagt Einsatzkräften des Bundes bei ihrem verschärften Vorgehen gegen Migranten vorerst, bereits anerkannte Flüchtlinge festzunehmen. Diejenigen, die bereits in Haft seien, müssten sofort freigelassen werden, erklärte Richter John Tunheim in einer einstweiligen Verfügung.
„Flüchtlinge haben ein Recht, in den Vereinigten Staaten zu sein, ein Recht, zu arbeiten, ein Recht, friedlich zu leben – und insbesondere ein Recht, nicht dem Terror ausgesetzt zu sein, in ihrem Zuhause oder auf dem Weg zu Gottesdiensten oder zum Supermarkt ohne Haftbefehle oder spezifische Gründe festgehalten oder festgenommen zu werden“, erklärte der Richter. Die Betroffenen seien vor ihrer Anerkennung als Flüchtlinge in den USA bereits „sorgfältig und gründlich“ überprüft worden.
Falls Flüchtlinge bereits aus Minnesota abgeschoben worden seien, müssten sie binnen fünf Tagen zurückgebracht werden, verfügte der Richter. Zur Beurteilung des Falls in der Sache wurde eine Anhörung für den 19. Februar angesetzt.
US-Präsident Donald Trumps Regierung will den Status von etwa 5600 anerkannten Flüchtlingen im Bundesstaat Minnesota, die noch keine permanente Aufenthaltsgenehmigung haben, erneut überprüfen. Nach offizieller Lesart geht es dabei darum, Betrugsfälle aufzudecken. Kritiker befürchten hingegen, es gehe der Regierung vor allem darum, möglichst viele Flüchtlinge festzunehmen und abzuschieben. Eine Gruppe, die Flüchtlinge unterstützt, klagte gegen das Vorgehen. Menschen seien ohne Vorankündigung oder Haftbefehl festgenommen worden, so die Kritik. Richter Tunheim erklärte in seiner Verfügung, die zuständige Einwanderungsbehörde USCIS werde nicht davon abgehalten, den Status der betroffenen Flüchtlinge erneut zu überprüfen. Sie müsse dies „aber ohne Festsetzungen oder Festnahmen“ tun.
