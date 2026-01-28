Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump spricht von „bedauerlichem Vorfall“
Bericht: Zwei Beamte feuerten Schüsse auf Alex Pretti in Minneapolis ab
Trump stellt sich hinter Heimatschutzministerin Kristi Noem – „Wir werden ein bisschen deeskalieren“
ICE-Mitarbeiter sollen Vance und Rubio bei Olympischen Spielen in Italien schützen
"Wo ist die Pistole?": Neue Videos zeigen, wie chaotisch die Grenzschutzbeamten agiert haben
Katja Guttmann
Rubio: Prozess für Lösung im Grönland-Konflikt beginnt
Dänemark, Grönland und die USA leiten nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio heute einen Prozess ein, der zu einer Einigung im Grönland-Konflikt beitragen soll. Vertreter der Länder träfen sich auf technischer Ebene, sagte der Republikaner vor einem Ausschuss des US-Kongresses. Details zu den Teilnehmern oder dem Ort nannte er nicht. Nach Rubios Worten soll der Prozess so gestaltet werden, dass es nicht bei jedem Gespräch zu einem „Medienzirkus“ kommt. Davon erhoffe man sich mehr Flexibilität, um ein positives Ergebnis zu erreichen.
Die Botschaft von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass er im Grönland-Konflikt doch keine gewaltsame Lösung anstrebe, bezeichnete Rubio als „bemerkenswert“ und „wichtig“. Zur Deeskalation hatte vergangene Woche auch beigetragen, dass Trump seine Drohung mit Strafzöllen gegen Dänemark, Deutschland und andere europäische Länder zurücknahm. Er begründete das damit, dass während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.
Nach dieser Kehrtwende gab es bereits in der vergangenen Woche ein Treffen von Vertretern Dänemarks, Grönlands und der USA in Washington. Dabei sei ein Plan für das weitere Vorgehen der dänisch-grönländisch-amerikanischen Arbeitsgruppe entwickelt worden, sagte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen laut der Nachrichtenagentur Ritzau.
Amelie Schmidt
Iran weist Trumps-Forderung „Keine Atomwaffen“ zurück
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. Am Montag waren bereits der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und begleitende Kriegsschiffe im Nahen Osten eingetroffen. Auf der Plattform Truth Social droht der Präsident Iran mit einem militärischen Eingreifen wie bei Venezuela. Er fordert: „Hoffentlich wird Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und ein faires und gerechtes Abkommen aushandeln – Keine Atomwaffen –, das für alle Parteien gut ist.“
Irans Atomchef Mohamed Eslami sagte laut iranischer Nachrichtenagentur Isna, Iran habe wie die USA das Recht, eine fortgeschrittene Nukleartechnologie zu nutzen. „Wir lehnen daher die amerikanischen Forderungen nach jeglichen Beschränkungen unseres Atomprogramms ab“. Irans Außenminister Abbas Araghtschi wies Trumps Äußerungen eine diplomatische Lösung finden zu wollen ebenfalls zurück: „Diplomatie und gleichzeitig militärische Drohungen sind weder effektiv noch nützlich (…). Wenn die USA Verhandlungen führen wollen, müssen sie Drohungen und unlogische Forderungen beiseitelegen.“
Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes in Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen.
Julia Daniel
Venezuelas Präsidentin: Rechne mit Lockerung von US-Sanktionen
Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez rechnet nach eigenen Angaben mit einer Lockerung der US-Sanktionen. Freigegebene Gelder sollten zur Verbesserung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Gasförderung und des Stromnetzes verwendet werden, sagte Rodríguez laut der staatlichen Nachrichtenagentur AVN. Zugleich kündigte Rodríguez die Einrichtung eines Mechanismus an, mit dem eine transparente Verwendung der Gelder sichergestellt werden solle.
Die USA hatten das südamerikanische Land erstmals 2005 mit Sanktionen belegt. Die Sanktionen wurden mehrfach verschärft, unter anderem wurden Vermögenswerte der Regierung in den USA eingefroren. Auch infolge der Sanktionen leidet das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise. Laut dem unabhängigen venezolanischen Finanzobservatorium lebten 2024 rund 86 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die venezolanische Regierung unterhält enge wirtschaftliche Beziehungen unter anderem mit Kuba, Russland und Iran.
Julia Daniel
Trump spricht von „bedauerlichem Vorfall“
Nach der Veröffentlichung des ersten offiziellen Berichts der Sicherheitsbehörden zum Fall des in Minneapolis erschossenen Alex Pretti rücken einige Hardliner der Trump-Regierung von ihren anfänglich schweren Vorwürfen gegen den Getöteten ab. In dem vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP per E-Mail an Mitglieder des US-Parlaments schickte, ist laut US-Medien keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Dies war ein Kernelement der frühen Deutung des Vorfalls als Akt der Notwehr durch die Regierung.
Trump sagte nun, dass Pretti aus seiner Sicht keine Waffe hätte tragen sollen. „Er hatte eine Waffe. Das gefällt mir nicht.“ Zudem habe er zwei vollgeladene Magazine bei sich gehabt. Zugleich sprach Trump, dessen Republikaner sich traditionell für das Recht auf freien Waffenbesitz einsetzen, von einem „bedauerlichen Vorfall“. Nach Polizeiangaben war Pretti zum Tragen einer Schusswaffe berechtigt. Zum Einsatz der Bundesbeamten sagte Trump auch, keiner wisse, wann sie die Waffe Prettis gesehen hätten. Das ist eine bemerkenswerte Aussage, auch mit Blick auf die frühe Festlegung von Regierungsvertretern zum Tatverlauf.
Besonders bemerkenswert ist eine neue Aussage von Trumps Vizestabschef Stephen Miller, der Pretti ursprünglich als „inländischen Terroristen“ bezeichnet und ihm faktisch die Schuld an seinem eigenen Tod gegeben hatte. CNN berichtete nun, dass der rechte Hardliner Miller dem TV-Sender jetzt eine Stellungnahme ganz anderer Tonalität übermittelt habe. Demnach werde derzeit untersucht, warum sich die Beamten vor den Schüssen möglicherweise nicht an die vorgeschriebenen Protokolle für ihren Einsatz gehalten hätten.
Dimitri Taube
US-Abgeordnete Omar bei Auftritt in Minneapolis angegriffen
Die demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar ist bei einem Auftritt in Minneapolis von einem Mann aus dem Publikum angegriffen worden. Omar forderte angesichts des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte des Bundes in der Stadt gerade den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem, als der unbekannte Täter plötzlich aufstand, auf sie zu ging und sie mit einer nicht zu erkennenden Substanz anspritzte.
Videos des Vorfalls zeigen, wie der Angreifer eine Flüssigkeit auf Omar spritzt und sie beschimpft. Sicherheitskräfte überwältigen den Mann, bringen ihn zu Boden und führen ihn dann aus dem Raum. In den wenigen Sekunden, bevor ein Personenschützer eingreift, schien der Mann nicht zu versuchen, sich auf die unmittelbar vor ihm am Podium stehende Abgeordnete zu stürzen oder sie weiter tätlich anzugreifen.
Omar setzte ihren Auftritt danach fort. Man dürfe Angreifern nicht das letzte Wort überlassen, sagte die 43-Jährige. Menschen wie der Täter verstünden nicht, dass der Bundesstaat Minnesota und seine Bürgerinnen und Bürger stark und widerstandsfähig seien. „Wir bleiben widerstandsfähig, was auch immer sie vielleicht auf uns schleudern“, sagte Omar unter Jubel und Applaus der Anwesenden. „Ich werde meine Rede zu Ende führen.“
Auf der Plattform X schrieb sie später noch, ihr gehe es gut. Ein „kleiner Unruhestifter“ werde sie nicht einschüchtern und davon abhalten, ihre Arbeit zu machen. Omar dankte den Bürgern ihres Wahlkreises, die zu ihr hielten. Ihr Büro erklärte, der Angreifer habe eine Spritze benutzt, um sie mit einer unbekannten Substanz anzuspritzen. Er sei festgenommen worden.
Omar ist eine prominente Kritikerin des US-Präsidenten. Donald Trump greift die schwarze Abgeordnete immer wieder heftigst an. Mit Blick auf ihre somalischen Wurzeln hat er der US-Bürgerin schon häufiger nahegelegt, sie solle nach Somalia „zurückgehen“. Bisweilen bezeichnete er die linke Abgeordnete auch als „garstig“ oder machte sich über das Kopftuch der Muslimin lustig.
Ilhan Omar wird bei einer Rede attackiert. Foto: Octavio Jones/AFP
Julia Daniel
Mexiko stoppt offenbar Öllieferungen nach Kuba
Mexiko beugt sich offenbar dem Druck von US-Präsident Donald Trump und schränkt die Öllieferungen nach Kuba ein. Präsidentin Claudia Sheinbaum bestätigte am Dienstag indirekt einen Medienbericht, demzufolge die Lieferungen an die kommunistisch regierte Karibikinsel ausgesetzt wurden. Der Frage, ob Öllieferungen zurückgehalten würden, wich sie aus und sagte lediglich: "Es ist eine souveräne Entscheidung, und sie wird in dem Moment getroffen, in dem es notwendig ist." In Washington erklärte Trump, "Kuba wird bald fallen", und verwies darauf, dass die Öllieferungen aus Venezuela bereits eingestellt worden seien.
Ob die Exporte wieder aufgenommen würden, ließ Sheinbaum offen und erklärte lediglich, das werde mitgeteilt werden. Sheinbaum betonte, die Entscheidungen des staatlichen Ölkonzerns Pemex stützten sich auf Verträge oder seien humanitärer Natur. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vergangene Woche gemeldet, dass die mexikanische Regierung einen Stopp der Öllieferungen nach Kuba prüfe. Hintergrund seien Befürchtungen, Mexiko könnte wegen der Unterstützung Kubas ins Visier der USA geraten.
Trump hatte nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte am 3. Januar angekündigt, den Öl- und Geldfluss von Venezuela nach Kuba zu unterbinden. Venezuela, einst wichtigster Versorger der Insel, hat Schifffahrtsdaten zufolge seit etwa einem Monat kein Öl mehr geliefert. Damit kommt Mexiko eine Schlüsselrolle zu: Pemex exportierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 rund 19 200 Barrel (je 159 Liter) Rohöl und Ölprodukte pro Tag nach Kuba.
Viktoria Spinrad
Von ICE festgesetzter Fünfjähriger soll nicht abgeschoben werden
Ein Bundesrichter hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die die Trump-Regierung daran hindert, den Fünfjährigen auszuweisen, der letzte Woche von den Einwanderungsbehörden in Minnesota festgenommen worden war. Das berichten mehrere US-Medien. Damit soll dieser weder aus dem Gerichtsbezirk West-Texas verlegt noch aus den USA abgeschoben werden können.
Liam Conejo Ramos war zusammen mit seinem Vater festgenommen worden, nachdem die beiden am 20. Januar von Liams Vorschule nach Hause zurückgekehrt waren. Laut der Schulbehörde soll ICE Liam als „Köder“ benutzt haben, um an andere Familienmitglieder zu kommen. ICE erwiderte, der Vater sei geflohen und habe das Kind alleine gelassen.
Sowohl Liam und sein Vater waren von Minnesota nach Texas gebracht worden. Laut der einstweiligen Verfügung befinden sie sich im Dilley Immigration Processing Center - einer Einrichtung speziell für Familien mit Kindern. Die Verfügung vom Dienstag verhindert, dass sie bis zu einer weiteren Anweisung des Gerichts aus dem Gerichtsbezirk West-Texas entfernt oder dorthin verlegt werden.
Der Vater ist Immigrant aus Ecuador. Laut Medienberichten hat die Familie einen aktiven Asylantrag laufen und ist über einen autorisierten Grenzübergang eingereist. Die Verfügung gilt für die Dauer des Asylverfahrens. Laut der New York Times ist Liam einer von vier Schülern aus demselben Schulbezirk, die von ICE festgenommen wurden.
Der Fall hat die Aufmerksamkeit von Kritikern auf sich gezogen, die der Einwanderungs- und Zollbehörde vorwerfen, Kinder als „Köder” zu benutzen. Das Foto von Liam mit seinem Spider-Man-Rucksack und der blauen Pudelmütze war zum internationalen Symbol für Trumps harte Einwanderungspolitik geworden.
Liam Conejo Ramos. AFP
Viktoria Spinrad
Bericht: Zwei Beamte feuerten Schüsse auf Alex Pretti in Minneapolis ab
Laut einem ersten umfassenden offiziellen Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis haben bei dem Einsatz zwei Bundesbeamte auf ihn gefeuert. Medien wie die New York Times und der Sender CBS berichteten unter Berufung auf eine E-Mail mit dem vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP an Mitglieder des US-Parlaments gesendet habe, dass zunächst ein Grenzschutzbeamter (Border Patrol) und dann ein Beamter der Grenzschutzbehörde CBP auf den Krankenpfleger geschossen hätten.
Der auf Videos festgehaltene Vorfall am Samstagmorgen (Ortszeit) löste nicht nur in der Stadt im nördlichen US-Bundesstaat Minnesota, sondern im ganzen Land Empörung und Proteste aus. Einen wichtigen Moment lässt der Bericht laut den daraus zitierenden Medien jedoch im Unklaren. Demnach ist darin keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe - obwohl die US-Regierung anfangs genau diesen Eindruck erweckt hatte.
Das Heimatschutzministerium hatte nach den Schüssen Fotos einer Waffe veröffentlicht, die Pretti getragen haben soll - und den Fall so geschildert, dass er sich den Beamten mit einer Waffe genähert und eine akute Bedrohung dargestellt habe. Beim Versuch, ihn zu entwaffnen, habe er Widerstand geleistet. Ein Beamter habe aus Angst um sein Leben Verteidigungsschüsse abgegeben, behauptete das Ministerium - obwohl Pretti zu diesem Zeitpunkt, den Videoaufnahmen nach zu urteilen, bereits entwaffnet war.
Viktoria Spinrad
Arizona: Verdächtiger nach Schusswechsel mit Grenzschutz in stabilem Zustand
Der in Arizona von Grenzschützern angeschossene 34-Jährige befindet sich nach einer Operation in stabilem Zustand, wie Sheriff Chris Nanos bei einer Pressekonferenz mitteilte. Der Vorfall zeigt ein anderes Bild als die umstrittenen Einsätze in Minneapolis.
Demnach hatten die Beamten den Mann wegen Verdachts auf Menschenhandel verfolgt. Als sie sein Fahrzeug stoppen wollten, sei er zu Fuß weitergeflohen. Während der Verfolgung soll der 34-Jährige auf den Grenzschützer und einen Hubschrauber der Behörde geschossen haben, wie FBI-Agent Heith Janke erläuterte. Der Beamte erwiderte das Feuer und traf den Verdächtigen.
Laut NBC News war Schlegel bereits wegen Menschenschmuggels vorbestraft und im Dezember aus einer Übergangseinrichtung geflohen, wo er eine 36-monatige Haftstrafe verbüßte. Der Grenzschützer blieb unverletzt. Das FBI Phoenix übernimmt die Ermittlungen.
Viktoria Spinrad
Trump stellt sich hinter Heimatschutzministerin Kristi Noem – „Wir werden ein bisschen deeskalieren“
Die umstrittene Heimatschutzministerin bleibt nach den tödlichen Schüssen der Einwanderungsbehörde auf Alex Pretti weiter im Amt. Das bestätigte US-Präsident Trump in einem Interview mit Fox News. Er vertraue ihr, „die Grenzsituation hat sie toll gelöst“.
Führende Demokraten im Repräsentantenhaus kündigten am Dienstag an, ein Amtsenthebungsverfahren anzustreben, sollte Präsident Trump seine Ministerin nicht entlassen. Die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Lisa Murkowski schlossen sich der Rücktrittsforderung an. "Sie sollte ihren Job los sein", sagte Tillis vor Journalisten. Die Chancen für ein erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren gelten angesichts der republikanischen Mehrheit im Kongress als gering. Für eine Anklage im Repräsentantenhaus ist eine einfache Mehrheit nötig, für eine Verurteilung im Senat jedoch eine Zwei-Drittel-Mehrheit.
Die Ministerin war nach den tödlichen Einsätzen durch Mitarbeiter ihres Ministeriums in die Kritik geraten. Nach dem Abzug von Greg Bovino, den Kommandanten der US-Grenzpolizei, der zum Gesicht der umstrittenen Einwanderungsrazzia in Minneapolis geworden war, waren Spekulationen aufgekommen, dass Trump die Ministerin möglicherweise ebenfalls ersetzen wolle. Eine Amtsenthebungsresolution der Demokraten hatte zusätzlich Druck gegen Noem aufgebaut.
Mit Blick auf das Vorgehen der Einwanderungsbehörde zeigte Trump sich versöhnlicher als sonst. Er sei nach wie vor weitgehend zufrieden mit dem Team, betonte aber auch: „Wir werden ein bisschen deeskalieren.“ Trump betonte, dass die angestrebte Deeskalation keinen „Rückzug“ der Bundesbehörden aus Minnesota darstelle: „Es ist eine kleine Änderung.“ Der nun abgezogene Bovino sei zwar „sehr gut“, aber eben auch ein ziemlich draufgängerischer Typ. Das sei manchmal gut, in Fall von Minneapolis aber vielleicht „nicht so gut“.
Korrekturhinweis: In einer früheren Version des Textes hieß es, Greg Bovino sei abgesetzt worden. Das ist nicht korrekt, der Beamte wurde lediglich aus der Stadt Minneapolis abgezogen. Der Fehler wurde korrigiert.
Juri Auel
Medien: Mensch bei Schusswaffenvorfall mit Grenzschützern verletzt
Bei einem Schusswaffenvorfall, bei dem auch der Grenzschutz involviert gewesen sein soll, ist ein Mensch im US-Bundesstaat Arizona Medienberichten zufolge verletzt worden. Die Person befindet sich in einem kritischen Zustand, wie die Sender NBC News und Fox News unter Berufung auf zuständige Behörden vor Ort berichteten. Das zuständige Pima County Sheriff Department im Süden des Bundesstaates bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Border Patrol – also der Grenzschutz – bei dem Vorfall involviert gewesen sei. Diese Behörde äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.
NBC News berichtete unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr, dass am Dienstagvormittag (Ortszeit) eine Person angeschossen worden sei. Wie genau es zu dem Schusswaffenvorfall gekommen war, war zunächst unklar. Der Mensch sei dann mit einem Hubschrauber in ein regionales Traumazentrum geflogen worden. Die lokale Zeitung Arizona Daily Star berichtete, ein Sprecher des Sheriff-Büros habe bestätigt, dass ein Grenzschutzbeamter und eine verdächtige Person in den Schusswaffenvorfall involviert gewesen seien. Wie genau es dazu gekommen, war zunächst unklar. Das Büro des Sheriffs teilte auf Facebook mit, dass es mit einem Büro der Bundespolizei FBI in der Region sowie mit der Grenzschutzbehörde zusammenarbeite.
Leopold Zaak
ICE-Mitarbeiter sollen Vance und Rubio bei Olympischen Spielen in Italien schützen
Beamte der Einwanderungsbehörde ICE sollen im Auftrag der US-Regierung bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Sicherheit vor Ort mitwirken. Dies berichtete die dpa unter Berufung auf andere Nachrichtenagenturen. Die ICE-Beamten sollen demnach den Sicherheitsdienst des US-Außenministeriums unterstützen und keine Einwanderungskontrollmaßnahmen ausführen, sondern US-Vizepräsident J. D. Vance und Außenminister Marco Rubio schützen. Die beiden wollen am 6. Februar an der Eröffnungsfeier teilnehmen.
Das Internationale Olympische Komitee teilte auf Anfrage mit, dass die Sicherheit bei den Olympischen Spielen in der Verantwortung der Behörden des Gastgeberlandes läge. Die Regierung in Rom versucht, die Rolle der ICE-Mitarbeiter bei den Spielen herunterzuspielen. „Lassen Sie uns das klarstellen: Es ist nicht so, dass sie kommen, um auf der Straße für öffentliche Ordnung zu sorgen. Sie kommen, um in den Einsatzzentralen mitzuarbeiten“, zitierte die italienische Nachrichtenagentur Ansa Außenminister Antonio Tajani. Er kündigte an, der Innenminister werde darüber auch mit dem US-Botschafter in Rom sprechen.
Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, lehnt die Präsenz der ICE-Agenten ab. „Als Bürgermeister von Mailand und als Italiener möchte ich auf keinen Fall, dass diese private Polizeitruppe nach Mailand kommt. Es handelt sich um eine Polizei, die völlig illegal agiert und tötet.“
Leonard Scharfenberg
"Wo ist die Pistole?": Neue Videos zeigen, wie chaotisch die Grenzschutzbeamten agiert haben
Kurz nachdem der 37-jährige Alex Pretti am Samstag mit zehn Schüssen von Grenzschutzbeamten getötet wurde, kniet einer der Männer neben ihm und ruft: "Wo ist die Pistole?". Mehrere Videos, die diese Szene zeigen, sind von Augenzeugen in den sozialen Medien geteilt worden. Sie legen nahe, dass die Beamten, die auf Pretti geschossen haben, offensichtlich verpasst haben müssen, wie ihn ein anderer Grenzschützer bereits kurz zuvor entwaffnet hatte.
Auf den Videos ist außerdem zu sehen, dass der Beamte, der die ersten Schüsse abgibt, sich erst wenige Sekunden zuvor der Situation zuwendet. Pretti ist zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden fixiert und stellt keine sichtbare Gefahr für die Beamten dar.
Die Aufnahmen widersprechen einmal mehr der Darstellung der US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, Pretti habe sich bei dem Versuch, ihn zu entwaffnen, gewehrt.
Die aktualisierte Videoanalyse:
Alex Pretti in Minneapolis von ICE erschossen: Er war unbewaffnet, als er starb
Nach dem Tod von Alex Pretti behauptet das US-amerikanische Heimatschutzministerium, der 37-Jährige sei mit seiner Waffe auf die Beamten zugegangen, bevor diese auf ihn geschossen hätten. Mehrere Videoaufnahmen widersprechen dieser Darstellung.
www.sueddeutsche.de
Viktoria Spinrad
Trump will Zölle für Südkorea auf 25 Prozent erhöhen
US-Präsident Donald Trump will die Zölle für den Import südkoreanischer Produkte, darunter Autos und Medikamente, von 15 auf 25 Prozent des Warenwerts erhöhen. Als Grund nannte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung mit der Regierung in Seoul immer noch nicht vom südkoreanischen Parlament bestätigt worden sei.
Das südkoreanische Präsidentenamt ließ in einer ersten Stellungnahme wissen, dass man über die Einzelheiten der Entscheidung der US-Regierung nicht im Vorhinein informiert worden sei und nun über eine Reaktion beraten werde. Zudem plane Industrieminister Kim Jung-Hwan, in Kürze in die Vereinigten Staaten zu reisen, um die Angelegenheit mit US-Handelsminister Howard Lutnick zu besprechen, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap.
Trump hatte ursprünglich mit Zöllen von 25 Prozent für Waren aus Südkorea gedroht, sich dann aber darauf eingelassen, dass im Juli und Oktober 2025 ein Satz von 15 Prozent festgezurrt wurde. Südkorea kündigte im Herbst auch an, über mehrere Jahre verteilt 350 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Aus dem Land werden unter anderem viele Autos der Marken Kia und Hyundai in die USA geliefert sowie Halbleiter und Elektronik.
Viktoria Spinrad
Trump: Iran möchte einen Deal
Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit Iran sei „im Fluss“, weil die US-Regierung eine große Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem Nachrichtenportal Axios in einem Interview. „Wir haben eine große Armada neben Iran. Größer als (vor der Küste von) Venezuela“, sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schließen wolle. „Sie wollen einen Deal machen. Das weiß ich. Sie haben mehrfach angerufen. Sie wollen reden“, fügte der US-Präsident hinzu.
Eine Flotte von Kriegsschiffen samt dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln ist unterdessen in der Region angekommen, wie das Regionalkommando des US-Militärs Centcom mitteilte. Nähere Angaben zur genauen Position des Schiffsverbunds gab es nicht.
Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes in Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten in der Islamischen Republik zuletzt nicht ausgeschlossen. Nach Informationen von Axios hat er aber noch keine endgültige Entscheidung zum weiteren Vorgehen getroffen.
Trump werde wahrscheinlich diese Woche weitere Konsultationen abhalten und von seinen Sicherheitsberatern zusätzliche militärische Optionen vorgelegt bekommen, zitierte das Nachrichtenportal Quellen, die mit der Situation vertraut seien. Mit dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und den ihn begleitenden Kriegsschiffen erhalte Trump zusätzliche Offensiv- und Defensivmöglichkeiten für den Fall, dass er sich für einen Angriff auf Iran entscheiden sollte, berichtete das Wall Street Journal.
