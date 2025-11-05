Zum Hauptinhalt springen

New York CityVom Hinterbänkler zum Bürgermeister

Der Sieger zeigt sein Ganzkörperlächeln: Zohran Mamdani ist zum Bürgermeister von New York City gewählt worden. (Foto: Yuki Iwamura/AP)

Noch vor einem Jahr war Zohran Mamdani ein Nobody, jetzt soll der selbst ernannte „demokratische Sozialist“ die Welthauptstadt des Kapitalismus regieren. Sein Erfolg stellt die Demokraten vor Fragen – und liefert ihnen eine Erkenntnis.

Von Boris Herrmann, New York

New York ist verloren. Alle zivilisierten Menschen müssen diese Stadt jetzt schleunigst verlassen, bevor es am Broadway aussieht wie in der Altstadt von Havanna. Als ganz durchschnittlicher Millionär wird man hier jedenfalls bald keine Lebensfreude und schon gar keine Aktien mehr haben. Denn jetzt zieht der Kommunist ins Rathaus von New York City ein.

