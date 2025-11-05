New York ist verloren. Alle zivilisierten Menschen müssen diese Stadt jetzt schleunigst verlassen, bevor es am Broadway aussieht wie in der Altstadt von Havanna. Als ganz durchschnittlicher Millionär wird man hier jedenfalls bald keine Lebensfreude und schon gar keine Aktien mehr haben. Denn jetzt zieht der Kommunist ins Rathaus von New York City ein.
New York CityVom Hinterbänkler zum Bürgermeister
Lesezeit: 5 Min.
Noch vor einem Jahr war Zohran Mamdani ein Nobody, jetzt soll der selbst ernannte „demokratische Sozialist“ die Welthauptstadt des Kapitalismus regieren. Sein Erfolg stellt die Demokraten vor Fragen – und liefert ihnen eine Erkenntnis.
Von Boris Herrmann, New York
Bürgermeisterwahl New York:New Yorks Antwort auf Trump
Er ist eigentlich zu jung, zu unerfahren, zu links und für einige auch zu unamerikanisch, um Bürgermeister von New York zu werden. Trotzdem könnte Zohran Mamdani genau das erreichen: vom Nobody zum Superstar.
