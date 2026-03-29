Da sind die selbstgebastelten Riesenschmetterlinge, die den Frühling verkünden: „Das ICE schmilzt.“ Da sind Menschen in Ganzkörper-Pinguinkostümen und wandelnde Freiheitsstatuen. Da ist ein Mann mit angeklebter Elvis-Tolle, der die Ansicht vertritt: „Es gibt nur einen König.“ Ein Stück weiter hinten kommt ein ganzer Kirchenchor anmarschiert, in Dauerschleife singend: „We Shall Overcome!“ Zwei Damen mit Rollator finden: „Trump must go.“ Eine Gruppe junger Swifties hat bereits Ideen für eine Nachfolgelösung: „Taylor for President.“ Und an der Ecke vom Central Park steht der Nikolaus.