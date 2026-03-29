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USAKarneval der Demokratie

Lesezeit: 4 Min.

Uncle Sam hält die Flagge hoch.
Uncle Sam hält die Flagge hoch. Eduardo Munoz/Reuters

Bei den wohl größten Massenprotesten gegen die Trump-Regierung gehen bei über 3000 Veranstaltungen jeweils Tausende auf die Straßen. Folgt nun der große Widerstand?

Von Boris Herrmann, New York

Da sind die selbstgebastelten Riesenschmetterlinge, die den Frühling verkünden: „Das ICE schmilzt.“ Da sind Menschen in Ganzkörper-Pinguinkostümen und wandelnde Freiheitsstatuen. Da ist ein Mann mit angeklebter Elvis-Tolle, der die Ansicht vertritt: „Es gibt nur einen König.“ Ein Stück weiter hinten kommt ein ganzer Kirchenchor anmarschiert, in Dauerschleife singend: „We Shall Overcome!“ Zwei Damen mit Rollator finden: „Trump must go.“  Eine Gruppe junger Swifties hat bereits Ideen für eine Nachfolgelösung: „Taylor for President.“ Und an der Ecke vom Central Park steht der Nikolaus.

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