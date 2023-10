José ist gerade aus Venezuela nach New York gekommen. Vor dem Roosevelt Hotel in Manhattan lässt er sich die Haare schneiden.

Bürgermeister Eric Adams sieht New York nicht mehr in der Lage, Migranten aufzunehmen. Er will sich nun selbst ein Bild davon machen, auf welchem Weg viele Menschen aus Süd- und Mittelamerika in die USA gelangen.