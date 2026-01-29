Ein neu veröffentlichtes Video soll den in Minneapolis erschossenen US-Bürger Alex Pretti bei einer Auseinandersetzung mit Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde einige Tage vor seinem Tod zeigen. Auf Aufnahmen des Portals „The News Movement“ ist zu sehen, wie ein Mann erst in Richtung eines Beamtenautos spuckt und dann zweimal gegen den wegfahrenden SUV der Behörden tritt, sodass ein Rücklicht des Wagens herausfliegt. Ein Beamter bringt ihn zu Boden, weitere Einsatzkräfte kommen hinzu. Umstehende Menschen rufen laut und hupen. Prettis Familie bestätigte dem US-Sender CNN, dass es sich um Pretti handelt. Aus den Aufnahmen geht nicht hervor, was vor dem Vorfall passierte. An Prettis Hosenbund sei auf den Aufnahmen zudem etwas zu sehen, dass einer Waffe ähnle. Steve Schleicher, Anwalt der Familie, sagte CNN: „Nichts, was eine ganze Woche zuvor geschehen war, hätte die Tötung von Alex durch ICE am 24. Januar rechtfertigen können.“