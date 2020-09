Im Atomstreit mit Iran hat die US-Regierung neue Sanktionen gegen das iranische Verteidigungsministerium und andere mit dem Militär verbundene Einheiten angekündigt. Als Warnung an Akteure in aller Welt sagte Außenminister Mike Pompeo am Montag in Washington: "Wenn Sie das Waffenembargo gegen Iran verletzen, riskieren Sie Sanktionen." US-Präsident Donald Trump habe eine entsprechende Verfügung unterzeichnet. Das Vorgehen ist eine Reaktion darauf, dass die USA im UN-Sicherheitsrat mit der Forderung nach einer Verlängerung eines Waffenembargos gegen Iran gescheitert waren. Das Embargo läuft am 18. Oktober aus. In einem umstrittenen Alleingang hatte die US-Regierung am Wochenende erklärt, dass UN-Sanktionen gegen Iran wieder gültig sind, die nach dem Atomabkommen von 2015 ausgesetzt worden waren.