Washington reduziert seinen Beitrag zu den militärischen Kräften, die der Allianz im Ernstfall zur Verfügung stehen. Einen Teil dieser Ausrüstung können die Europäer ersetzen – aber wohl nicht alles.

Die USA wollen den europäischen Nato-Verbündeten künftig im Krisen- oder Kriegsfall weniger Soldaten und militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen. Wie Diplomaten in Brüssel und amerikanische Militärvertreter in Europa mittlerweile erstaunlich offen bestätigen – immerhin geht es um den Kern der Abschreckungsfähigkeit der Allianz –, hat Washington die anderen Nato-Mitgliedsländer darüber informiert, dass der amerikanische Beitrag zum sogenannten Nato Force Model sinken wird. Die Europäer müssen diesen Ausfall also entweder selbst ersetzen – oder im Ernstfall darauf verzichten.