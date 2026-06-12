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NatoWeniger Jets und Schiffe aus den USA – Europa muss sich selbst verteidigen

Lesezeit: 3 Min.

Das Nato Force Model ist eine Art Pool. Jedes Nato-Land stellt dafür Kräfte bereit: Truppen, Flugzeuge, Schiffe und andere Kapazitäten. Im Bild F-35 -Jets der polnischen Luftwaffe.
Das Nato Force Model ist eine Art Pool. Jedes Nato-Land stellt dafür Kräfte bereit: Truppen, Flugzeuge, Schiffe und andere Kapazitäten. Im Bild F-35-Jets der polnischen Luftwaffe. Leszek Szymanski/dpa

Washington reduziert seinen Beitrag zu den militärischen Kräften, die der Allianz im Ernstfall zur Verfügung stehen. Einen Teil dieser Ausrüstung können die Europäer ersetzen – aber wohl nicht alles.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

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Die USA wollen den europäischen Nato-Verbündeten künftig im Krisen- oder Kriegsfall weniger Soldaten und militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen. Wie Diplomaten in Brüssel und amerikanische Militärvertreter in Europa mittlerweile erstaunlich offen bestätigen – immerhin geht es um den Kern der Abschreckungsfähigkeit der Allianz –, hat Washington die anderen Nato-Mitgliedsländer darüber informiert, dass der amerikanische Beitrag zum sogenannten Nato Force Model sinken wird. Die Europäer müssen diesen Ausfall also entweder selbst ersetzen – oder im Ernstfall darauf verzichten.

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