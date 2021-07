Eine der gewieftesten Taktiererinnen in Washington

Pelosi ging vergleichsweise spät in die aktive Politik: Sie wartete zunächst, bis ihre fünf Kinder in weiterführende Schulen eingetreten waren.

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses zeigt Standvermögen. Trotz der Gegenwehr der Republikaner will sie den Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Sturms auf das Kapitol einberufen.

Von Christian Zaschke

Vermutlich vermag niemand aus der Demokratischen Partei die Republikaner so sehr in Rage zu versetzen wie Nancy Pelosi. Klar, auch einige der jungen Parlamentarierinnen vom linken Flügel wie Ilhan Omar oder Alexandria Ocasio-Cortez gehen ihnen schwer auf die Nerven, aber die haben keine unmittelbar spürbare Macht. Pelosi hingegen ist als Sprecherin des Repräsentantenhauses eine zentrale Figur in der US-Politik, und sie kann den Republikanern wehtun, wie sie gerade erneut bewiesen hat.