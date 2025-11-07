Die 85-jährige Demokratin will im kommenden Jahr nicht mehr bei den Zwischenwahlen antreten und wird 2027 als Abgeordnete ausscheiden. US-Präsident Donald Trump freut sich schon, ihre Partei sucht nach neuer Führung.

Am 2. Juni 1987 zog eine aufstrebende Politikerin in das US-Repräsentantenhaus ein, sie war 47 Jahre alt. Es regierte Ronald Reagan, der wie sie aus Kalifornien kam, allerdings aus dem Lager der Republikaner. Fast 40 Jahre später will Nancy Pelosi nun ihre Ära als Abgeordnete beenden. Die Demokratin hat beschlossen, bei den Zwischenwahlen im November 2026 nicht mehr anzutreten, ihren Sitz wird sie Anfang 2027 aufgeben. Im 87. Lebensjahr, jetzt ist sie 85.