USA:Demonstranten verbarrikadieren sich in Uni-Gebäude

Die Hochschulen in den USA ergreifen härtere Maßnahmen gegen die propalästinensischen Proteste, Polizisten haben Hunderte abgeführt, an der Columbia University werden die ersten Studenten suspendiert. Doch die Lage beruhigt sich nicht. Im Gegenteil.

Von Fabian Fellmann, Washington

Es war alles andere als glamourös, was die Medienstars in ihren glitzernden Abendkleidern und dunklen Smokings vor dem Washingtoner Hilton erwartete - aber es war ein eindrucksvolles Beispiel für etwas, das in den USA derzeit passiert. Angereist waren die Promis, um sich an ihrem jährlichen Galadiner im Glanz von Gästen wie Präsident Joe Biden und der Schauspielerin Scarlett Johansson zu sonnen und dabei die Pressefreiheit zu feiern.