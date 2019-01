27. Januar 2019, 18:41 Uhr USA Nach dem Shutdown ist vor dem Shutdown

Der Regierungsstillstand in den USA ist vorerst beendet, doch Präsident Trump beharrt auf einer Grenzmauer zu Mexiko und droht den Demokraten.

Von Hubert Wetzel , Washington

Nachfahren der amerikanischen Ureinwohner demonstrieren im texanischen El Paso gegen den Bau einer Mauer zu Mexiko. (Foto: Paul Ratje/AFP)

Nach seinem überraschenden Einknicken im Haushaltsstreit muss Donald Trump zunächst einmal eine Rebellion im eigenen Lager überstehen. Mehrere prominente rechtskonservative Kommentatoren kritisierten den Präsidenten am Wochenende scharf dafür, dass er den Demokraten nachgegeben und einen Übergangshaushalt unterschrieben hat, in dem kein Geld für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko enthalten ist. "Gute Nachrichten für George Herbert Walker Bush: Seit heute ist er nicht mehr der größte Feigling, der je als Präsident der Vereinigten Staaten gedient hat", twitterte am Freitag die Publizistin Ann Coulter, nur wenige Minuten nachdem Trump die Einigung mit den Demokraten verkündet hatte. Andere rechte Kommentatoren, die Trump in den Tagen zuvor zum Durchhalten ermahnt hatten, äußerten sich ähnlich wütend und enttäuscht.

Es war daher kein Zufall, dass Trump das Wochenende zum Teil damit verbrachte, per Twitter zu beteuern, dass er die Mauer ganz bestimmt bauen werde. Wie er an das dafür nötige Geld gelangen will, ist allerdings so offen wie zuvor.

Die Einigung mit den Demokraten sieht vor, dass eine überparteiliche Arbeitsgruppe von Parlamentariern über Maßnahmen für einen besseren Schutz der US-Südgrenze gegen illegale Einwanderer berät. Dazu hat sie bis zum 15. Februar Zeit. Während dieser Zeit wird der sogenannte Shutdown der Regierung beendet, zu dem der Streit zwischen Trump und den Demokraten über den Mauerbau geführt hatte. Das Abgeordnetenhaus und der Senat verabschiedeten noch in der Nacht auf Samstag Haushaltsgesetze, um jene Ministerien und Behörden zu finanzieren und wieder zu öffnen, die seit Ende Dezember geschlossen waren. Die etwa 800 000 Staatsbediensteten, die in dieser Zeit kein Gehalt bekamen, obwohl viele von ihnen arbeiten mussten, sollen rückwirkend bezahlt werden.

Die Mehrheit der Amerikaner gibt dem Weißen Haus die Schuld am angerichteten Chaos

Ob damit der politische Schaden repariert werden kann, den der Shutdown für Trump angerichtet hat, ist unklar. Seine Anhänger am rechten Rand kritisieren den Präsidenten jetzt, weil er angeblich zu nachgiebig gewesen ist. Die Mehrheit der Amerikaner gibt Trump jedoch Umfragen zufolge die Schuld an dem Chaos und den Problemen, die der Shutdown verursacht hat. Das gipfelte am Freitag darin, dass der New Yorker Flughafen LaGuardia vorübergehend keine Landungen mehr zuließ, weil Fluglotsen fehlten. In den Medien häuften sich zudem die Geschichten über Regierungsangestellte, die um Lebensmittelspenden anstanden oder die Raten für den Hauskredit nicht mehr bedienen konnten, weil sie kein Gehalt bekamen.

Trump hatte offenbar damit gerechnet, dass die Wut der Bürger sich gegen die Demokraten richten würde, weil diese die Mauer so stur ablehnten. Er übersah dabei, dass sein Bauprojekt zwar bei seinen Unterstützern beliebt ist, nicht aber bei der Mehrheit der Amerikaner. Dass der Präsident Hunderttausende Menschen für ein Vorhaben in Geiselhaft nahm, an dem die meisten Bürger zweifeln, blieb nicht ohne Folgen: Trumps Umfragewerte sanken deutlich. Zudem warnten Ökonomen vor dem wirtschaftlichen Schaden, den der Shutdown anrichtete. Und schließlich regte sich Widerstand in Trumps eigener Partei: Moderate republikanische Senatoren ließen erkennen, dass sie bereit gewesen wären, gegen Trump zu meutern.

Unterm Strich bliebt dem Präsidenten am Freitag daher zunächst nur die Kapitulation. Allerdings warnte er vor einem zweiten Shutdown, sollte die Arbeitsgruppe keine befriedigenden Vorschläge zum Grenzschutz machen. Ob den Parlamentariern das gelingt, ist unklar. Die Demokraten sind bereit, einige Milliarden Dollar für den Grenzschutz allgemein zu bewilligen. Die Anführerin der Demokraten im Abgeordnetenhaus, Nancy Pelosi, hat aber klar gemacht, dass ihre Partei einer Mauer unter keinen Umständen zustimmen werde. Trump wiederum braucht etwas, das er als Mauer bezeichnen kann. Das lässt nicht allzu viel Raum für Kompromisse.

Deswegen drohte Trump auch erneut mit einem Alleingang: Im Zweifelsfall werde er einen nationalen Sicherheitsnotstand erklären und die Mauer ohne Zustimmung des Kongresses bauen, sagte der Präsident.