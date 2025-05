Von Peter Burghardt, Washington

Am Mittwoch wurde Elon Musk mal wieder in Washington erwartet, Dinner beim US-Präsidenten. Das wäre bis vor Kurzem kaum der Rede wert gewesen, der Unternehmer war ständig mit Donald Trump zu sehen. Im Weißen Haus oder in Mar-a-Lago, Trumps Residenz in Florida. Im Oval Office und in der Air Force One, manchmal mit seinem Sohn X. Man sah ihn auch bei Kabinettssitzungen, als oberster Sparkommissar der Regierung gehörte der reichste Mensch der Welt ja dazu.