Elon Musk hat Zugang zum Zahlungssystem des US-Finanzministeriums bekommen, in dem sensible Daten von Millionen Menschen hinterlegt sind. Was steckt hinter dem Manöver?

Von Boris Herrmann, New York

Aus aktuellem Anlass lohnt es sich vielleicht, noch einmal an jenen Mann zu erinnern, der vor alldem, was jetzt in Amerika passiert, wieder und wieder gewarnt hatte. Es ist erst zwei Wochen her, seit Joe Biden das Weiße Haus verlassen hat, aber im Sturm der Ereignisse fühlt es sich eher an wie zwei Monate.