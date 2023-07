Die "Moms for Liberty" wettern sehr laut gegen alles, was ihrer Version der Freiheit widerspricht. So sind sie zu einer starken Kraft bei den Republikanern geworden.

Von Fabian Fellmann, Washington

So idyllisch wirkt dieser Sommerabend in der Geburtsstätte der Vereinigten Staaten, dass man sich beinahe täuschen lassen möchte. Kinder schwenken kleine USA-Fähnchen, auf der Bühne stimmt ein Soldatenchor die Hymne "America the Beautiful" an, warm rahmt das Abendlicht die Skyline um die Independence Hall von Philadelphia ein, der Park davor ein großes Festivalgelände in den Wochen vor dem 4. Juli. 247 Jahre ist es her, dass Revolutionäre hier die Unabhängigkeitserklärung und später die Verfassung unterschrieben haben.