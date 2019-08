4. August 2019, 18:36 Uhr USA Mithalten mit China

Kurz nach der Kündigung des INF-Vertrags prangert Washington die Dominanz Pekings im Pazifik an.

Von Stefan Kornelius

Nur wenige Stunden nach dem Auslaufen des INF-Vertrags über das Verbot von landgestützten Mittelstreckenraketen haben die USA ihren Druck auf China erhöht und die Stationierung neuer Raketensysteme im Pazifik in Aussicht gestellt. Der gerade ins Amt eingeführte US-Verteidigungsminister Mark Esper griff auf seiner ersten Auslandsreise nach Australien Amerikas regionalen Rivalen China frontal an und beschuldigte Peking, es destabilisiere mit seiner Rüstungspolitik den Pazifik. "Wir sind der festen Ansicht, dass keine Nation die indopazifische Region dominieren sollte", sagte Esper, dessen Äußerungen in der Region für große Aufmerksamkeit sorgten.

US-Verteidigungsminister Esper kündigt die Stationierung von Raketensystemen in Ostasien an

Außenminister Mike Pompeo flankierte seinen Kabinettskollegen in Sidney und machte mit dem Doppelauftritt deutlich, dass die USA eine deutliche Verschärfung der Konfrontation mit China in Kauf nehmen. Präsident Donald Trump hatte nach dem Auslaufen des INF-Vertrags den Wunsch nach einem neuen Rüstungskontrollabkommen geäußert. Allerdings müsse dann auch China einbezogen sein.

Esper, bisher Staatssekretär für Heeresangelegenheiten und in seiner früheren Karriere Lobbyist des Rüstungskonzerns Raytheon, hatte am 23. Juli sein Amt als Verteidigungsminister angetreten und nun seinen programmatischen Schwerpunkt klargemacht. Gegenüber Journalisten sagte er, er strebe die Stationierung von Raketensystemen "innerhalb von Monaten" in Ostasien an. Später relativierte er seine Äußerungen und sagte, diese Dinge dauerten in der Regel länger als geplant. Esper äußerte sich nicht darüber, welche Nation US-Systeme aufnehmen könnte, und um welche Waffen mit welcher Reichweite es sich handeln würde.

Allerdings wurde mit der scharfen Warnung an China auch deutlich, mit welcher eigentlichen Absicht die USA den INF-Vertrag gekündigt haben. In seinem letzten Bericht zur chinesischen Rüstungsentwicklung stellt das US-Verteidigungsministerium fest, dass Peking in allen Raketenkategorien das Arsenal deutlich vergrößert habe. Der stärkste Anstieg wird dabei bei den Mittelstreckenwaffen verzeichnet, wo die Zahl der Systeme in nur einem Jahr von 30 auf 80 angestiegen sein soll. Das chinesische Kurzstreckenarsenal ist vor allem auf Taiwan gerichtet, die weiter nördlich stationierten Systeme können Japan oder Südkorea erreichen. Die USA und ihre Verbündeten im Pazifik haben keine vergleichbaren Waffen zur Abschreckung. Mit den gerade in den letzten Monaten stark gewachsenen Spannungen im südchinesischen Meer ist in Washington die Sorge vor einer chinesischen Übermacht allgegenwärtig.

Die USA haben vor einem halben Jahr den INF-Vertrag über das Verbot landgestützter Mittelstreckensysteme gekündigt, nachdem Russland seit Jahren bereits ein neues Mittelstreckensystem gebaut, erprobt und stationiert haben soll. Verhandlungen mit Russland zur Verifikation und Kontrolle scheiterten, weshalb die Regierung Trump den Vertrag für nichtig erklärte. US-Politiker hatten immer geklagt, dass der Vertrag lediglich Mittelstreckensysteme aus Russland und den USA verbiete, während China ungehindert aufrüsten könne. Nach der Kündigung sind nun auch die USA in der Lage, bereits entworfene Waffensysteme zu erproben und zu stationieren.

Esper und Pompeo griffen China auf breiter Front an und beschuldigten das Land, es betreibe eine "Raubtier-Wirtschaft", stehle intellektuelles Eigentum, erhöhe die Schuldenabhängigkeit von Staaten und militarisiere neutrale Gebiete wie das südchinesische Meer. Trump hatte am Donnerstag eine Art Waffenstillstand im Handelskonflikt mit China gebrochen und eine Erhöhung von Zöllen in bestimmten Bereichen um zehn Prozent angekündigt.

Am Freitag war bekannt geworden, dass die USA noch in diesem Monat neue Mittelstreckenwaffen testen könnten. Bis Ende des Jahres könnte das Pentagon auch mobile Mittelstreckensysteme testreif entwickelt haben. Unklar ist allerdings, welche Verbündeten der USA sowohl in Europa wie auch in Asien zu einer Stationierung bereit wären.