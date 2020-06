Holt sie nieder, take it down, das ist der Ruf, der jetzt in Mississippi oft zu lesen und zu hören ist. Mississippi ist der einzige Bundesstaat, der in seiner Flagge noch das Symbol der Konföderation führt, die Kriegsflagge der Sklavenhalter-Staaten, die sich von den USA abspalteten: blaues Kreuz auf rotem Grund. Die Flagge weht vor Gerichtsgebäuden und Polizeiwachen, vor Schulen und Bezirksämtern, und was die Menschen in Mississippi darin erkennen, hängt sehr davon ab, mit wem man darüber spricht. Wohl nirgends tobt der Streit über die Symbole der Konföderation, der überall in den USA aufgeflammt ist, so heftig wie hier.