Von ICE festgesetzter Fünfjähriger soll nicht abgeschoben werden

Ein Bundesrichter hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die die Trump-Regierung daran hindert, den 5-Jährigen auszuweisen, der letzte Woche von den Einwanderungsbehörden in Minnesota festgenommen worden war. Das berichten mehrere US-Medien. Damit soll dieser weder aus dem Bezirk West-Texas verlegt noch aus den USA abgeschoben werden können.



Liam Conejo Ramos war zusammen mit seinem Vater festgenommen worden, nachdem die beiden am 20. Januar von Liams Vorschule nach Hause zurückgekehrt waren. Laut der Schulbehörde soll ICE Liam als „Köder“ benutzt haben, um an andere Familienmitglieder zu kommen. ICE erwiderte, der Vater sei geflohen und habe das Kind alleine gelassen.



Sowohl Liam und sein Vater waren von Minnesota nach Texas gebracht worden. Laut der einstweiligen Verfügung befinden sie sich im Dilley Immigration Processing Center - einer Einrichtung speziell für Familien mit Kindern. Die Verfügung vom Dienstag verhindert, dass sie bis zu einer weiteren Anweisung des Gerichts aus dem Bezirk West-Texas entfernt oder dorthin verlegt werden.



Der Vater ist Immigrant aus Ecuador. Laut Medienberichten hat die Familie einen aktiven Asylantrag laufen und ist über einen autorisierten Grenzübergang eingereist. Die Verfügung gilt für die Dauer des Asylverfahrens. Laut der New York Times ist Liam einer von vier Schülern aus demselben Schulbezirk, die von ICE festgenommen wurden.



Der Fall hat die Aufmerksamkeit von Kritikern auf sich gezogen, die der Einwanderungs- und Zollbehörde vorwerfen, Kinder als „Köder” zu benutzen. Das Foto von Liam mit seinem Spider-Man-Rucksack und der blauen Pudelmütze war zum internationalen Symbol für Trumps harte Einwanderungspolitik geworden.