Zum Hauptinhalt springen

USAEine weitere Horrorfolge aus Minnesota

Lesezeit: 2 Min.

Ilhan Omar sagt, sie habe einen Krieg überlebt, „und ich werde definitiv auch Einschüchterungen, oder was auch immer diese Leute mir antun wollen, überleben“.
Ilhan Omar sagt, sie habe einen Krieg überlebt, „und ich werde definitiv auch Einschüchterungen, oder was auch immer diese Leute mir antun wollen, überleben“. (Foto: Brandon Bell/Getty Images via AFP)

Die demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar spricht gerade bei einer Veranstaltung in Minneapolis, da wird sie von einem Mann aus dem Publikum mit Flüssigkeit bespritzt. Der Hass der Trump-Anhänger trifft sie nicht zum ersten Mal.

Von Peter Burghardt

Ilhan Omar hatte an ihrem Rednerpult gerade einen Satz zu Ende gesprochen. „Die Heimatschutzministerin Kristi Noem muss zurücktreten oder sich einem Impeachment stellen“, sagte die Abgeordnete aus Minnesota am Dienstag bei einer Veranstaltung in Minneapolis. Dann stürmte aus dem Publikum ein Mann mit einer Spritze auf sie zu, schrie „Du musst zurücktreten“ und spritzte ihr eine Flüssigkeit entgegen.

Zur SZ-Startseite

MeinungMietmarkt
:Diskriminiert? Humaira Waseem weiß, was zu tun ist

SZ PlusKommentar von Wolfgang Janisch
Portrait undefined Wolfgang Janisch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite