Ilhan Omar hatte an ihrem Rednerpult gerade einen Satz zu Ende gesprochen. „Die Heimatschutzministerin Kristi Noem muss zurücktreten oder sich einem Impeachment stellen“, sagte die Abgeordnete aus Minnesota am Dienstag bei einer Veranstaltung in Minneapolis. Dann stürmte aus dem Publikum ein Mann mit einer Spritze auf sie zu, schrie „Du musst zurücktreten“ und spritzte ihr eine Flüssigkeit entgegen.
USAEine weitere Horrorfolge aus Minnesota
Lesezeit: 2 Min.
Die demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar spricht gerade bei einer Veranstaltung in Minneapolis, da wird sie von einem Mann aus dem Publikum mit Flüssigkeit bespritzt. Der Hass der Trump-Anhänger trifft sie nicht zum ersten Mal.
Von Peter Burghardt
