Polizisten versuchen die Protestierenden auf einer Straße in Brooklyn Center, Minnesota, zurückzudrängen. In der Stadt ist ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz getötet worden.

Seit dem 20. Januar ist der Demokrat Joe Biden neuer US-Präsident - und räumt mit dem Erbe seines Vorgängers Donald Trump auf. Doch noch liegt in den USA einiges im Argen. Schusswaffengesetze, Rassismus und Polizeigewalt etwa werden, unter anderem durch die "Black lives matter"-Bewegung, immer wieder angeprangert. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Montag, 12. April, 10:09 Uhr: In den USA hat ein neuer Fall von Polizeigewalt heftige Proteste ausgelöst. Im Bundesstaat Minnesota kam dabei nach Medienberichten ein 20-jähriger Schwarzer ums Leben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in der Kleinstadt Brooklyn Center am Nordrand von Minneapolis. In Minneapolis läuft derzeit der Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd vor knapp einem Jahr.

Einer Mitteilung der Polizei zufolge hatten die Beamten am Sonntag kurz vor 14 Uhr Ortszeit einen Fahrer wegen eines Verkehrsvergehens gestoppt. Bei der Kontrolle hätten sie festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Als die Polizisten ihn festnehmen wollten, sei der Mann wieder ins Auto gestiegen. Einer der Polizisten habe daraufhin auf ihn geschossen und ihn getroffen. Der Mann sei noch mehrere Blocks weitergefahren, bevor das Auto mit einem anderen Wagen zusammenstieß. Dort sei der Mann verstorben, eine Mitfahrerin wurde verletzt. Der Vorfall werde untersucht. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Identität des Getöteten. Die Strafverfolgungsbehörden erklärten, der Vorfall werde untersucht.

Die Washington Post und andere Medien schrieben, dass es sich um den 20-jährigen Daunte Wright handele. Es sei unklar, ob er bewaffnet gewesen sei. Online kursieren mehrere Foto- und Videoaufnahmen von Wrights Familie, die offenbar nahe dem Tatort entstanden sind. Eine Frau, bei der es sich offenbar um die Mutter des Opfers, Katie Wright, handelt, erklärt, ihr Sohn habe sie während des Vorfalls angerufen. Es habe sich bei dem vermeintlichen Verkehrsvergehen möglicherweise um Lufterfrischer im Auto gehandelt. Wrights Partnerin habe mit im Wagen gesessen und erlebt, wie Wright angeschossen wurde und dann noch versuchte, weiterzufahren. Der Familie zufolge hinterlässt der 20-Jährige ein kleines Kind.

Hunderte Demonstranten versammelten sich Medienberichten zufolge nach dem Vorfall vor einem Polizeirevier. Die Sicherheitskräfte setzten gegen sie Gummigeschosse, Blendgranaten und chemische Reizstoffe ein. Die örtliche Polizei habe später Verstärkung von der Nationalgarde von Minnesota erhalten, die derzeit wegen des Chauvin-Prozesses in Minneapolis stationiert sei.

Der Tatort ist ein Außenbezirk der Stadt Minneapolis. Er ist nur etwa 16 Kilometer entfernt von der Stelle, wo im Mai 2020 der Schwarze George Floyd starb, nachdem ein Polizist minutenlang auf dessen Hals gekniet hatte. Dies hatte landesweit zu Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus geführt und der "Black lives matter"-Bewegung Auftrieb gegeben. Gegen den damaligen Polizisten Derek Chauvin hatte erst vor wenigen Tagen unter starken Sicherheitsvorkehrungen der Gerichtsprozess begonnen. Ihm werden Mord und Totschlag vorgeworfen.

Freitag, 9. April, 18:22 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat mit seinem ersten Haushaltsentwurf einen klaren Bruch mit den Prioritäten seines Vorgängers Donald Trump signalisiert. In der vorgelegten groben Fassung bittet der Demokrat den Kongress, die Ausgaben zum Kampf gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz deutlich zu erhöhen wie auch für Schulprogramme und die medizinische Forschung. Die Gelder für die Grenzmauer zu Mexiko - ein zentrales Projekt von Trump - wurden dagegen gestrichen. Insgesamt ist eine Erhöhung der Ausgaben um gut acht Prozent auf 1,5 Billionen Dollar geplant. Zwei Drittel davon entfallen auf feststehende Ausgaben für die staatlichen Gesundheits- und Rentensysteme.

Der Entwurf enthält mehrere Punkte, die zu Streit im Kongress führen dürften. Insbesondere sollen die Ausgaben für das Militär mit 753 Milliarden Dollar unter Berücksichtigung der Inflation etwa gleich bleiben. Dies dürfte Abgeordneten beider Parteien missfallen: Der linke Flügel von Bidens Demokraten - in den USA als "Progressive" bezeichnet - verlangt Kürzungen bei der Verteidigung, um das Geld an anderer Stelle einsetzen zu können. Die Summe liegt jedoch auch unter den Prognosen, die unter Trump erstellt wurden.

Unter den Republikanern gibt es angesichts der weltpolitischen Lage Forderungen nach einer Erhöhung des Militärbudgets. Die Demokraten verfügen nur über eine kleine Mehrheit im Kongress.

Der vorgestellte Entwurf bildet den Auftakt zu monatelangen Haushaltsverhandlungen, die traditionell im Repräsentantenhaus begonnen werden. In mehreren Punkten sind die Vorschläge von Biden bewusst so gehalten, dass die endgültigen Summen vom Kongress festgelegt werden. Zudem wird einem Regierungsvertreter zufolge zunächst das bereits vorgestellte, zwei Billionen Dollar schwere Infrastrukturprogramm des Präsidenten getrennt behandelt, zu dem auch Änderungen der Steuergesetze gehören. Diese Pakete sollen im späten Frühling in einen neuen, umfangreicheren Entwurf hinzugefügt werden. Das US-Haushaltsjahr beginnt im Oktober.

Freitag, 9. April, 18:08 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat eine Kommission zur Reform des Obersten Gerichtshofs eingesetzt. Das Gremium solle sich mit möglichen Reformvorschlägen, deren Machbarkeit und der Notwendigkeit befassen, erklärte das Weiße Haus. Zu den zu untersuchenden Fragen soll neben der Gesamtzahl der Richter am Supreme Court auch die Länge ihrer Amtszeit gehören. Die Mitglieder der Kommission - darunter Jura-Professoren, Anwälte und frühere Richter - sollen ein halbes Jahr nach der ersten Sitzung einen Abschlussbericht vorlegen.

Die neun Richter des Obersten Gerichtshofs werden auf Lebenszeit ernannt. Ihre Auswahl ist ein hart umkämpfter politischer Prozess. Ex-Präsident Donald Trump und seine Republikaner im Senat konnten drei Richter im Supreme Court platzieren, weswegen momentan sechs der neun Richter als konservativ gelten. Zuletzt hatte Trump nach dem Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg im vergangenen September massiv Druck gemacht, um ihren Sitz noch vor der Wahl im November mit der konservativen Juristin Amy Coney Barrett zu besetzen.

Bei den Demokraten wurden im Wahlkampf Rufe laut, die Zusammensetzung des Supreme Courts zu reformieren. Diskutiert wurde zum Beispiel eine Begrenzung der Amtszeiten der Richter, um jedem Präsidenten in etwa gleich viele Nominierungen für das Gericht zu ermöglichen. Auch eine Ausweitung des Gerichts durch zusätzliche Richter wurde diskutiert. Führende Republikaner, darunter unter anderem der Minderheitsführer der Partei im Senat, Mitch McConnell, lehnen eine Reform strikt ab.

Freitag, 9. April, 01:32 Uhr: Im südlichen US-Bundesstaat Tennessee brauchen die meisten Erwachsenen von Juli an für das verdeckte oder offene Tragen von Pistolen keinen besonderen Waffenschein mehr. Es dürfe für gesetzestreue Bürger nicht schwierig sein, von ihrem von der Verfassung geschützten Recht zum Tragen einer Waffen Gebrauch zu machen, erklärte der republikanische Gouverneur Bill Lee.

Das von ihm am Donnerstag (Ortszeit) unterzeichnete Gesetz erlaubt es den meisten Bürgern, die mindestens 21 Jahre alt sind und ihre Handfeuerwaffen rechtmäßig besitzen, diese ohne weitere Genehmigung in der Öffentlichkeit zu tragen. Der örtlichen Zeitung The Tennessean zufolge lehnten führende Vertreter der Sicherheitskräfte die Lockerung des Waffenrechts ab. Die Gesetzesänderung gilt aber nicht für größere Waffen wie Gewehre. Die Neuregelung verschärft zudem unter anderem auch die maximale Haftstrafe für den Diebstahl bestimmter Waffen von 30 Tagen auf 180 Tage.

In den USA erlauben einige der 50 Bundesstaaten das offene oder verdeckte Tragen von Waffen, ohne dafür eine besondere Genehmigung oder Ausbildung zu fordern. Im Vergleich zu Europa ist das Waffenrecht in den USA allgemein sehr lax.

US-Präsident Joe Biden, ein Demokrat, hatte am Donnerstag angesichts der vorherrschenden Schusswaffengewalt in den USA nachdrücklich für eine Verschärfung des Waffenrechts geworben. "Waffengewalt in diesem Land ist eine Epidemie", sagte Biden bei der Vorstellung verschiedener Maßnahmen, mit denen er das Waffenrecht etwas strenger machen will. Es sei auf internationaler Ebene auch ein Grund zur Scham für die Vereinigten Staaten. "Es ist lange überfällig, dass wir handeln." Der Präsident forderte den Kongress mit Nachdruck auf, schärfere Waffengesetze zu beschließen.

In den USA kommt es regelmäßig zu tödlichen Zwischenfällen mit Schusswaffen, die dort meist leicht zu kaufen sind. Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete in ihrer jüngsten Statistik aus dem Jahr 2018 insgesamt 39 740 Schusswaffentote - also gut 100 Tote pro Tag. Bei rund 60 Prozent der Fälle handelte es sich um Selbsttötungen, bei rund 30 Prozent um Tötungsdelikte.