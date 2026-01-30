Zum Hauptinhalt springen

USAEin Monster namens ICE

Gedenken an die von Abschiebepolizisten getöteten US-Bürger Renée Nicole Good und Alex Pretti in Minneapolis.
Selbst vielen Republikanern geht Trumps tödlicher Feldzug in Minneapolis zu weit. Die Demokraten wollen die Einwanderungsbehörden bremsen – aber auch einen weiteren Shutdown verhindern.

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt besitzt Amerika ein neues, bitteres Lied. Geschrieben hat es kein Freund von Donald Trump, sondern The Boss. Bruce Springsteen. „Streets of Minneapolis“ heißt die Hommage an die Toten dort, darin beschreibt der Musiker den staatlichen Terror in der Stadt, die von einem Großaufgebot der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzeinheit Border Patrol heimgesucht wird.

