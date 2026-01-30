Jetzt besitzt Amerika ein neues, bitteres Lied. Geschrieben hat es kein Freund von Donald Trump, sondern The Boss. Bruce Springsteen. „Streets of Minneapolis“ heißt die Hommage an die Toten dort, darin beschreibt der Musiker den staatlichen Terror in der Stadt, die von einem Großaufgebot der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzeinheit Border Patrol heimgesucht wird.
USAEin Monster namens ICE
Lesezeit: 5 Min.
Selbst vielen Republikanern geht Trumps tödlicher Feldzug in Minneapolis zu weit. Die Demokraten wollen die Einwanderungsbehörden bremsen – aber auch einen weiteren Shutdown verhindern.
Von Peter Burghardt, Washington
USA:Der Kampf um Amerika
Für die Einwohner von Minneapolis ist es der absolute Horror, wenn ICE-Truppen durch die Straßen ziehen, vermummt, gesetzlos, gewaltbereit. Und jetzt also der zweite Tote in wenigen Wochen. Warum sich hier die Zukunft des Landes entscheiden könnte.
