Renee Nicole Good, 37 Jahre alt, Mutter eines kleinen Kindes. Jetzt ist sie tot. Erschossen von einem Beamten der amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE, auf einer verschneiten Straße in Minneapolis. Was da am Mittwoch geschah, das ist nicht nur eine persönliche Tragödie im Norden der USA – diese Schüsse und die Reaktionen darauf symbolisieren den Zustand des Landes.