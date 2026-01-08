Renee Nicole Good, 37 Jahre alt, Mutter eines kleinen Kindes. Jetzt ist sie tot. Erschossen von einem Beamten der amerikanischen Einwanderungsbehörde ICE, auf einer verschneiten Straße in Minneapolis. Was da am Mittwoch geschah, das ist nicht nur eine persönliche Tragödie im Norden der USA – diese Schüsse und die Reaktionen darauf symbolisieren den Zustand des Landes.
Ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE erschießt in Minneapolis eine US-Amerikanerin in ihrem Auto. Präsident Trump beschuldigt die Tote und verteidigt den Schützen, doch das Entsetzen über die Willkür bei den Razzien nimmt immer weiter zu.
Von Peter Burghardt, Washington
US-Politik:USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück
Bei vielen der genannten Organisationen geht es um Bereiche wie Umwelt und Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Bildung sowie die Förderung von Demokratie. Ihre Ziele seien nicht mit den Interessen der Vereinigten Staaten vereinbar, heißt es.
