Jetzt besitzt Amerika ein neues, bitteres Lied. Geschrieben hat es kein Freund von Donald Trump, sondern The Boss. Bruce Springsteen. „Streets of Minneapolis“ heißt die Hommage, darin beschreibt der Musiker den staatlichen Terror in der Stadt, die von einem Großaufgebot der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschützeinheit Border Patrol heimgesucht wird.

„Oh unser Minneapolis, ich höre deine Stimme“, singt Springsteen. „Hier in unserer Heimat haben sie getötet und gewütet im Winter ’26. Wir werden die Namen derer nicht vergessen, die auf den Straßen von Minneapolis starben.“ Er schreibt in dem Text von den „den Stiefeln der Besatzer“, von „König Trumps Privatarmee“, den „schmutzigen Lügen“ der US-Regierung. Von den Trillerpfeifen und Telefonen der Bewohner. Und von den Toten, „Alex Pretti und Renee Good“.

Die Geschichte dahinter kann sich seit Tagen jeder im Netz ansehen. Da sieht man, wie Renée Nicole Good in ihrem Auto von einem ICE-Mann und Alex Jeffrey Pretti auf dem Boden von Männern der Border Patrol erschossen werden. Trumps Team nannte sie Terroristen, aber sie war Hobbydichterin und Mutter dreier Kinder. Er war Intensivpfleger für Kriegsveteranen. Sie saß unbewaffnet am Steuer, er lag entwaffnet unter den Schützen, beide waren 37 Jahre alte, weiße US-Amerikaner. „Born in the USA.“

Das könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass das Entsetzen diesmal über die Kreise von Politinteressierten aller Art hinausgeht. Es hatte vorher bereits Tote und Verletzte in den Händen von ICE und Border Patrol gegeben, meistens Immigranten. Doch inzwischen dürfte fast jeder diese zwei Videos aus Minneapolis gesehen haben - und seit Dienstag auch jenes vom Angriff eines Zivilisten auf die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar, die unverletzt blieb.

Trump und seine Mitstreiter taten jeweils so, als seien die Opfer selbst schuld gewesen. Aufnahmen und Aussagen von Zeugen strafen sie Lügen. In Prettis Fall tauchte unterdessen ein weiteres Video auf: Es zeigt ihn mutmaßlich bei einem Zusammenstoß mit Einsatzkräften, er trat demnach gegen das Rücklicht eines ihrer Autos, sie warfen sich auf ihn, elf Tage vor seinem Tod. Ein Anwalt seiner Familie wies den Sender CBS jedoch darauf hin, dass auch das seine Tötung am 24. Januar nicht rechtfertige.

Nie waren Ärger, Angst und Widerstand in dieser zweiten Ära Trump größer. Außer vom Eis auf den Straßen spricht jeder von ICE. Nicht nur in Minneapolis wird protestiert, auch Künstler und Sportler erheben das Wort. In Umfragen rutscht der Präsident immer weiter ab. Weil die Preise in den Supermärkten anders als von ihm versprochen nicht gesunken sind. Weil sein Feldzug gegen Immigranten und Andersdenkende einer deutlichen Mehrheit zu brutal ist. Die Zahlen sind eindeutig.

Die Horrorshow könnte die Zwischenwahlen im Herbst prägen

Seine Landsleute hatten Trump zwar auch deshalb gewählt, weil vielen offenbar die Einwanderer zu viel geworden waren. Inzwischen aber haben immer mehr Wählerinnen und Wähler den Eindruck, als habe er ein Monster namens ICE und Border Patrol von der Kette gelassen. „Baut der amerikanische Präsident seine eigene paramilitärische Miliz auf?“, fragt auch das britische Magazin The Economist.

„ICE ist die amerikanische Gestapo“, schrieb auf X der Bestseller-Autor Stephen King, das wurde 6,5 Millionen mal angeklickt. Selbst einigen Republikanern ist Trumps Offensive zu radikal. Sie ahnen, dass der Horror die Zwischenwahlen im Herbst prägen könnte. Bidens Einwandungspolitik sei ein Desaster gewesen, sagte bei CNN der republikanische Abgeordnete Kevin Stitt. Aber Trump werde schlecht beraten. Was sei das Ziel? „Jeden Nicht-US-Bürger auszuweisen? Ich glaube nicht, dass die Amerikaner das wollen.“

Der Zorn richtet sich außer gegen Trump bevorzugt gegen seine Heimatschutzministerin Kristi Noem. Sie sei „einfach amateurhaft“, findet der republikanische Senator Thom Tillis. „Es ist schrecklich.“ Als ihn Trump daraufhin als „loser“ beschimpfte, spottete Tillis, das qualifiziere ihn sicher dafür, Minister für Heimatschutz und leitender Berater des Präsidenten zu werden, er meinte Noem und Trumps Scharfmacher Stephen Miller.

Mehrere Demokraten im Kongress verlangen den Rücktritt Noems. Die Fraktion fordert außerdem, dass ICE und Border Patrol ihre Masken ablegen, Bodycams tragen und Durchsuchungsbefehle vorliegen. Sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden, dann will die Opposition den weiteren Haushalt und die nächsten Milliarden Dollar für das Heimatschutzministerium blockieren.

Im Kapitol ringen Republikaner und Demokraten um den nächsten Haushalt. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa)

Bis Samstag, 0 Uhr, müssen sich die beiden Parteien geeinigt haben, andernfalls gebe es den nächsten Shutdown. Am Donnerstag verständigten sich die Rivalen im Senat mit dem Weißen Haus auf einen Kompromiss, in dem der Streit über ICE vertagt wird. Das Repräsentantenhaus muss noch zustimmen. Trump will sich am Freitagabend im Kennedy Center, das er „Trump Kennedy Center“ nennen lässt, ungestört den Film „Melania“ von Jeff Bezos' Amazon anschauen.

Zuletzt sah es so aus, als ob der Präsident die Stimmung besänftigen wolle. Trump zog den Feldherrn Gregory Bovino aus Minneapolis ab und schickte Tom Homan, seinen Grenz-Zar. Der stellte eine Reduzierung von ICE und Border Patrol in Aussicht, falls die regionale Polizei von Gouverneur Tim Walz und dem Bürgermeister Jacob Frey mit ihm zusammenarbeite, zwei Demokraten. Trump und er hätten erkannt, dass es „gewisse Verbesserungen“ geben müsse, sagte Homan. „Deshalb bin ich hier.“

Die Todesschützen der Fälle Good und Pretti wurden beurlaubt. Minnesota verlangt jedoch Ermittlungen, und Frey will die Proteste fortsetzen. „Wenn wir nicht unsere Stimme erheben, wenn wir nicht aktiv werden, wird eure Stadt die nächste sein“, warnt der Bürgermeister andere Städte. Laut Heimatschutzministerium wurden in einem Jahr in den USA mehr als 675 000 Menschen abgeschoben, 2,2 Millionen Einwanderer seien freiwillig gegangen.

Der Kampf um Amerikas Seele geht weiter, in Minneapolis stehen Tausende von Freiwilligen. Sie demonstrieren, sie helfen, sie pfeifen. Sie bieten Trumps Truppen mutig Paroli. Sie wollen nicht, dass demokratische Politiker und ausländischen Mitbürger attackiert werden. Da sind ja außer den Toten auch Bilder wie jenes von Liam Conejo Ramos.

Liam, fünf Jahre, sitzt nun mit seinem Vater in einem texanischen Gefängnis

Der fünfjährige Vorschüler wurde zusammen mit seinem Vater von ICE vor ihrem Haus in Minneapolis mitgenommen und in Abschiebehaft nach Texas geflogen, dabei hatten die Eltern bei der Flucht aus Ecuador in die USA 2024 einen ganz legalen Asylantrag gestellt. Der demokratische Abgeordnete Joaquin Castro besuchte Vater und Sohn gerade in dem texanischen Gefängnis und berichtete, wie deprimiert der kleine Liam sei. Es gibt mehrere Meldungen von verschleppten Minderjährigen, auch werden häufig untragbare Zustände in den obskuren Lagern von ICE geschildert.

Der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin erkundigte sich in einem Brief an die Justizministerin Pam Bondi und der Heimatschutzministerin Noem, welche von Trump begnadigte Kapitolstürmer vom 6. Januar 2021 eingestellt worden seien. ICE werbe offenbar Mitglieder extremistischer Milizen wie der Proud Boys, Oath Keepers und Three Percenters an. „Wer versteckt sich hinter diesen Masken?“, will er wissen. „Das amerikanische Volk hat ein Recht darauf zu erfahren, wie vielen dieser gewalttätigen Aufständischen von dieser Regierung Waffen und Dienstmarken ausgehändigt wurden.“

Am Donnerstag gab dann Nekima Levy Armstrong in Minneapolis eine Pressekonferenz. Die Anwältin, Menschenrechtlerin und Geistliche hatte mit anderen Mitte Januar in einer Kirche der Nachbarstadt St. Paul friedlich dagegen demonstriert, dass einer der Priester dort Chef von ICE sei. Zwei Tage danach wurde sie vom FBI auf Geheiß des Justizministeriums verhaftet. Das Weiße Haus postete sogar ein absurd verändertes Foto, das sie weinend zeigte, dabei weinte sie nicht.

Nach einer Nacht wurde sie freigelassen, nun erzählte sie. Von Fußfesseln und Handschellen, sie wurde behandelt wie eine Schwerverbrecherin. Sie kenne die afroamerikanische Geschichte gut, sagte die Afroamerikanerin Armstrong. So nah wie bei ihrer Festnahme habe sie sich der Sklaverei noch nie gefühlt.